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Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Колос Ковалёвка
1:0
Второй тайм: 66'
Верес
0'
5' Желтая карточка
Золотов Николай
7' Желтая карточка
Бурда Никита
1:0
25' Гол
Безбородько Денис
28' Желтая карточка
Безбородько Денис
35' Желтая карточка
Iago Siqueira
51' Желтая карточка
Vladyslav Veleten
58' Желтая карточка
Мякушко Сергей
23
Фесюн
Кирилл
35
Золотов
Николай
6
Бурда
Никита
5
Бондаренко
Валерий
27
Лучкевич
Валерий
9
Цуриков
Андрей
10
Ореховский
Павел
90
Богданов
Андрей
8
Vladyslav
Veleten
22
Безбородько
Денис
47
Мякушко
Сергей
44
Паст
Евгений
71
Vasyl
Gakman
5
Курко
Василий
3
Вовченко
Семён
95
Evgeny
Shevchenko
III
29
Кучеров
Валерий
11
Дахновский
Виталий
7
Близниченко
Андрей
20
Iago
Siqueira
77
Шарай
Владислав
14
Марусич
Максим
Колос Ковалёвка
Верес

История личных встреч

Колос Ковалёвка
Верес

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПД
2:3
ПД
2:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Среднее время на гол

135
270

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
108

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 1 0.33
Безбородько Денис 1 0.33
Vladyslav Veleten 1 0.33
Милько Вадим 0 0
Золотов Николай 0 0
Ореховский Павел 0 0
Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Evgeny Shevchenko III 1 0.33
Марусич Максим 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Золотов Николай 2 0
Богданов Андрей 1 0
Безбородько Денис 1 0
Бурда Никита 1 0
Ореховский Павел 1 0
Бондаренко Валерий 1 0
Vladyslav Veleten 1 0
Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балан Денис 1 1
Шестаков Михаил 2 0
Кучеров Валерий 1 0
Кухарук Андрей 1 0
Шарай Владислав 1 0
Вовченко Семён 1 0
Iago Siqueira 1 0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Верес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Верес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
1
Колос Ковалёвка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Верес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Колос Ковалёвка
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Колос Ковалёвка - Кремень 0:1
Колос Ковалёвка - ФСК Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 0:1 Колос Ковалёвка - FC Chernihiv 3:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Колос Ковалёвка - Нива Бузова 1:0 Колос Ковалёвка - Львов 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2 Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0
Верес
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Полесье 0:2 Кривбасс КР - Верес 1:2 Верес - Карпаты 1:2
Верес - Нива Тернополь 0:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Ингулец 1:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Верес - Александрия 2:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Заря - Верес 1:0 Верес - Львов 3:2 Верес - Минай 1:1 Металлист - Верес 5:5 Рух Львов - Верес 0:0 Верес - Кривбасс 1:2 Верес - Карпаты 0:3 Верес - Днепр-1 0:1

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
Верес

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Колос Ковалёвка
Верес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 0:0 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Колос Ковалёвка
 1:0 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Динамо Киев
 2 2 0 0 8 - 3 6
4.
Александрия
 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Черноморец Од
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Шахтёр Донецк
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Полесье
 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
8.
Днепр-1
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Кривбасс
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
ЛНЗ Черкассы
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Верес
 0:1 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Оболонь
 3 0 1 2 2 - 6 1
13.
Ворскла
 1 0 0 1 1 - 4 0
14.
Металлист-1925
 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Заря
 2 0 0 2 2 - 5 0
16.
Минай
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 0:0 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Колос Ковалёвка
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Александрия
 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Черноморец Од
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Днепр-1
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Полесье
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 4 1
9.
Верес
 0:1 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Металлист-1925
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
ЛНЗ Черкассы
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Заря
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Минай
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Кривбасс
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Полесье
 0:0 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Черноморец Од
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Колос Ковалёвка
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Рух Львов
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Заря
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Металлист-1925
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Верес
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Оболонь
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Минай
 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Ворскла
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 3 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 3
Динамо Киев Буяльский Виталий 2 (2)
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 2
Александрия Artem Shulyanskyi 2
Весь список

Топ нарушителей
Заря Иордания 1 1
Верес Балан Денис 1 1
Черноморец Од Кузык Орест 1 1
Оболонь Карась Даниил 1 1
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 1 1
Весь список
  • 52'
    Vladyslav Veleten уходит с поля. Демченко Александр выходит вместо него
  • 51'
    Vladyslav Veleten получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Колос Ковалёвка
    Ничья
    Верес
    2.32
    5.30
    46.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Колос Ковалёвка 1:0 Верес онлайн

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    Колос Ковалёвка
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