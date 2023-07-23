Из глубины поля последовал заброс на правый угол штрафной площади хабаровского клуба, Сугробов вышел за пределы штрафной площади и спокойно выбил мяч в аут.

Сугробов в нужный момент очень уверенно действует ногами, так что пока прессингом голкипера "СКА-Хабаровск" не смутить.

Андрей Никитин с левой половины поля из-за пределов штрафной площади плотно пробил по воротам, Любаков в прыжке отбил мяч перед собой, но затем Егор успел его накрыть.

Две минуты добавил Александр Машлякевич к основному времени первого тайма.

Петров пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел слишком высоко.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "СКА-Хабаровск" на домашнем поле переигрывает "Тюмень" со счётом 1:0. Пока что команда Романа Шаронова смотрится чуть лучше, но у "Тюмени" временами также бывает неплохой футбол, вот только гостям не хватает качественных ударов по воротам.

Маркелов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "СКА-Хабаровск" грамотно выбили мяч подальше от своих владений.

Маркелов при входе в штрафной площади по левому флангу ушёл от Андрея Никитина, а затем Иван выполнил подачу в центр штрафной площади, Байтуков головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Сугробову.

Коротаев с правого фланга сместился к углу штрафной площади и выполнил передачу к центру штрафной площади, Порохов под давлением соперника в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Владимир Сугробов показал, что ему попала крошка с искусственного поля в глаз, небольшая пауза в игре.

Из глубины поля последовал заброс на ход Гонгапшеву по центру, Байтуков выиграл борьбу за верховой мяч.

Старается "СКА-Хабаровск" немного успокоить игру перед перерывом, важно для команды Романа Шаронова не пропустить в конце первого тайма.

Полузащитник "СКА-Хабаровск" Юрий Бавин получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Порохова.

Игроки "Тюмени" стали куда больше времени контролировать мяч, по большому счёту, примерно также команда Игоря Меньщикова начинала и матч против "Химок", только тогда "Тюмень" не пропускала быстрый мяч.

У Виталия Шитова оказался разодран локоть после борьбы за мяч на искусственном поле. Александр Машлякевич призвал футболиста покинуть поле, чтобы врачи остановили ему кровь.

С правого фланга последовала подача к дальнему углу штрафной площади хабаровского клуба, Маркелов в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Покидышева.

Синяк с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "СКА-Хабаровск" не без труда, но всё же смогли перехватить мяч.

Вновь у "Тюмени" не получилось провести качественную атаку, Коротаев выполнил слишком сильную передачу на ход Порохову на правый угол штрафной площади, Сугробов вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч.

Фланговый защитник "СКА-Хабаровск" Николай Покидышев получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Покидышев руками схватил за корпус Маркелова.

Маркелов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

Самойлов с левой половины поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Синяк выполнил прострел в центр к линии вратарской, Покидышев выставил ногу и отправил мяч на угловой.

22' Самойлов с левого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Сугробов грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

21' Андрей Никитин в центре поля нарушил правила против Болотова. Игроки "Тюмени" достаточно быстро разыграли стандарт.

20' Попыталась "Тюмень" провести редкую атаку по правому флангу, но затем последовал безадресный заброс к дальнему углу вратарской, будет удар от ворот.

19' Печёнкин в центре поля нарушил правила против Гонгапшева. Игроки "СКА-Хабаровск" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

18' Самойлов из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, игроки "СКА-Хабаровск" сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч.

17' Игорь Меньщиков призывает своих футболистов более активно идти вперёд и начинать попытки использовать высокий прессинг.

16' Симонян от радиуса штрафной площади пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

15' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Кожемякин!!! Петров разыграл угловой с Бавиным, который был к правой линии боковой линии штрафной площади, далее Илья выполнил подачу в центр к линии вратарской, Кожемякин отлично выпрыгнул и головой пробил под правый угол ворот.

14' Симонян с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, после борьбы мяч был переведён к правому углу вратарской, где уже игроки "Тюмени" не стали рисковать и выбили мяч на повторный корнер.

13' Андрей Никитин на левом фланге выполнил передачу на ход Бегуну, Дмитрий в итоге ворвался в штрафную площадь, где уже грамотно в подкате сыграл Шитов, который выбил мяч на угловой.

12' Угловой у ворот "Тюмени". Петров выполнил подачу в центр штрафной площади, Рукас под давлением соперника головой пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

11' Против Петрова были нарушены правила в центре поля. Игроки хабаровского клуба быстро разыграли стандарт.

10' Болельщики "СКА-Хабаровск" активно гонят свою команду вперёд, видно, что хозяева поля стараются играть первым номером, но пока что плотную оборону "Тюмени" пройти не получается.

9' Симонян с правого фланга вошёл в штрафную площадь, но в окружении соперников у Артёма также не получилась точная передача в центр штрафной.

8' Кирилл Никитин на правом фланге отыгрался с Покидышевым, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз Гонгапшев под давлением соперника не смог головой пробить по воротам.

7' Петров с правой половины поля попытался выполнить заброс в штрафную площадь, но Болотов грамотно блокировал попытку.

6' Андрей Никитин совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, Гонгапшев головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Любакову.

5' Маркелов разогнал атаку по левому флангу, далее последовала передача к радиусу штрафной площади на Коротаева, Александр сразу же выполнил передачу к боковой линии штрафной площади на ход Синяку, но Антон забрался в офсайд.

4' Кирилл Никитин с правого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Байтуков неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч на левый фланг.

3' В Хабаровске сегодня также идёт довольно приличный дождь, возможно, это заставит футболистов чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади, всё же поле искусственное.

2' Напомним, что на этот матч руководство "СКА-Хабаровск" вновь сделало для любителей футбола вход бесплатным, но в итоге хорошо удалось заполнить только центральную трибуну, где стоит основная камера трансляции.