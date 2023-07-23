  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Первая лига
2023-2024

Тур: 2.
СКА-Хабаровск
1:0
Перерыв
Тюмень
0'
1:0
14' Гол
Кожемякин Олег
28' Желтая карточка
Покидышев Николай
39' Желтая карточка
Бавин Юрий

Ход матча

14'
Кожемякин Олег
1:0
28'
Покидышев Николай
 
28'
 
Татаринов Евгений
Коротаев Александр
39'
Бавин Юрий
 
Прогнозы 130
СКА-Хабаровск 86.9% (113)
X 9.2% (12)
Тюмень 3.8% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
СКА-Хабаровск
Ничья
Тюмень
2.15
5.10
4.04
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
СКА-Хабаровск
Тюмень

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Тюмень

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
КФ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1.5

Среднее время на гол

75
60

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.11
1.11

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

81
81

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Никитин Кирилл 2 1
Кожемякин Олег 1 0.5
Тюмень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коротаев Александр 1 0.5
Порохов Илья 1 (1) 0.5

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бавин Юрий 1 0
Симонян Артём 1 0
Покидышев Николай 1 0
Бегун Дмитрий 1 0
Тюмень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркелов Иван 1 0
Байтуков Руслан 1 0
Печенкин Никита 1 0
Дружинин Игорь 1 0

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тюмень
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Тюмень
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
СКА-Хабаровск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тюмень
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
СКА-Хабаровск - Шинник 2:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Иртыш Омск 5:1
СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Шинник - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Волгарь 2:0 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 СКА-Хабаровск - Зенит-2 1:0
Тюмень
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Тюмень - Химки 3:1 Новосибирск - Тюмень 0:2 Тюмень - Челябинск 7:0 Амкар Пермь - Тюмень 0:2
Тюмень - Иртыш Омск 2:2 Тюмень - Торпедо Миасс 1:1 Амкар Пермь - Тюмень 0:2 Тюмень - Челябинск 2:1 Тюмень - Химик-Август 2:1 Новосибирск - Тюмень 0:0 Тюмень - Зенит-Ижевск 1:1 Енисей (мол.) - Тюмень 0:2 Оренбург-2 - Тюмень 0:2 Тюмень - Иртыш Омск 4:0 Тюмень - Динамо Барнаул 1:0 Носта - Тюмень 0:2 Торпедо Миасс - Тюмень 0:4 Урал-2 - Тюмень 2:2 Тюмень - Волгарь 0:3 Тюмень - Урал-2 2:2

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
Тюмень

Точный счет

2:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

СКА-Хабаровск
Тюмень

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Родина Москва
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Акрон
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Торпедо Москва
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Енисей
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Нефтехимик
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Тюмень
 0:1 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Черноморец Нв
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Алания
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ленинградец
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Арсенал Тула
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Волгарь
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
ФК Кубань
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Химки
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
КАМАЗ
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Шинник
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Динамо Махачкала
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Сокол
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Родина Москва
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Акрон
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Торпедо Москва
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Тюмень
 0:1 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Нефтехимик
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Черноморец Нв
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Арсенал Тула
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Енисей
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ленинградец
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
КАМАЗ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шинник
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Волгарь
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Сокол
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
ФК Кубань
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Ленинградец
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Алания
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Торпедо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Нефтехимик
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Родина Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
СКА-Хабаровск
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ФК Кубань
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арсенал Тула
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Волгарь
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Тюмень
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Химки
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
КАМАЗ
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Шинник
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Динамо Махачкала
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Сокол
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Акрон Килин Антон 2
Родина Москва Тимошенко Иван 2
СКА-Хабаровск Никитин Кирилл 2
Торпедо Москва Лебеденко Игорь 1
Тюмень Коротаев Александр 1
Весь список

Топ нарушителей
ФК Кубань Байрыев Азат 1
Алания Цаллагов Ибрагим 1
Тюмень Маркелов Иван 1
Алания Багаев Алан 1
Торпедо Москва Бабурин Егор 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "СКА-Хабаровск" на домашнем поле переигрывает "Тюмень" со счётом 1:0. Пока что команда Романа Шаронова смотрится чуть лучше, но у "Тюмени" временами также бывает неплохой футбол, вот только гостям не хватает качественных ударов по воротам. 
  • 45'
    Петров пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел слишком высоко. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Александр Машлякевич к основному времени первого тайма. 
  • Опасный момент
    44'
    Андрей Никитин с левой половины поля из-за пределов штрафной площади плотно пробил по воротам, Любаков в прыжке отбил мяч перед собой, но затем Егор успел его накрыть. 
  • 43'
    Сугробов в нужный момент очень уверенно действует ногами, так что пока прессингом голкипера "СКА-Хабаровск" не смутить. 
  • 42'
    "Тюмень" продолжает попытки отыграться до перерыва, высокий прессинг гостей иногда заставляет защитников хабаровского клуба ошибаться. 
  • 41'
    Из глубины поля последовал заброс на правый угол штрафной площади хабаровского клуба, Сугробов вышел за пределы штрафной площади и спокойно выбил мяч в аут. 
  • Желтая карточка
    40'
    Полузащитник "СКА-Хабаровск" Юрий Бавин получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Порохова. 
  • 39'
    Старается "СКА-Хабаровск" немного успокоить игру перед перерывом, важно для команды Романа Шаронова не пропустить в конце первого тайма. 
  • 38'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Гонгапшеву по центру, Байтуков выиграл борьбу за верховой мяч. 
  • 37'
    Быстро оказали помощь врачи "СКА-Хабаровск" Сугробову, продолжается наша игра. Уже начинается концовка первого тайма. 
  • Травма, повреждение
    36'
    Владимир Сугробов показал, что ему попала крошка с искусственного поля в глаз, небольшая пауза в игре. 
  • 35'
    Коротаев с правого фланга сместился к углу штрафной площади и выполнил передачу к центру штрафной площади, Порохов под давлением соперника в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 34'
    Маркелов при входе в штрафной площади по левому флангу ушёл от Андрея Никитина, а затем Иван выполнил подачу в центр штрафной площади, Байтуков головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Сугробову. 
  • Угловой
    33'
    Маркелов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "СКА-Хабаровск" грамотно выбили мяч подальше от своих владений. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 32'
      Самойлов с левой половины поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Синяк выполнил прострел в центр к линии вратарской, Покидышев выставил ногу и отправил мяч на угловой. 
    • 31'
      Маркелов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Гонгапшев в центре поля нарушил правила против Печёнкина. Игроки "Тюмени" вновь быстро разыграли стандарт. 
    • Замена
      29'
      В составе "Тюмени" произошла замена. Вместо Александра Коротаева на поле вышел Евгений Татаринов.
    • Желтая карточка
      28'
      Фланговый защитник "СКА-Хабаровск" Николай Покидышев получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Покидышев руками схватил за корпус Маркелова. 
    • 27'
      Вновь у "Тюмени" не получилось провести качественную атаку, Коротаев выполнил слишком сильную передачу на ход Порохову на правый угол штрафной площади, Сугробов вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч. 
    • 26'
      Синяк с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "СКА-Хабаровск" не без труда, но всё же смогли перехватить мяч. 
    • Фол, нарушение
      25'
      С правого фланга последовала подача к дальнему углу штрафной площади хабаровского клуба, Маркелов в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Покидышева. 
    • Судья
      24'
      У Виталия Шитова оказался разодран локоть после борьбы за мяч на искусственном поле. Александр Машлякевич призвал футболиста покинуть поле, чтобы врачи остановили ему кровь. 
    • 23'
      Игроки "Тюмени" стали куда больше времени контролировать мяч, по большому счёту, примерно также команда Игоря Меньщикова начинала и матч против "Химок", только тогда "Тюмень" не пропускала быстрый мяч. 
    • 22'
      Самойлов с левого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Сугробов грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Андрей Никитин в центре поля нарушил правила против Болотова. Игроки "Тюмени" достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • 20'
      Попыталась "Тюмень" провести редкую атаку по правому флангу, но затем последовал безадресный заброс к дальнему углу вратарской, будет удар от ворот. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Печёнкин в центре поля нарушил правила против Гонгапшева. Игроки "СКА-Хабаровск" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 18'
      Самойлов из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, игроки "СКА-Хабаровск" сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч. 
    • 17'
      Игорь Меньщиков призывает своих футболистов более активно идти вперёд и начинать попытки использовать высокий прессинг. 
    • 16'
      Симонян от радиуса штрафной площади пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • Описание гола
      15'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Кожемякин!!! Петров разыграл угловой с Бавиным, который был к правой линии боковой линии штрафной площади, далее Илья выполнил подачу в центр к линии вратарской, Кожемякин отлично выпрыгнул и головой пробил под правый угол ворот.
    • Угловой
      14'
      Симонян с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, после борьбы мяч был переведён к правому углу вратарской, где уже игроки "Тюмени" не стали рисковать и выбили мяч на повторный корнер. 
    • 13'
      Андрей Никитин на левом фланге выполнил передачу на ход Бегуну, Дмитрий в итоге ворвался в штрафную площадь, где уже грамотно в подкате сыграл Шитов, который выбил мяч на угловой. 
    • Угловой
      12'
      Угловой у ворот "Тюмени". Петров выполнил подачу в центр штрафной площади, Рукас под давлением соперника головой пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Против Петрова были нарушены правила в центре поля. Игроки хабаровского клуба быстро разыграли стандарт. 
    • 10'
      Болельщики "СКА-Хабаровск" активно гонят свою команду вперёд, видно, что хозяева поля стараются играть первым номером, но пока что плотную оборону "Тюмени" пройти не получается. 
    • 9'
      Симонян с правого фланга вошёл в штрафную площадь, но в окружении соперников у Артёма также не получилась точная передача в центр штрафной. 
    • 8'
      Кирилл Никитин на правом фланге отыгрался с Покидышевым, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз Гонгапшев под давлением соперника не смог головой пробить по воротам. 
    • 7'
      Петров с правой половины поля попытался выполнить заброс в штрафную площадь, но Болотов грамотно блокировал попытку. 
    • 6'
      Андрей Никитин совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, Гонгапшев головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Любакову. 
    • Офсайд
      5'
      Маркелов разогнал атаку по левому флангу, далее последовала передача к радиусу штрафной площади на Коротаева, Александр сразу же выполнил передачу к боковой линии штрафной площади на ход Синяку, но Антон забрался в офсайд. 
    • 4'
      Кирилл Никитин с правого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Байтуков неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч на левый фланг. 
    • Дождь
      3'
      В Хабаровске сегодня также идёт довольно приличный дождь, возможно, это заставит футболистов чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади, всё же поле искусственное. 
    • 2'
      Напомним, что на этот матч руководство "СКА-Хабаровск" вновь сделало для любителей футбола вход бесплатным, но в итоге хорошо удалось заполнить только центральную трибуну, где стоит основная камера трансляции. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки в Хабаровске. Обе команды в первом туре начали сезон с победы, а поэтому сегодня каждый попытается развить свой успех. Конечно же "СКА-Хабаровск" на своём поле традиционно считается фаворитом, но "Тюмень" против "Химок" показал очень качественный футбол, а поэтому и сегодня команда Игоря Меньщикова наверняка будет бороться за очки. 
    • До матча
    • Главным арбитром на этот матч назначен Александр Машлякевич из Москвы. Помогать ему на бровках будут Наиль Сейфетдинов из Казани и Артём Перов из Москвы. Резервным арбитром на этот матч назначен Максим Скорочкин из Владивостока. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на стартовом матче второго тура Первой лиги между "СКА-Хабаровск" и "Тюменью". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • 84 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 130
    СКА-Хабаровск 86.9% (113)
    X 9.2% (12)
    Тюмень 3.8% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Тюмень
    2.15
    5.10
    4.04
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч СКА-Хабаровск 1:0 Тюмень онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск 1:0 Тюмень

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    86.9% (113)
    Ничья
    9.2% (12)
    Тюмень
    3.8% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.41% (35)
    Меньше
    70.59% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    37.82% (45)
    Нет
    62.18% (74)
    Популярный счёт
    1:0 СКА-Хабаровск
    33.1% (43)
    2:0 СКА-Хабаровск
    23.1% (30)
    2:1 СКА-Хабаровск
    23.1% (30)
    1:1 Ничья
    7.7% (10)
    3:1 СКА-Хабаровск
    2.3% (3)
    1:2 Тюмень
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    СКА-Хабаровск
    Тюмень
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     