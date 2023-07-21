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  4. Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Первая лига
2023-2024

Тур: 2.
СКА-Хабаровск
 
Позже
Тюмень
Прогнозы 65
СКА-Хабаровск 86.2% (56)
X 9.2% (6)
Тюмень 4.6% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
СКА-Хабаровск
Ничья
Тюмень
1.90
3.50
4.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Тюмень

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
КФ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1.5

Среднее время на гол

75
60

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.11
1.11

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

81
81

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Никитин Кирилл 2 2
Тюмень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коротаев Александр 1 1
Порохов Илья 1 (1) 1

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симонян Артём 1 0
Бегун Дмитрий 1 0
Тюмень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркелов Иван 1 0
Байтуков Руслан 1 0
Печенкин Никита 1 0
Дружинин Игорь 1 0

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тюмень
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Тюмень
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
СКА-Хабаровск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тюмень
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
СКА-Хабаровск - Шинник 2:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Иртыш Омск 5:1
СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Шинник - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Волгарь 2:0 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 СКА-Хабаровск - Зенит-2 1:0
Тюмень
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Тюмень - Химки 3:1 Новосибирск - Тюмень 0:2 Тюмень - Челябинск 7:0 Амкар Пермь - Тюмень 0:2
Тюмень - Иртыш Омск 2:2 Тюмень - Торпедо Миасс 1:1 Амкар Пермь - Тюмень 0:2 Тюмень - Челябинск 2:1 Тюмень - Химик-Август 2:1 Новосибирск - Тюмень 0:0 Тюмень - Зенит-Ижевск 1:1 Енисей (мол.) - Тюмень 0:2 Оренбург-2 - Тюмень 0:2 Тюмень - Иртыш Омск 4:0 Тюмень - Динамо Барнаул 1:0 Носта - Тюмень 0:2 Торпедо Миасс - Тюмень 0:4 Урал-2 - Тюмень 2:2 Тюмень - Волгарь 0:3 Тюмень - Урал-2 2:2

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
Тюмень

Точный счет

2:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

СКА-Хабаровск
Тюмень

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Родина Москва
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Акрон
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
СКА-Хабаровск
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Торпедо Москва
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Тюмень
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Енисей
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Нефтехимик
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Черноморец Нв
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Алания
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ленинградец
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Арсенал Тула
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Волгарь
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
ФК Кубань
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Химки
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
КАМАЗ
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Шинник
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Динамо Махачкала
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Сокол
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Родина Москва
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
СКА-Хабаровск
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Торпедо Москва
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Тюмень
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Акрон
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Нефтехимик
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Черноморец Нв
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Арсенал Тула
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Енисей
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ленинградец
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
КАМАЗ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шинник
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Волгарь
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Сокол
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
ФК Кубань
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Ленинградец
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Алания
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
СКА-Хабаровск
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Торпедо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Тюмень
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Нефтехимик
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Родина Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ФК Кубань
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Арсенал Тула
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Волгарь
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Химки
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
КАМАЗ
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Шинник
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Динамо Махачкала
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Сокол
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Акрон Килин Антон 2
Родина Москва Тимошенко Иван 2
СКА-Хабаровск Никитин Кирилл 2
Торпедо Москва Лебеденко Игорь 1
Тюмень Коротаев Александр 1
Весь список

Топ нарушителей
ФК Кубань Байрыев Азат 1
Алания Цаллагов Ибрагим 1
Тюмень Маркелов Иван 1
Алания Багаев Алан 1
Торпедо Москва Бабурин Егор 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Тюмень от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 июля 2023, осталось 2 дня 2 часа 12 минут.



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    • Прогнозы 65
    СКА-Хабаровск 86.2% (56)
    X 9.2% (6)
    Тюмень 4.6% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Тюмень
    1.90
    3.50
    4.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч СКА-Хабаровск - Тюмень онлайн

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    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Тюмень

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    84.8% (56)
    Ничья
    10.6% (7)
    Тюмень
    4.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    25% (15)
    Меньше
    75% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    35% (21)
    Нет
    65% (39)
    Популярный счёт
    2:0 СКА-Хабаровск
    34.8% (23)
    1:0 СКА-Хабаровск
    22.7% (15)
    2:1 СКА-Хабаровск
    19.7% (13)
    1:1 Ничья
    9.1% (6)
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    СКА-Хабаровск
    Тюмень
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