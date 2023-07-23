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  4. Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Первая лига
2023-2024

Тур: 2.
Енисей
 
Позже
Ленинградец
Прогнозы 127
Енисей 86.6% (110)
X 12.6% (16)
Ленинградец 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Енисей
Ничья
Ленинградец
2.04
3.80
4.55
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Енисей
Ленинградец

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стежко Виталий 1 1
Орлов Антон 1 1
Ленинградец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стежко Виталий 1 0
Ленинградец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суханов Эдуард 1 0
Левин Максим 1 0

Результаты матчей

Енисей
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ленинградец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Енисей
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ленинградец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Енисей
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
ФК Кубань - Енисей 1:2 Сочи - Енисей 5:2 Енисей - Сокол 1:5 Химки - Енисей 2:2
Факел - Енисей 2:0 Енисей - Факел 0:1 Енисей - Волга Ульяновск 0:0 ФК Кубань - Енисей 0:2 Енисей - Нефтехимик 2:2 Уфа - Енисей 2:2 Енисей - КАМАЗ 2:1 Енисей - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - Енисей 3:0 Енисей - Балтика 1:1 Акрон - Енисей 1:1 Енисей - Краснодар-2 0:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Енисей 2:2 Енисей - Волгарь 2:1
Ленинградец
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Арсенал Тула - Ленинградец 0:0 Сочи - Ленинградец 4:1 Ленинградец - Звезда Санкт-Петербург 1:0 Муром - Ленинградец 1:1
Ленинградец - Спартак Кострома 3:0 Торпедо Владимир - Ленинградец 0:4 Ленинградец - Чертаново 0:0 Текстильщик - Ленинградец 2:0 Динамо Вологда - Ленинградец 0:0 Спартак Кострома - Ленинградец 0:2 Ленинградец - Торпедо Владимир 2:1 Чертаново - Ленинградец 1:2 Ленинградец - Текстильщик 1:0 Ленинградец - Динамо Вологда 3:0 Ленинградец - Муром 1:1 Иртыш Омск - Ленинградец 0:3 Ленинградец - Новосибирск 4:2 Ленинградец - Луки-Энергия 2:0 Зенит-2 - Ленинградец 1:1 Ленинградец - Динамо СПб 1:0

Результаты матчей

Енисей
Ленинградец

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Енисей
Ленинградец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Родина Москва
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Акрон
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Торпедо Москва
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Енисей
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Нефтехимик
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Тюмень
 0:1 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Черноморец Нв
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Алания
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ленинградец
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Арсенал Тула
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Волгарь
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
ФК Кубань
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Химки
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
КАМАЗ
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Шинник
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Динамо Махачкала
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Сокол
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Родина Москва
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Акрон
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Торпедо Москва
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Тюмень
 0:1 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Нефтехимик
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Черноморец Нв
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Арсенал Тула
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Енисей
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ленинградец
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
КАМАЗ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шинник
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Волгарь
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Сокол
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
ФК Кубань
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Ленинградец
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Алания
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Торпедо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Нефтехимик
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Родина Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
СКА-Хабаровск
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ФК Кубань
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арсенал Тула
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Волгарь
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Тюмень
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Химки
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
КАМАЗ
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Шинник
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Динамо Махачкала
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Сокол
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Акрон Килин Антон 2
Родина Москва Тимошенко Иван 2
СКА-Хабаровск Никитин Кирилл 2
Торпедо Москва Лебеденко Игорь 1
Тюмень Коротаев Александр 1
Весь список

Топ нарушителей
ФК Кубань Байрыев Азат 1
Алания Цаллагов Ибрагим 1
Тюмень Маркелов Иван 1
Алания Багаев Алан 1
Торпедо Москва Бабурин Егор 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 2-го тура Первой лиги "Енисей" принимает "Ленинградец". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - Ленинградец от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 июля 2023, осталось 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 127
Енисей 86.6% (110)
X 12.6% (16)
Ленинградец 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Енисей
Ничья
Ленинградец
2.04
3.80
4.55
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Енисей - Ленинградец онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Енисей - Ленинградец

Исход игры
Енисей
86% (111)
Ничья
13.2% (17)
Ленинградец
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
30.51% (36)
Меньше
69.49% (82)
Обе команды забьют
Да
34.75% (41)
Нет
65.25% (77)
Популярный счёт
2:0 Енисей
28.7% (37)
1:0 Енисей
24.8% (32)
2:1 Енисей
22.5% (29)
0:0 Ничья
5.4% (7)
1:1 Ничья
4.7% (6)
3:1 Енисей
3.1% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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Енисей
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