Тур: 2.
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Бомбардиры внутри турнира
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стежко Виталий
|1
|1
|Орлов Антон
|1
|1
Ленинградец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стежко Виталий
|1
|0
Ленинградец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Суханов Эдуард
|1
|0
|Левин Максим
|1
|0
Результаты матчей
Енисей
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ленинградец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Енисей
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ленинградец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Енисей
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
ФК Кубань - Енисей 1:2 Сочи - Енисей 5:2 Енисей - Сокол 1:5 Химки - Енисей 2:2
Факел - Енисей 2:0 Енисей - Факел 0:1 Енисей - Волга Ульяновск 0:0 ФК Кубань - Енисей 0:2 Енисей - Нефтехимик 2:2 Уфа - Енисей 2:2 Енисей - КАМАЗ 2:1 Енисей - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - Енисей 3:0 Енисей - Балтика 1:1 Акрон - Енисей 1:1 Енисей - Краснодар-2 0:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Енисей 2:2 Енисей - Волгарь 2:1
Ленинградец
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Арсенал Тула - Ленинградец 0:0 Сочи - Ленинградец 4:1 Ленинградец - Звезда Санкт-Петербург 1:0 Муром - Ленинградец 1:1
Ленинградец - Спартак Кострома 3:0 Торпедо Владимир - Ленинградец 0:4 Ленинградец - Чертаново 0:0 Текстильщик - Ленинградец 2:0 Динамо Вологда - Ленинградец 0:0 Спартак Кострома - Ленинградец 0:2 Ленинградец - Торпедо Владимир 2:1 Чертаново - Ленинградец 1:2 Ленинградец - Текстильщик 1:0 Ленинградец - Динамо Вологда 3:0 Ленинградец - Муром 1:1 Иртыш Омск - Ленинградец 0:3 Ленинградец - Новосибирск 4:2 Ленинградец - Луки-Энергия 2:0 Зенит-2 - Ленинградец 1:1 Ленинградец - Динамо СПб 1:0
Результаты матчей
Енисей
Ленинградец
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Енисей
Ленинградец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Акрон
|Килин Антон
|2
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|2
|СКА-Хабаровск
|Никитин Кирилл
|2
|Торпедо Москва
|Лебеденко Игорь
|1
|Тюмень
|Коротаев Александр
|1
|ФК Кубань
|Байрыев Азат
|1
|Алания
|Цаллагов Ибрагим
|1
|Тюмень
|Маркелов Иван
|1
|Алания
|Багаев Алан
|1
|Торпедо Москва
|Бабурин Егор
|1
Прогнозы на матч Енисей - Ленинградец
Исход игры
Енисей
82.3% (51)
Ничья
16.1% (10)
Ленинградец
1.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
32.76% (19)
Меньше
67.24% (39)
Обе команды забьют
Да
39.66% (23)
Нет
60.34% (35)
Популярный счёт
2:0 Енисей
32.3% (20)
2:1 Енисей
22.6% (14)
1:0 Енисей
17.7% (11)
0:0 Ничья
6.5% (4)
1:1 Ничья
6.5% (4)
3:1 Енисей
4.8% (3)
2:2 Ничья
3.2% (2)
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