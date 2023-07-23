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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 2.
Арсенал Тула
0:0
Перерыв
Динамо Махачкала
0'
26' Желтая карточка
Ндука Ифеани Давид

Ход матча

26'
Ндука Ифеани Давид
 
Прогнозы 134
Арсенал Тула 56% (75)
X 27.6% (37)
Динамо Махачкала 16.4% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал Тула
Ничья
Динамо Махачкала
3.75
3.15
2.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Арсенал Тула
Динамо Махачкала

История личных встреч

Арсенал Тула
Динамо Махачкала

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндука Ифеани Давид 1 0
Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алибеков Муталип 1 0
Юсупов Залимхан 1 0
Касинтура Эгаш 1 0

Результаты матчей

Арсенал Тула
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Динамо Махачкала
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Арсенал Тула
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Динамо Махачкала
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Арсенал Тула - Ленинградец 0:0 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 0:1 Арсенал Тула - Шинник 0:1
Волгарь - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Велес Москва 1:1 Алания - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Атырау 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Арсенал Тула - Олимпик Ташкент 4:2 Арсенал Тула - Слога Добой 2:0 Арсенал Тула - Сутьеска Никшич 4:1
Динамо Махачкала
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Форте 3:0 Динамо Махачкала - Чайка Песчанокопское 3:1
Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Волга Ульяновск 0:2 ФК Кубань - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - Нефтехимик 2:0 Уфа - Динамо Махачкала 3:0 Динамо Махачкала - Енисей 3:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - КАМАЗ 1:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Акрон - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Динамо Махачкала - Алай Ош 0:0

Результаты матчей

Арсенал Тула
Динамо Махачкала

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Арсенал Тула
Динамо Махачкала

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
СКА-Хабаровск
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Родина Москва
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
4.
Ленинградец
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Торпедо Москва
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Нефтехимик
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Тюмень
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Енисей
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
КАМАЗ
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Сокол
 3:1 2 1 0 1 3 - 5 3
11.
Арсенал Тула
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
12.
Черноморец Нв
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Алания
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Динамо Махачкала
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Химки
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
ФК Кубань
 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Волгарь
 2 0 0 2 2 - 6 0
18.
Шинник
 1:3 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Родина Москва
 0:0 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Сокол
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Торпедо Москва
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Тюмень
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
КАМАЗ
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Акрон
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Нефтехимик
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Арсенал Тула
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
10.
Черноморец Нв
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Динамо Махачкала
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ленинградец
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Шинник
 1:3 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Енисей
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
ФК Кубань
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Волгарь
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ленинградец
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Акрон
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Енисей
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Алания
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Родина Москва
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Динамо Махачкала
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
7.
Черноморец Нв
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Арсенал Тула
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
СКА-Хабаровск
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нефтехимик
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Торпедо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Волгарь
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
ФК Кубань
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Химки
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Тюмень
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
КАМАЗ
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Сокол
 3:1 1 0 0 1 0 - 4 0
18.
Шинник
 1:3 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Акрон Килин Антон 3
Волгарь Жамалетдинов Тимур 2
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 2
Родина Москва Тимошенко Иван 2
СКА-Хабаровск Никитин Кирилл 2
Весь список

Топ нарушителей
ФК Кубань Чуперка Валерий 2
Енисей Стежко Виталий 2
ФК Кубань Левин Гаррик 2
ФК Кубань Байрыев Азат 1
ФК Кубань Смирнов Александр 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 43'
    Первая половина встречи подходит к концу, катастрофически мало у нас интересных моментов, третий подряд тайм с участием "Арсенала" грозит завершиться со счётом 0:0.
  • 41'
    Интересная статистика у нас в трансляции - в 15 очных матчах команды лишь раз сыграли вничью, хотя как минимум дважды они сыграли вничью только в прошлом сезоне. Интересно.
  • Угловой
    39'
    Лисакович с углового исполняет подачу на ближнюю штангу, следует скидка вдоль ворот, а Попов выбивает мяч подальше от ворот "пушкарей".
  • 38'
    Магомедов врывается в штрафную с левого края и пытается без особых хитростей пробить по воротам, однако мяч попадает в ногу защитнику и уходит на угловой.
  • 36'
    К этой минуте "Динамо" уже пропустило дуплетом от "Торпедо", сегодня же игра дагестанского клуба уже ближе к прошлосезонным "низовым" образцам.
  • 34'
    Касинтура врывается в штрафную соперника с правого края, однако пробивает анголец выше перекладины, не заставив трудиться Левашова.
  • Угловой
    32'
    Угловой в исполнении "Арсенала" опять не привел к какой-либо остроте, вроде бы не самый скучный футбол в Туле, но с моментами всё довольно тоскливо.
  • 31'
    Пока мы смотрели повтор одного из единоборств, Гелоян прорвался к штрафной гостей и пробил по воротам - Волк перевел мяч через перекладину.
  • 30'
    Полчаса отыграли команды, пока один острейший момент загубили туляки, у бело-голубых и близко такого не было.
  • 29'
    Не удается "Динамо" в последние минуты проявить себя на чужой половине поля, вылазка Касинтуры сейчас была легко прервана защитниками.
  • 27'
    Штрафной на правом фланге заработали хозяева поля, Нижегородов после навеса со "стандарта" остро скинул мяч к правой штанге, однако замкнуть передачу никому не удалось.
  • Фол, нарушение
    24'
    Довольно опасный штрафной удается заработать команде Александра Сторожука, метров 20 до ворот, мощную "стенку" выстраивает Волк.
  • Угловой
    22'
    Угловой в исполнении "Арсенала" к опасному моменту не приводит, снова продуктивность "стандартов" оставляет желать лучшего.
  • Опасный момент
    21'
    Окоронкво после передачи с правого фланга принял мяч и вторым касанием пробил в падении в дальний угол - штанга спасает ворота гостей!
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    • Угловой
      20'
      Очередной угловой исполняет команда Курбана Бердыева, пока успешность "стандартов" мэтру еще предстоит налаживать.
    • 18'
      Напомним, что в прошлом сезоне оба матча закончились вничью - в Туле команды забили друг другу по разу, а в Каспийске голов не было вовсе.
    • 16'
      Буквально незадолго до матча в Туле прошел довольно сильный ливень, что немного сказывается на действиях футболистов, которые частенько поскальзываются.
    • 15'
      Впрочем, претензии махачкалинцев на угловой в предыдущем моменте были небезосновательны, Левашов мяча слегка коснулся. Но игра продолжается.
    • 14'
      Разыграли гости штрафной на левом фланге, после чего последовала подача Лисаковича на дальнюю штангу - мяч, никого не коснувшись, прошел рядом со штангой.
    • Фол, нарушение
      13'
      Касинтуре в очередной раз достается в единоборстве, в этот раз Нижегородов в верховой борьбе толкнул соперника в спину.
    • Угловой
      12'
      Угловой на правом фланге футболисты "Арсенала" разыграли, Халназаров потерял равновесие, а в момент обратного паса не успел выйти из положения "вне игры".
    • Фол, нарушение
      10'
      Окоронкво в борьбе с Алибековым попадает по лицу капитану "Динамо", пока без карточек обходится арбитр.
    • Угловой
      9'
      Лисакович с углового исполняет подачу на дальний угол вратарской, где Левашов сыграл на выходе не так чтобы удачно, однако на подборе никого из махачкалинцев не нашлось.
    • 8'
      Угловой после прострела Касинтуры заработали хозяева, приходится перед подачей вмешиваться в игру Олегу Соколову, успокаивая страсти.
    • 7'
      Пытаются потихоньку втянуться в игру туляки, через забросы на Окоронкво и Халназарова действуют хозяева, но пока не очень успешно.
    • Угловой
      5'
      И снова у Лисаковича не получается подача со "стандарта", от флажка Руслан также не смог поднять мяч на нужную высоту.
    • 4'
      Лисакович подает штрафной с правого фланга не очень высоко, мяч отскакивает к Касинтуре, который попытался пробить с правого края штрафной - снаряд от ноги защитника ушел на угловой.
    • 3'
      "Динамо" же в первом матче сезона уступило на выезде "Торпедо", пропустив дважды в течение двух минут по ходу первого тайма. Хотя по общему количеству моментов команда Курбана Бердыева была явно не хуже.
    • 2'
      Напомним, что "Арсенал" в стартовом туре дома сыграл без голов с "Ленинградцем", при этом за 5 минут до конца встречи голкипер туляков Левашов отразил пенальти.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 2-го тура Мелбет-Первой лиги тульский "Арсенал" принимает махачкалинское "Динамо". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • 75 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 134
    Арсенал Тула 56% (75)
    X 27.6% (37)
    Динамо Махачкала 16.4% (22)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Динамо Махачкала
    3.75
    3.15
    2.90
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Арсенал Тула 0:0 Динамо Махачкала онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал Тула 0:0 Динамо Махачкала

    Исход игры
    Арсенал Тула
    56% (75)
    Ничья
    27.6% (37)
    Динамо Махачкала
    16.4% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.97% (44)
    Меньше
    63.03% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    57.98% (69)
    Нет
    42.02% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал Тула
    26.9% (36)
    1:1 Ничья
    19.4% (26)
    1:0 Арсенал Тула
    16.4% (22)
    2:0 Арсенал Тула
    7.5% (10)
    0:1 Динамо Махачкала
    6.7% (9)
    0:0 Ничья
    6% (8)
    1:2 Динамо Махачкала
    3.7% (5)
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    Арсенал Тула
    Динамо Махачкала
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