Тур: 2.
0:0
Перерыв
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Гелоян ИшханПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Сторожук Александр
- Основной состав
-
27 Волк ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Осокин ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Бердыев Курбан
История личных встреч
Арсенал Тула
Динамо Махачкала
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
180
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндука Ифеани Давид
|1
|0
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алибеков Муталип
|1
|0
|Юсупов Залимхан
|1
|0
|Касинтура Эгаш
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал Тула
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Динамо Махачкала
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Арсенал Тула
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Динамо Махачкала
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Арсенал Тула - Ленинградец 0:0 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 0:1 Арсенал Тула - Шинник 0:1
Волгарь - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Велес Москва 1:1 Алания - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Атырау 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Арсенал Тула - Олимпик Ташкент 4:2 Арсенал Тула - Слога Добой 2:0 Арсенал Тула - Сутьеска Никшич 4:1
Динамо Махачкала
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Форте 3:0 Динамо Махачкала - Чайка Песчанокопское 3:1
Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Волга Ульяновск 0:2 ФК Кубань - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - Нефтехимик 2:0 Уфа - Динамо Махачкала 3:0 Динамо Махачкала - Енисей 3:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - КАМАЗ 1:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Акрон - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Динамо Махачкала - Алай Ош 0:0
Результаты матчей
Арсенал Тула
Динамо Махачкала
Точный счет
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Арсенал Тула
Динамо Махачкала
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|3:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|11.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|18.
|1:3
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1:3
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|7.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|3:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|1:3
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
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|Акрон
|Килин Антон
|3
|Волгарь
|Жамалетдинов Тимур
|2
|Акрон
|Эльдарушев Абу-Саид
|2
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|2
|СКА-Хабаровск
|Никитин Кирилл
|2
|ФК Кубань
|Чуперка Валерий
|2
|Енисей
|Стежко Виталий
|2
|ФК Кубань
|Левин Гаррик
|2
|ФК Кубань
|Байрыев Азат
|1
|ФК Кубань
|Смирнов Александр
|1
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арсенал Тула 0:0 Динамо Махачкала
Исход игры
Арсенал Тула
56% (75)
Ничья
27.6% (37)
Динамо Махачкала
16.4% (22)
Тотал 2.5
Больше
36.97% (44)
Меньше
63.03% (75)
Обе команды забьют
Да
57.98% (69)
Нет
42.02% (50)
Популярный счёт
2:1 Арсенал Тула
26.9% (36)
1:1 Ничья
19.4% (26)
1:0 Арсенал Тула
16.4% (22)
2:0 Арсенал Тула
7.5% (10)
0:1 Динамо Махачкала
6.7% (9)
0:0 Ничья
6% (8)
1:2 Динамо Махачкала
3.7% (5)
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