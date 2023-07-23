Касинтура врывается в штрафную соперника с правого края, однако пробивает анголец выше перекладины, не заставив трудиться Левашова.

К этой минуте "Динамо" уже пропустило дуплетом от "Торпедо", сегодня же игра дагестанского клуба уже ближе к прошлосезонным "низовым" образцам.

Магомедов врывается в штрафную с левого края и пытается без особых хитростей пробить по воротам, однако мяч попадает в ногу защитнику и уходит на угловой.

Лисакович с углового исполняет подачу на ближнюю штангу, следует скидка вдоль ворот, а Попов выбивает мяч подальше от ворот "пушкарей".

Интересная статистика у нас в трансляции - в 15 очных матчах команды лишь раз сыграли вничью, хотя как минимум дважды они сыграли вничью только в прошлом сезоне. Интересно.

Первая половина встречи подходит к концу, катастрофически мало у нас интересных моментов, третий подряд тайм с участием "Арсенала" грозит завершиться со счётом 0:0.

Окоронкво после передачи с правого фланга принял мяч и вторым касанием пробил в падении в дальний угол - штанга спасает ворота гостей!

Угловой в исполнении "Арсенала" к опасному моменту не приводит, снова продуктивность "стандартов" оставляет желать лучшего.

Штрафной на правом фланге заработали хозяева поля, Нижегородов после навеса со "стандарта" остро скинул мяч к правой штанге, однако замкнуть передачу никому не удалось.

Не удается "Динамо" в последние минуты проявить себя на чужой половине поля, вылазка Касинтуры сейчас была легко прервана защитниками.

Полчаса отыграли команды, пока один острейший момент загубили туляки, у бело-голубых и близко такого не было.

Пока мы смотрели повтор одного из единоборств, Гелоян прорвался к штрафной гостей и пробил по воротам - Волк перевел мяч через перекладину.

Угловой в исполнении "Арсенала" опять не привел к какой-либо остроте, вроде бы не самый скучный футбол в Туле, но с моментами всё довольно тоскливо.

20' Очередной угловой исполняет команда Курбана Бердыева, пока успешность "стандартов" мэтру еще предстоит налаживать.

18' Напомним, что в прошлом сезоне оба матча закончились вничью - в Туле команды забили друг другу по разу, а в Каспийске голов не было вовсе.

16' Буквально незадолго до матча в Туле прошел довольно сильный ливень, что немного сказывается на действиях футболистов, которые частенько поскальзываются.

15' Впрочем, претензии махачкалинцев на угловой в предыдущем моменте были небезосновательны, Левашов мяча слегка коснулся. Но игра продолжается.

14' Разыграли гости штрафной на левом фланге, после чего последовала подача Лисаковича на дальнюю штангу - мяч, никого не коснувшись, прошел рядом со штангой.

13' Касинтуре в очередной раз достается в единоборстве, в этот раз Нижегородов в верховой борьбе толкнул соперника в спину.

12' Угловой на правом фланге футболисты "Арсенала" разыграли, Халназаров потерял равновесие, а в момент обратного паса не успел выйти из положения "вне игры".

10' Окоронкво в борьбе с Алибековым попадает по лицу капитану "Динамо", пока без карточек обходится арбитр.

9' Лисакович с углового исполняет подачу на дальний угол вратарской, где Левашов сыграл на выходе не так чтобы удачно, однако на подборе никого из махачкалинцев не нашлось.