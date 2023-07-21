  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Первая лига
2023-2024

Тур: 2.
Арсенал Тула
 
Позже
Динамо Махачкала
Прогнозы 58
Арсенал Тула 70.7% (41)
X 15.5% (9)
Динамо Махачкала 13.8% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арсенал Тула
Ничья
Динамо Махачкала
3.40
3.02
2.55
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Арсенал Тула
Динамо Махачкала

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндука Ифеани Давид 1 0
Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алибеков Муталип 1 0
Юсупов Залимхан 1 0
Касинтура Эгаш 1 0

Результаты матчей

Арсенал Тула
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Динамо Махачкала
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Арсенал Тула
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Динамо Махачкала
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Арсенал Тула - Ленинградец 0:0 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 0:1 Арсенал Тула - Шинник 0:1
Волгарь - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Велес Москва 1:1 Алания - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Атырау 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Арсенал Тула - Олимпик Ташкент 4:2 Арсенал Тула - Слога Добой 2:0 Арсенал Тула - Сутьеска Никшич 4:1
Динамо Махачкала
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Форте 3:0 Динамо Махачкала - Чайка Песчанокопское 3:1
Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Волга Ульяновск 0:2 ФК Кубань - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - Нефтехимик 2:0 Уфа - Динамо Махачкала 3:0 Динамо Махачкала - Енисей 3:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - КАМАЗ 1:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Акрон - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Динамо Махачкала - Алай Ош 0:0

Результаты матчей

Арсенал Тула
Динамо Махачкала

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Арсенал Тула
Динамо Махачкала

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Родина Москва
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Акрон
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
СКА-Хабаровск
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Торпедо Москва
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Тюмень
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Енисей
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Нефтехимик
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Черноморец Нв
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Алания
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ленинградец
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Арсенал Тула
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Волгарь
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
ФК Кубань
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Химки
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
КАМАЗ
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Шинник
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Динамо Махачкала
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Сокол
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Родина Москва
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
СКА-Хабаровск
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Торпедо Москва
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Тюмень
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Акрон
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Нефтехимик
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Черноморец Нв
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Арсенал Тула
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Енисей
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ленинградец
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
КАМАЗ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шинник
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Волгарь
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Сокол
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
ФК Кубань
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Ленинградец
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Алания
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
СКА-Хабаровск
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Торпедо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Тюмень
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Нефтехимик
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Родина Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ФК Кубань
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Арсенал Тула
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Волгарь
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Химки
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
КАМАЗ
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Шинник
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Динамо Махачкала
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Сокол
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Акрон Килин Антон 2
Родина Москва Тимошенко Иван 2
СКА-Хабаровск Никитин Кирилл 2
Торпедо Москва Лебеденко Игорь 1
Тюмень Коротаев Александр 1
Весь список

Топ нарушителей
ФК Кубань Байрыев Азат 1
Алания Цаллагов Ибрагим 1
Тюмень Маркелов Иван 1
Алания Багаев Алан 1
Торпедо Москва Бабурин Егор 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Динамо Махачкала от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 июля 2023, осталось 2 дня 10 часов 40 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • 30 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 58
    Арсенал Тула 70.7% (41)
    X 15.5% (9)
    Динамо Махачкала 13.8% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Динамо Махачкала
    3.40
    3.02
    2.55
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Арсенал Тула - Динамо Махачкала онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Динамо Махачкала

    Исход игры
    Арсенал Тула
    70.7% (41)
    Ничья
    15.5% (9)
    Динамо Махачкала
    13.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.4% (23)
    Меньше
    56.6% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    56.6% (30)
    Нет
    43.4% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал Тула
    36.2% (21)
    1:0 Арсенал Тула
    20.7% (12)
    1:1 Ничья
    12.1% (7)
    2:0 Арсенал Тула
    10.3% (6)
    0:1 Динамо Махачкала
    6.9% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Арсенал Тула
    Динамо Махачкала
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     