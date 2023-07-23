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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 2.
КАМАЗ
 
Позже
ФК Кубань
Прогнозы 126
КАМАЗ 66.7% (84)
X 27.8% (35)
ФК Кубань 5.6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
КАМАЗ
Ничья
ФК Кубань
2.36
3.35
3.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
КАМАЗ
ФК Кубань

История личных встреч

КАМАЗ
ФК Кубань

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:4
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1
1.75

Среднее время на гол

90
51

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.25
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
80

Бомбардиры внутри турнира

КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ФК Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левин Гаррик 1 1

Карточки

КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мануйлов Роман 1 0
Аюкин Руслан 1 0
ФК Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрыев Азат 1 0
Чуперка Валерий 1 0
Лаук Максим 1 0
Левин Гаррик 1 0

Результаты матчей

КАМАЗ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФК Кубань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
0
КАМАЗ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФК Кубань
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

КАМАЗ
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Акрон - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Уфа 3:2 Рубин - КАМАЗ 5:1 Зенит-Ижевск - КАМАЗ 3:3
КАМАЗ - Амкар Пермь 1:4 Нефтехимик - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Амкар Пермь 5:2 КАМАЗ - Нефтехимик 0:2 Арсенал Тула - КАМАЗ 0:1 Уфа - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Шинник 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1 КАМАЗ - Волгарь 2:2 Родина Москва - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Велес Москва 0:2 Динамо Махачкала - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Алания 1:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Акрон - КАМАЗ 2:0
ФК Кубань
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
ФК Кубань - Енисей 1:2 Краснодар - ФК Кубань 3:0 ФК Кубань - Дружба 2:2 ФК Кубань - Кубань Холдинг 1:2
ФК Кубань - Биолог-Новокубанск 3:0 Уфа - ФК Кубань 1:2 ФК Кубань - Енисей 0:2 Родина Москва - ФК Кубань 2:2 ФК Кубань - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - ФК Кубань 2:0 ФК Кубань - Акрон 1:1 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 ФК Кубань - Шинник 2:0 Волгарь - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Велес Москва 3:2 Алания - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Рубин 1:2 ФК Кубань - Мактаарал 0:1

Результаты матчей

КАМАЗ
ФК Кубань

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

КАМАЗ
ФК Кубань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Ленинградец
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Родина Москва
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Акрон
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Торпедо Москва
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Нефтехимик
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Тюмень
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Енисей
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Черноморец Нв
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Алания
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Арсенал Тула
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Волгарь
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
ФК Кубань
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Химки
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
КАМАЗ
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Шинник
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Динамо Махачкала
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Сокол
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Родина Москва
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Акрон
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Торпедо Москва
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Тюмень
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Нефтехимик
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Черноморец Нв
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Арсенал Тула
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Ленинградец
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
КАМАЗ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шинник
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Волгарь
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сокол
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Енисей
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
ФК Кубань
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ленинградец
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Енисей
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Алания
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Родина Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Торпедо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Нефтехимик
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
СКА-Хабаровск
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ФК Кубань
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арсенал Тула
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Волгарь
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Тюмень
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Химки
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
КАМАЗ
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Шинник
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Динамо Махачкала
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Сокол
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Акрон Килин Антон 2
Родина Москва Тимошенко Иван 2
СКА-Хабаровск Никитин Кирилл 2
Торпедо Москва Лебеденко Игорь 1
Тюмень Коротаев Александр 1
Весь список

Топ нарушителей
Енисей Стежко Виталий 2
ФК Кубань Байрыев Азат 1
Ленинградец Костин Сергей 1
Алания Цаллагов Ибрагим 1
Тюмень Маркелов Иван 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча КАМАЗ - ФК Кубань от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 июля 2023, осталось 18 минут.



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    • Прогнозы 126
    КАМАЗ 66.7% (84)
    X 27.8% (35)
    ФК Кубань 5.6% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    КАМАЗ
    Ничья
    ФК Кубань
    2.36
    3.35
    3.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч КАМАЗ - ФК Кубань онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч КАМАЗ - ФК Кубань

    Исход игры
    КАМАЗ
    66.7% (84)
    Ничья
    27.8% (35)
    ФК Кубань
    5.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.82% (45)
    Меньше
    62.18% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    63.87% (76)
    Нет
    36.13% (43)
    Популярный счёт
    2:1 КАМАЗ
    30.2% (38)
    1:0 КАМАЗ
    27% (34)
    1:1 Ничья
    24.6% (31)
    2:0 КАМАЗ
    5.6% (7)
    1:2 ФК Кубань
    1.6% (2)
    2:3 ФК Кубань
    1.6% (2)
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    ФК Кубань
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