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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 2.
Черноморец Нв
0:0
Перерыв
Родина Москва
0'
28' Желтая карточка
Тимошенко Иван
32' Желтая карточка
Насыров Исламжан

Ход матча

28'
 
Тимошенко Иван
32'
 
Насыров Исламжан
Прогнозы 123
Черноморец Нв 17.1% (21)
X 27.6% (34)
Родина Москва 55.3% (68)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Черноморец Нв
Ничья
Родина Москва
4.05
3.45
2.45
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Черноморец Нв
Родина Москва

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Нв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руденко Владислав 1 0.5
Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимошенко Иван 2 1
Гордюшенко Астемир 1 0.5
Куль Руслан 1 (1) 0.5

Карточки

Черноморец Нв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фомин Денис 1 0
Коробов Дмитрий 1 0
Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Насыров Исламжан 1 0
Калмыков Амур 1 0
Тимошенко Иван 1 0

Результаты матчей

Черноморец Нв
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Родина Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Черноморец Нв
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Родина Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
4
Черноморец Нв
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Родина Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Нв
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Черноморец Нв - Алания 1:1 Черноморец Нв - ФДС Виста 4:2 Черноморец Нв - Ростов 1:4 Форте - Черноморец Нв 0:1
Черноморец Нв - Биолог-Новокубанск 3:0 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Черноморец Нв - Чайка Песчанокопское 0:1 Черноморец Нв - Кубань Холдинг 4:1 Черноморец Нв - Легион Махачкала 2:0 Дружба - Черноморец Нв 0:3 Черноморец Нв - Алания-2 2:1 Кубань Холдинг - Черноморец Нв 1:1 Черноморец Нв - Биолог-Новокубанск 2:2 Ротор - Черноморец Нв 0:0 Черноморец Нв - Спартак-Нальчик 2:0 Форте - Черноморец Нв 1:2 ФДС Виста - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - СКА-2 Хабаровск 2:1 Черноморец Нв - Ессентуки 2:1 Чайка Песчанокопское - Черноморец Нв 1:2
Родина Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Родина Москва - Сокол 4:0 Родина Москва - Шинник 3:0 Родина Москва - Волгарь 0:1 Пари НН - Родина Москва 0:2
Родина Москва - Пари НН 0:3 Родина Москва - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Родина Москва 0:1 Родина Москва - ФК Кубань 2:2 Нефтехимик - Родина Москва 1:5 Родина Москва - Уфа 2:1 Енисей - Родина Москва 0:1 Родина Москва - КАМАЗ 2:2 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Родина Москва - Шинник 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:2

Результаты матчей

Черноморец Нв
Родина Москва

Точный счет

1:1
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:1
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Черноморец Нв
Родина Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
СКА-Хабаровск
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Родина Москва
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
4.
Ленинградец
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Торпедо Москва
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Нефтехимик
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Тюмень
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Енисей
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
КАМАЗ
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Сокол
 3:1 2 1 0 1 3 - 5 3
11.
Арсенал Тула
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
12.
Черноморец Нв
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Алания
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Динамо Махачкала
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Химки
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
ФК Кубань
 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Волгарь
 2 0 0 2 2 - 6 0
18.
Шинник
 1:3 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Родина Москва
 0:0 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Сокол
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Торпедо Москва
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Тюмень
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
КАМАЗ
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Акрон
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Нефтехимик
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Арсенал Тула
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
10.
Черноморец Нв
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Динамо Махачкала
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ленинградец
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Шинник
 1:3 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Енисей
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
ФК Кубань
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Волгарь
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ленинградец
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Акрон
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Енисей
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Алания
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Родина Москва
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Динамо Махачкала
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
7.
Черноморец Нв
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Арсенал Тула
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
СКА-Хабаровск
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нефтехимик
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Торпедо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Волгарь
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
ФК Кубань
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Химки
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Тюмень
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
КАМАЗ
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Сокол
 3:1 1 0 0 1 0 - 4 0
18.
Шинник
 1:3 2 0 0 2 1 - 5 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
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Топ бомбардиров
Акрон Килин Антон 3
Волгарь Жамалетдинов Тимур 2
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 2
Родина Москва Тимошенко Иван 2
СКА-Хабаровск Никитин Кирилл 2
Весь список

Топ нарушителей
ФК Кубань Чуперка Валерий 2
Енисей Стежко Виталий 2
ФК Кубань Левин Гаррик 2
ФК Кубань Байрыев Азат 1
ФК Кубань Смирнов Александр 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Черноморец" (Новороссийск) - "Родина" (Москва) - 0:0.
  • Угловой
    45'
    Гордюшенко разыграл угловой удар с партнёрами. Доставить мяч к воротам москвичам не удалось.
  • 45'
    Гордюшенко справа навесил на Калмыкова, удар головой которого соперники заблокировали.
  • Опасный момент
    45'
    Саадуев справа прорвался к воротам, но и этот удар Шамиля отразил Городовой.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Сиденков в первом тайме.
  • 45'
    Городовой сыграл уверенно на выходе, забрав мяч в ногах у Руденко.
  • Фол, нарушение
    44'
    Руденко в чужой штрафной площади подтолкнул Клещенко в спину.
  • Угловой
    43'
    Гараев от углового флага навесил к ближней штанге, откуда москвичи мяч выбили.
  • Опасный момент
    42'
    Гараев справа вывел к воротам Саадуева, чей удар с острого угла Городовой сумел парировать.
  • 40'
    Руденко справа в штрафную площади получил мяч, где Клешенко сыграл плотно с Владиславом и не позволил нападающему "Черноморца" нанести удар по воротам.
  • 39'
    Гараев справа прошёл вперёд и сделал прострел в центр штрафной площади, где партнёров не оказалось.
  • 38'
    Пас Климова вперёд направо на Руденко получился неточным. Мяч достался соперникам.
  • 36'
    Саадуев на левом фланге прокинул мяч мимо соперника, но сам притормозил и позволил сфере укатиться за боковую линию поля.
  • Опасный момент
    35'
    Насыров слева сделал заброс на Тимошенко в штрафную площадь. Иван сделал себе скидку грудью и с четырнадцати метров низом пробил рядом с правой штангой.
  • Желтая карточка
    34'
    Насыров в центре поля руками остановил Саадуева и получил жёлтую карточку.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 33'
      Заброс Гордюшенко по центру в штрафную площадь на Калмыкова вверху сумел перехватить Кумбурович.
    • Фол, нарушение
      32'
      Руденко в чужой штрафной площади завалил на газон Воропаева.
    • Травма, повреждение
      30'
      А вот помощь медиков потребовалась обоим игрокам. Тимошенко получил удар шипами в плечо, а у Кумбуровича проблемы с ногой.
    • Желтая карточка
      29'
      Тимошенко опасно сыграл против Кумбуровича у штрафной площади хозяев и получил жёлтую карточку.
    • 28'
      8 135 зрителей присутствуют сегодня на трибунах в Новороссийске.
    • 26'
      Игроки обеих команд отправились к скамейкам запасных попить воды. Пауза в матче.
    • 25'
      Заброс Гречкина вперёд оказался безадресным. Мяч прилетел в руки Городовому.
    • Опасный момент
      24'
      Насыров слева прорвался к воротам и низом пробил с острого угла рядом с ближней штангой.
    • 22'
      Фролкин на выходе забрал мяч в руки после навеса Насырова слева к воротам. И голкиперы обменялись удачными выходами.
    • 21'
      Городовой забрал мяч в руки после подачи справа со штрафного от Будагяна.
    • 20'
      Саадуев справа прошёл вперёд, но его слабую передачу в штрафную площадь защитники "Родины" перехватили.
    • 19'
      Обменялись длинными забросами вперёд команды. Бороться впереди за мяч оказалось некому.
    • 18'
      Фищенко перед своей штрафной площадью плотно сыграл с Саадуевым и не позволил Шамилю нанести удар по воротам.
    • 16'
      Прострел Калмыкова слева к воротам перехватил Кумбурович.
    • 15'
      "Черноморец" покатал мяч у центрального круга. Хозяева постепенно стараются выравнять игру.
    • Офсайд
      14'
      Гордюшенко справа со штрафного навесил на Калмыкова, который оказался в офсайде.
    • Фол, нарушение
      13'
      Маклаков на фланге сбил Фищенко.
    • 12'
      Клещенко слева продвинулся вперёд и сделал заброс на Калмыкова, скидка которого до партнёров не дошла.
    • 10'
      Небольшим территориальным преимуществом в дебюте встречи владеет "Родина". Хозяева при этом при первой возможности быстро доставляют мяч к воротам москвичей.
    • 9'
      Плиев на фланге сыграл на перехвате и выбил мяч за пределы поля от ноги Руденко.
    • Угловой
      8'
      Гордюшенко исполнил первый угловой удар в матче. Мяч был направлен на голову Вачхользу, от которой он пролетел над перекладиной.
    • 7'
      Турищев справа прорвался к воротам, где его прострел в центр заблокировал Кумбурович.
    • 6'
      Гараев справа ворвался в штрафную площадь и прострелил к воротам. Городовой распластался на газоне и забрал мяч в руки.
    • 5'
      В хорошем темпе команды начали встречу. Мяч не задерживается в центре поля.
    • 4'
      Турищев слева с семнадцати метров низом пробил в ближний угол. Фролкин среагировал вовремя и мяч в руки забрал.
    • 3'
      Делькин слева выскочил к воротам, но Плиев броском в ноги Артёму сумел разрядить ситуацию.
    • 2'
      "Черноморец" играет в белой форме, "Родина" - в салатовых футболках и чёрных трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Центральном"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча второго тура Мелбет-Первой лиги, в котором сыграют новороссийский «Черноморец» и московская «Родина». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    Прогнозы 123
    Черноморец Нв 17.1% (21)
    X 27.6% (34)
    Родина Москва 55.3% (68)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Черноморец Нв
    Ничья
    Родина Москва
    4.05
    3.45
    2.45
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Черноморец Нв 0:0 Родина Москва онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Черноморец Нв 0:0 Родина Москва

    Исход игры
    Черноморец Нв
    17.1% (21)
    Ничья
    27.6% (34)
    Родина Москва
    55.3% (68)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.88% (49)
    Меньше
    58.12% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    67.52% (79)
    Нет
    32.48% (38)
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    1:2 Родина Москва
    29.3% (36)
    1:1 Ничья
    25.2% (31)
    0:1 Родина Москва
    17.9% (22)
    1:0 Черноморец Нв
    6.5% (8)
    2:1 Черноморец Нв
    6.5% (8)
    0:2 Родина Москва
    4.1% (5)
    2:0 Черноморец Нв
    1.6% (2)
    1:3 Родина Москва
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