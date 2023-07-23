Руденко в чужой штрафной площади подтолкнул Клещенко в спину.

Городовой сыграл уверенно на выходе, забрав мяч в ногах у Руденко.

Саадуев справа прорвался к воротам, но и этот удар Шамиля отразил Городовой.

Гордюшенко справа навесил на Калмыкова, удар головой которого соперники заблокировали.

Гордюшенко разыграл угловой удар с партнёрами. Доставить мяч к воротам москвичам не удалось.

Насыров в центре поля руками остановил Саадуева и получил жёлтую карточку.

Насыров слева сделал заброс на Тимошенко в штрафную площадь. Иван сделал себе скидку грудью и с четырнадцати метров низом пробил рядом с правой штангой.

Саадуев на левом фланге прокинул мяч мимо соперника, но сам притормозил и позволил сфере укатиться за боковую линию поля.

Гараев справа прошёл вперёд и сделал прострел в центр штрафной площади, где партнёров не оказалось.

Руденко справа в штрафную площади получил мяч, где Клешенко сыграл плотно с Владиславом и не позволил нападающему "Черноморца" нанести удар по воротам.

Гараев справа вывел к воротам Саадуева, чей удар с острого угла Городовой сумел парировать.

Гараев от углового флага навесил к ближней штанге, откуда москвичи мяч выбили.

33' Заброс Гордюшенко по центру в штрафную площадь на Калмыкова вверху сумел перехватить Кумбурович.

32' Руденко в чужой штрафной площади завалил на газон Воропаева.

30' А вот помощь медиков потребовалась обоим игрокам. Тимошенко получил удар шипами в плечо, а у Кумбуровича проблемы с ногой.

29' Тимошенко опасно сыграл против Кумбуровича у штрафной площади хозяев и получил жёлтую карточку.

28' 8 135 зрителей присутствуют сегодня на трибунах в Новороссийске.

26' Игроки обеих команд отправились к скамейкам запасных попить воды. Пауза в матче.

25' Заброс Гречкина вперёд оказался безадресным. Мяч прилетел в руки Городовому.

24' Насыров слева прорвался к воротам и низом пробил с острого угла рядом с ближней штангой.

22' Фролкин на выходе забрал мяч в руки после навеса Насырова слева к воротам. И голкиперы обменялись удачными выходами.