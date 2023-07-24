Тур: 2.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Бутаев АллонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Цараев АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чочиев АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
63 Караев ДавидНападающий
-
Главный тренер: Василенко Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Кокоев ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Котик АртёмНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Грузнов ИльяНападающий
-
Главный тренер: Новиков Кирилл
История личных встреч
Алания
Нефтехимик
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.13
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
60
80
Бомбардиры внутри турнира
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гурциев Батраз
|1 (1)
|1
Нефтехимик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петров Максим Вячеславович
|1
|1
|Котик Артём
|1
|1
Карточки
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|Багаев Алан
|1
|0
Нефтехимик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Алания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Нефтехимик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Алания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Нефтехимик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Черноморец Нв - Алания 1:1 Шахтёр Солигорск - Алания 0:1 Энергетик-БГУ - Алания 1:2 Динамо Махачкала - Алания 1:2
Алания - Балтика 3:1 Акрон - Алания 0:0 Алания - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Алания - Арсенал Тула 2:1 Шинник - Алания 0:1 Алания - Волгарь 2:2 Велес Москва - Алания 1:2 КАМАЗ - Алания 1:0 Алания - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1 Алания - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 Алания - Алай Ош 2:0 Динамо Москва - Алания 3:2
Нефтехимик
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нефтехимик - Волгарь 2:1 Нефтехимик - Крылья Советов 2:3 Нефтехимик - ЦСКА Москва 0:4 Нефтехимик - Торпедо Москва 2:1
Строгино - Нефтехимик 3:6 Нефтехимик - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Нефтехимик 0:2 Нефтехимик - Уфа 2:0 Енисей - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - Родина Москва 1:5 Динамо Махачкала - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Балтика 0:0 Акрон - Нефтехимик 0:3 Нефтехимик - Краснодар-2 3:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Нефтехимик 3:0 Нефтехимик - Волгарь 1:1 Велес Москва - Нефтехимик 4:1 Нефтехимик - Алания 0:0
Результаты матчей
Алания
Нефтехимик
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Алания
Нефтехимик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Акрон
|Килин Антон
|3
|Волгарь
|Жамалетдинов Тимур
|2
|Акрон
|Эльдарушев Абу-Саид
|2
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|2
|СКА-Хабаровск
|Никитин Кирилл
|2
|ФК Кубань
|Чуперка Валерий
|2
|Енисей
|Стежко Виталий
|2
|Динамо Махачкала
|Юсупов Залимхан
|2
|ФК Кубань
|Левин Гаррик
|2
|Арсенал Тула
|Ндука Ифеани Давид
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Алания - Нефтехимик
Исход игры
Алания
82.2% (120)
Ничья
12.3% (18)
Нефтехимик
5.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
60.98% (75)
Меньше
39.02% (48)
Обе команды забьют
Да
65.04% (80)
Нет
34.96% (43)
Популярный счёт
2:1 Алания
40.4% (59)
1:0 Алания
17.8% (26)
2:0 Алания
8.9% (13)
1:1 Ничья
5.5% (8)
1:2 Нефтехимик
2.7% (4)
3:1 Алания
2.7% (4)
2:2 Ничья
2.7% (4)
3:0 Алания
1.4% (2)
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