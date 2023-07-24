  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 2.
Алания
 
Позже
Нефтехимик
Прогнозы 145
Алания 82.8% (120)
X 11.7% (17)
Нефтехимик 5.5% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
Нефтехимик
1.80
3.95
5.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Алания
Нефтехимик

История личных встреч

Алания
Нефтехимик

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
5:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
80

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурциев Батраз 1 (1) 1
Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петров Максим Вячеславович 1 1
Котик Артём 1 1

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цаллагов Ибрагим 1 0
Багаев Алан 1 0
Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Алания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Нефтехимик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Алания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Нефтехимик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Черноморец Нв - Алания 1:1 Шахтёр Солигорск - Алания 0:1 Энергетик-БГУ - Алания 1:2 Динамо Махачкала - Алания 1:2
Алания - Балтика 3:1 Акрон - Алания 0:0 Алания - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Алания - Арсенал Тула 2:1 Шинник - Алания 0:1 Алания - Волгарь 2:2 Велес Москва - Алания 1:2 КАМАЗ - Алания 1:0 Алания - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1 Алания - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 Алания - Алай Ош 2:0 Динамо Москва - Алания 3:2
Нефтехимик
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нефтехимик - Волгарь 2:1 Нефтехимик - Крылья Советов 2:3 Нефтехимик - ЦСКА Москва 0:4 Нефтехимик - Торпедо Москва 2:1
Строгино - Нефтехимик 3:6 Нефтехимик - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Нефтехимик 0:2 Нефтехимик - Уфа 2:0 Енисей - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - Родина Москва 1:5 Динамо Махачкала - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Балтика 0:0 Акрон - Нефтехимик 0:3 Нефтехимик - Краснодар-2 3:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Нефтехимик 3:0 Нефтехимик - Волгарь 1:1 Велес Москва - Нефтехимик 4:1 Нефтехимик - Алания 0:0

Результаты матчей

Алания
Нефтехимик

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Алания
Нефтехимик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
СКА-Хабаровск
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Родина Москва
 2 1 1 0 4 - 0 4
4.
Ленинградец
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Торпедо Москва
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Нефтехимик
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Тюмень
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Енисей
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
КАМАЗ
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Сокол
 2 1 0 1 3 - 6 3
11.
Арсенал Тула
 2 0 2 0 0 - 0 2
12.
Черноморец Нв
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Алания
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Динамо Махачкала
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Химки
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
ФК Кубань
 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Шинник
 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Волгарь
 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Родина Москва
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Акрон
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Торпедо Москва
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Тюмень
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
КАМАЗ
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Нефтехимик
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Сокол
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Черноморец Нв
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Арсенал Тула
 2 0 2 0 0 - 0 2
11.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ленинградец
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Шинник
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Енисей
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
ФК Кубань
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Волгарь
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ленинградец
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Акрон
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Енисей
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Родина Москва
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Алания
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Динамо Махачкала
 2 0 1 1 0 - 2 1
7.
Торпедо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арсенал Тула
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
СКА-Хабаровск
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Нефтехимик
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Волгарь
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
КАМАЗ
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Химки
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
ФК Кубань
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Тюмень
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Сокол
 1 0 0 1 0 - 4 0
18.
Шинник
 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Акрон Килин Антон 3
Волгарь Жамалетдинов Тимур 2
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 2
Родина Москва Тимошенко Иван 2
СКА-Хабаровск Никитин Кирилл 2
Весь список

Топ нарушителей
ФК Кубань Чуперка Валерий 2
Енисей Стежко Виталий 2
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 2
ФК Кубань Левин Гаррик 2
Арсенал Тула Ндука Ифеани Давид 2
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 2-го тура Мелбер-Первой лиги "Алания" в Грозном принимает "Нефтехимик". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Нефтехимик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июля 2023, осталось 20 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 145
Алания 82.8% (120)
X 11.7% (17)
Нефтехимик 5.5% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
Нефтехимик
1.80
3.95
5.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Алания - Нефтехимик онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Алания - Нефтехимик

Исход игры
Алания
82.2% (120)
Ничья
12.3% (18)
Нефтехимик
5.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
60.98% (75)
Меньше
39.02% (48)
Обе команды забьют
Да
65.04% (80)
Нет
34.96% (43)
Популярный счёт
2:1 Алания
40.4% (59)
1:0 Алания
17.8% (26)
2:0 Алания
8.9% (13)
1:1 Ничья
5.5% (8)
1:2 Нефтехимик
2.7% (4)
3:1 Алания
2.7% (4)
2:2 Ничья
2.7% (4)
3:0 Алания
1.4% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Алания
Нефтехимик
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 