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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 2.
Химки
 
Позже
Торпедо Москва
Химки
Торпедо Москва

История личных встреч

Химки
Торпедо Москва

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
4:2
ПЛ
1:3
К
5:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:4
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
К
1:1

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

3.25
1

Среднее время на гол

27
90

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.2
2.25

Среднее время на гол

75
40

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

2.11
1.56

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

42
57

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руденко Александр Александрович 1 (1) 1
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лебеденко Игорь 1 1
Юзепчук Роман 1 1

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корян Аршак 1 0
Скворцов Лев 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабурин Егор 1 0
Калугин Никита 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Манелов Ираклий 1 0

Результаты матчей

Химки
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Торпедо Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Химки
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Торпедо Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Тюмень - Химки 3:1 Химки - Енисей 2:2 Пари НН - Химки 2:0 Химки - Урал 0:3
Ахмат - Химки 3:0 Химки - Спартак Москва 1:1 Химки - Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва - Химки 5:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Крылья Советов - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Краснодар 0:6 Химки - Ростов 0:1 Зенит - Химки 3:2 Факел - Химки 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:5 Химки - Астана 0:3 Химки - Кайсар 2:2 Динамо Москва - Химки 4:2
Торпедо Москва
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2
Нефтехимик - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - Торпедо-2 Москва 1:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Торпедо Москва - Факел 2:0 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Урал 0:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Акрон - Торпедо Москва 2:0

Результаты матчей

Химки
Торпедо Москва

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Химки
Торпедо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
СКА-Хабаровск
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Родина Москва
 2 1 1 0 4 - 0 4
4.
Алания
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Ленинградец
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Торпедо Москва
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Тюмень
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Енисей
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Нефтехимик
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
КАМАЗ
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Сокол
 2 1 0 1 3 - 6 3
12.
Черноморец Нв
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Арсенал Тула
 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Динамо Махачкала
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Химки
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
ФК Кубань
 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Шинник
 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Волгарь
 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Родина Москва
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
КАМАЗ
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Тюмень
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Торпедо Москва
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Акрон
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Сокол
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Нефтехимик
 0:1 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Алания
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Черноморец Нв
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Арсенал Тула
 2 0 2 0 0 - 0 2
12.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ленинградец
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Шинник
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Енисей
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
ФК Кубань
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Волгарь
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ленинградец
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Акрон
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Енисей
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Родина Москва
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Алания
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Динамо Махачкала
 2 0 1 1 0 - 2 1
7.
Арсенал Тула
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Торпедо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
СКА-Хабаровск
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Волгарь
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Нефтехимик
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Тюмень
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Химки
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
ФК Кубань
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
КАМАЗ
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Сокол
 1 0 0 1 0 - 4 0
18.
Шинник
 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Акрон Килин Антон 3
Волгарь Жамалетдинов Тимур 2
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 2
Родина Москва Тимошенко Иван 2
СКА-Хабаровск Никитин Кирилл 2
Весь список

Топ нарушителей
ФК Кубань Чуперка Валерий 2
Енисей Стежко Виталий 2
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 2
ФК Кубань Левин Гаррик 2
Арсенал Тула Ндука Ифеани Давид 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июля 2023, осталось 16 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 140
    Химки 31.4% (44)
    X 33.6% (47)
    Торпедо Москва 35% (49)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Торпедо Москва
    2.80
    3.50
    2.89
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Химки - Торпедо Москва онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Химки - Торпедо Москва

    Исход игры
    Химки
    32.2% (46)
    Ничья
    32.9% (47)
    Торпедо Москва
    35% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.76% (67)
    Меньше
    47.24% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    81.89% (104)
    Нет
    18.11% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25.9% (37)
    1:2 Торпедо Москва
    20.3% (29)
    2:1 Химки
    18.2% (26)
    1:0 Химки
    7% (10)
    0:1 Торпедо Москва
    5.6% (8)
    2:2 Ничья
    3.5% (5)
    2:3 Торпедо Москва
    2.1% (3)
    0:2 Торпедо Москва
    2.1% (3)
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    Химки
    Торпедо Москва
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