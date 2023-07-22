Тур: 2.
Позже
История личных встреч
Химки
Торпедо Москва
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
3.25
1
Среднее время на гол
27
90
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1.2
2.25
Среднее время на гол
75
40
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
2.11
1.56
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
42
57
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руденко Александр Александрович
|1 (1)
|1
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лебеденко Игорь
|1
|1
|Юзепчук Роман
|1
|1
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корян Аршак
|1
|0
|Скворцов Лев
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабурин Егор
|1
|0
|Калугин Никита
|1
|0
|Юзепчук Роман
|1
|0
|Манелов Ираклий
|1
|0
Результаты матчей
Химки
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Торпедо Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Химки
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Торпедо Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Тюмень - Химки 3:1 Химки - Енисей 2:2 Пари НН - Химки 2:0 Химки - Урал 0:3
Ахмат - Химки 3:0 Химки - Спартак Москва 1:1 Химки - Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва - Химки 5:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Крылья Советов - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Краснодар 0:6 Химки - Ростов 0:1 Зенит - Химки 3:2 Факел - Химки 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:5 Химки - Астана 0:3 Химки - Кайсар 2:2 Динамо Москва - Химки 4:2
Торпедо Москва
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2
Нефтехимик - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - Торпедо-2 Москва 1:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Торпедо Москва - Факел 2:0 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Урал 0:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Акрон - Торпедо Москва 2:0
Результаты матчей
Химки
Торпедо Москва
Точный счет
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Химки
Торпедо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Акрон
|Килин Антон
|2
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|2
|СКА-Хабаровск
|Никитин Кирилл
|2
|Торпедо Москва
|Лебеденко Игорь
|1
|Тюмень
|Коротаев Александр
|1
|ФК Кубань
|Байрыев Азат
|1
|Алания
|Цаллагов Ибрагим
|1
|Тюмень
|Маркелов Иван
|1
|Алания
|Багаев Алан
|1
|Торпедо Москва
|Бабурин Егор
|1
Прогнозы на матч Химки - Торпедо Москва
Исход игры
Химки
30.2% (19)
Ничья
31.7% (20)
Торпедо Москва
38.1% (24)
Тотал 2.5
Больше
47.54% (29)
Меньше
52.46% (32)
Обе команды забьют
Да
80.33% (49)
Нет
19.67% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.7% (20)
1:2 Торпедо Москва
23.8% (15)
2:1 Химки
15.9% (10)
0:1 Торпедо Москва
7.9% (5)
1:0 Химки
7.9% (5)
2:3 Торпедо Москва
3.2% (2)
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