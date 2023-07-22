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  4. Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Первая лига
2023-2024

Тур: 2.
Химки
 
Позже
Торпедо Москва
Прогнозы 63
Химки 30.2% (19)
X 31.7% (20)
Торпедо Москва 38.1% (24)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
Торпедо Москва
2.55
3.40
2.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Химки
Торпедо Москва

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
4:2
ПЛ
1:3
К
5:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:4
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
К
1:1

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

3.25
1

Среднее время на гол

27
90

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.2
2.25

Среднее время на гол

75
40

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

2.11
1.56

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

42
57

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руденко Александр Александрович 1 (1) 1
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лебеденко Игорь 1 1
Юзепчук Роман 1 1

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корян Аршак 1 0
Скворцов Лев 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабурин Егор 1 0
Калугин Никита 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Манелов Ираклий 1 0

Результаты матчей

Химки
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Торпедо Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Химки
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Торпедо Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Тюмень - Химки 3:1 Химки - Енисей 2:2 Пари НН - Химки 2:0 Химки - Урал 0:3
Ахмат - Химки 3:0 Химки - Спартак Москва 1:1 Химки - Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва - Химки 5:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Крылья Советов - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Краснодар 0:6 Химки - Ростов 0:1 Зенит - Химки 3:2 Факел - Химки 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:5 Химки - Астана 0:3 Химки - Кайсар 2:2 Динамо Москва - Химки 4:2
Торпедо Москва
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2
Нефтехимик - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - Торпедо-2 Москва 1:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Торпедо Москва - Факел 2:0 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Урал 0:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Акрон - Торпедо Москва 2:0

Результаты матчей

Химки
Торпедо Москва

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Химки
Торпедо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Родина Москва
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Акрон
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
СКА-Хабаровск
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Торпедо Москва
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Тюмень
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Енисей
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Нефтехимик
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Черноморец Нв
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Алания
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ленинградец
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Арсенал Тула
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Волгарь
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
ФК Кубань
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Химки
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
КАМАЗ
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Шинник
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Динамо Махачкала
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Сокол
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Родина Москва
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
СКА-Хабаровск
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Торпедо Москва
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Тюмень
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Акрон
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Нефтехимик
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Черноморец Нв
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Арсенал Тула
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Енисей
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ленинградец
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
КАМАЗ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шинник
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Волгарь
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Сокол
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
ФК Кубань
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Ленинградец
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Алания
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
СКА-Хабаровск
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Торпедо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Тюмень
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Нефтехимик
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Родина Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ФК Кубань
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Арсенал Тула
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Волгарь
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Химки
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
КАМАЗ
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Шинник
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Динамо Махачкала
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Сокол
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Акрон Килин Антон 2
Родина Москва Тимошенко Иван 2
СКА-Хабаровск Никитин Кирилл 2
Торпедо Москва Лебеденко Игорь 1
Тюмень Коротаев Александр 1
Весь список

Топ нарушителей
ФК Кубань Байрыев Азат 1
Алания Цаллагов Ибрагим 1
Тюмень Маркелов Иван 1
Алания Багаев Алан 1
Торпедо Москва Бабурин Егор 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июля 2023, осталось 2 дня 12 часов 5 минут.



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  • 32 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 63
    Химки 30.2% (19)
    X 31.7% (20)
    Торпедо Москва 38.1% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Торпедо Москва
    2.55
    3.40
    2.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Химки - Торпедо Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Химки - Торпедо Москва

    Исход игры
    Химки
    30.2% (19)
    Ничья
    31.7% (20)
    Торпедо Москва
    38.1% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.54% (29)
    Меньше
    52.46% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    80.33% (49)
    Нет
    19.67% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.7% (20)
    1:2 Торпедо Москва
    23.8% (15)
    2:1 Химки
    15.9% (10)
    0:1 Торпедо Москва
    7.9% (5)
    1:0 Химки
    7.9% (5)
    2:3 Торпедо Москва
    3.2% (2)
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    Химки
    Торпедо Москва
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