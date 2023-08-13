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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 19.
Ботафого Рио-де-Жанейро
0:1
Первый тайм: 27'
Интернасьонал Порту Алегре
0'
0:1
18' Гол
José Maurisio3

Ход матча

18'
0:1
José Maurisio3
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рио-де-Жанейро
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
4.50
3.80
3.45
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Lucas
Perri
24
Ди
Пласидо
Леонель
34
Adryelson
15
Куэста
Виктор
16
Угу
Мигель
17
Marlon
Freitas
6
Че
Че
18
Фернандес
Лукас
IV
7
Виктор
Жоао
II
33
Эдуардо
Карлос
II
10
Зауэр
Густаво
33
Рочет
Серхио
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
6
Мартинс
Родригес
23
Gabriel
Paulista
VIII
27
José
Maurisio3
20
Арангис
Чарлес
11
Вандерсон
10
Патрик
Алан
13
Валенсия
Эннер
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-3-3
Интернасьонал Порту Алегре
4-1-3-2

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Интернасьонал Порту Алегре

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

22 матча

22.7%
18.2%
59.1%
5 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

13.6%
36.4%
50%
3 победы 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

СA
0:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
3:2
К
4:2
КБ
2:2
БСА
2:0
БСА
2:2
БСА
2:1
БСА
3:3
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
0:1
СA
3:2
СA
1:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.54
1.18

Среднее время на гол

58
76

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

1.67
1.73

Среднее время на гол

54
52

Всего голов

35
32

Голов в среднем за матч

1.59
1.45

Тотал матчей

2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

56
61

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 13 (4) 0.68
Эдуардо Карлос II 4 0.21
Зауэр Густаво 2 0.11
Карлос Алберто Гомес де Жезус 2 0.11
Энрике Луис III 2 0.11
Сантос Жуниор 2 0.11
Ди Пласидо Леонель 1 0.05
Виктор Жоао II 1 0.05
Че Че 1 0.05
Куэста Виктор 1 0.05
Adryelson 1 0.05
Данило Барбоза 1 0.05
Насименто Матеус 1 0.05
Марсал Фернандо 0 0
Marlon Freitas 0 0
Janderson 0 0
Matias Segovia 0 0
Kayque 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандерсон 3 0.16
Адриано Луис 2 0.11
Джонни 2 0.11
José Maurisio3 2 0.11
Jean Dias 1 0.05
Энрике Педро 1 (1) 0.05
Де Пена Карлос 1 0.05
Энрике Бруно 1 0.05
Ромуло 1 0.05
Бустос Фабрисио 1 0.05
Alexandre Zurawski 1 0.05
Патрик Алан 0 0
Валенсия Эннер 0 0
Nicolas Hernandez2 0 0

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соарес Франсиско 6 0
Марсал Фернандо 6 0
Куэста Виктор 6 0
Luis Castro 3 1
Эдуардо Карлос II 4 0
Рафаэль да Сильва 2 1
Adryelson 3 0
Угу Мигель 2 0
Ди Пласидо Леонель 2 0
Luis Geovanny Segovia 2 0
Че Че 2 0
Сампайо Филипе 1 0
Виктор Жоао II 1 0
Данило Барбоза 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Matias Segovia 1 0
Kayque 1 0
Насименто Матеус 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 6 1
Кампаньяро Густаво 5 0
Де Пена Карлос 3 1
Патрик Алан 4 0
Витао 4 0
Джонни 3 0
Моледо Родриго 3 0
Nicolas Hernandez2 3 0
Бустос Фабрисио 2 0
Alexandre Zurawski 2 0
José Maurisio3 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Matheus Dias 2 0
Lucca 1 0
Энрике Бруно 1 0
Рочет Серхио 1 0
Ромуло 1 0
John Victor 1 0
Igor Gomes 1 0
Gabriel Barros 1 0
Thauan Lara 1 0
Jean Dias 1 0
Mano Menezes 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (9)
0% (0)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
89% (8)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
3
Ботафого Рио-де-Жанейро
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Интернасьонал Порту Алегре
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

11
9
Ботафого Рио-де-Жанейро
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
17% (3)
22% (4)
Интернасьонал Порту Алегре
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (12)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

11
12

Голы по времени матча

Забито

20
6
8 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
4
20%
1
17%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
5
25%
1
17%
46-60
4
20%
2
33%
61-75
3
15%
2
33%
76-90

Пропущено

2
12
2 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 7
1
50%
3
25%
1-15
1
50%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

12
10
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
0
0%
1
10%
1-15
4
33%
3
30%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
4
33%
3
30%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
25%
4
50%
76-90

Забито

32
16
13 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 11
15 Забивали первыми 7
2 Не забивали 7
4
13%
2
13%
1-15
5
16%
3
19%
16-30
4
13%
0
0%
31-45
5
16%
3
19%
46-60
7
22%
3
19%
61-75
7
22%
5
31%
76-90

Пропущено

10
20
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
1
10%
4
20%
1-15
2
20%
3
15%
16-30
3
30%
4
20%
31-45
2
20%
1
5%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
2
20%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Гуарани Асунсьон - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гуарани Асунсьон 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1
Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Патронато Парана 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Патронато Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Магальянес 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Сесар Вальехо - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2
Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

2:0
5 раз 56%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
6 раз 67%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:0
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 50%
1
4 раза 22%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
1.5
Больше Меньше
4
5
2
7
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
4
5
1.5
1
8
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
11
7
12
6
1.5
5
13
3
15
2.5
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:1 19 14 2 3 32 - 11 44
2.
Флуминенсе
 18 9 4 5 24 - 17 31
3.
Фламенго
 18 9 4 5 30 - 23 31
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 8 7 3 33 - 17 31
5.
Ред Булл Брагантино
 18 8 7 3 26 - 16 31
6.
Гремио
 17 9 3 5 26 - 22 30
7.
Атлетико Паранаэнсе
 18 8 4 6 26 - 22 28
8.
Куяба
 18 8 4 6 21 - 19 28
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 19 7 6 6 17 - 20 27
10.
Сан-Паулу
 18 7 5 6 23 - 18 26
11.
Крузейро
 18 6 6 6 19 - 15 24
12.
Атлетико Минейро
 18 6 6 6 21 - 17 24
13.
Форталеза Сеара
 18 6 5 7 17 - 19 23
14.
Коринтианс
 17 5 5 7 17 - 20 20
15.
Гойяс
 18 5 4 9 17 - 27 19
16.
Байя
 18 4 6 8 18 - 24 18
17.
Сантос
 18 4 6 8 19 - 27 18
18.
Коритиба Парана
 18 3 5 10 17 - 33 14
19.
Васко да Гама
 17 3 3 11 13 - 28 12
20.
Америка Минейро
 17 2 4 11 19 - 40 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:1 10 9 0 1 20 - 3 27
2.
Флуминенсе
 10 7 3 0 15 - 5 24
3.
Сан-Паулу
 10 7 1 2 18 - 9 22
4.
Гремио
 9 6 2 1 18 - 9 20
5.
Атлетико Паранаэнсе
 9 6 2 1 17 - 10 20
6.
Ред Булл Брагантино
 9 5 3 1 14 - 6 18
7.
Фламенго
 8 5 2 1 15 - 5 17
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 5 2 1 16 - 8 17
9.
Форталеза Сеара
 9 4 3 2 10 - 8 15
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 9 4 3 2 10 - 8 15
11.
Сантос
 10 3 5 2 16 - 14 14
12.
Коринтианс
 7 3 3 1 10 - 6 12
13.
Байя
 9 3 3 3 14 - 12 12
14.
Куяба
 9 3 3 3 12 - 11 12
15.
Гойяс
 9 3 3 3 10 - 13 12
16.
Крузейро
 10 3 2 5 4 - 7 11
17.
Атлетико Минейро
 8 2 3 3 10 - 10 9
18.
Коритиба Парана
 9 2 3 4 8 - 10 9
19.
Америка Минейро
 8 2 1 5 9 - 18 7
20.
Васко да Гама
 9 2 1 6 5 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:1 9 5 2 2 12 - 8 17
2.
Куяба
 9 5 1 3 9 - 8 16
3.
Атлетико Минейро
 10 4 3 3 11 - 7 15
4.
Фламенго
 10 4 2 4 15 - 18 14
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 3 5 2 17 - 9 14
6.
Крузейро
 8 3 4 1 15 - 8 13
7.
Ред Булл Брагантино
 9 3 4 2 12 - 10 13
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 10 3 3 4 7 - 12 12
9.
Гремио
 8 3 1 4 8 - 13 10
10.
Атлетико Паранаэнсе
 9 2 2 5 9 - 12 8
11.
Форталеза Сеара
 9 2 2 5 7 - 11 8
12.
Коринтианс
 10 2 2 6 7 - 14 8
13.
Флуминенсе
 8 2 1 5 9 - 12 7
14.
Гойяс
 9 2 1 6 7 - 14 7
15.
Байя
 9 1 3 5 4 - 12 6
16.
Васко да Гама
 8 1 2 5 8 - 16 5
17.
Коритиба Парана
 9 1 2 6 9 - 23 5
18.
Сантос
 8 1 1 6 3 - 13 4
19.
Сан-Паулу
 8 0 4 4 5 - 9 4
20.
Америка Минейро
 9 0 3 6 10 - 22 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 8 (3)
Куяба Дейверсон Силва 8 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (2)
Сантос Леонардо Маркос 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Флуминенсе Андре 1 7
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 6
Атлетико Минейро Саравия Ренсо 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 18'
    Г О О О О Л - Маурисио бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рио-де-Жанейро
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
4.50
3.80
3.45
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре онлайн

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Ботафого Рио-де-Жанейро
Интернасьонал Порту Алегре
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