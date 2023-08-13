Тур: 19.
3:1
Конец матча
0'
0:1
18' ГолJosé Maurisio3
52' Желтая карточкаРочет Серхио
1:1
55' ГолВиктор Жоао
2:1
58' ГолJanderson
62' Желтая карточкаAdryelson
63' Желтая карточкаGabriel Paulista VIII
3:1
73' ГолHenrique Luis
90' Желтая карточкаJanderson
90' Желтая карточкаМеркадо Габриэль
90' Желтая карточкаСампайо Филипе
90'+10
Ход матча
18'
0:1
52'
55'
1:1
58'
2:1
62'
73'
90'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Lucas
Perri
34
Adryelson
16
Угу
Мигель
6
Че
Че
33
Рочет
Серхио
44
Витао
11
Вандерсон
10
Патрик
Алан
- Основной состав
-
12 Lucas PerriВратарь
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 JandersonНападающий
- Нападающий
-
27 Вела КарлосНападающий
-
-
57 JP Galvao
-
-
-
52 Igo Gabriel
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Основной состав
-
33 Рочет СерхиоВратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
-
10 Патрик АланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 KeillerВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Энрике ПедроНападающий
- Нападающий
-
45 LuccaНападающий
-
-
21 Igor Gomes
-
41 Matheus Dias
-
26 Estevao
-
38 Jean Dias
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Интернасьонал Порту Алегре
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 13 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
22 матча
22.7%
18.2%
59.1%
5 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
13.6%
36.4%
50%
3 победы 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.54
1.18
Среднее время на гол
58
76
Всего голов
15
19
Голов в среднем за матч
1.67
1.73
Среднее время на гол
54
52
Всего голов
35
32
Голов в среднем за матч
1.59
1.45
Тотал матчей
2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
56
61
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|0.68
|Эдуардо Карлос II
|4
|0.21
|Виктор Жоао II
|2
|0.11
|Зауэр Густаво
|2
|0.11
|Карлос Алберто Гомес де Жезус
|2
|0.11
|Энрике Луис III
|2
|0.11
|Сантос Жуниор
|2
|0.11
|Ди Пласидо Леонель
|1
|0.05
|Че Че
|1
|0.05
|Куэста Виктор
|1
|0.05
|Janderson
|1
|0.05
|Henrique Luis
|1
|0.05
|Adryelson
|1
|0.05
|Данило Барбоза
|1
|0.05
|Насименто Матеус
|1
|0.05
|Марсал Фернандо
|0
|0
|Marlon Freitas
|0
|0
|Matias Segovia
|0
|0
|Kayque
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандерсон
|3
|0.16
|José Maurisio3
|3
|0.16
|Адриано Луис
|2
|0.11
|Джонни
|2
|0.11
|Jean Dias
|1
|0.05
|Энрике Педро
|1 (1)
|0.05
|Де Пена Карлос
|1
|0.05
|Энрике Бруно
|1
|0.05
|Ромуло
|1
|0.05
|Бустос Фабрисио
|1
|0.05
|Alexandre Zurawski
|1
|0.05
|Патрик Алан
|0
|0
|Валенсия Эннер
|0
|0
|Nicolas Hernandez2
|0
|0
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соарес Франсиско
|6
|0
|Марсал Фернандо
|6
|0
|Куэста Виктор
|6
|0
|Luis Castro
|3
|1
|Эдуардо Карлос II
|4
|0
|Adryelson
|4
|0
|Рафаэль да Сильва
|2
|1
|Угу Мигель
|2
|0
|Ди Пласидо Леонель
|2
|0
|Luis Geovanny Segovia
|2
|0
|Че Че
|2
|0
|Сампайо Филипе
|1
|0
|Виктор Жоао II
|1
|0
|Данило Барбоза
|1
|0
|Janderson
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Matias Segovia
|1
|0
|Kayque
|1
|0
|Насименто Матеус
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|6
|1
|Кампаньяро Густаво
|5
|0
|Де Пена Карлос
|3
|1
|Патрик Алан
|4
|0
|Витао
|4
|0
|Джонни
|3
|0
|Моледо Родриго
|3
|0
|Nicolas Hernandez2
|3
|0
|Рочет Серхио
|2
|0
|Бустос Фабрисио
|2
|0
|Alexandre Zurawski
|2
|0
|José Maurisio3
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Matheus Dias
|2
|0
|Lucca
|1
|0
|Энрике Бруно
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Gabriel Barros
|1
|0
|Thauan Lara
|1
|0
|Jean Dias
|1
|0
|Mano Menezes
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (9)
0% (0)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
89% (8)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
0
3
Ботафого Рио-де-Жанейро
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Интернасьонал Порту Алегре
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
11
9
Ботафого Рио-де-Жанейро
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
17% (3)
22% (4)
Интернасьонал Порту Алегре
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (12)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
11
12
Голы по времени матча
Забито
20
6
8 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
4
20%
1
17%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
5
25%
1
17%
46-60
4
20%
2
33%
61-75
3
15%
2
33%
76-90
Пропущено
2
12
2 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 7
1
50%
3
25%
1-15
1
50%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
12
10
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
0
0%
1
10%
1-15
4
33%
3
30%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
4
33%
3
30%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
25%
4
50%
76-90
Забито
32
16
13 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 11
15 Забивали первыми 7
2 Не забивали 7
4
13%
2
13%
1-15
5
16%
3
19%
16-30
4
13%
0
0%
31-45
5
16%
3
19%
46-60
7
22%
3
19%
61-75
7
22%
5
31%
76-90
Пропущено
10
20
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
1
10%
4
20%
1-15
2
20%
3
15%
16-30
3
30%
4
20%
31-45
2
20%
1
5%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
2
20%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Гуарани Асунсьон - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гуарани Асунсьон 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1
Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Патронато Парана 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Патронато Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Магальянес 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Сесар Вальехо - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2
Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
2:0
5 раз 56%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
6 раз 67%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Точный счет
2:0
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 50%
1
4 раза 22%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
45
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
45
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
117
126
513
315
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|19
|15
|2
|2
|35 - 11
|47
|2.
|18
|9
|4
|5
|24 - 17
|31
|3.
|18
|9
|4
|5
|30 - 23
|31
|4.
|18
|8
|7
|3
|33 - 17
|31
|5.
|18
|8
|7
|3
|26 - 16
|31
|6.
|17
|9
|3
|5
|26 - 22
|30
|7.
|18
|8
|4
|6
|26 - 22
|28
|8.
|18
|8
|4
|6
|21 - 19
|28
|9.
|18
|7
|5
|6
|23 - 18
|26
|10.
|18
|6
|6
|6
|19 - 15
|24
|11.
|18
|6
|6
|6
|21 - 17
|24
|12.
|1:3
|19
|6
|6
|7
|17 - 23
|24
|13.
|18
|6
|5
|7
|17 - 19
|23
|14.
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|15.
|18
|5
|4
|9
|17 - 27
|19
|16.
|18
|4
|6
|8
|18 - 24
|18
|17.
|18
|4
|6
|8
|19 - 27
|18
|18.
|18
|3
|5
|10
|17 - 33
|14
|19.
|17
|3
|3
|11
|13 - 28
|12
|20.
|17
|2
|4
|11
|19 - 40
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|10
|10
|0
|0
|23 - 3
|30
|2.
|10
|7
|3
|0
|15 - 5
|24
|3.
|10
|7
|1
|2
|18 - 9
|22
|4.
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|5.
|9
|6
|2
|1
|17 - 10
|20
|6.
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|7.
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|8.
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|9.
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|10.
|1:3
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|11.
|10
|3
|5
|2
|16 - 14
|14
|12.
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|13.
|9
|3
|3
|3
|14 - 12
|12
|14.
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|15.
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|16.
|10
|3
|2
|5
|4 - 7
|11
|17.
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|18.
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|19.
|8
|2
|1
|5
|9 - 18
|7
|20.
|9
|2
|1
|6
|5 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|2.
|9
|5
|1
|3
|9 - 8
|16
|3.
|10
|4
|3
|3
|11 - 7
|15
|4.
|10
|4
|2
|4
|15 - 18
|14
|5.
|10
|3
|5
|2
|17 - 9
|14
|6.
|8
|3
|4
|1
|15 - 8
|13
|7.
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|8.
|8
|3
|1
|4
|8 - 13
|10
|9.
|1:3
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|10.
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|11.
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
|12.
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|14.
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|15.
|9
|1
|3
|5
|4 - 12
|6
|16.
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|17.
|9
|1
|2
|6
|9 - 23
|5
|18.
|8
|1
|1
|6
|3 - 13
|4
|19.
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
|20.
|9
|0
|3
|6
|10 - 22
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (3)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (2)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|7 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Флуминенсе
|Андре
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 6
|Атлетико Минейро
|Саравия Ренсо
|1 6