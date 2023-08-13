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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Динамо Москва
0:0
Первый тайм: 22'
Балтика
0'
Прогнозы 180
Динамо Москва 81.1% (146)
X 6.7% (12)
Балтика 12.2% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Балтика
2.10
4.10
3.85
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шунин
Антон
80
Бессмертный
Станислав
3
Бальбуэна
Фабиан
18
Маричаль
Николас
7
Скопинцев
Дмитрий
93
Лаксальт
Диего
74
Фомин
Даниил
20
Грулёв
Вячеслав
10
Смолов
Фёдор
13
Нгамалё
Николя
70
Тюкавин
Константин
1
Латышонок
Евгений
26
Радмановац
Никола
23
Пуцко
Александр
2
Жиров
Александр
3
Маляров
Кирилл
20
Галоян
Артур
10
Казаев
Ян
19
Пряхин
Сергей
7
Фернандес
Роберто
II
9
Гузина
Гедеон
6
Кузьмин
Максим
Динамо Москва
4-2-3-1
Балтика
3-5-2

История личных встреч

Динамо Москва
Балтика

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
1:1
ТМК
2:0
ПЛ
0:3
К
1:3
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

2
2.33

Среднее время на гол

45
38

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.2
1.6

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
56

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 3 0.75
Смолов Фёдор 2 0.5
Захарян Арсен 1 0.25
Грулёв Вячеслав 1 0.25
Нгамалё Николя 0 0
Лаксальт Диего 0 0
Бальбуэна Фабиан 0 0
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 1 0.25
Мусаев Тамерлан 1 0.25
Кузьмин Максим 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смолов Фёдор 1 0
Фомин Даниил 1 0
Макаров Денис 1 0
Фернандес Роберто 1 0
Маричаль Николас 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузьмин Максим 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Радмановац Никола 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Балтика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Динамо Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Балтика
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
1
Динамо Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Балтика
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

8
2

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

7
1
6 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

8
2
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
3
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Динамо Москва - Краснодар 4:3 Зенит - Динамо Москва 2:3 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Пари НН - Динамо Москва 1:1
Динамо Москва - Краснодар 1:3 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Химки - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Факел 0:2 Зенит - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Акрон 0:0 Динамо Москва - Сочи 0:2
Балтика
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ахмат - Балтика 0:2 Балтика - Факел 2:1 Спартак Москва - Балтика 2:1 Крылья Советов - Балтика 2:3
Сочи - Балтика 2:0 Ислочь Минск - Балтика 0:5 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Балтика - Шинник 0:1 Балтика - Велес Москва 2:1 Алания - Балтика 3:1 Балтика - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Балтика 0:2 Балтика - ФК Кубань 2:0 Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Уфа 3:2 Енисей - Балтика 1:1 Балтика - Родина Москва 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 Балтика - Акрон 1:1

Результаты матчей

Динамо Москва
Балтика

Точный счет

1:3
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Балтика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Урал
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
3.
Спартак Москва
 Заявка 4 3 0 1 11 - 7 9
4.
Крылья Советов
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
5.
Ростов
 Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
7.
Локомотив Москва
 Заявка 4 1 2 1 8 - 8 5
8.
Динамо Москва
 0:0 Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
9.
Зенит
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
10.
Балтика
 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
11.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Рубин
 Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
14.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
15.
Оренбург
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Балтика
 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Сочи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Локомотив Москва
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
Динамо Москва
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
12.
Зенит
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
Ахмат
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
16.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Зенит
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Динамо Москва
 0:0 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
4.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Урал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Ахмат
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
8.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Оренбург
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Пари НН
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Балтика
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
14.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Ростов
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 3 (2)
Спартак Москва Бонгонда Тео 3 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (1)
Ростов Комличенко Николай 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Факел Божин Сергей 3
Оренбург Перес Матиас 3
Ахмат Семёнов Андрей 1 1
Урал Гильерме Шеттине 1 1
Оренбург Мансилья Брайан Эсекиэль 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    23'
    "Динамо" вновь провело атаку по правому флангу, последовала передача к линии штрафной площади на ход Фомину, Тюкавин неудачно подставил ногу и затем мяч попал в руку Даниилу. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Гузина при попытке сыграть по верховому мячу высоко поднял ногу и попал по голове Бессмертному, который как раз голову наклонял, Владимир Москалёв зафиксировал нарушение правил со стороны форварда "Балтики", но решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • 21'
    Кузьмин с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Пряхин под давлением соперника не смог зацепиться за мяч, а затем его при игре на выходе забрал Шунин. 
  • Опасный момент
    20'
    Фомин с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Грулёв под давлением соперника головой в прыжке пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Жиров на правом фланге огрел по ногам Нгамалё. Игроки "Динамо" тщательно готовятся к стандарту. 
  • 18'
    Бессмертный разогнал атаку по правому флангу, далее Станислав выполнил передачу на правы угол штрафной площади, Нгмалё от лицевой линии поля выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Скопинцев плохо обработал мяч, в итоге его в аут выбил Маляров. 
  • Угловой
    17'
    Кузьмин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Гузина под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели. 
  • 16'
    Сразу же после этого "Балтика" провела контратаку по правому флангу два в два, Кузьмин не смог раскачать соперника и заработал только угловой для своей команды. 
  • 15'
    Грулёв при развитии атаки по правой половине поля выполнил проникающую передачу к правому углу вратарской на Нгамалё, Николя в свою очередь в касание выполнил прострел в центр к линии вратарской, где никого из партнёров по команде не оказалось. 
  • Офсайд
    14'
    Фернандес при развитии атаки по левому флангу выполнил передачу на ход Пряхину, Сергей на этот раз забрался в явный офсайд. 
  • 13'
    Футболисты "Динамо" пока что перехватили контроль над мячом, но теперь уже дальше центра поля у подопечных Марцела Лички продвинуться никак не получается. 
  • 12'
    Сегодня болельщиков "Динамо" так мало на стадионе, что даже фанатов "Балтики", которые плотно сидят за воротами Латышонка, слышно очень хорошо временами. 
  • 11'
    Фомин разыграл корнер с Грулёвым, далее с правого фланга Даниил выполнил подачу в центр к линии вратарской, защитники "Балтики" сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч. 
  • 10'
    Смолов с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч задел Жирова и ушёл на угловой. 
  • Офсайд
    9'
    Грулёв потерял мяч под давлением соперников на левом фланге, далее Пряхин выполнил передачу к боковой линии штрафной площади на ход Кузьмину, Максим в свою очередь от лицевой линии поля выполнил прострел в центр штрафной площади, где уже вновь защитники "Динамо" перехватили мяч, а затем боковой арбитр всё же зафиксировал спорный офсайд у Кузьмина. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      8'
      Галоян с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Кузьмин в касание сбросил мяч в центр штрафной, где уже включились футболисты "Динамо", мяч был выбит к центру поля. 
    • 7'
      Кузьмин вновь при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Гузина, далее уже Гедеон выполнил передачу в центр штрафной площади, Скопинцев прочитал момент и выбил мяч на угловой. 
    • 6'
      Гузина разогнал атаку по левому флангу, далее Гедеон выполнил передачу на ход Фернандесу, Роберто сразу же выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Динамо" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 5'
      Смолов из центрального круга выполнил отличную передачу к линии штрафной площади на ход Нгамалё, Латышонок уверенно выскочил из ворот и в подкате выбил мяч в аут. 
    • 4'
      Грулёв по правой половине поля убежал к линии штрафной площади, а затем Вячеслав пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • Опасный момент
      3'
      Сразу же "Балтика" создала голевой момент! Кузьмин с левой половины поля от линии штрафной площади выполнил передача в центр по линии штрафной на Галояна, Артур сместился в центр штрафной и пробил в правый угол ворот, Шунин в прыжке отбил мяч к правому углу вратарской, Маляров сыграл на добивании, но Кирилл неудачно пробил в касание в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
    • 2'
      Сегодня на "ВТБ Арене" довольно мало болельщиков, особого интереса у фанатов "Динамо" соперник из Калининграда в этот воскресный день не вызвал. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Динамо" на домашнем поле считается у букмекеров явным фаворитом, что вполне справедливо. Конечно же от команды Марцела Лички в этом матче ждут продолжения голевого пиршества, учитывая, что Сергей Игнашевич обещал, что "Балтика" будет стараться играть в Москве в свой футбол. 
    • До матча
    • Главным арбитром на этот матч назначен Владимир Москалёв из Воронежа. Помогать ему на бровках будут Алексей Лунёв из Новосибирска и Егор Болховитин из Ленинградской области. Резервным арбитром на этот матч назначен Игорь Панин из Дмитрова. На VAR будут работать судьи из Санкт-Петербурга Артём Любимов и Андрей Веретёшкин. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче четвёртого тура чемпионата России между московским "Динамо" и "Балтикой" из Калининграда. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 30.5% пользователей.
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    Прогнозы 180
    Динамо Москва 81.1% (146)
    X 6.7% (12)
    Балтика 12.2% (22)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Балтика
    2.10
    4.10
    3.85
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Москва 0:0 Балтика

    Исход игры
    Динамо Москва
    80.7% (151)
    Ничья
    6.4% (12)
    Балтика
    12.8% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.87% (83)
    Меньше
    34.13% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    65.08% (82)
    Нет
    34.92% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    30.5% (57)
    2:0 Динамо Москва
    13.4% (25)
    1:0 Динамо Москва
    7% (13)
    3:1 Динамо Москва
    5.3% (10)
    1:2 Балтика
    4.3% (8)
    1:1 Ничья
    2.7% (5)
    3:0 Динамо Москва
    2.7% (5)
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