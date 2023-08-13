Кузьмин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Гузина под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели.

Бессмертный разогнал атаку по правому флангу, далее Станислав выполнил передачу на правы угол штрафной площади, Нгмалё от лицевой линии поля выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Скопинцев плохо обработал мяч, в итоге его в аут выбил Маляров.

Жиров на правом фланге огрел по ногам Нгамалё. Игроки "Динамо" тщательно готовятся к стандарту.

Фомин с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Грулёв под давлением соперника головой в прыжке пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

Кузьмин с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Пряхин под давлением соперника не смог зацепиться за мяч, а затем его при игре на выходе забрал Шунин.

Гузина при попытке сыграть по верховому мячу высоко поднял ногу и попал по голове Бессмертному, который как раз голову наклонял, Владимир Москалёв зафиксировал нарушение правил со стороны форварда "Балтики", но решил обойтись без жёлтой карточки.

"Динамо" вновь провело атаку по правому флангу, последовала передача к линии штрафной площади на ход Фомину, Тюкавин неудачно подставил ногу и затем мяч попал в руку Даниилу.

16' Сразу же после этого "Балтика" провела контратаку по правому флангу два в два, Кузьмин не смог раскачать соперника и заработал только угловой для своей команды.

15' Грулёв при развитии атаки по правой половине поля выполнил проникающую передачу к правому углу вратарской на Нгамалё, Николя в свою очередь в касание выполнил прострел в центр к линии вратарской, где никого из партнёров по команде не оказалось.

14' Фернандес при развитии атаки по левому флангу выполнил передачу на ход Пряхину, Сергей на этот раз забрался в явный офсайд.

13' Футболисты "Динамо" пока что перехватили контроль над мячом, но теперь уже дальше центра поля у подопечных Марцела Лички продвинуться никак не получается.

12' Сегодня болельщиков "Динамо" так мало на стадионе, что даже фанатов "Балтики", которые плотно сидят за воротами Латышонка, слышно очень хорошо временами.

11' Фомин разыграл корнер с Грулёвым, далее с правого фланга Даниил выполнил подачу в центр к линии вратарской, защитники "Балтики" сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч.

10' Смолов с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч задел Жирова и ушёл на угловой.