Рукас выполнял передачу к воротам соперника, но не совсем понятно, на кого этот пас полетел. Спокойно сфера за пределы поля вылетела по итогу эпизода.

"Акрон" попытался новую свою атаку разогнать. После прострела с левого края тольяттинцы новый угловой на левом фланге заработали. Розыгрыш стандарта ничего не принесли.

МОМЕНТ! Хороший удар по воротам соперника Галкин нанес, но сфера полетела чуть выше цели. Упал снаряд сетку сверху. Было очень солидно.

Никитин не ожидал, что мяч к нему прилетит, а потому не был готов к обработке снаряда, который по идеально траектории ему на грудь пришел.

Андрей Никитин отдал передачу на Бавина, и 14-й номер СКА нанес слишком высокий и сильный удар по воротам. Мяч полетел намного выше перекладины!

"Забивать, забивать", - требуют фанаты "СКА-Хабаровска". Ну, а у "Акрона" тем временем двойная замена на поле готовится. Или даже тройная сразу. Сейчас узнаем, кто на поле выйдет.

Бегун пытался разогнать атаку через Симоняна, но выполнил не лучший пас к воротам. Один из защитников буквально перекусил эту передачу в центре поля.

Судя по всему, в перерыве в составе соперников не состоялись ротации. В прежнем сочетании футболисты вышли на футбольный газон.

Рукас сейчас отработал в обороне, сумев выбить мяч за боковую линию. Во втором тайме "СКА-Хабаровск" будет осторожничать, и это факт.

Против Савинова Галкин в грубой манере сейчас было сыграно. Даже успел вслух ругнуться пострадавший футболист. Интересно, что рефери не увидел фола в этой ситуации.

Два угловых кряду в итоге футболисты "Акрона" подали. Во втором случае подача была более опасной, чем в первом эпизоде, но на ближней штанге сыграл в сторону от ворот Покидышев.

Разыграли сейчас свою атаку игроки "СКА-Хабаровска", и Килин пробил по рамке соперника с линии штрафной, послав мяч значительно выше цели.

Идет уже дело к перерыву у нас. Савичев подавал мяч с правого края в центр штрафной, где до снаряда совсем немного не добрался Иван Чудин.

Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 1:0. Впереди "СКА-Хабаровск". Посмотрим, что придумает "Акрон" после перерыва.

У Бавина есть некоторые проблемы. Прихрамывая, вместе с тренерским штабом команды уходит он за лицевую линию. Пока СКА в меньшинстве.

Вернулся на поле Бавин, а пока Никитин нарушает правила против соперника. В руках рефери мы не видим карточки желтого цвета сейчас.

Петров и Галкин делят пальму первенства по количеству голевых передач в Мелбет-Первой лиге. Если второй сегодня в основе, то первый сидит на скамейке запасных.

Никитин в касание сейчас отдавал передачу на Кутового, который получил передачу на в темп. По итогу футболист мяч потерял в перспективной ситуации.

10 минут есть у соперников в первом тайме на то, чтобы отличиться. Как-то пассивно сейчас на поле себя ведут игроки команды гостей.

Песегов размял сейчас Сугробова в рамке. Под перекладину, но прямо по центру сфера полетела. Мяч оказался в перчатках у голкипера "СКА-Хабаровска".

Чем дальше по времени, тем больше придется атаковать "Акрону", но только в том случае, если счет на табло с течением времени не будет меняться.

Кожемякин сыграл назад на Сугробова, и уже под прессингом соперника должен был до сферы доставать голкипер. Со своей задачей он уверенно справился.

Очередная позиционная атака "Акрона"... Надо признать, что пока СКА обороняется достойно. Да и весьма надежно. Просто не придерешься.

Сугробов сейчас в воротах играет после дальнего удара Песегова. Снова вратарь гостей вступает в игру, отбивая сферу за лицевую линию.

28' Да, на поле жарковато стало. Оба наставника у кромки поля снова себя проявляют. Скамейка "Акрона" никак не утихнет. Боюсь, что удаление в матче не последнее.

26' А тут еще и помощник главного тренера Михаил Семёнов получает карточку. Приобнял он рефери, показывая, как против его игрока действовал игрок соперника. Жара на поле!

25' Ничего себе! Калешин сейчас активнейшим образом у кромки поля себя вел. В итоге получил первую желтую карточку он, потом увидел перед собой и второй "горчичник". Удаление главного тренера "Акрона" со скамейки.

24' Дмитрий Бегун попытался сбросить мяч на ход Андрею Никитину, но фолит футболист "СКА-Хабаровска" против своего оппонента. Новый свисток в матче.

23' Попытался Симонян на правом фланге сейчас остановить сферу, но поставил ему корпус защитник. В результате мяч улетел за лицевую линию.

22' А сейчас отчетливо уже слышны возгласы болельщиков. Активно свой коллектив гонят вперед фанаты, которые рассчитывают, что до перерыва "армейцы" смогут забить еще гол.

20' Кирилл и Андрей Никитины - не родственники, а однофамильцы. Игроки играют у СКА на разных флангах, на позициях вингеров. Оба игрока поучаствовали сегодня в голевой комбинации своей команды.

19' МОМЕНТ! Ошиблись вратарь и защитник хозяев сейчас. В итоге Эльдарушев пытался перебросить Сугробова, но тот успел выставить руку в сторону и остановил полет сферы в ворота.

18' Первая же осмысленная атака хозяев, пусть и со стандарта, привела к взятию ворот соперника. Очень дерзко стартовал "Акрон" в сезоне, но в матче он начинает с пропущенного гола.

16' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КИРИЛЛ НИКИТИН! 1:0!

Штрафной подали футболисты "СКА-Хабаровска". Последовал там удар от Кожемякина - вратарь спас свой коллектив, отбив мяч в центр. Андрей Никитин следом нанес удар с близкого расстояния, но мяч попал в защитника, а вот Андрей Никитин сумел уже переправить мяч в сетку, пробил чуть ли не под перекладину с пары метров!

15' Хабаровскому СКА достается сейчас мяч. Рукой сыграл Песегов, который позволил оппонентам заработать опасный стандарт. До ворот 25 метров.

14' Шесть раз между собой в своей истории встречались футболисты "СКА-Хабаровска" и "Акрона". Стоит отметить тот факт, что впереди по победам дальневосточники - 3:1. Еще дважды соперники играли вничью, при разнице забитых и пропущенных голов 9:6 в пользу "армейцев".

12' Бавин сейчас перехватил передачу Волкова на партнера. В итоге защита отработала против футболиста дальневосточников наилучшим образом. Выбит был мяч в центр поля.

11' Симонян по правому флангу разгонял атаку своей команды, отдал передачу на Никитина, против которого были тут же нарушены правила. Фол имел место быть.

10' Пока опасных моментов в матче мы не видим. Мяч то у одной команды, то у другой оказывается. Так и играем, друзья. Без опасных моментов, стандартов и голов.

9' Честно говоря, по ТВ-картинке на стадионе я не виду болельщиков. Видимо, они сидят на трибунах, где установлены камеры. Но болеют за "армейцев" сегодня слабо.

7' В своей штрафной стоят с мячом сейчас тольяттинцы. Не планирует пока "Акрон" форсировать события на футбольном поле. Гости умеют терпеть и делают все, чтобы не пропустить гол на первых минутах встречи.

6' Бегун на левом фланге пытался добраться до футбольного снаряда, но позволил сфере уйти за пределы поля. Мяч выкатился за пределы футбольного газона.

5' Калешин и Шаронов заняли с первых минут место у бровки. Оба наставника активно гонят вперед свои коллективы, требуя от них максимальной отдачи.

4' Футболисты "Акрона" владеют инициативой на первых минутах встречи. Перекатывает снаряд тольяттинский коллектив с фланга на фланг, но вперед пока не устремляется.

2' Футболисты "СКА-Хабаровска" вышли сегодня в черной форме с красно-синими вкраплениями, а игроки "Акрона" вышли на футбольный газон в белом обмундировании.