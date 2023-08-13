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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 5.
СКА-Хабаровск
1:0
Второй тайм: 60'
Акрон
0'
1:0
16' Гол
Никитин Кирилл

Ход матча

16'
Никитин Кирилл
1:0
Прогнозы 130
СКА-Хабаровск 34.6% (45)
X 41.5% (54)
Акрон 23.8% (31)
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СКА-Хабаровск
Ничья
Акрон
2.80
3.52
8.00
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СКА-Хабаровск
Акрон

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Акрон

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

67
77

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Никитин Кирилл 3 0.6
Кожемякин Олег 2 0.4
Алиев Саид 1 0.2
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльдарушев Абу-Саид 4 (1) 0.8
Килин Антон 3 0.6
Песегов Евгений 1 0.2
Азаров Владимир 1 0.2
Понсе Андрес 1 0.2
Галкин Владислав 1 0.2
Савичев Константин 1 (1) 0.2

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Никитин Андрей Владимирович 2 0
Бавин Юрий 2 0
Бегун Дмитрий 2 0
Симонян Артём 1 0
Рукас Томас 1 0
Кожемякин Олег 1 0
Покидышев Николай 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савичев Константин 1 0
Данилкин Егор 1 0
Понсе Андрес 1 0
Эльдарушев Абу-Саид 1 0
Анджелкович Неманья 1 0

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Акрон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
СКА-Хабаровск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Акрон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
8
СКА-Хабаровск
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Акрон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
8

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
25%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
25%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:1 Сокол - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:0 СКА-Хабаровск - Шинник 2:0
Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Иртыш Омск 5:1 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Шинник - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Волгарь 2:0 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1
Акрон
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Акрон - Алания 1:0 Акрон - Арсенал Тула 5:1 Волгарь - Акрон 1:4 Акрон - КАМАЗ 2:0
Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2 Акрон - Леон Сатурн 4:1 Акрон - Волгарь 4:0 Велес Москва - Акрон 1:2 Акрон - Алания 0:0 Рубин - Акрон 3:2 Акрон - Волга Ульяновск 1:0 Краснодар - Акрон 0:0 ФК Кубань - Акрон 1:1 Акрон - Нефтехимик 0:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Уфа - Акрон 0:0 Акрон - Енисей 1:1 Динамо Москва - Акрон 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
Акрон

Точный счет

2:0
2 раза 100%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

СКА-Хабаровск
Акрон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 0:1 Заявка 5 4 0 1 12 - 3 12
2.
СКА-Хабаровск
 1:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
3.
Сокол
 Заявка 5 3 1 1 5 - 6 10
4.
Тюмень
 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
5.
Химки
 Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
6.
Алания
 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
7.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Черноморец Нв
 Заявка 5 1 4 0 5 - 4 7
9.
КАМАЗ
 Заявка 4 2 0 2 3 - 4 6
10.
Шинник
 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
11.
Родина Москва
 Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
12.
Арсенал Тула
 5 1 2 2 4 - 7 5
13.
Ленинградец
 Заявка 5 1 2 2 2 - 6 5
14.
Нефтехимик
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
16.
ФК Кубань
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Енисей
 Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
18.
Волгарь
 Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 0:1 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Тюмень
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
СКА-Хабаровск
 1:0 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
4.
Алания
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Сокол
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Арсенал Тула
 3 1 2 0 2 - 0 5
7.
Черноморец Нв
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Родина Москва
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
9.
ФК Кубань
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Торпедо Москва
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
11.
Нефтехимик
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
КАМАЗ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
13.
Химки
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
15.
Шинник
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Ленинградец
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Енисей
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Волгарь
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
2.
Сокол
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
3.
Ленинградец
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
4.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Акрон
 0:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Шинник
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
7.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
8.
КАМАЗ
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
9.
Черноморец Нв
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Родина Москва
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
11.
СКА-Хабаровск
 1:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Алания
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Нефтехимик
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
ФК Кубань
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
17.
Арсенал Тула
 2 0 0 2 2 - 7 0
18.
Волгарь
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 4
Акрон Килин Антон 3
Шинник Рубцов Илья 3
СКА-Хабаровск Никитин Кирилл 3
Родина Москва Тимошенко Иван 3
Весь список

Топ нарушителей
Енисей Стежко Виталий 3
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 3
Арсенал Тула Ндука Ифеани Давид 3
Енисей Кичин Валерий 1 1
Алания Гиоргобиани Николай 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 59'
    Бегун пытался разогнать атаку через Симоняна, но выполнил не лучший пас к воротам. Один из защитников буквально перекусил эту передачу в центре поля. 
  • 57'
    "Забивать, забивать", - требуют фанаты "СКА-Хабаровска". Ну, а у "Акрона" тем временем двойная замена на поле готовится. Или даже тройная сразу. Сейчас узнаем, кто на поле выйдет. 
  • Опасный момент
    56'
    Андрей Никитин отдал передачу на Бавина, и 14-й номер СКА нанес слишком высокий и сильный удар по воротам. Мяч полетел намного выше перекладины!
  • 55'
    Никитин не ожидал, что мяч к нему прилетит, а потому не был готов к обработке снаряда, который по идеально траектории ему на грудь пришел.
  • Опасный момент
    53'
    МОМЕНТ! Хороший удар по воротам соперника Галкин нанес, но сфера полетела чуть выше цели. Упал снаряд сетку сверху. Было очень солидно.
  • Угловой
    52'
    "Акрон" попытался новую свою атаку разогнать. После прострела с левого края тольяттинцы новый угловой на левом фланге заработали. Розыгрыш стандарта ничего не принесли.
  • 51'
    Рукас выполнял передачу к воротам соперника, но не совсем понятно, на кого этот пас полетел. Спокойно сфера за пределы поля вылетела по итогу эпизода. 
  • 49'
    Против Савинова Галкин в грубой манере сейчас было сыграно. Даже успел вслух ругнуться пострадавший футболист. Интересно, что рефери не увидел фола в этой ситуации. 
  • 48'
    Рукас сейчас отработал в обороне, сумев выбить мяч за боковую линию. Во втором тайме "СКА-Хабаровск" будет осторожничать, и это факт. 
  • 47'
    Судя по всему, в перерыве в составе соперников не состоялись ротации. В прежнем сочетании футболисты вышли на футбольный газон.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм в нашем матче! Удачи соперникам, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 1:0. Впереди "СКА-Хабаровск". Посмотрим, что придумает "Акрон" после перерыва. 
  • 44'
    Идет уже дело к перерыву у нас. Савичев подавал мяч с правого края в центр штрафной, где до снаряда совсем немного не добрался Иван Чудин. 
  • 43'
    Разыграли сейчас свою атаку игроки "СКА-Хабаровска", и Килин пробил по рамке соперника с линии штрафной, послав мяч значительно выше цели. 
  • Угловой
    42'
    Два угловых кряду в итоге футболисты "Акрона" подали. Во втором случае подача была более опасной, чем в первом эпизоде, но на ближней штанге сыграл в сторону от ворот Покидышев.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      41'
      Сугробов сейчас в воротах играет после дальнего удара Песегова. Снова вратарь гостей вступает в игру, отбивая сферу за лицевую линию.
    • 40'
      Очередная позиционная атака "Акрона"... Надо признать, что пока СКА обороняется достойно. Да и весьма надежно. Просто не придерешься.
    • 38'
      Кожемякин сыграл назад на Сугробова, и уже под прессингом соперника должен был до сферы доставать голкипер. Со своей задачей он уверенно справился. 
    • 37'
      Чем дальше по времени, тем больше придется атаковать "Акрону", но только в том случае, если счет на табло с течением времени не будет меняться. 
    • 36'
      Песегов размял сейчас Сугробова в рамке. Под перекладину, но прямо по центру сфера полетела. Мяч оказался в перчатках у голкипера "СКА-Хабаровска". 
    • 35'
      10 минут есть у соперников в первом тайме на то, чтобы отличиться. Как-то пассивно сейчас на поле себя ведут игроки команды гостей. 
    • 33'
      Никитин в касание сейчас отдавал передачу на Кутового, который получил передачу на в темп. По итогу футболист мяч потерял в перспективной ситуации. 
    • 32'
      Петров и Галкин делят пальму первенства по количеству голевых передач в Мелбет-Первой лиге. Если второй сегодня в основе, то первый сидит на скамейке запасных. 
    • 31'
      Вернулся на поле Бавин, а пока Никитин нарушает правила против соперника. В руках рефери мы не видим карточки желтого цвета сейчас. 
    • 29'
      У Бавина есть некоторые проблемы. Прихрамывая, вместе с тренерским штабом команды уходит он за лицевую линию. Пока СКА в меньшинстве.
    • 28'
      Да, на поле жарковато стало. Оба наставника у кромки поля снова себя проявляют. Скамейка "Акрона" никак не утихнет. Боюсь, что удаление в матче не последнее.
    • Желтая карточка
      26'
      А тут еще и помощник главного тренера Михаил Семёнов получает карточку. Приобнял он рефери, показывая, как против его игрока действовал игрок соперника. Жара на поле!
    • Жёлтая и сразу красная
      25'
      Ничего себе! Калешин сейчас активнейшим образом у кромки поля себя вел. В итоге получил первую желтую карточку он, потом увидел перед собой и второй "горчичник". Удаление главного тренера "Акрона" со скамейки. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Дмитрий Бегун попытался сбросить мяч на ход Андрею Никитину, но фолит футболист "СКА-Хабаровска" против своего оппонента. Новый свисток в матче.
    • 23'
      Попытался Симонян на правом фланге сейчас остановить сферу, но поставил ему корпус защитник. В результате мяч улетел за лицевую линию.
    • 22'
      А сейчас отчетливо уже слышны возгласы болельщиков. Активно свой коллектив гонят вперед фанаты, которые рассчитывают, что до перерыва "армейцы" смогут забить еще гол. 
    • 20'
      Кирилл и Андрей Никитины - не родственники, а однофамильцы. Игроки играют у СКА на разных флангах, на позициях вингеров. Оба игрока поучаствовали сегодня в голевой комбинации своей команды. 
    • Опасный момент
      19'
      МОМЕНТ! Ошиблись вратарь и защитник хозяев сейчас. В итоге Эльдарушев пытался перебросить Сугробова, но тот успел выставить руку в сторону и остановил полет сферы в ворота. 
    • 18'
      Первая же осмысленная атака хозяев, пусть и со стандарта, привела к взятию ворот соперника. Очень дерзко стартовал "Акрон" в сезоне, но в матче он начинает с пропущенного гола. 
    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КИРИЛЛ НИКИТИН! 1:0!
      Штрафной подали футболисты "СКА-Хабаровска". Последовал там удар от Кожемякина - вратарь спас свой коллектив, отбив мяч в центр. Андрей Никитин следом нанес удар с близкого расстояния, но мяч попал в защитника, а вот Андрей Никитин сумел уже переправить мяч в сетку, пробил чуть ли не под перекладину с пары метров!
    • 15'
      Хабаровскому СКА достается сейчас мяч. Рукой сыграл Песегов, который позволил оппонентам заработать опасный стандарт. До ворот 25 метров.
    • Анонс
      14'
      Шесть раз между собой в своей истории встречались футболисты "СКА-Хабаровска" и "Акрона". Стоит отметить тот факт, что впереди по победам дальневосточники - 3:1. Еще дважды соперники играли вничью, при разнице забитых и пропущенных голов 9:6 в пользу "армейцев".
    • 12'
      Бавин сейчас перехватил передачу Волкова на партнера. В итоге защита отработала против футболиста дальневосточников наилучшим образом. Выбит был мяч в центр поля.
    • Фол, нарушение
      11'
      Симонян по правому флангу разгонял атаку своей команды, отдал передачу на Никитина, против которого были тут же нарушены правила. Фол имел место быть.
    • 10'
      Пока опасных моментов в матче мы не видим. Мяч то у одной команды, то у другой оказывается. Так и играем, друзья. Без опасных моментов, стандартов и голов. 
    • 9'
      Честно говоря, по ТВ-картинке на стадионе я не виду болельщиков. Видимо, они сидят на трибунах, где установлены камеры. Но болеют за "армейцев" сегодня слабо. 
    • 7'
      В своей штрафной стоят с мячом сейчас тольяттинцы. Не планирует пока "Акрон" форсировать события на футбольном поле. Гости умеют терпеть и делают все, чтобы не пропустить гол на первых минутах встречи.
    • 6'
      Бегун на левом фланге пытался добраться до футбольного снаряда, но позволил сфере уйти за пределы поля. Мяч выкатился за пределы футбольного газона.
    • 5'
      Калешин и Шаронов заняли с первых минут место у бровки. Оба наставника активно гонят вперед свои коллективы, требуя от них максимальной отдачи.
    • 4'
      Футболисты "Акрона" владеют инициативой на первых минутах встречи. Перекатывает снаряд тольяттинский коллектив с фланга на фланг, но вперед пока не устремляется. 
    • 2'
      Футболисты "СКА-Хабаровска" вышли сегодня в черной форме с красно-синими вкраплениями, а игроки "Акрона" вышли на футбольный газон в белом обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Хабаровске! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

      Главный судья: Андрей Фисенко (Владивосток);
      Ассистент: Максим Белокур (Владивосток);
      Ассистент: Денис Мирошник (Ставрополь);
      Резервный: Максим Скорочкин (Владивосток).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках поединка 5-го тура Мелбет-Первой лиги России сойдутся лицом к лицу игроки «СКА-Хабаровска» и «Акрона». Встреча состоится в Хабаровске, на стадионе «Имени Владимира Ленина».

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    Прогнозы 130
    СКА-Хабаровск 34.6% (45)
    X 41.5% (54)
    Акрон 23.8% (31)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Акрон
    2.80
    3.52
    8.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск 1:0 Акрон

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    34.6% (45)
    Ничья
    41.5% (54)
    Акрон
    23.8% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.19% (40)
    Меньше
    65.81% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    73.5% (86)
    Нет
    26.5% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.4% (46)
    2:1 СКА-Хабаровск
    13.1% (17)
    1:0 СКА-Хабаровск
    13.1% (17)
    1:2 Акрон
    10.8% (14)
    0:1 Акрон
    5.4% (7)
    2:0 СКА-Хабаровск
    4.6% (6)
    2:2 Ничья
    3.8% (5)
    1:3 Акрон
    1.5% (2)
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    СКА-Хабаровск
    Акрон
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