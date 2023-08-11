Тур: 5.
Позже
История личных встреч
СКА-Хабаровск
Акрон
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
67
77
Бомбардиры внутри турнира
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кожемякин Олег
|2
|0.5
|Никитин Кирилл
|2
|0.5
|Алиев Саид
|1
|0.25
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эльдарушев Абу-Саид
|4 (1)
|1
|Килин Антон
|3
|0.75
|Песегов Евгений
|1
|0.25
|Азаров Владимир
|1
|0.25
|Понсе Андрес
|1
|0.25
|Галкин Владислав
|1
|0.25
|Савичев Константин
|1 (1)
|0.25
Карточки
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Никитин Андрей Владимирович
|2
|0
|Бавин Юрий
|2
|0
|Бегун Дмитрий
|2
|0
|Симонян Артём
|1
|0
|Рукас Томас
|1
|0
|Кожемякин Олег
|1
|0
|Покидышев Николай
|1
|0
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Савичев Константин
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Понсе Андрес
|1
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0
|Анджелкович Неманья
|1
|0
Результаты матчей
СКА-Хабаровск
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Акрон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
СКА-Хабаровск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Акрон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
8
СКА-Хабаровск
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Акрон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
8
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
8
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
25%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
12
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
25%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:1 Сокол - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:0 СКА-Хабаровск - Шинник 2:0
Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Иртыш Омск 5:1 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Шинник - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Волгарь 2:0 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1
Акрон
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Акрон - Алания 1:0 Акрон - Арсенал Тула 5:1 Волгарь - Акрон 1:4 Акрон - КАМАЗ 2:0
Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2 Акрон - Леон Сатурн 4:1 Акрон - Волгарь 4:0 Велес Москва - Акрон 1:2 Акрон - Алания 0:0 Рубин - Акрон 3:2 Акрон - Волга Ульяновск 1:0 Краснодар - Акрон 0:0 ФК Кубань - Акрон 1:1 Акрон - Нефтехимик 0:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Уфа - Акрон 0:0 Акрон - Енисей 1:1 Динамо Москва - Акрон 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3
Результаты матчей
СКА-Хабаровск
Акрон
Точный счет
2:0
2 раза 100%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
СКА-Хабаровск
Акрон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 6
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 2
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|14.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|2.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 4
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|6.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|7.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|8.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в Премьер-лигу
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|Акрон
|Эльдарушев Абу-Саид
|4
|Акрон
|Килин Антон
|3
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|3
|Торпедо Москва
|Рейна Йорди
|2
|Сокол
|Бабаев Владлен
|2
|Енисей
|Стежко Виталий
|3
|Динамо Махачкала
|Юсупов Залимхан
|3
|Енисей
|Кичин Валерий
|1 1
|Алания
|Гиоргобиани Николай
|1 1
|Арсенал Тула
|Померко Алексей
|2
Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Акрон
Исход игры
СКА-Хабаровск
42.1% (24)
Ничья
42.1% (24)
Акрон
15.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
32.73% (18)
Меньше
67.27% (37)
Обе команды забьют
Да
69.09% (38)
Нет
30.91% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.1% (20)
2:1 СКА-Хабаровск
15.8% (9)
1:0 СКА-Хабаровск
14% (8)
2:0 СКА-Хабаровск
8.8% (5)
2:2 Ничья
5.3% (3)
0:1 Акрон
5.3% (3)
1:2 Акрон
5.3% (3)
1:3 Акрон
3.5% (2)
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