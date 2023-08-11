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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 5.
СКА-Хабаровск
 
Позже
Акрон
Прогнозы 56
СКА-Хабаровск 42.9% (24)
X 41.1% (23)
Акрон 16.1% (9)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Акрон

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

67
77

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кожемякин Олег 2 0.5
Никитин Кирилл 2 0.5
Алиев Саид 1 0.25
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльдарушев Абу-Саид 4 (1) 1
Килин Антон 3 0.75
Песегов Евгений 1 0.25
Азаров Владимир 1 0.25
Понсе Андрес 1 0.25
Галкин Владислав 1 0.25
Савичев Константин 1 (1) 0.25

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Никитин Андрей Владимирович 2 0
Бавин Юрий 2 0
Бегун Дмитрий 2 0
Симонян Артём 1 0
Рукас Томас 1 0
Кожемякин Олег 1 0
Покидышев Николай 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савичев Константин 1 0
Данилкин Егор 1 0
Понсе Андрес 1 0
Эльдарушев Абу-Саид 1 0
Анджелкович Неманья 1 0

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Акрон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
СКА-Хабаровск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Акрон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
8
СКА-Хабаровск
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Акрон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
8

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
25%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
25%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:1 Сокол - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:0 СКА-Хабаровск - Шинник 2:0
Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Иртыш Омск 5:1 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Шинник - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Волгарь 2:0 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1
Акрон
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Акрон - Алания 1:0 Акрон - Арсенал Тула 5:1 Волгарь - Акрон 1:4 Акрон - КАМАЗ 2:0
Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2 Акрон - Леон Сатурн 4:1 Акрон - Волгарь 4:0 Велес Москва - Акрон 1:2 Акрон - Алания 0:0 Рубин - Акрон 3:2 Акрон - Волга Ульяновск 1:0 Краснодар - Акрон 0:0 ФК Кубань - Акрон 1:1 Акрон - Нефтехимик 0:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Уфа - Акрон 0:0 Акрон - Енисей 1:1 Динамо Москва - Акрон 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
Акрон

Точный счет

2:0
2 раза 100%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

СКА-Хабаровск
Акрон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Тюмень
 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
3.
Сокол
 Заявка 4 3 0 1 5 - 6 9
4.
СКА-Хабаровск
 Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
5.
Алания
 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
6.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Химки
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
8.
КАМАЗ
 Заявка 4 2 0 2 3 - 4 6
9.
Родина Москва
 Заявка 4 1 3 0 6 - 2 6
10.
Арсенал Тула
 4 1 2 1 3 - 5 5
11.
Ленинградец
 Заявка 4 1 2 1 2 - 5 5
12.
Нефтехимик
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
14.
Черноморец Нв
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
15.
ФК Кубань
 Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
16.
Енисей
 Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
17.
Шинник
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
18.
Волгарь
 Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Тюмень
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Алания
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Сокол
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Арсенал Тула
 3 1 2 0 2 - 0 5
7.
Родина Москва
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
8.
Торпедо Москва
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Нефтехимик
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
КАМАЗ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
ФК Кубань
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
13.
Шинник
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Черноморец Нв
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Ленинградец
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Химки
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Енисей
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Волгарь
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
2.
Ленинградец
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
3.
Акрон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Сокол
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
6.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
7.
КАМАЗ
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
8.
Черноморец Нв
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Родина Москва
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Алания
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Нефтехимик
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Арсенал Тула
 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
Шинник
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
ФК Кубань
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Волгарь
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
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Топ бомбардиров
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 4
Акрон Килин Антон 3
Родина Москва Тимошенко Иван 3
Торпедо Москва Рейна Йорди 2
Сокол Бабаев Владлен 2
Весь список

Топ нарушителей
Енисей Стежко Виталий 3
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 3
Енисей Кичин Валерий 1 1
Алания Гиоргобиани Николай 1 1
Арсенал Тула Померко Алексей 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Акрон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2023, осталось 2 дня 1 час 52 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 56
    СКА-Хабаровск 42.9% (24)
    X 41.1% (23)
    Акрон 16.1% (9)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч СКА-Хабаровск - Акрон онлайн

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    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Акрон

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    42.1% (24)
    Ничья
    42.1% (24)
    Акрон
    15.8% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.73% (18)
    Меньше
    67.27% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    69.09% (38)
    Нет
    30.91% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.1% (20)
    2:1 СКА-Хабаровск
    15.8% (9)
    1:0 СКА-Хабаровск
    14% (8)
    2:0 СКА-Хабаровск
    8.8% (5)
    2:2 Ничья
    5.3% (3)
    0:1 Акрон
    5.3% (3)
    1:2 Акрон
    5.3% (3)
    1:3 Акрон
    3.5% (2)
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    СКА-Хабаровск
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