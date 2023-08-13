Тур: 19.
0:0
Первый тайм: 15'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эверсон
17
Igor
Gomes
31
Уго
Витор
5
Rezende2
16
Thaciano
11
Ратао
Рафаэл
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Igor GomesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 RubensЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
-
38 ПедриньоНападающий
- Нападающий
-
14 Кардек АланНападающий
-
-
-
49 Patrick I
-
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
-
5 Rezende2Полузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ратао РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Diego RosaПолузащитник
- Полузащитник
-
-
35 Adriel Ramos
-
-
66 Ryan Santos
-
20 Yago I
-
-
29 Vitor Jacare
-
Главный тренер: Renato Paiva
История личных встреч
Атлетико Минейро
Байя
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
14 матчей
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.29
1.57
Среднее время на гол
70
57
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
1.86
0.57
Среднее время на гол
48
157
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.57
1.07
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
57
84
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|7 (2)
|0.39
|Паулиньо Жозе
|4
|0.22
|Павон Кристиан
|3 (1)
|0.17
|Hyoran
|2
|0.11
|Варгас Эдуардо
|1
|0.06
|Кардек Алан
|1
|0.06
|Лемос Маурисио
|1
|0.06
|Сарачо Федерико
|1
|0.06
|Эденилсон дос Сантос
|0
|0
|Батталья Родриго
|0
|0
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Жемерсон де Жесус
|0
|0
|Igor Gomes
|0
|0
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|3
|0.17
|Thaciano
|2
|0.11
|Да Силва Кайки
|2
|0.11
|Gabriel Teixeira
|2
|0.11
|Соуза Коули
|1
|0.06
|Ратао Рафаэл
|1
|0.06
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.06
|Ademir Santos
|1
|0.06
|Alessandro Vinicius2
|1
|0.06
|Vitor Jacare
|1
|0.06
|Arthur Sales
|1
|0.06
|Кандидо Камило
|0
|0
|Rezende2
|0
|0
|Ryan Santos
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саравия Ренсо
|6
|1
|Лемос Маурисио
|6
|1
|Халк Живанилдо
|5
|0
|Павон Кристиан
|5
|0
|Батталья Родриго
|4
|0
|Жемерсон де Жесус
|4
|0
|Hyoran
|4
|0
|Варгас Эдуардо
|3
|0
|Эверсон
|3
|0
|Феррейра Мариано
|3
|0
|Отавио II
|3
|0
|Сарачо Федерико
|3
|0
|Арана Гильерме
|1
|1
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Rubens
|2
|0
|Луис Фелипе Сколари
|0
|1
|Кардек Алан
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Patrick I
|1
|0
|Nathan VI
|1
|0
|Igor Rabello
|1
|0
|Франко Алан
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
|Matheus Mendes
|1
|0
|Alisson Santana
|1
|0
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|4
|1
|Ademir Santos
|5
|0
|Асеведо Николас
|5
|0
|Стум Эвералдо
|4
|0
|Vitor Jacare
|4
|0
|Rezende2
|2
|1
|Сисиньо Неусиано
|3
|0
|Ryan Santos
|3
|0
|Габриэл Шавьер
|2
|0
|Уго Витор
|2
|0
|Yago I
|2
|0
|Matheus Bahia
|2
|0
|Да Силва Кайки
|2
|0
|Gabriel Teixeira
|2
|0
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Ратао Рафаэл
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Лео Ситтадини
|1
|0
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0
|Thaciano
|1
|0
|Alessandro Vinicius2
|1
|0
|Jhoanner Chavez
|1
|0
|Доминик Андре
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Байя
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
6
2
Атлетико Минейро
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Байя
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
7
Волевые поражения
9
9
Атлетико Минейро
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Байя
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
6
7
Волевые поражения
15
11
Голы по времени матча
Забито
10
3
8 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 15
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
3
30%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
20%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
2
20%
6
46%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
3
30%
1
8%
76-90
Забито
10
13
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
4
31%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
2
20%
4
31%
61-75
3
30%
1
8%
76-90
Пропущено
8
13
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
4
31%
16-30
2
25%
4
31%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Забито
20
16
12 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
6 Не забивали 7
5
25%
0
0%
1-15
3
15%
5
31%
16-30
4
20%
4
25%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
2
10%
4
25%
61-75
5
25%
1
6%
76-90
Пропущено
18
26
9 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
4
22%
3
12%
1-15
1
6%
6
23%
16-30
4
22%
5
19%
31-45
4
22%
7
27%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
3
17%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2
Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0
Байя
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Байя - Америка Минейро 3:1 Сан-Паулу - Байя 0:0 Байя - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0
Гремио - Байя 1:1 Куяба - Байя 1:1 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Флуминенсе - Байя 2:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Байя - Крузейро 2:2 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Байя - Сантос 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Гойяс 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Сантос - Байя 3:0 Байя - Коритиба Парана 3:1 Васко да Гама - Байя 0:1
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Байя
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
Точный счет
1:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Байя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
81
35
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
45
37
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
126
612
414
117
216
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|15
|2
|2
|35 - 11
|47
|2.
|18
|9
|4
|5
|24 - 17
|31
|3.
|18
|9
|4
|5
|30 - 23
|31
|4.
|18
|8
|7
|3
|33 - 17
|31
|5.
|18
|8
|7
|3
|26 - 16
|31
|6.
|17
|9
|3
|5
|26 - 22
|30
|7.
|18
|8
|4
|6
|26 - 22
|28
|8.
|18
|8
|4
|6
|21 - 19
|28
|9.
|18
|7
|5
|6
|23 - 18
|26
|10.
|0:0
|19
|6
|7
|6
|21 - 17
|25
|11.
|18
|6
|6
|6
|19 - 15
|24
|12.
|19
|6
|6
|7
|17 - 23
|24
|13.
|18
|6
|5
|7
|17 - 19
|23
|14.
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|15.
|18
|5
|4
|9
|17 - 27
|19
|16.
|0:0
|19
|4
|7
|8
|18 - 24
|19
|17.
|18
|4
|6
|8
|19 - 27
|18
|18.
|18
|3
|5
|10
|17 - 33
|14
|19.
|17
|3
|3
|11
|13 - 28
|12
|20.
|17
|2
|4
|11
|19 - 40
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|10
|0
|0
|23 - 3
|30
|2.
|10
|7
|3
|0
|15 - 5
|24
|3.
|10
|7
|1
|2
|18 - 9
|22
|4.
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|5.
|9
|6
|2
|1
|17 - 10
|20
|6.
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|7.
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|8.
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|9.
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|10.
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|11.
|10
|3
|5
|2
|16 - 14
|14
|12.
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|13.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|14 - 12
|12
|14.
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|15.
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|16.
|10
|3
|2
|5
|4 - 7
|11
|17.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|10 - 10
|10
|18.
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|19.
|8
|2
|1
|5
|9 - 18
|7
|20.
|9
|2
|1
|6
|5 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|2.
|9
|5
|1
|3
|9 - 8
|16
|3.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|11 - 7
|15
|4.
|10
|4
|2
|4
|15 - 18
|14
|5.
|10
|3
|5
|2
|17 - 9
|14
|6.
|8
|3
|4
|1
|15 - 8
|13
|7.
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|8.
|8
|3
|1
|4
|8 - 13
|10
|9.
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|10.
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|11.
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
|12.
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|14.
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|15.
|0:0
|10
|1
|4
|5
|4 - 12
|7
|16.
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|17.
|9
|1
|2
|6
|9 - 23
|5
|18.
|8
|1
|1
|6
|3 - 13
|4
|19.
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
|20.
|9
|0
|3
|6
|10 - 22
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (3)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (2)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|7 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Флуминенсе
|Андре
|1 7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Атлетико Минейро
|Саравия Ренсо
|1 6