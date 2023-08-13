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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 19.
Атлетико Минейро
1:0
Конец матча
Байя
0'
45' Желтая карточка
Павон Кристиан
45' Желтая карточка
Отавио
1:0
49' Гол
Паулиньо Жозе
68' Желтая карточка
Gabriel Teixeira
90' Красная карточка
Ryan Santos
90'+6
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
28
Лемос
Маурисио
34
Жемерсон
де
Жесус
13
Арана
Гильерме
5
Отавио
II
21
Батталья
Родриго
17
Igor
Gomes
10
Паулиньо
Жозе
7
Халк
Живанилдо
9
Павон
Кристиан
22
Маркос
Дос
Сантос
2
Жилберто
Жуниор
4
Кану
Рубенилсон
31
Уго
Витор
38
Кандидо
Камило
5
Rezende2
16
Thaciano
8
Соуза
Коули
7
Ademir
Santos
9
Стум
Эвералдо
11
Ратао
Рафаэл
Атлетико Минейро
4-3-3
Байя
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Минейро
Байя

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

14 матчей

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

СA
2:3
К
2:1
К
2:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
2:2
СA
0:2
СA
2:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.29
1.57

Среднее время на гол

70
57

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

1.86
0.57

Среднее время на гол

48
157

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.57
1.07

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

57
84

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 7 (2) 0.37
Паулиньо Жозе 5 0.26
Павон Кристиан 3 (1) 0.16
Hyoran 2 0.11
Варгас Эдуардо 1 0.05
Кардек Алан 1 0.05
Лемос Маурисио 1 0.05
Сарачо Федерико 1 0.05
Эденилсон дос Сантос 0 0
Батталья Родриго 0 0
Саравия Ренсо 0 0
Жемерсон де Жесус 0 0
Igor Gomes 0 0
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 3 0.16
Thaciano 2 0.11
Да Силва Кайки 2 0.11
Gabriel Teixeira 2 0.11
Соуза Коули 1 0.05
Ратао Рафаэл 1 0.05
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.05
Ademir Santos 1 0.05
Alessandro Vinicius2 1 0.05
Vitor Jacare 1 0.05
Arthur Sales 1 0.05
Кандидо Камило 0 0
Rezende2 0 0
Ryan Santos 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Ренсо 6 1
Лемос Маурисио 6 1
Павон Кристиан 6 0
Халк Живанилдо 5 0
Батталья Родриго 4 0
Жемерсон де Жесус 4 0
Hyoran 4 0
Отавио II 4 0
Варгас Эдуардо 3 0
Эверсон 3 0
Феррейра Мариано 3 0
Сарачо Федерико 3 0
Арана Гильерме 1 1
Эдуардо Коудет 2 0
Rubens 2 0
Луис Фелипе Сколари 0 1
Кардек Алан 1 0
Ревер Умберто 1 0
Patrick I 1 0
Nathan VI 1 0
Igor Rabello 1 0
Франко Алан 1 0
Igor Gomes 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Matheus Mendes 1 0
Alisson Santana 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 4 1
Ademir Santos 5 0
Асеведо Николас 5 0
Ryan Santos 3 1
Стум Эвералдо 4 0
Vitor Jacare 4 0
Rezende2 2 1
Сисиньо Неусиано 3 0
Gabriel Teixeira 3 0
Габриэл Шавьер 2 0
Уго Витор 2 0
Yago I 2 0
Matheus Bahia 2 0
Да Силва Кайки 2 0
Жилберто Жуниор 1 0
Ратао Рафаэл 1 0
Danilo XVI 1 0
Лео Ситтадини 1 0
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0
Thaciano 1 0
Alessandro Vinicius2 1 0
Jhoanner Chavez 1 0
Доминик Андре 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Байя
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

6
2
Атлетико Минейро
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Байя
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
7

Волевые поражения

9
9
Атлетико Минейро
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Байя
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

6
7

Волевые поражения

15
11

Голы по времени матча

Забито

11
3
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 16
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
3
27%
2
67%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

10
14
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
20%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
7
50%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
3
30%
1
7%
76-90

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 11
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
4
31%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
2
20%
4
31%
61-75
3
30%
1
8%
76-90

Пропущено

8
13
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
4
31%
16-30
2
25%
4
31%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

21
16
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 7
6 Не забивали 8
5
24%
0
0%
1-15
3
14%
5
31%
16-30
4
19%
4
25%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
2
10%
4
25%
61-75
5
24%
1
6%
76-90

Пропущено

18
27
9 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
4
22%
3
11%
1-15
1
6%
6
22%
16-30
4
22%
5
19%
31-45
4
22%
8
30%
30%
46-60
2
11%
2
7%
61-75
3
17%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2
Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0
Байя
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Байя - Америка Минейро 3:1 Сан-Паулу - Байя 0:0 Байя - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0
Гремио - Байя 1:1 Куяба - Байя 1:1 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Флуминенсе - Байя 2:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Байя - Крузейро 2:2 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Байя - Сантос 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Гойяс 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Сантос - Байя 3:0 Байя - Коритиба Парана 3:1 Васко да Гама - Байя 0:1

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Байя

Точный счет

1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
4 раза 40%

Точный счет

1:2
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
4
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Байя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
4
6
3
7
1.5
1
9
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
12
7
6
13
1.5
4
15
1
18
2.5
2
17
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 19 15 2 2 35 - 11 47
2.
Флуминенсе
 18 9 4 5 24 - 17 31
3.
Фламенго
 18 9 4 5 30 - 23 31
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 8 7 3 33 - 17 31
5.
Ред Булл Брагантино
 18 8 7 3 26 - 16 31
6.
Гремио
 17 9 3 5 26 - 22 30
7.
Атлетико Паранаэнсе
 18 8 4 6 26 - 22 28
8.
Куяба
 18 8 4 6 21 - 19 28
9.
Атлетико Минейро
 19 7 6 6 22 - 17 27
10.
Сан-Паулу
 18 7 5 6 23 - 18 26
11.
Крузейро
 18 6 6 6 19 - 15 24
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 19 6 6 7 17 - 23 24
13.
Форталеза Сеара
 18 6 5 7 17 - 19 23
14.
Коринтианс
 17 5 5 7 17 - 20 20
15.
Гойяс
 18 5 4 9 17 - 27 19
16.
Сантос
 18 4 6 8 19 - 27 18
17.
Байя
 19 4 6 9 18 - 25 18
18.
Коритиба Парана
 18 3 5 10 17 - 33 14
19.
Васко да Гама
 17 3 3 11 13 - 28 12
20.
Америка Минейро
 17 2 4 11 19 - 40 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 10 0 0 23 - 3 30
2.
Флуминенсе
 10 7 3 0 15 - 5 24
3.
Сан-Паулу
 10 7 1 2 18 - 9 22
4.
Гремио
 9 6 2 1 18 - 9 20
5.
Атлетико Паранаэнсе
 9 6 2 1 17 - 10 20
6.
Ред Булл Брагантино
 9 5 3 1 14 - 6 18
7.
Фламенго
 8 5 2 1 15 - 5 17
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 5 2 1 16 - 8 17
9.
Форталеза Сеара
 9 4 3 2 10 - 8 15
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 4 3 2 10 - 8 15
11.
Сантос
 10 3 5 2 16 - 14 14
12.
Коринтианс
 7 3 3 1 10 - 6 12
13.
Байя
 9 3 3 3 14 - 12 12
14.
Атлетико Минейро
 9 3 3 3 11 - 10 12
15.
Куяба
 9 3 3 3 12 - 11 12
16.
Гойяс
 9 3 3 3 10 - 13 12
17.
Крузейро
 10 3 2 5 4 - 7 11
18.
Коритиба Парана
 9 2 3 4 8 - 10 9
19.
Америка Минейро
 8 2 1 5 9 - 18 7
20.
Васко да Гама
 9 2 1 6 5 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 5 2 2 12 - 8 17
2.
Куяба
 9 5 1 3 9 - 8 16
3.
Атлетико Минейро
 10 4 3 3 11 - 7 15
4.
Фламенго
 10 4 2 4 15 - 18 14
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 3 5 2 17 - 9 14
6.
Крузейро
 8 3 4 1 15 - 8 13
7.
Ред Булл Брагантино
 9 3 4 2 12 - 10 13
8.
Гремио
 8 3 1 4 8 - 13 10
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 2 3 5 7 - 15 9
10.
Атлетико Паранаэнсе
 9 2 2 5 9 - 12 8
11.
Форталеза Сеара
 9 2 2 5 7 - 11 8
12.
Коринтианс
 10 2 2 6 7 - 14 8
13.
Флуминенсе
 8 2 1 5 9 - 12 7
14.
Гойяс
 9 2 1 6 7 - 14 7
15.
Байя
 10 1 3 6 4 - 13 6
16.
Васко да Гама
 8 1 2 5 8 - 16 5
17.
Коритиба Парана
 9 1 2 6 9 - 23 5
18.
Сантос
 8 1 1 6 3 - 13 4
19.
Сан-Паулу
 8 0 4 4 5 - 9 4
20.
Америка Минейро
 9 0 3 6 10 - 22 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 8 (3)
Куяба Дейверсон Силва 8 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Сантос Леонардо Маркос 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Флуминенсе Андре 1 7
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 7
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Атлетико Минейро Саравия Ренсо 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 45'
      Отавио II получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      Павон Кристиан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Атлетико Минейро 1:0 Байя онлайн

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