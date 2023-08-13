Тур: 19.
1:0
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаПавон Кристиан
45' Желтая карточкаОтавио
1:0
49' ГолПаулиньо Жозе
68' Желтая карточкаGabriel Teixeira
90' Красная карточкаRyan Santos
90'+6
Ход матча
45'
45'
46'
49'
1:0
68'
83'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эверсон
17
Igor
Gomes
31
Уго
Витор
5
Rezende2
16
Thaciano
11
Ратао
Рафаэл
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Igor GomesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 RubensЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
-
38 ПедриньоНападающий
- Нападающий
-
14 Кардек АланНападающий
-
-
-
49 Patrick I
-
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
-
5 Rezende2Полузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ратао РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Diego RosaПолузащитник
- Полузащитник
-
-
35 Adriel Ramos
-
-
66 Ryan Santos
-
20 Yago I
-
-
29 Vitor Jacare
-
Главный тренер: Renato Paiva
История личных встреч
Атлетико Минейро
Байя
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
14 матчей
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.29
1.57
Среднее время на гол
70
57
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
1.86
0.57
Среднее время на гол
48
157
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.57
1.07
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
57
84
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|7 (2)
|0.37
|Паулиньо Жозе
|5
|0.26
|Павон Кристиан
|3 (1)
|0.16
|Hyoran
|2
|0.11
|Варгас Эдуардо
|1
|0.05
|Кардек Алан
|1
|0.05
|Лемос Маурисио
|1
|0.05
|Сарачо Федерико
|1
|0.05
|Эденилсон дос Сантос
|0
|0
|Батталья Родриго
|0
|0
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Жемерсон де Жесус
|0
|0
|Igor Gomes
|0
|0
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|3
|0.16
|Thaciano
|2
|0.11
|Да Силва Кайки
|2
|0.11
|Gabriel Teixeira
|2
|0.11
|Соуза Коули
|1
|0.05
|Ратао Рафаэл
|1
|0.05
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.05
|Ademir Santos
|1
|0.05
|Alessandro Vinicius2
|1
|0.05
|Vitor Jacare
|1
|0.05
|Arthur Sales
|1
|0.05
|Кандидо Камило
|0
|0
|Rezende2
|0
|0
|Ryan Santos
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саравия Ренсо
|6
|1
|Лемос Маурисио
|6
|1
|Павон Кристиан
|6
|0
|Халк Живанилдо
|5
|0
|Батталья Родриго
|4
|0
|Жемерсон де Жесус
|4
|0
|Hyoran
|4
|0
|Отавио II
|4
|0
|Варгас Эдуардо
|3
|0
|Эверсон
|3
|0
|Феррейра Мариано
|3
|0
|Сарачо Федерико
|3
|0
|Арана Гильерме
|1
|1
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Rubens
|2
|0
|Луис Фелипе Сколари
|0
|1
|Кардек Алан
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Patrick I
|1
|0
|Nathan VI
|1
|0
|Igor Rabello
|1
|0
|Франко Алан
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
|Matheus Mendes
|1
|0
|Alisson Santana
|1
|0
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|4
|1
|Ademir Santos
|5
|0
|Асеведо Николас
|5
|0
|Ryan Santos
|3
|1
|Стум Эвералдо
|4
|0
|Vitor Jacare
|4
|0
|Rezende2
|2
|1
|Сисиньо Неусиано
|3
|0
|Gabriel Teixeira
|3
|0
|Габриэл Шавьер
|2
|0
|Уго Витор
|2
|0
|Yago I
|2
|0
|Matheus Bahia
|2
|0
|Да Силва Кайки
|2
|0
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Ратао Рафаэл
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Лео Ситтадини
|1
|0
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0
|Thaciano
|1
|0
|Alessandro Vinicius2
|1
|0
|Jhoanner Chavez
|1
|0
|Доминик Андре
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Байя
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
6
2
Атлетико Минейро
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Байя
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
7
Волевые поражения
9
9
Атлетико Минейро
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Байя
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
6
7
Волевые поражения
15
11
Голы по времени матча
Забито
11
3
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 16
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
3
27%
2
67%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
10
14
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
20%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
7
50%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
3
30%
1
7%
76-90
Забито
10
13
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 11
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
4
31%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
2
20%
4
31%
61-75
3
30%
1
8%
76-90
Пропущено
8
13
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
4
31%
16-30
2
25%
4
31%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Забито
21
16
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 7
6 Не забивали 8
5
24%
0
0%
1-15
3
14%
5
31%
16-30
4
19%
4
25%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
2
10%
4
25%
61-75
5
24%
1
6%
76-90
Пропущено
18
27
9 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
4
22%
3
11%
1-15
1
6%
6
22%
16-30
4
22%
5
19%
31-45
4
22%
8
30%
30%
46-60
2
11%
2
7%
61-75
3
17%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2
Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0
Байя
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Байя - Америка Минейро 3:1 Сан-Паулу - Байя 0:0 Байя - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0
Гремио - Байя 1:1 Куяба - Байя 1:1 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Флуминенсе - Байя 2:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Байя - Крузейро 2:2 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Байя - Сантос 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Гойяс 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Сантос - Байя 3:0 Байя - Коритиба Парана 3:1 Васко да Гама - Байя 0:1
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Байя
Точный счет
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
4 раза 40%
Точный счет
1:2
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
4
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Байя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
36
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
46
37
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
127
613
415
118
217
118
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (3)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|7 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Флуминенсе
|Андре
|1 7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Атлетико Минейро
|Саравия Ренсо
|1 6