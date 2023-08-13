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Рассудит этот матч московская бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым. Помогать ему на бровках будут Дмитрий Сафьян и Андрей Болотенков. Резервным арбитром на этот матч назначен Иван Сиденков из Санкт-Петербурга. На VAR будут работать Евгений Кукулян из Калуги и Дмитрий Чельцов из Москвы.