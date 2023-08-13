Нобоа дал крайне нерасчетливый пас на Джорджевича. В итоге футболист "Сочи" не успел к мячу. Набабкин отыграл обратно на Торопа, который уже далее выбил сферу в центр поля. Куда глаза глядят.

МОМЕНТИЩЕ! Мойзес! Как же классно он прострелил мяч с левого края в центр штрафной. Антон Заболотный катился к мячу и снова к нему не поспел! Но выбита сфера на угловой.

ОБЛЯКОВ! ЦСКА должен был уже забить. Наиграли "армейцы" на этот гол. Снова угловой подали с правого края хозяева. Марсело головой сыграл на вынос на ближней штанге, и идеально мяч на ногу поймал на линии штрафной Обляков. Даже подкрутить Иван смог крайне неудобно мяч в этой ситуации, но даже так, через частокол ног успел рассмотреть летящий снаряд Заболотный. Отбил он сферу перед собой, после чего уже сидя погреб к себе и прижал к груди.

Не знаю, как вам, но мне первый тайм понравился. Да, голов не было. Но вы посмотрите, сколько голевых моментов противники создали по ходу игрового отрезка.

Футболисты "Сочи" смогли перевести ненадолго сферу к чужим воротам. Там скачущий мяч не лучшим образом обрабатывает Нобоа, который позволяет сфере вылететь за пределы поля.

Глебов оказался на газоне. Толкнули его соперники на газон, Юсупов это сделал. Получил небольшое повреждение Кирилл по итогу. Медики там на ним колдуют уже вовсю.

Заморозка сработала, 27-й номер "Сочи" на поле вернулся, все с ним, вроде как, в порядке. Мухин же отправился беседовать с арбитром. Ох, не к добру все это. Не к добру.

Шестой в матче угловой, и четвертый для "Сочи". Подача с левого края на ближнюю штангу - до мяча первым добирается Мухин, который выбивает сферу подальше от рамки.

Кому-то из членов тренерского штаба сейчас прилетает предупреждение. Я сначала думал, что наказывать Федотова идет рефери, но тот демонстративно прошел мимо наставника и обратился к кому-то из сидящих на лавке помощников.

Марсело в борцовском приеме снес Глебова. В руках рефери появилась очередная желтая карточка. Прямо-таки листопад у нас на поле.

Серия падений в штрафной "Сочи", там Миладинович чуть подталкивал в спину Чалова, но Фёдор слишком уж картинно упал на газон. Выпрашивал пенальти, и чуть не напросился на карточку за симуляцию.

Чалов на взводе, его Кравцов успел в спину откровенно пихнуть. Тут уж в центре поля было нарушение, так что рефери дал свисток, не долго думая.

Как будто бы подталкивали в спину Облякова соперники. Чалов там пытался вырезать передачу на левый край штрафной, но партнера не оказалось. Не было фола, как считает рефери, но Ивана, вероятно, все же сбивали "барсы".

МОМЕНТ! Чалов из-за пределов штрафной нанес шикарный удар по воротам соперника. В прыжке в невероятном стиле Николай Заболотный отбивает сферу, получая целый град дождевых капель от снаряда в лицо. Круто сыграл вратарь, выручил!

30' Мухин в борьбе на втором "этаже" сейчас сыграл так, что ногой вылетел он в плечо Заике. Желтая карточка от рефери для игрока ЦСКА. Футболист "Сочи" на газоне, помощь ему оказывается.

29' Оттеснили сейчас Заболотного соперники, но явно был фол против Антона на левом фланге. Штрафной удар разыграли не лучшим образом футболисты "Сочи".

28' В атаке снова были "армейцы", и теперь уже с левого края простреливал Мендес. Николай Заболотный снова на выходе действует. Буквально снимает он мяч с головы Чалова.

27' Мойзес полез обыгрывать сразу нескольких соперников, но не сумел он выполнить прострел в штрафную, ведь в подкате против него снова сыграл один из защитников.

26' Упали скорости в последние минуты встречи, к сожалению. Дркушич на правом фланге налетает сейчас на Мухина. Фол тут фиксируют судьи? Нет, только аут.

24' Заболотный вышел из ворот и опередил другого Заболотного - Антона. Классная игра вратаря на опережении. Не побоялся он сыграть у линии штрафной, хотя соперник имел определенную фору.

23' Нобоа снова на газоне оказался, но на сей раз против сыграл грубовато Обляков. Извинился игрок ЦСКА за эту "накладку". Думаю, игроки друг друга поняли.

22' Мощная перекличка была сейчас в исполнении фанатов ЦСКА. Смотрю я на гостевой сектор, и там порядка 30 человек, болеющих в этот футбольный вечер за "Сочи". Ну тоже неплохо для выезда.

21' Середина первого тайма идет. Мяч все также в ногах хозяев. Перевод на левый край, где Облякову в борьбе не удается сохранить мяч в игре. Аут в пользу "барсов".