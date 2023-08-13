  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
ЦСКА Москва
0:0
Первый тайм: 45+'
Сочи
0'
13' Желтая карточка
Мойзес
16' Желтая карточка
Джорджевич Лука
31' Желтая карточка
Мухин Максим
34' Желтая карточка
Алвес Марсело

Ход матча

13'
Мойзес
 
16'
 
Джорджевич Лука
31'
Мухин Максим
 
34'
 
Алвес Марсело
Прогнозы 153
ЦСКА Москва 88.2% (135)
X 2% (3)
Сочи 9.8% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Сочи
1.95
3.95
5.20
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
49
Тороп
Владислав
14
Набабкин
Кирилл
4
Виллиан
Роша
27
Мойзес
6
Мухин
Максим
88
Мендес
Виктор
5
Зделар
Саша
17
Глебов
Кирилл
10
Обляков
Иван
91
Заболотный
Антон
9
Чалов
Фёдор
12
Заболотный
Николай
33
Алвес
Марсело
3
Дркушич
Ваня
45
Миладинович
Иван
27
Заика
Кирилл
16
Нобоа
Кристиан
14
Кравцов
Кирилл
17
Макарчук
Артём
7
Крамарич
Мартин
11
Джорджевич
Лука
6
Юсупов
Артур
ЦСКА Москва
3-4-3
Сочи
3-4-3

История личных встреч

ЦСКА Москва
Сочи

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
К
1:2
К
2:1
ПЛ
3:0
КPП
1:2
ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

1.2
1.57

Среднее время на гол

75
57

Всего голов

13
3

Голов в среднем за матч

1.86
0.6

Среднее время на гол

48
150

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.58
1.17

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

56
77

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 4 (4) 1
Мухин Максим 2 0.5
Заболотный Антон 1 0.25
Гайич Милан III 1 0.25
Рядно Михаил 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 1 0.25
Дркушич Ваня 1 0.25
Нобоа Кристиан 1 (1) 0.25
Джорджевич Лука 0 0
Силвейра Мигел 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мойзес 2 0
Гайич Милан III 0 1
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джорджевич Лука 2 0
Юсупов Артур 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сочи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
ЦСКА Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сочи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

3
2
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сочи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
3
75%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ЦСКА Москва - Факел 0:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6
Урал - ЦСКА Москва 2:1 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 Нефтехимик - ЦСКА Москва 0:4 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2
Сочи
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Оренбург - Сочи 2:0 Сочи - Ахмат 1:2 Краснодар - Сочи 2:0 Факел - Сочи 1:3
Сочи - Балтика 2:0 Краснодар - Сочи 2:2 Сочи - Енисей 5:2 Сочи - ФДС Виста 2:1 Сочи - Ленинградец 4:1 Урал - Сочи 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Пари НН - Сочи 4:0 Сочи - Ростов 1:0 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Краснодар 0:2 Сочи - Крылья Советов 1:2 Динамо Москва - Сочи 0:2 Факел - Сочи 3:0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Сочи

Точный счет

4:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Урал
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
3.
Спартак Москва
 Заявка 4 3 0 1 11 - 7 9
4.
Крылья Советов
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
5.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
Зенит
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 1 1 9 - 8 7
8.
Ростов
 Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Локомотив Москва
 Заявка 4 1 2 1 8 - 8 5
10.
Сочи
 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Балтика
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
13.
Рубин
 Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
14.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
15.
Оренбург
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Факел
 Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
6.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Балтика
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Сочи
 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Зенит
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Локомотив Москва
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
Ахмат
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
16.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Зенит
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
4.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Урал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Ахмат
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
8.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
9.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Оренбург
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Пари НН
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Сочи
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
14.
Ростов
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
15.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
16.
Балтика
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 3 (2)
Спартак Москва Бонгонда Тео 3 (1)
Зенит Кассьерра Матео 3 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Факел Божин Сергей 4
Оренбург Перес Матиас 3
Ахмат Семёнов Андрей 1 1
Урал Гильерме Шеттине 1 1
Оренбург Мансилья Брайан Эсекиэль 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    45'
    Глебов оказался на газоне. Толкнули его соперники на газон, Юсупов это сделал. Получил небольшое повреждение Кирилл по итогу. Медики там на ним колдуют уже вовсю. 
  • 45'
    Футболисты "Сочи" смогли перевести ненадолго сферу к чужим воротам. Там скачущий мяч не лучшим образом обрабатывает Нобоа, который позволяет сфере вылететь за пределы поля. 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты переиграют соперники в первом тайме.
  • 44'
    Не знаю, как вам, но мне первый тайм понравился. Да, голов не было. Но вы посмотрите, сколько голевых моментов противники создали по ходу игрового отрезка. 
  • Опасный момент
    43'
    ОБЛЯКОВ! ЦСКА должен был уже забить. Наиграли "армейцы" на этот гол. Снова угловой подали с правого края хозяева. Марсело головой сыграл на вынос на ближней штанге, и идеально мяч на ногу поймал на линии штрафной Обляков. Даже подкрутить Иван смог крайне неудобно мяч в этой ситуации, но даже так, через частокол ног успел рассмотреть летящий снаряд Заболотный. Отбил он сферу перед собой, после чего уже сидя погреб к себе и прижал к груди.
  • Опасный момент
    42'
    МОМЕНТИЩЕ! Мойзес! Как же классно он прострелил мяч с левого края в центр штрафной. Антон Заболотный катился к мячу и снова к нему не поспел! Но выбита сфера на угловой. 
  • 41'
    Нобоа дал крайне нерасчетливый пас на Джорджевича. В итоге футболист "Сочи" не успел к мячу. Набабкин отыграл обратно на Торопа, который уже далее выбил сферу в центр поля. Куда глаза глядят. 
  • Опасный момент
    39'
    МОМЕНТ! Чалов из-за пределов штрафной нанес шикарный удар по воротам соперника. В прыжке в невероятном стиле Николай Заболотный отбивает сферу, получая целый град дождевых капель от снаряда в лицо. Круто сыграл вратарь, выручил!
  • 38'
    Как будто бы подталкивали в спину Облякова соперники. Чалов там пытался вырезать передачу на левый край штрафной, но партнера не оказалось. Не было фола, как считает рефери, но Ивана, вероятно, все же сбивали "барсы". 
  • Фол, нарушение
    37'
    Чалов на взводе, его Кравцов успел в спину откровенно пихнуть. Тут уж в центре поля было нарушение, так что рефери дал свисток, не долго думая.
  • Судья
    36'
    Серия падений в штрафной "Сочи", там Миладинович чуть подталкивал в спину Чалова, но Фёдор слишком уж картинно упал на газон. Выпрашивал пенальти, и чуть не напросился на карточку за симуляцию.
  • Желтая карточка
    35'
    Марсело в борцовском приеме снес Глебова. В руках рефери появилась очередная желтая карточка. Прямо-таки листопад у нас на поле. 
  • Желтая карточка
    34'
    Кому-то из членов тренерского штаба сейчас прилетает предупреждение. Я сначала думал, что наказывать Федотова идет рефери, но тот демонстративно прошел мимо наставника и обратился к кому-то из сидящих на лавке помощников. 
  • Угловой
    33'
    Шестой в матче угловой, и четвертый для "Сочи". Подача с левого края на ближнюю штангу - до мяча первым добирается Мухин, который выбивает сферу подальше от рамки.
  • 32'
    Заморозка сработала, 27-й номер "Сочи" на поле вернулся, все с ним, вроде как, в порядке. Мухин же отправился беседовать с арбитром. Ох, не к добру все это. Не к добру.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      30'
      Мухин в борьбе на втором "этаже" сейчас сыграл так, что ногой вылетел он в плечо Заике. Желтая карточка от рефери для игрока ЦСКА. Футболист "Сочи" на газоне, помощь ему оказывается. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Оттеснили сейчас Заболотного соперники, но явно был фол против Антона на левом фланге. Штрафной удар разыграли не лучшим образом футболисты "Сочи".
    • 28'
      В атаке снова были "армейцы", и теперь уже с левого края простреливал Мендес. Николай Заболотный снова на выходе действует. Буквально снимает он мяч с головы Чалова. 
    • 27'
      Мойзес полез обыгрывать сразу нескольких соперников, но не сумел он выполнить прострел в штрафную, ведь в подкате против него снова сыграл один из защитников.
    • Фол, нарушение
      26'
      Упали скорости в последние минуты встречи, к сожалению. Дркушич на правом фланге налетает сейчас на Мухина. Фол тут фиксируют судьи? Нет, только аут.
    • 24'
      Заболотный вышел из ворот и опередил другого Заболотного - Антона. Классная игра вратаря на опережении. Не побоялся он сыграть у линии штрафной, хотя соперник имел определенную фору. 
    • Фол, нарушение
      23'
      Нобоа снова на газоне оказался, но на сей раз против сыграл грубовато Обляков. Извинился игрок ЦСКА за эту "накладку". Думаю, игроки друг друга поняли.
    • 22'
      Мощная перекличка была сейчас в исполнении фанатов ЦСКА. Смотрю я на гостевой сектор, и там порядка 30 человек, болеющих в этот футбольный вечер за "Сочи". Ну тоже неплохо для выезда. 
    • 21'
      Середина первого тайма идет. Мяч все также в ногах хозяев. Перевод на левый край, где Облякову в борьбе не удается сохранить мяч в игре. Аут в пользу "барсов". 
    • 19'
      Мухин на правом фланге получил мяч, прострелил сферу в центр, но уже заранее знал Заболотный, по какой траектории полетит снаряд. Сыграл кипер на выходе, забрав сферу в перчатки.
    • Опасный момент
      18'
      ЧАЛОВ! Круто прошел Виллиан сейчас защитника на правом фланге, выполнил прострел в центр, где Чалов в касание по сильному мячу сыграл в касание. В итоге направил мяч Фёдор левее цели. Хороший момент не реализован "армейцами". 
    • Желтая карточка
      17'
      Джорджевич теперь желтую карточку получает от рефери. Ударил он Мендеса, который все же смог встречу продолжить, хоть и досталось ему тут солидно.
    • Опасный момент
      16'
      РОША! Классно получилось! Зделар с правого края подал мяч в центр штрафной, и Виллиан головой направил мяч чуть выше ворот! Было неплохо!
    • Угловой
      15'
      Первый фол сочинцев, который делает Кристиан Нобоа, который как-то грубовато встретил в центре соперника. ЦСКА следом в атаку устремляется, и Марсело успевает выбить мяч за боковую линию. Хотя нет. Тут вообще угловой рефери назначил.
    • Желтая карточка
      13'
      Мойзес в центре поля сейчас сыграл рукой по лицу сопернику. В итоге получает карточку желтого цвета футболист ЦСКА. С трудом футболист "Сочи" поднялся с мокрого газона.
    • Дождь
      12'
      Усилился дождь в Москве. Непросто приходится играть соперникам в поединке. Будем надеяться, что стихия стихнет и на игре это сильно не отразится.
    • Фол, нарушение
      11'
      Нобоа сейчас получает по ноге от соперника. Там еще и толчок чуть ранее был от игрока ЦСКА, так что фол фиксирует судейская бригада. 
    • 10'
      Мухин против соперника играет в жесткой манере. Федотов недоволен тем, что на поле происходит. На днях наставнику ЦСКА исполнилось 57 лет! Поздравляем!
    • Фол, нарушение
      8'
      Прямо-тако град угловых на старте встречи у нас. Но снова выбит мяч из штрафной. В центре поля в борьбе фолит Заболотный. Фол со стороны Антона зафиксирован.
    • Угловой
      7'
      Мухин в атаке у ЦСКА пытается добраться до мяча, но Марсело головой играет за пределы поля. Снова угловой, но первый для игроков московской команды.
    • 6'
      Тороп сейчас на выходе играет. Кулаками он выбивает сферу подальше от собственной рамки. "Сочи" заставляет ЦСКА плясать под свою дудку. 
    • Угловой
      5'
      Оба угловых не лучшим образом подали южане. Как бы там ни было, но снова корнер подадут "барсы". Медленно начинают "армейцы", а вот "Сочи" прессингуют оппонента весьма солидно.
    • Угловой
      4'
      Крамарич выполнял передачу в штрафную ЦСКА, и Мойзес головой сыграл за лицевую линию. Еще один угловой, снова с правого края подадут сочинцы.
    • Угловой
      3'
      "Сочи" сразу же идет вперед. На правом фланге прерывает подачу соперника Виллиан Роша, выбивая мяч за лицевую линию. Первый в матче угловой удар.
    • 2'
      Футболисты ЦСКА вышли сегодня на футбольный газон в красно-синих цветах, а игроки "Сочи" - в бело-синем обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будет слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Москве! Удачи соперникам, поехали!
    • Первый тайм
    • 34'
      Алвес Марсело получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Мухин Максим получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Джорджевич Лука получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Мойзес получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • 84 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч ЦСКА Москва 0:0 Сочи онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:0 Сочи

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    85.5% (136)
    Ничья
    3.1% (5)
    Сочи
    11.3% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.2% (84)
    Меньше
    32.8% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    63.2% (79)
    Нет
    36.8% (46)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    33.3% (53)
    2:0 ЦСКА Москва
    17% (27)
    3:1 ЦСКА Москва
    8.2% (13)
    1:0 ЦСКА Москва
    7.5% (12)
    1:2 Сочи
    4.4% (7)
    3:0 ЦСКА Москва
    3.8% (6)
    1:1 Ничья
    1.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    ЦСКА Москва
    Сочи
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     