Тур: 4. Стадион: ВЭБ Арена.
0:0
Первый тайм: 45+'
0'
13' Желтая карточкаМойзес
16' Желтая карточкаДжорджевич Лука
31' Желтая карточкаМухин Максим
34' Желтая карточкаАлвес Марсело
Ход матча
13'
16'
31'
34'
Прогноз на матч от Liveresult
27
Мойзес
10
Обляков
Иван
27
Заика
Кирилл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 ВиллианЗащитник
-
27 МойзесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Обляков ИванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
90 Лукин МатвейЗащитник
-
44 Носков ЕгорЗащитник
-
68 Рядно МихаилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Гайч АдольфоНападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Заика КириллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Гойло НикитаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
69 Аносов ДанилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хохлов Дмитрий
История личных встреч
ЦСКА Москва
Сочи
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
12 матчей
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
1.2
1.57
Среднее время на гол
75
57
Всего голов
13
3
Голов в среднем за матч
1.86
0.6
Среднее время на гол
48
150
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.58
1.17
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
56
77
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|4 (4)
|1
|Мухин Максим
|2
|0.5
|Заболотный Антон
|1
|0.25
|Гайич Милан III
|1
|0.25
|Рядно Михаил
|0
|0
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Мартин
|1
|0.25
|Дркушич Ваня
|1
|0.25
|Нобоа Кристиан
|1 (1)
|0.25
|Джорджевич Лука
|0
|0
|Силвейра Мигел
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мойзес
|2
|0
|Гайич Милан III
|0
|1
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джорджевич Лука
|2
|0
|Юсупов Артур
|1
|0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сочи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
ЦСКА Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сочи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
3
2
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сочи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
3
2
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
3
75%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ЦСКА Москва - Факел 0:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6
Урал - ЦСКА Москва 2:1 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 Нефтехимик - ЦСКА Москва 0:4 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2
Сочи
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Оренбург - Сочи 2:0 Сочи - Ахмат 1:2 Краснодар - Сочи 2:0 Факел - Сочи 1:3
Сочи - Балтика 2:0 Краснодар - Сочи 2:2 Сочи - Енисей 5:2 Сочи - ФДС Виста 2:1 Сочи - Ленинградец 4:1 Урал - Сочи 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Пари НН - Сочи 4:0 Сочи - Ростов 1:0 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Краснодар 0:2 Сочи - Крылья Советов 1:2 Динамо Москва - Сочи 0:2 Факел - Сочи 3:0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
Сочи
Точный счет
4:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
ЦСКА Москва
Сочи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 7
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|5.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 8
|5
|10.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|6.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|9.
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|4 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|3 (2)
|Спартак Москва
|Бонгонда Тео
|3 (1)
|Зенит
|Кассьерра Матео
|3 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|3 (1)
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Оренбург
|Перес Матиас
|3
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 1
|Урал
|Гильерме Шеттине
|1 1
|Оренбург
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|1 1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:0 Сочи
Исход игры
ЦСКА Москва
85.5% (136)
Ничья
3.1% (5)
Сочи
11.3% (18)
Тотал 2.5
Больше
67.2% (84)
Меньше
32.8% (41)
Обе команды забьют
Да
63.2% (79)
Нет
36.8% (46)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
33.3% (53)
2:0 ЦСКА Москва
17% (27)
3:1 ЦСКА Москва
8.2% (13)
1:0 ЦСКА Москва
7.5% (12)
1:2 Сочи
4.4% (7)
3:0 ЦСКА Москва
3.8% (6)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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