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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
ЦСКА Москва
 
Позже
Сочи
Прогнозы 53
ЦСКА Москва 86.8% (46)
X 1.9% (1)
Сочи 11.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Сочи
1.62
4.40
6.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

ЦСКА Москва
Сочи

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
К
1:2
К
2:1
ПЛ
3:0
КPП
1:2
ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

1.2
1.57

Среднее время на гол

75
57

Всего голов

13
3

Голов в среднем за матч

1.86
0.6

Среднее время на гол

48
150

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.58
1.17

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

56
77

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 4 (4) 1.33
Мухин Максим 2 0.67
Заболотный Антон 1 0.33
Гайич Милан III 1 0.33
Рядно Михаил 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 1 0.33
Дркушич Ваня 1 0.33
Нобоа Кристиан 1 (1) 0.33
Джорджевич Лука 0 0
Силвейра Мигел 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гайич Милан III 0 1
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Мойзес 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джорджевич Лука 1 0
Юсупов Артур 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сочи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
ЦСКА Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сочи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

3
2
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сочи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
3
75%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ЦСКА Москва - Факел 0:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6
Урал - ЦСКА Москва 2:1 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 Нефтехимик - ЦСКА Москва 0:4 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2
Сочи
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Оренбург - Сочи 2:0 Сочи - Ахмат 1:2 Краснодар - Сочи 2:0 Факел - Сочи 1:3
Сочи - Балтика 2:0 Краснодар - Сочи 2:2 Сочи - Енисей 5:2 Сочи - ФДС Виста 2:1 Сочи - Ленинградец 4:1 Урал - Сочи 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Пари НН - Сочи 4:0 Сочи - Ростов 1:0 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Краснодар 0:2 Сочи - Крылья Советов 1:2 Динамо Москва - Сочи 0:2 Факел - Сочи 3:0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Сочи

Точный счет

4:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2.
Краснодар
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Крылья Советов
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
4.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
6.
Зенит
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
7.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
8.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 1 1 7 - 8 4
9.
Ростов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
10.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Балтика
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Рубин
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
15.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
16.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
4.
Ростов
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Урал
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Балтика
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Сочи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Локомотив Москва
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Зенит
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Оренбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Динамо Москва
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Ахмат
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
3.
Спартак Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Урал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Краснодар
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Ахмат
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Крылья Советов
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Рубин
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Пари НН
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Оренбург
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Ростов
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
15.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Балтика
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (1)
Зенит Кассьерра Матео 3
Локомотив Москва Тикнизян Наир 3
Спартак Москва Промес Квинси 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Факел Божин Сергей 3
Оренбург Перес Матиас 3
Ахмат Семёнов Андрей 1 1
Оренбург Мансилья Брайан Эсекиэль 1 1
Пари НН Сергей Юран 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2023, осталось 2 дня 11 часов 52 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 53
    ЦСКА Москва 86.8% (46)
    X 1.9% (1)
    Сочи 11.3% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Сочи
    1.62
    4.40
    6.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Сочи

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    87.3% (48)
    Ничья
    1.8% (1)
    Сочи
    10.9% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (32)
    Меньше
    33.33% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    60.42% (29)
    Нет
    39.58% (19)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    32.7% (18)
    2:0 ЦСКА Москва
    23.6% (13)
    3:1 ЦСКА Москва
    10.9% (6)
    3:0 ЦСКА Москва
    5.5% (3)
    1:0 ЦСКА Москва
    5.5% (3)
    1:2 Сочи
    3.6% (2)
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    ЦСКА Москва
    Сочи
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