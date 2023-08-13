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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Helder Carvalho
Арока
4:3
Конец матча
Эшторил
0'
4' Желтая карточка
Эшгаю Тьягу
10' Желтая карточка
Силла Морлей
0:1
10' Гол
Холсгров Джордан
1:1
20' Гол
Мухика Рафаэль
21' Желтая карточка
Куасси Эбуэ
37' Красная карточка
Куасси Эбуэ
41' Желтая карточка
Холсгров Джордан
1:2
49' Гол
Joao Marques
54' Undefined phrase: football_event_
Кассиано Диас
2:2
57' Гол
Гонсалес Кристо
2:3
71' Гол
Маркес Алехандро
3:3
73' Гол в свои ворота
Волней
4:3
90' Гол
Сантуш Педру
90' Желтая карточка
Сантуш Педру
90' Желтая карточка
Гомес Родриго
90'+12

Ход матча

4'
Эшгаю Тьягу
 
10'
Силла Морлей
 
10'
0:1
Холсгров Джордан
20'
Мухика Рафаэль
(Симау Давид)
1:1
21'
Куасси Эбуэ
 
37'
Куасси Эбуэ
 
41'
 
Холсгров Джордан
49'
1:2
Joao Marques
(Волней)
54'
 
Кассиано Диас
57'
Гонсалес Кристо
(Симау Давид)
2:2
60'
Бускетс Ориоль
Силла Морлей
 
60'
Пуче Мигель
Джейсон
 
60'
Фернандес Рафаэль
Мухика Рафаэль
 
66'
 
Гомес Родриго
Тавареш Эриберту
66'
 
Маркес Алехандро
Кассиано Диас
71'
2:3
Маркес Алехандро
(Волней)
73'
Волней
3:3
77'
Weverson2
Куарежма
 
79'
 
Алекс Соареш
Ivan Pavlic
82'
Сантуш Педру
Гонсалес Кристо
 
84'
 
Кабако Эрик
Мангала Эльяким
90'
Сантуш Педру
(Weverson2)
4:3
90'
Сантуш Педру
 
90'
 
Гомес Родриго
Прогнозы 117
Арока 62.4% (73)
X 27.4% (32)
Эшторил 10.3% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Ignacio
De
Arruabarrena
28
Эшгаю
Тьягу
44
Галович
Нино
3
Опоку
Джером
6
Куарежма
10
Джейсон
8
Куасси
Эбуэ
5
Симау
Давид
2
Силла
Морлей
19
Мухика
Рафаэль
23
Гонсалес
Кристо
99
Фигейра
Даниэль
5
Волней
3
Витал
Бернардо
22
Мангала
Эльяким
78
Араужу
Тьягу
33
Joao
Marques
8
Холсгров
Джордан
28
Ivan
Pavlic
10
Гитан
Рафик
11
Кассиано
Диас
91
Тавареш
Эриберту
Арока
4-4-2
Эшторил
4-3-3

История личных встреч

Арока
Эшторил

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед

20 матчей

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПВЛ
1:0
ПВЛ
1:0
ПВЛ
2:1
ПВЛ
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПВЛ
2:2
ГЛ
1:4
ГЛ
0:0
ГЛ
5:2

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.1
1.1

Среднее время на гол

81
81

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.9
1.1

Среднее время на гол

47
81

Всего голов

30
22

Голов в среднем за матч

1.5
1.1

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

60
81

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантуш Педру 1 1
Гонсалес Кристо 1 1
Мухика Рафаэль 1 1
Симау Давид 0 0
Weverson2 0 0
Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Алехандро 1 1
Холсгров Джордан 1 1
Joao Marques 1 1
Волней 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куасси Эбуэ 1 1
Сантуш Педру 1 0
Силла Морлей 1 0
Эшгаю Тьягу 1 0
Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холсгров Джордан 1 0
Гомес Родриго II 1 0

Результаты матчей

Арока
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эшторил
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
4
Арока
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эшторил
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Арока - Бранн 2:1 Арока - Морейренсе 0:0 Арока - Риу Аве 2:0 Арока - Анадия 2:1
Арока - Трофенсе 2:1 Арока - Брага-2 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Портимоненсе - Арока 0:2 Арока - Шавиш 1:0 Эшторил - Арока 2:0 Арока - Порту 0:1 Риу Аве - Арока 1:0 Арока - Визела 1:0 Спортинг Л - Арока 1:1 Арока - Маритиму 1:0 Фамаликан - Арока 0:1 Арока - Пасуш де Феррейра 1:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Боавишта - Арока 0:0 Арока - Каза Пиа 2:0
Эшторил
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Эшторил - СФ Ос Белененсеш 5:1 Эшторил - Пасуш де Феррейра 2:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Белененсеш - Эшторил 1:2
Эшторил - Маритиму 3:1 Каза Пиа - Эшторил 2:2 Эшторил - Арока 2:0 Боавишта - Эшторил 1:0 Эшторил - Санта-Клара 3:0 Бенфика - Эшторил 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1 Брага - Эшторил 4:1 Эшторил - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Шавиш 0:2 Порту - Эшторил 3:2 Эшторил - Визела 0:3 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Эшторил - Пасуш де Феррейра 1:3 Риу Аве - Эшторил 2:0 Эшторил - Боавишта 2:1

Результаты матчей

Арока
Эшторил

Точный счет

4:3
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

4:3
1 раз 100%
4:3
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Арока
Эшторил

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жил Висенте
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Каза Пиа
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Риу Аве
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Арока
 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брага
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Визела
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Эшторил
 1 0 0 1 3 - 4 0
15.
Эштрела
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Шавиш
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Фаренсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Портимоненсе
 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жил Висенте
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Риу Аве
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Арока
 1 1 0 0 4 - 3 3
5.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Каза Пиа
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Визела
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шавиш
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Портимоненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Брага
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Эштрела
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Фаренсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Каза Пиа
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Жил Висенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Визела
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Эшторил
 1 0 0 1 3 - 4 0
17.
Шавиш
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Портимоненсе
 1 0 0 1 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 2
Жил Висенте Фудзимото Канья 2
Каза Пиа Афонсо Клейтон Мишель 1
Риу Аве Зе Мануэль 1
Арока Сантуш Педру 1
Весь список

Топ нарушителей
Арока Куасси Эбуэ 1 1
Шавиш Ланга Бруну 1 1
Эштрела Лопеш Мигел 1
Эштрела Sergio Vieira 1
Каза Пиа Батишта Рикарду 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Тактическая замена. Джейсон уходит с поля и его заменяет Пуче Мигель
    • 60'
      Тактическая замена. Morlaye Sylla уходит с поля и его заменяет Бускетс Ориоль
    • 57'
      Симау Давид сделал результативную передачу.
    • 57'
      Г О О О О Л - Гонсалес Кристо из команды Арока правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 54'
      Г О О О О О Л! Эшторил забивает! Кассиано Диас отличился.
    • 49'
      Волней сделал результативную передачу.
    • 49'
      Г О О О О Л - Joao Marques забивает с правой ноги!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 55'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Jordan Holsgrove - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 37'
      УДАЛЕНИЕ! - Куасси Эбуэ удален за серьёзный фол
    • 21'
      Куасси Эбуэ получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Симау Давид сделал результативную передачу.
    • 20'
      Г О О О О Л - Мухика Рафаэль забивает с правой ноги!
    • 10'
      Morlaye Sylla - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 10'
      Г О О О О Л - Jordan Holsgrove левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!
    • 4'
      Эшгаю Тьягу из команды Арока получает желтую после опасной игры.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 117
    Арока 62.4% (73)
    X 27.4% (32)
    Эшторил 10.3% (12)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Арока 4:3 Эшторил онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арока 4:3 Эшторил

    Исход игры
    Арока
    62.4% (73)
    Ничья
    27.4% (32)
    Эшторил
    10.3% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.32% (30)
    Меньше
    73.68% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    49.12% (56)
    Нет
    50.88% (58)
    Популярный счёт
    1:0 Арока
    36.8% (43)
    1:1 Ничья
    23.1% (27)
    2:1 Арока
    17.1% (20)
    1:2 Эшторил
    5.1% (6)
    2:0 Арока
    4.3% (5)
    0:2 Эшторил
    2.6% (3)
    0:1 Эшторил
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
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