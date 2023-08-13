Тур: 1. Стадион: Муниципальный стадион Ароки. Главный судья: Helder Carvalho
0'
4' Желтая карточкаЭшгаю Тьягу
10' Желтая карточкаСилла Морлей
0:1
10' ГолХолсгров Джордан
1:1
20' ГолМухика Рафаэль
21' Желтая карточкаКуасси Эбуэ
37' Красная карточкаКуасси Эбуэ
41' Желтая карточкаХолсгров Джордан
1:2
49' ГолJoao Marques
54' Undefined phrase: football_event_Кассиано Диас
2:2
57' ГолГонсалес Кристо
2:3
71' ГолМаркес Алехандро
3:3
73' Гол в свои воротаВолней
4:3
90' ГолСантуш Педру
90' Желтая карточкаСантуш Педру
90' Желтая карточкаГомес Родриго
90'+12
Ход матча
4'
10'
10'
0:1
20'
1:1
21'
37'
41'
49'
1:2
54'
57'
2:2
60'
71'
2:3
73'
3:3
90'
4:3
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
28
Эшгаю
Тьягу
44
Галович
Нино
6
Куарежма
10
Джейсон
5
Волней
78
Араужу
Тьягу
33
Joao
Marques
28
Ivan
Pavlic
10
Гитан
Рафик
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
-
44 Галович НиноЗащитник
- Защитник
-
6 КуарежмаЗащитник
-
10 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Букия АндреПолузащитник
-
89 Сантуш ПедруПолузащитник
- Нападающий
-
11 Пуче МигельНападающий
-
-
26 Weverson2
-
Главный тренер: Рамуш Даниэл
- Основной состав
- Вратарь
-
5 ВолнейЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
78 Араужу ТьягуЗащитник
-
33 Joao MarquesПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Ivan PavlicПолузащитник
-
10 Гитан РафикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Кабако ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Карлос ЖоаоНападающий
-
Главный тренер: Alvaro Pacheco
История личных встреч
Арока
Эшторил
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед
20 матчей
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.1
1.1
Среднее время на гол
81
81
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.9
1.1
Среднее время на гол
47
81
Всего голов
30
22
Голов в среднем за матч
1.5
1.1
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
60
81
Бомбардиры внутри турнира
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сантуш Педру
|1
|1
|Гонсалес Кристо
|1
|1
|Мухика Рафаэль
|1
|1
|Симау Давид
|0
|0
|Weverson2
|0
|0
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркес Алехандро
|1
|1
|Холсгров Джордан
|1
|1
|Joao Marques
|1
|1
|Волней
|0
|0
Карточки
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куасси Эбуэ
|1
|1
|Сантуш Педру
|1
|0
|Силла Морлей
|1
|0
|Эшгаю Тьягу
|1
|0
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холсгров Джордан
|1
|0
|Гомес Родриго II
|1
|0
Результаты матчей
Арока
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эшторил
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
4
Арока
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эшторил
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
4
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Арока
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Арока - Бранн 2:1 Арока - Морейренсе 0:0 Арока - Риу Аве 2:0 Арока - Анадия 2:1
Арока - Трофенсе 2:1 Арока - Брага-2 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Портимоненсе - Арока 0:2 Арока - Шавиш 1:0 Эшторил - Арока 2:0 Арока - Порту 0:1 Риу Аве - Арока 1:0 Арока - Визела 1:0 Спортинг Л - Арока 1:1 Арока - Маритиму 1:0 Фамаликан - Арока 0:1 Арока - Пасуш де Феррейра 1:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Боавишта - Арока 0:0 Арока - Каза Пиа 2:0
Эшторил
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Эшторил - СФ Ос Белененсеш 5:1 Эшторил - Пасуш де Феррейра 2:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Белененсеш - Эшторил 1:2
Эшторил - Маритиму 3:1 Каза Пиа - Эшторил 2:2 Эшторил - Арока 2:0 Боавишта - Эшторил 1:0 Эшторил - Санта-Клара 3:0 Бенфика - Эшторил 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1 Брага - Эшторил 4:1 Эшторил - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Шавиш 0:2 Порту - Эшторил 3:2 Эшторил - Визела 0:3 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Эшторил - Пасуш де Феррейра 1:3 Риу Аве - Эшторил 2:0 Эшторил - Боавишта 2:1
Результаты матчей
Арока
Эшторил
Точный счет
4:3
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
4:3
1 раз 100%
4:3
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Арока
Эшторил
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|2
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|2
|Каза Пиа
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|Риу Аве
|Зе Мануэль
|1
|Арока
|Сантуш Педру
|1
|Арока
|Куасси Эбуэ
|1 1
|Шавиш
|Ланга Бруну
|1 1
|Эштрела
|Лопеш Мигел
|1
|Эштрела
|Sergio Vieira
|1
|Каза Пиа
|Батишта Рикарду
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арока 4:3 Эшторил
Исход игры
Арока
62.4% (73)
Ничья
27.4% (32)
Эшторил
10.3% (12)
Тотал 2.5
Больше
26.32% (30)
Меньше
73.68% (84)
Обе команды забьют
Да
49.12% (56)
Нет
50.88% (58)
Популярный счёт
1:0 Арока
36.8% (43)
1:1 Ничья
23.1% (27)
2:1 Арока
17.1% (20)
1:2 Эшторил
5.1% (6)
2:0 Арока
4.3% (5)
0:2 Эшторил
2.6% (3)
0:1 Эшторил
2.6% (3)
0:0 Ничья
2.6% (3)
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