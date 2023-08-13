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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Manuel Oliveira
Эштрела
0:1
Первый тайм: 45+'
Витория Гимарайнш
0'
20' Желтая карточка
Феррейра Зе
21' Красная карточка
Лопеш Мигел
0:1
24' Гол
Jota Silva

Ход матча

20'
 
Феррейра Зе
21'
Лопеш Мигел
 
24'
0:1
Jota Silva
(Силва Тьягу)
Прогнозы 117
Эштрела 11.1% (13)
X 32.5% (38)
Витория Гимарайнш 56.4% (66)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эштрела
Ничья
Витория Гимарайнш
21.00
7.20
2.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Bruno
VIII
4
Гаспар
Киалонга
13
Лопеш
Мигел
70
Мансур
12
Фелипе
Жан
17
Рейш
Жоау
6
Alosio
18
Вито
77
Regis
Ndo
90
Ronald
Pereira
9
Тавареш
Роналду
14
Варела
Бруну
44
Фернандеш
Жорже
6
Силва
Ману
3
Вильянуэва
Микель
76
Гашпар
Бруну
10
Силва
Тьягу
80
Силва
Даниэл
28
Феррейра
Зе
72
Afonso
Freitas
11
Jota
Silva
7
Силва
Андре
III
Эштрела
3-4-2-1
Витория Гимарайнш
3-5-2

История личных встреч

Эштрела
Витория Гимарайнш

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jota Silva 1 1
Силва Тьягу 0 0

Карточки

Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопеш Мигел 0 1
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Зе 1 0

Результаты последних матчей

Эштрела
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Белененсеш - Эштрела 4:1 Рома - Эштрела 4:0 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Спортинг Л - Эштрела 4:1
Пенафьел - Эштрела 2:4 Эштрела - Насьонал Мадейра 0:1 Трофенсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Оливейренсе - Эштрела 1:2 Эштрела - Белененсеш 2:0 Вилафранкенше - Эштрела 0:1 Эштрела - Мафра 2:2 Спортинг Ковилья - Эштрела 0:2 Эштрела - Торренше 1:0 Лейшоэш - Эштрела 1:1 Академику Визеу - Эштрела 1:1 Эштрела - Тондела 0:0 Порту-2 - Эштрела 1:2 Эштрела - Бенфика-2 2:1 Фаренсе - Эштрела 2:2
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Витория Гимарайнш - Целе 0:1 Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Витория Гимарайнш - Тондела 1:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1
Фафе - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 0:1 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Маритиму - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жил Висенте
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Каза Пиа
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Риу Аве
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Витория Гимарайнш
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брага
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Визела
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Эштрела
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Шавиш
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Фаренсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Портимоненсе
 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жил Висенте
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Риу Аве
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Витория Гимарайнш
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Каза Пиа
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Визела
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шавиш
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Портимоненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Брага
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Эштрела
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Фаренсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Каза Пиа
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Витория Гимарайнш
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Жил Висенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эштрела
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Визела
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Шавиш
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Портимоненсе
 1 0 0 1 0 - 5 0
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 2
Жил Висенте Фудзимото Канья 2
Каза Пиа Афонсо Клейтон Мишель 1
Риу Аве Зе Мануэль 1
Жил Висенте Перейра Габриэл 1
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ланга Бруну 1 1
Эштрела Лопеш Мигел 1
Каза Пиа Батишта Рикарду 1
Шавиш Ногейра 1
Спортинг Л Коатес Себастьян 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 24'
    Силва Тьягу сделал результативную передачу.
  • 24'
    ГОООООЛ - Jota Silva Витория Гимарайнш забивает ударом головой
  • 21'
    УДАЛЕНИЕ! - Лопеш Мигел удален за серьёзный фол
  • 20'
    Феррейра Зе получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 71 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 117
Эштрела 11.1% (13)
X 32.5% (38)
Витория Гимарайнш 56.4% (66)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эштрела
Ничья
Витория Гимарайнш
21.00
7.20
2.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Эштрела 0:1 Витория Гимарайнш онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Эштрела 0:1 Витория Гимарайнш

Исход игры
Эштрела
11.1% (13)
Ничья
32.5% (38)
Витория Гимарайнш
56.4% (66)
Тотал 2.5
Больше
37.72% (43)
Меньше
62.28% (71)
Обе команды забьют
Да
70.18% (80)
Нет
29.82% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.6% (37)
1:2 Витория Гимарайнш
27.4% (32)
0:1 Витория Гимарайнш
17.9% (21)
1:0 Эштрела
5.1% (6)
2:1 Эштрела
4.3% (5)
0:2 Витория Гимарайнш
4.3% (5)
2:0 Эштрела
1.7% (2)
2:3 Витория Гимарайнш
1.7% (2)
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