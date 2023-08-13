Тур: 1. Стадион: Estadio Jose Gomes. Главный судья: Manuel Oliveira
0:1
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаФеррейра Зе
20' Красная карточкаЛопеш Мигел
0:1
24' ГолJota Silva
62' Желтая карточкаГашпар Бруну
70' Желтая карточкаАндре Андре
90' Желтая карточкаРейш Жоау
90' Желтая карточкаЛео Родригес
90' Желтая карточкаКикаш
90' Красная карточкаSergio Vieira
90'+11
Ход матча
19'
20'
24'
0:1
62'
70'
90'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
30
Bruno
VIII
13
Лопеш
Мигел
70
Мансур
12
Фелипе
Жан
17
Рейш
Жоау
6
Alosio
18
Вито
77
Regis
Ndo
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
10
Силва
Тьягу
80
Силва
Даниэл
28
Феррейра
Зе
11
Jota
Silva
- Основной состав
-
30 Bruno VIIIВратарь
- Защитник
-
13 Лопеш МигелЗащитник
-
70 МансурЗащитник
-
12 Фелипе ЖанЗащитник
-
17 Рейш ЖоауЗащитник
-
6 AlosioПолузащитник
-
18 ВитоПолузащитник
-
77 Regis NdoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
61 Ндур АлиунЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
-
29 КикашНападающий
-
-
Главный тренер: Sergio Vieira
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
76 Гашпар БрунуПолузащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
-
80 Силва ДаниэлПолузащитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Jota SilvaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
-
23 Индио МатеусПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Андре АндреПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Moreno
История личных встреч
Эштрела
Витория Гимарайнш
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Эштрела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jota Silva
|1
|1
|Силва Тьягу
|0
|0
Карточки
Эштрела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопеш Мигел
|0
|1
|Sergio Vieira
|0
|1
|Кикаш
|1
|0
|Рейш Жоау
|1
|0
|Лео Родригес
|1
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Андре
|1
|0
|Гашпар Бруну
|1
|0
|Феррейра Зе
|1
|0
Результаты матчей
Эштрела
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Эштрела
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Витория Гимарайнш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эштрела
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Белененсеш - Эштрела 4:1 Рома - Эштрела 4:0 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Спортинг Л - Эштрела 4:1
Пенафьел - Эштрела 2:4 Эштрела - Насьонал Мадейра 0:1 Трофенсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Оливейренсе - Эштрела 1:2 Эштрела - Белененсеш 2:0 Вилафранкенше - Эштрела 0:1 Эштрела - Мафра 2:2 Спортинг Ковилья - Эштрела 0:2 Эштрела - Торренше 1:0 Лейшоэш - Эштрела 1:1 Академику Визеу - Эштрела 1:1 Эштрела - Тондела 0:0 Порту-2 - Эштрела 1:2 Эштрела - Бенфика-2 2:1 Фаренсе - Эштрела 2:2
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Витория Гимарайнш - Целе 0:1 Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Витория Гимарайнш - Тондела 1:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1
Фафе - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 0:1 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Маритиму - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:1
Результаты матчей
Эштрела
Витория Гимарайнш
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Эштрела
Витория Гимарайнш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|2
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|2
|Каза Пиа
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|Риу Аве
|Зе Мануэль
|1
|Жил Висенте
|Перейра Габриэл
|1
|Шавиш
|Ланга Бруну
|1 1
|Эштрела
|Лопеш Мигел
|1
|Эштрела
|Sergio Vieira
|1
|Каза Пиа
|Батишта Рикарду
|1
|Шавиш
|Ногейра
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эштрела 0:1 Витория Гимарайнш
Исход игры
Эштрела
11.1% (13)
Ничья
32.5% (38)
Витория Гимарайнш
56.4% (66)
Тотал 2.5
Больше
37.72% (43)
Меньше
62.28% (71)
Обе команды забьют
Да
70.18% (80)
Нет
29.82% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.6% (37)
1:2 Витория Гимарайнш
27.4% (32)
0:1 Витория Гимарайнш
17.9% (21)
1:0 Эштрела
5.1% (6)
2:1 Эштрела
4.3% (5)
0:2 Витория Гимарайнш
4.3% (5)
2:0 Эштрела
1.7% (2)
2:3 Витория Гимарайнш
1.7% (2)
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