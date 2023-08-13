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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Manuel Oliveira
Эштрела
0:1
Конец матча
Витория Гимарайнш
0'
19' Желтая карточка
Феррейра Зе
20' Красная карточка
Лопеш Мигел
0:1
24' Гол
Jota Silva
62' Желтая карточка
Гашпар Бруну
70' Желтая карточка
Андре Андре
90' Желтая карточка
Рейш Жоау
90' Желтая карточка
Лео Родригес
90' Желтая карточка
Кикаш
90' Красная карточка
Sergio Vieira
90'+11

Ход матча

19'
 
Феррейра Зе
20'
Лопеш Мигел
 
24'
0:1
Jota Silva
(Силва Тьягу)
46'
Кордейру Леонарду
Alosio
 
46'
 
Андре Андре
Феррейра Зе
46'
Кикаш
Regis Ndo
 
51'
Сантос Хеверттон
Фелипе Жан
 
62'
 
Гашпар Бруну
63'
Ндур Алиун
Тавареш Роналду
 
65'
 
Мигель Магальяеш
Гашпар Бруну
70'
 
Андре Андре
71'
Лео Родригес
Ronald Pereira
 
76'
 
Мендеш Жоао Педро Морейра
Силва Тьягу
76'
 
Nelson Da Luz
Afonso Freitas
88'
 
Сафира Алиссон
Jota Silva
90'
Рейш Жоау
 
90'
Лео Родригес
 
90'
Кикаш
 
90'
Sergio Vieira
 
Прогнозы 117
Эштрела 11.1% (13)
X 32.5% (38)
Витория Гимарайнш 56.4% (66)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Bruno
VIII
4
Гаспар
Киалонга
13
Лопеш
Мигел
70
Мансур
12
Фелипе
Жан
17
Рейш
Жоау
6
Alosio
18
Вито
77
Regis
Ndo
90
Ronald
Pereira
9
Тавареш
Роналду
14
Варела
Бруну
44
Фернандеш
Жорже
6
Силва
Ману
3
Вильянуэва
Микель
76
Гашпар
Бруну
10
Силва
Тьягу
80
Силва
Даниэл
28
Феррейра
Зе
72
Afonso
Freitas
11
Jota
Silva
7
Силва
Андре
III
Эштрела
3-4-2-1
Витория Гимарайнш
3-5-2

История личных встреч

Эштрела
Витория Гимарайнш

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jota Silva 1 1
Силва Тьягу 0 0

Карточки

Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопеш Мигел 0 1
Sergio Vieira 0 1
Кикаш 1 0
Рейш Жоау 1 0
Лео Родригес 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Андре 1 0
Гашпар Бруну 1 0
Феррейра Зе 1 0

Результаты матчей

Эштрела
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Эштрела
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Витория Гимарайнш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эштрела
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Белененсеш - Эштрела 4:1 Рома - Эштрела 4:0 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Спортинг Л - Эштрела 4:1
Пенафьел - Эштрела 2:4 Эштрела - Насьонал Мадейра 0:1 Трофенсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Оливейренсе - Эштрела 1:2 Эштрела - Белененсеш 2:0 Вилафранкенше - Эштрела 0:1 Эштрела - Мафра 2:2 Спортинг Ковилья - Эштрела 0:2 Эштрела - Торренше 1:0 Лейшоэш - Эштрела 1:1 Академику Визеу - Эштрела 1:1 Эштрела - Тондела 0:0 Порту-2 - Эштрела 1:2 Эштрела - Бенфика-2 2:1 Фаренсе - Эштрела 2:2
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Витория Гимарайнш - Целе 0:1 Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Витория Гимарайнш - Тондела 1:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1
Фафе - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 0:1 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Маритиму - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:1

Результаты матчей

Эштрела
Витория Гимарайнш

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Эштрела
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жил Висенте
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Каза Пиа
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Риу Аве
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брага
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Визела
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Эштрела
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Шавиш
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Фаренсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Портимоненсе
 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жил Висенте
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Риу Аве
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Каза Пиа
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Визела
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шавиш
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Портимоненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Брага
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Эштрела
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Фаренсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Каза Пиа
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Жил Висенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Визела
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Шавиш
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Портимоненсе
 1 0 0 1 0 - 5 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 2
Жил Висенте Фудзимото Канья 2
Каза Пиа Афонсо Клейтон Мишель 1
Риу Аве Зе Мануэль 1
Жил Висенте Перейра Габриэл 1
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ланга Бруну 1 1
Эштрела Лопеш Мигел 1
Эштрела Sergio Vieira 1
Каза Пиа Батишта Рикарду 1
Шавиш Ногейра 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 101'
    УДАЛЕНИЕ! - Sergio Vieira удален за устное оскорбление в адрес судьи
  • 100'
    Кикаш получил желтую карточку от судьи
  • 95'
    Лео Родригес получил желтую карточку от судьи
  • 94'
    Рейш Жоау получает желтую карточку за толчок соперника.
  • 88'
    Jota Silva получил травму и заменен. Сафира Алиссон выходит на поле.
  • 76'
    Afonso Freitas получил травму и заменен. Nelson Da Luz выходит на поле.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Тактическая замена. Феррейра Зе уходит с поля и его заменяет Андре Андре
    • 46'
      Тактическая замена. Aloisio уходит с поля и его заменяет Кордейру Леонарду
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 24'
      Силва Тьягу сделал результативную передачу.
    • 24'
      ГОООООЛ - Jota Silva Витория Гимарайнш забивает ударом головой
    • 20'
      УДАЛЕНИЕ! - Лопеш Мигел удален за серьёзный фол
    • 19'
      Феррейра Зе получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 117
    Эштрела 11.1% (13)
    X 32.5% (38)
    Витория Гимарайнш 56.4% (66)
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    Где смотреть матч Эштрела 0:1 Витория Гимарайнш онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эштрела 0:1 Витория Гимарайнш

    Исход игры
    Эштрела
    11.1% (13)
    Ничья
    32.5% (38)
    Витория Гимарайнш
    56.4% (66)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.72% (43)
    Меньше
    62.28% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    70.18% (80)
    Нет
    29.82% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.6% (37)
    1:2 Витория Гимарайнш
    27.4% (32)
    0:1 Витория Гимарайнш
    17.9% (21)
    1:0 Эштрела
    5.1% (6)
    2:1 Эштрела
    4.3% (5)
    0:2 Витория Гимарайнш
    4.3% (5)
    2:0 Эштрела
    1.7% (2)
    2:3 Витория Гимарайнш
    1.7% (2)
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