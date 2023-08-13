Тур: 1. Стадион: Эштадиу ду Риу Аве. Главный судья: Ricardo Baixinho
0'
14' Желтая карточкаЛанга Бруну
14' Вторая желтая карточкаЛанга Бруну
20' Желтая карточкаНогейра
40' Желтая карточкаПанталон Ренато
63' Желтая карточкаСилла Хабиб
1:0
64' ПенальтиРуиз Леонардо
73' Желтая карточкаЖока
90' Желтая карточкаSavio Alves
2:0
90' ГолЗе Мануэль
90'+13
Ход матча
14'
14'
20'
40'
63'
64'
1:0
73'
73'
90'
90'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
23
Жосуэ
Са
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
14
Жока
3
Ногейра
33
Круз
Сандру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Жосуэ СаЗащитник
-
20 КоштиньяЗащитник
- Защитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
- Полузащитник
-
14 ЖокаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Joao GracaПолузащитник
- Нападающий
-
70 Зе МануэльНападающий
- Нападающий
-
-
16 Savio Alves
-
Главный тренер: Luis Freire
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 НогейраЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Круз СандруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Кейруш ЖоауЗащитник
-
17 Picas
-
18 Pedro Pinho
-
-
-
-
96 Ktatau
-
Главный тренер: Гомеш Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Риу Аве
Шавиш
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
122.2%
11.1%
11 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
16 матчей
50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 1 победа
Первый тайм
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
68.8%
12.5%
18.7%
11 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.13
Среднее время на гол
60
80
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.13
0.5
Среднее время на гол
80
180
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.31
0.81
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
68
110
Бомбардиры внутри турнира
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зе Мануэль
|1
|1
|Руиз Леонардо
|1 (1)
|1
|Savio Alves
|0
|0
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жока
|1
|0
|Панталон Ренато
|1
|0
|Savio Alves
|1
|0
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ланга Бруну
|1
|1
|Ногейра
|1
|0
|Силла Хабиб
|1
|0
Результаты матчей
Риу Аве
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шавиш
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Риу Аве
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шавиш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Риу Аве
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Арока - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Академику Визеу 3:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Риу Аве - Селесао Конселья 10:0
Морейренсе - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Брага-2 2:4 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Пасуш де Феррейра - Риу Аве 3:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Маритиму - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Арока 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2 Риу Аве - Каза Пиа 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Брага - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 1:0 Порту - Риу Аве 1:0
Шавиш
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шавиш - Фамаликан 0:1 Шавиш - Фейренсе 4:2 Санта-Клара - Шавиш 2:0 Вилафранкенше - Шавиш 1:1
Пенафьел - Шавиш 1:2 АВС - Шавиш 0:0 Шавиш - Вилаверденсе 2:3 Шавиш - Фафе 1:1 Шавиш - Боавишта 1:4 Арока - Шавиш 1:0 Шавиш - Пасуш де Феррейра 2:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Шавиш - Каза Пиа 1:0 Санта-Клара - Шавиш 1:1 Шавиш - Бенфика 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Шавиш - Брага 1:2 Эшторил - Шавиш 0:2 Шавиш - Портимоненсе 2:0 Шавиш - Порту 1:3
Результаты матчей
Риу Аве
Шавиш
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Риу Аве
Шавиш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|2
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|2
|Каза Пиа
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|Риу Аве
|Зе Мануэль
|1
|Жил Висенте
|Перейра Габриэл
|1
|Шавиш
|Ланга Бруну
|1 1
|Эштрела
|Лопеш Мигел
|1
|Каза Пиа
|Батишта Рикарду
|1
|Шавиш
|Ногейра
|1
|Спортинг Л
|Коатес Себастьян
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Риу Аве 2:0 Шавиш
Исход игры
Риу Аве
85.3% (99)
Ничья
12.1% (14)
Шавиш
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
26.32% (30)
Меньше
73.68% (84)
Обе команды забьют
Да
36.84% (42)
Нет
63.16% (72)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
54.3% (63)
2:1 Риу Аве
22.4% (26)
1:1 Ничья
10.3% (12)
2:0 Риу Аве
6% (7)
1:2 Шавиш
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!