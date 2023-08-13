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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Ricardo Baixinho
Риу Аве
2:0
Конец матча
Шавиш
0'
14' Желтая карточка
Ланга Бруну
14' Вторая желтая карточка
Ланга Бруну
20' Желтая карточка
Ногейра
40' Желтая карточка
Панталон Ренато
63' Желтая карточка
Силла Хабиб
1:0
64' Пенальти
Руиз Леонардо
73' Желтая карточка
Жока
90' Желтая карточка
Savio Alves
2:0
90' Гол
Зе Мануэль
90'+13

Ход матча

14'
 
Ланга Бруну
14'
 
Ланга Бруну
20'
 
Ногейра
40'
Панталон Ренато
 
46'
 
Витория Стивен
Соуза Бернардо
46'
Боатенг Эммануль
Эрнани Жорже
 
46'
Savio Alves
Панталон Ренато
 
63'
 
Силла Хабиб
64'
Руиз Леонардо
1:0
65'
 
Pedro Pinho
Педру Жоау II
73'
Жока
 
73'
Зе Мануэль
Жока
 
73'
Патрик II
Жосуэ Са
 
73'
Гомеш Витор
Идрисси Амин
 
90'
 
Rodrigo Melro
Круз Сандру
90'
 
Кейруш Жоау
Силла Хабиб
90'
Savio Alves
 
90'
Зе Мануэль
(Savio Alves)
2:0
Прогнозы 116
Риу Аве 85.3% (99)
X 12.1% (14)
Шавиш 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
82
Маграо
Жерсон
42
Панталон
Ренато
33
Сантос
Адерлан
23
Жосуэ
Са
20
Коштинья
77
Fabio
Ronaldo
10
Идрисси
Амин
6
Родригеш
Гонсалу
14
Жока
7
Эрнани
Жорже
9
Руиз
Леонардо
1
Ногейра
Хуго
4
Родригеш
Бруну
3
Ногейра
5
Ланга
Бруну
2
Силла
Хабиб
33
Круз
Сандру
7
Соуза
Бернардо
28
Нвакали
Келечи
8
Педру
Жоау
II
23
Эрнандес
Эктор
II
9
Виктор
Пауло
Риу Аве
3-4-2-1
Шавиш
5-3-2

История личных встреч

Риу Аве
Шавиш

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

122.2%
11.1%
11 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

16 матчей

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 1 победа

Первый тайм

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

68.8%
12.5%
18.7%
11 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ЛП2
3:0
ЛП2
2:1
ТМК
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ТМК
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
КЛ
1:1
К
2:0
КЛ
0:0
КЛ
1:1

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Среднее время на гол

60
80

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.13
0.5

Среднее время на гол

80
180

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.31
0.81

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

68
110

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зе Мануэль 1 1
Руиз Леонардо 1 (1) 1
Savio Alves 0 0
Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жока 1 0
Панталон Ренато 1 0
Savio Alves 1 0
Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ланга Бруну 1 1
Ногейра 1 0
Силла Хабиб 1 0

Результаты матчей

Риу Аве
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шавиш
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Риу Аве
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шавиш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Риу Аве
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Арока - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Академику Визеу 3:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Риу Аве - Селесао Конселья 10:0
Морейренсе - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Брага-2 2:4 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Пасуш де Феррейра - Риу Аве 3:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Маритиму - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Арока 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2 Риу Аве - Каза Пиа 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Брага - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 1:0 Порту - Риу Аве 1:0
Шавиш
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шавиш - Фамаликан 0:1 Шавиш - Фейренсе 4:2 Санта-Клара - Шавиш 2:0 Вилафранкенше - Шавиш 1:1
Пенафьел - Шавиш 1:2 АВС - Шавиш 0:0 Шавиш - Вилаверденсе 2:3 Шавиш - Фафе 1:1 Шавиш - Боавишта 1:4 Арока - Шавиш 1:0 Шавиш - Пасуш де Феррейра 2:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Шавиш - Каза Пиа 1:0 Санта-Клара - Шавиш 1:1 Шавиш - Бенфика 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Шавиш - Брага 1:2 Эшторил - Шавиш 0:2 Шавиш - Портимоненсе 2:0 Шавиш - Порту 1:3

Результаты матчей

Риу Аве
Шавиш

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Риу Аве
Шавиш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жил Висенте
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Каза Пиа
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Риу Аве
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Витория Гимарайнш
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брага
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Визела
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Эштрела
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Шавиш
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Фаренсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Портимоненсе
 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жил Висенте
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Риу Аве
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Витория Гимарайнш
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Каза Пиа
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Визела
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шавиш
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Портимоненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Брага
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Эштрела
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Фаренсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Каза Пиа
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Витория Гимарайнш
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Жил Висенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эштрела
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Визела
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Шавиш
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Портимоненсе
 1 0 0 1 0 - 5 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 2
Жил Висенте Фудзимото Канья 2
Каза Пиа Афонсо Клейтон Мишель 1
Риу Аве Зе Мануэль 1
Жил Висенте Перейра Габриэл 1
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ланга Бруну 1 1
Эштрела Лопеш Мигел 1
Каза Пиа Батишта Рикарду 1
Шавиш Ногейра 1
Спортинг Л Коатес Себастьян 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Тактическая замена. Соуза Бернардо уходит с поля и его заменяет Витория Стивен
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Панталон Ренато получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Ногейра получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      УДАЛЕНИЕ! - Ланга Бруну получает вторую желтую за споры
    • 14'
      Ланга Бруну - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 116
    Риу Аве 85.3% (99)
    X 12.1% (14)
    Шавиш 2.6% (3)
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    Где смотреть матч Риу Аве 2:0 Шавиш онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Риу Аве 2:0 Шавиш

    Исход игры
    Риу Аве
    85.3% (99)
    Ничья
    12.1% (14)
    Шавиш
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.32% (30)
    Меньше
    73.68% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    36.84% (42)
    Нет
    63.16% (72)
    Популярный счёт
    1:0 Риу Аве
    54.3% (63)
    2:1 Риу Аве
    22.4% (26)
    1:1 Ничья
    10.3% (12)
    2:0 Риу Аве
    6% (7)
    1:2 Шавиш
    1.7% (2)
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