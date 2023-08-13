Тур: 19.
1:1
Первый тайм: 31'
Ход матча
19'
0:1
25'
1:1
28'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Bruno
VI
35
Роналд
39
Bitello
11
JP
Galvao
4
Марлон
33
Huan
Nino2
7
Андре
55
Daniel
XII
10
Гансо
Пауло
21
Ариас
Джон
14
Кано
Херман
11
Keno
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Bruno VIЗащитник
- Защитник
-
35 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
-
39 BitelloПолузащитник
- Полузащитник
-
11 JP GalvaoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
-
77 АндреПолузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
-
14 Натан АлланПолузащитник
-
21 Итурбе ХуанНападающий
-
31 Caique IV
-
-
36 Nata
-
54 Cuiabano
-
45 Mila
-
23 Pepe4
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 МарлонЗащитник
-
33 Huan Nino2Защитник
- Защитник
-
7 АндреПолузащитник
-
55 Daniel XIIПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
21 Ариас ДжонНападающий
-
14 Кано ХерманНападающий
-
11 KenoНападающий
- Запасные игроки
-
29 Тьяго СантосЗащитник
- Полузащитник
-
32 IsaacПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 ДжованниНападающий
-
98 Vitor Eudes
-
-
16 Diogo VII
-
23 Guga3
-
22 Pedro Rangel
-
46 Lucas Justen
-
Главный тренер: Fernando Diniz
История личных встреч
Гремио
Флуминенсе
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
59.1%
45.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.2%
27.3%
4.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед
36 матчей
52.8%
27.8%
19.4%
19 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
36.1%
50%
13.9%
13 побед 18 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
15 побед 15 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.56
1.22
Среднее время на гол
57
73
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
0.89
0.72
Среднее время на гол
101
124
Всего голов
44
35
Голов в среднем за матч
1.22
0.97
Тотал матчей
2.5
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
73
92
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|4
|0.22
|Кристальдо Франко
|4 (3)
|0.22
|Вильясанти Матиас
|3
|0.17
|Bitello
|3
|0.17
|Henrique Souza Ewerthon3
|2
|0.11
|Андре
|2
|0.11
|Рейналдо Мануэл
|1
|0.06
|Педро Жоао II
|1
|0.06
|Бруно Увини
|1
|0.06
|Винисиус I
|1
|0.06
|Роналд
|1
|0.06
|Gustavo Martins
|1
|0.06
|Cuiabano
|1
|0.06
|Феррейра Факундо
|0
|0
|Zinho
|0
|0
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Натан Аллан
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|5
|0.26
|Гансо Пауло
|3
|0.16
|Джон Кеннеди
|3
|0.16
|Vinicius Lima
|3
|0.16
|Lele
|2
|0.11
|Huan Nino2
|2
|0.11
|Ариас Джон
|1 (1)
|0.05
|Samuel VII
|1
|0.05
|Мело Фелипе
|1
|0.05
|Алан VI
|1
|0.05
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.05
|Gabriel Pirani
|1
|0.05
|Марсело Виера
|0
|0
|Keno
|0
|0
|Guga3
|0
|0
|Alexsander Gomes
|0
|0
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|8
|1
|Рейналдо Мануэл
|7
|0
|Бруно Увини
|4
|0
|Суарес Луис
|2
|0
|Винисиус I
|2
|0
|Вильясанти Матиас
|2
|0
|Gabriel Chapeco
|2
|0
|Gustavo Martins
|2
|0
|Mila
|2
|0
|Cuiabano
|2
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Bruno VI
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Felipe Carballo
|1
|0
|Darlan Mendes
|1
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|1
|0
|Adriel Ramos
|1
|0
|Bitello
|1
|0
|Ренато Гаучо
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре
|7
|1
|Fernando Diniz
|3
|2
|Мело Фелипе
|6
|0
|Джон Кеннеди
|6
|0
|Huan Nino2
|3
|1
|Кано Херман
|4
|0
|Samuel VII
|4
|0
|Lele
|2
|1
|Ариас Джон
|2
|1
|Keno
|3
|0
|Vinicius Lima
|3
|0
|Гансо Пауло
|2
|0
|Тьяго Сантос
|2
|0
|Фабио Лопес
|2
|0
|Мартинелли Габриэл
|2
|0
|Марсело Виера
|1
|0
|Джованни
|1
|0
|Браз Давид
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Фернандес Леонардо
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
|Guga3
|1
|0
|Gabriel Pirani
|1
|0
|Pedro Rangel
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Флуминенсе
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
3
4
Гремио
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Флуминенсе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
7
16
Гремио
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
71% (12)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Флуминенсе
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
14
0
Волевые поражения
10
20
Голы по времени матча
Забито
17
9
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
3
18%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
29%
29%
2
22%
31-45
3
18%
4
44%
46-60
5
29%
29%
2
22%
61-75
1
6%
0
0%
76-90
Пропущено
10
12
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
25%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
3
30%
4
33%
76-90
Забито
8
16
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 9
2
25%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
25%
4
25%
31-45
1
13%
5
31%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
2
25%
1
6%
76-90
Пропущено
13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
4
31%
1
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
3
23%
1
25%
76-90
Забито
25
25
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
5
20%
4
16%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
7
28%
6
24%
31-45
4
16%
9
36%
46-60
6
24%
3
12%
61-75
3
12%
1
4%
76-90
Пропущено
23
16
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
2
9%
1
6%
1-15
5
22%
4
25%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
2
9%
3
19%
46-60
5
22%
1
6%
61-75
6
26%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Васко да Гама - Гремио 1:0 Гойяс - Гремио 1:1 Гремио - Фламенго 0:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0
Гремио - Байя 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1 Гремио - Америка Минейро 3:1 Фламенго - Гремио 3:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Крузейро - Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гремио - Крузейро 1:1 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Куяба - Гремио 1:2
Флуминенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0
Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Спортинг Кристал 1:1 Флуминенсе - Байя 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Стронгест - Флуминенсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Куяба 2:0
Результаты матчей
Гремио
Флуминенсе
Точный счет
1:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:0
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
6 раз 60%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:2
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:0
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
5
1 раз 6%
2
9 раз 50%
0
5 раз 28%
1
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Гремио
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
91
54
64
45
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
35
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
135
89
108
413
117
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|15
|2
|2
|35 - 11
|47
|2.
|1:1
|19
|9
|5
|5
|25 - 18
|32
|3.
|18
|9
|4
|5
|30 - 23
|31
|4.
|1:1
|18
|9
|4
|5
|27 - 23
|31
|5.
|18
|8
|7
|3
|33 - 17
|31
|6.
|18
|8
|7
|3
|26 - 16
|31
|7.
|18
|8
|4
|6
|26 - 22
|28
|8.
|18
|8
|4
|6
|21 - 19
|28
|9.
|19
|7
|6
|6
|22 - 17
|27
|10.
|18
|7
|5
|6
|23 - 18
|26
|11.
|18
|6
|6
|6
|19 - 15
|24
|12.
|19
|6
|6
|7
|17 - 23
|24
|13.
|18
|6
|5
|7
|17 - 19
|23
|14.
|0:0
|18
|5
|6
|7
|17 - 20
|21
|15.
|0:0
|19
|5
|5
|9
|17 - 27
|20
|16.
|18
|4
|6
|8
|19 - 27
|18
|17.
|19
|4
|6
|9
|18 - 25
|18
|18.
|0:0
|19
|3
|6
|10
|17 - 33
|15
|19.
|17
|3
|3
|11
|13 - 28
|12
|20.
|0:0
|18
|2
|5
|11
|19 - 40
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|10
|0
|0
|23 - 3
|30
|2.
|1:1
|10
|7
|3
|0
|15 - 5
|24
|3.
|10
|7
|1
|2
|18 - 9
|22
|4.
|1:1
|10
|6
|3
|1
|19 - 10
|21
|5.
|9
|6
|2
|1
|17 - 10
|20
|6.
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|7.
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|8.
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|9.
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|10.
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|11.
|10
|3
|5
|2
|16 - 14
|14
|12.
|0:0
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|13.
|9
|3
|3
|3
|14 - 12
|12
|14.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|15.
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|16.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|17.
|10
|3
|2
|5
|4 - 7
|11
|18.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|19.
|0:0
|9
|2
|2
|5
|9 - 18
|8
|20.
|9
|2
|1
|6
|5 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|2.
|9
|5
|1
|3
|9 - 8
|16
|3.
|10
|4
|3
|3
|11 - 7
|15
|4.
|10
|4
|2
|4
|15 - 18
|14
|5.
|10
|3
|5
|2
|17 - 9
|14
|6.
|8
|3
|4
|1
|15 - 8
|13
|7.
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|8.
|1:1
|8
|3
|1
|4
|8 - 13
|10
|9.
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|10.
|1:1
|9
|2
|2
|5
|10 - 13
|8
|11.
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|12.
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
|13.
|0:0
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|14.
|0:0
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|15.
|10
|1
|3
|6
|4 - 13
|6
|16.
|0:0
|10
|1
|3
|6
|9 - 23
|6
|17.
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|18.
|8
|1
|1
|6
|3 - 13
|4
|19.
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
|20.
|0:0
|9
|0
|3
|6
|10 - 22
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (3)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|7 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Флуминенсе
|Андре
|1 7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Атлетико Минейро
|Саравия Ренсо
|1 6