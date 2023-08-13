Тур: 19.
2:1
Конец матча
0'
0:1
19' ГолКано Херман
1:1
25' ГолBitello
28' Желтая карточкаМарлон
30' Желтая карточкаSamuel VII
32' Желтая карточкаFernando Diniz
42' Желтая карточкаВильясанти Матиас
2:1
45' ГолФеррейра Факундо
46' Желтая карточкаФабио да Сильва
58' Желтая карточкаDaniel XII
73' Желтая карточкаАндре
82' Желтая карточкаСуарес Луис
90'+14
Ход матча
19'
0:1
25'
1:1
28'
30'
32'
45'
46'
58'
70'
73'
82'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Bruno
VI
35
Роналд
39
Bitello
11
JP
Galvao
4
Марлон
33
Huan
Nino2
7
Андре
55
Daniel
XII
10
Гансо
Пауло
21
Ариас
Джон
14
Кано
Херман
11
Keno
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Bruno VIЗащитник
- Защитник
-
35 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
-
39 BitelloПолузащитник
- Полузащитник
-
11 JP GalvaoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
-
77 АндреПолузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
-
14 Натан АлланПолузащитник
-
21 Итурбе ХуанНападающий
-
31 Caique IV
-
-
36 Nata
-
54 Cuiabano
-
45 Mila
-
23 Pepe4
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 МарлонЗащитник
-
33 Huan Nino2Защитник
- Защитник
-
7 АндреПолузащитник
-
55 Daniel XIIПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
21 Ариас ДжонНападающий
-
14 Кано ХерманНападающий
-
11 KenoНападающий
- Запасные игроки
-
29 Тьяго СантосЗащитник
- Полузащитник
-
32 IsaacПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 ДжованниНападающий
-
98 Vitor Eudes
-
-
16 Diogo VII
-
23 Guga3
-
22 Pedro Rangel
-
46 Lucas Justen
-
Главный тренер: Fernando Diniz
История личных встреч
Гремио
Флуминенсе
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
59.1%
45.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.2%
27.3%
4.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед
36 матчей
52.8%
27.8%
19.4%
19 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
36.1%
50%
13.9%
13 побед 18 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
15 побед 15 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.56
1.22
Среднее время на гол
57
73
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
0.89
0.72
Среднее время на гол
101
124
Всего голов
44
35
Голов в среднем за матч
1.22
0.97
Тотал матчей
2.5
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
73
92
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|4
|0.22
|Кристальдо Франко
|4 (3)
|0.22
|Bitello
|4
|0.22
|Вильясанти Матиас
|3
|0.17
|Henrique Souza Ewerthon3
|2
|0.11
|Андре
|2
|0.11
|Рейналдо Мануэл
|1
|0.06
|Феррейра Факундо
|1
|0.06
|Педро Жоао II
|1
|0.06
|Бруно Увини
|1
|0.06
|Винисиус I
|1
|0.06
|Роналд
|1
|0.06
|Gustavo Martins
|1
|0.06
|Cuiabano
|1
|0.06
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Zinho
|0
|0
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Натан Аллан
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|6
|0.32
|Гансо Пауло
|3
|0.16
|Джон Кеннеди
|3
|0.16
|Vinicius Lima
|3
|0.16
|Lele
|2
|0.11
|Huan Nino2
|2
|0.11
|Ариас Джон
|1 (1)
|0.05
|Samuel VII
|1
|0.05
|Мело Фелипе
|1
|0.05
|Алан VI
|1
|0.05
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.05
|Gabriel Pirani
|1
|0.05
|Keno
|0
|0
|Марсело Виера
|0
|0
|Guga3
|0
|0
|Alexsander Gomes
|0
|0
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|8
|1
|Рейналдо Мануэл
|7
|0
|Бруно Увини
|4
|0
|Суарес Луис
|3
|0
|Вильясанти Матиас
|3
|0
|Винисиус I
|2
|0
|Gabriel Chapeco
|2
|0
|Gustavo Martins
|2
|0
|Mila
|2
|0
|Cuiabano
|2
|0
|Фабио да Сильва
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Bruno VI
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Felipe Carballo
|1
|0
|Darlan Mendes
|1
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|1
|0
|Adriel Ramos
|1
|0
|Bitello
|1
|0
|Ренато Гаучо
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре
|8
|1
|Fernando Diniz
|4
|2
|Мело Фелипе
|6
|0
|Джон Кеннеди
|6
|0
|Samuel VII
|5
|0
|Huan Nino2
|3
|1
|Кано Херман
|4
|0
|Lele
|2
|1
|Ариас Джон
|2
|1
|Keno
|3
|0
|Vinicius Lima
|3
|0
|Гансо Пауло
|2
|0
|Тьяго Сантос
|2
|0
|Марлон
|2
|0
|Фабио Лопес
|2
|0
|Мартинелли Габриэл
|2
|0
|Марсело Виера
|1
|0
|Джованни
|1
|0
|Браз Давид
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Фернандес Леонардо
|1
|0
|Daniel XII
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
|Guga3
|1
|0
|Gabriel Pirani
|1
|0
|Pedro Rangel
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Флуминенсе
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
3
5
Гремио
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Флуминенсе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
7
16
Гремио
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
67% (12)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Флуминенсе
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
15
0
Волевые поражения
10
21
Голы по времени матча
Забито
19
10
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
3
16%
1
10%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
6
32%
2
20%
31-45
3
16%
4
40%
46-60
5
26%
2
20%
61-75
1
5%
0
0%
76-90
Пропущено
11
14
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
4
29%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
3
27%
4
29%
76-90
Забито
8
16
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
2
25%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
25%
4
25%
31-45
1
13%
5
31%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
2
25%
1
6%
76-90
Пропущено
13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
4
31%
1
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
3
23%
1
25%
76-90
Забито
27
26
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 11
5 Не забивали 5
5
19%
4
15%
1-15
1
4%
3
12%
16-30
8
30%
30%
6
23%
31-45
4
15%
9
35%
46-60
6
22%
3
12%
61-75
3
11%
1
4%
76-90
Пропущено
24
18
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
2
8%
1
6%
1-15
6
25%
5
28%
16-30
3
13%
3
17%
31-45
2
8%
3
17%
46-60
5
21%
1
6%
61-75
6
25%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Васко да Гама - Гремио 1:0 Гойяс - Гремио 1:1 Гремио - Фламенго 0:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0
Гремио - Байя 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1 Гремио - Америка Минейро 3:1 Фламенго - Гремио 3:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Крузейро - Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гремио - Крузейро 1:1 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Куяба - Гремио 1:2
Флуминенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0
Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Спортинг Кристал 1:1 Флуминенсе - Байя 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Стронгест - Флуминенсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Куяба 2:0
Результаты матчей
Гремио
Флуминенсе
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
Точное количество голов
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
2
6 раз 60%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:2
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:0
5 раз 26%
2:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
5
1 раз 6%
2
9 раз 47%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Гремио
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
64
64
46
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
54
35
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
145
99
109
414
118
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|15
|2
|2
|35 - 11
|47
|2.
|18
|10
|3
|5
|28 - 23
|33
|3.
|18
|8
|7
|3
|33 - 17
|31
|4.
|18
|8
|7
|3
|26 - 16
|31
|5.
|0:1
|19
|9
|4
|6
|30 - 24
|31
|6.
|19
|9
|4
|6
|25 - 19
|31
|7.
|1:0
|19
|8
|5
|6
|24 - 18
|29
|8.
|18
|8
|4
|6
|26 - 22
|28
|9.
|18
|8
|4
|6
|21 - 19
|28
|10.
|19
|7
|6
|6
|22 - 17
|27
|11.
|18
|6
|6
|6
|19 - 15
|24
|12.
|0:0
|19
|6
|6
|7
|17 - 19
|24
|13.
|19
|6
|6
|7
|17 - 23
|24
|14.
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|15.
|19
|6
|4
|9
|18 - 27
|22
|16.
|0:0
|19
|4
|7
|8
|19 - 27
|19
|17.
|19
|4
|6
|9
|18 - 25
|18
|18.
|19
|3
|5
|11
|18 - 36
|14
|19.
|17
|3
|3
|11
|13 - 28
|12
|20.
|18
|2
|4
|12
|19 - 41
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|10
|0
|0
|23 - 3
|30
|2.
|10
|7
|3
|0
|15 - 5
|24
|3.
|10
|7
|2
|1
|20 - 10
|23
|4.
|1:0
|10
|7
|1
|2
|18 - 9
|22
|5.
|9
|6
|2
|1
|17 - 10
|20
|6.
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|7.
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|8.
|0:1
|9
|5
|2
|2
|15 - 6
|17
|9.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|10 - 8
|16
|10.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|11.
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|12.
|0:0
|10
|3
|5
|2
|16 - 14
|14
|13.
|9
|3
|3
|3
|14 - 12
|12
|14.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|15.
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|16.
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|17.
|10
|3
|2
|5
|4 - 7
|11
|18.
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|19.
|9
|2
|1
|6
|5 - 12
|7
|20.
|9
|2
|1
|6
|9 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|2.
|9
|5
|1
|3
|9 - 8
|16
|3.
|10
|4
|3
|3
|11 - 7
|15
|4.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|15 - 18
|14
|5.
|10
|3
|5
|2
|17 - 9
|14
|6.
|8
|3
|4
|1
|15 - 8
|13
|7.
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|8.
|8
|3
|1
|4
|8 - 13
|10
|9.
|10
|3
|1
|6
|8 - 14
|10
|10.
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|11.
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|12.
|0:0
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
|13.
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|14.
|9
|2
|1
|6
|10 - 14
|7
|15.
|1:0
|9
|1
|4
|4
|6 - 9
|7
|16.
|10
|1
|3
|6
|4 - 13
|6
|17.
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|18.
|0:0
|9
|1
|2
|6
|3 - 13
|5
|19.
|10
|1
|2
|7
|10 - 26
|5
|20.
|9
|0
|3
|6
|10 - 22
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (3)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|7 (2)
|Флуминенсе
|Андре
|1 8
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Сантос
|Rodrigo Fernandez2
|8