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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 19.
Гремио
2:1
Конец матча
Флуминенсе
0'
0:1
19' Гол
Кано Херман
1:1
25' Гол
Bitello
28' Желтая карточка
Марлон
30' Желтая карточка
Samuel VII
32' Желтая карточка
Fernando Diniz
42' Желтая карточка
Вильясанти Матиас
2:1
45' Гол
Феррейра Факундо
46' Желтая карточка
Фабио да Сильва
58' Желтая карточка
Daniel XII
73' Желтая карточка
Андре
82' Желтая карточка
Суарес Луис
90'+14
12
Gabriel
Chapeco
2
Фабио
да
Сильва
5
Эли
Родриго
34
Bruno
VI
6
Рейналдо
Мануэл
35
Роналд
20
Вильясанти
Матиас
39
Bitello
10
Феррейра
Факундо
11
JP
Galvao
9
Суарес
Луис
1
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
4
Марлон
33
Huan
Nino2
12
Марсело
Виера
7
Андре
55
Daniel
XII
10
Гансо
Пауло
21
Ариас
Джон
14
Кано
Херман
11
Keno
Гремио
4-4-2
Флуминенсе
4-3-3

История личных встреч

Гремио
Флуминенсе

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

59.1%
45.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.2%
27.3%
4.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед

36 матчей

52.8%
27.8%
19.4%
19 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

36.1%
50%
13.9%
13 побед 18 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
15 побед 15 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:5
СA
0:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:2
К
0:2
К
3:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:0
К
1:1
К
0:0
СA
1:0
БСА
0:0
БСА
1:0
БСА
1:1
БСА
2:0
КЛ
0:0
КЛ
0:3
СA
2:2
СA
1:0
СA
5:4
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:2
КБ
2:0
КБ
2:3
СA
5:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.56
1.22

Среднее время на гол

57
73

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

0.89
0.72

Среднее время на гол

101
124

Всего голов

44
35

Голов в среднем за матч

1.22
0.97

Тотал матчей

2.5
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

73
92

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 4 0.22
Кристальдо Франко 4 (3) 0.22
Bitello 4 0.22
Вильясанти Матиас 3 0.17
Henrique Souza Ewerthon3 2 0.11
Андре 2 0.11
Рейналдо Мануэл 1 0.06
Феррейра Факундо 1 0.06
Педро Жоао II 1 0.06
Бруно Увини 1 0.06
Винисиус I 1 0.06
Роналд 1 0.06
Gustavo Martins 1 0.06
Cuiabano 1 0.06
Фабио да Сильва 0 0
Zinho 0 0
Каннеманн Вальтер 0 0
Натан Аллан 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 6 0.32
Гансо Пауло 3 0.16
Джон Кеннеди 3 0.16
Vinicius Lima 3 0.16
Lele 2 0.11
Huan Nino2 2 0.11
Ариас Джон 1 (1) 0.05
Samuel VII 1 0.05
Мело Фелипе 1 0.05
Алан VI 1 0.05
Мартинелли Габриэл 1 0.05
Gabriel Pirani 1 0.05
Keno 0 0
Марсело Виера 0 0
Guga3 0 0
Alexsander Gomes 0 0

Карточки

Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 8 1
Рейналдо Мануэл 7 0
Бруно Увини 4 0
Суарес Луис 3 0
Вильясанти Матиас 3 0
Винисиус I 2 0
Gabriel Chapeco 2 0
Gustavo Martins 2 0
Mila 2 0
Cuiabano 2 0
Фабио да Сильва 1 0
Педро Жоао II 1 0
Diogo VII 1 0
Bruno VI 1 0
Натан Аллан 1 0
Felipe Carballo 1 0
Darlan Mendes 1 0
Henrique Souza Ewerthon3 1 0
Adriel Ramos 1 0
Bitello 1 0
Ренато Гаучо 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре 8 1
Fernando Diniz 4 2
Мело Фелипе 6 0
Джон Кеннеди 6 0
Samuel VII 5 0
Huan Nino2 3 1
Кано Херман 4 0
Lele 2 1
Ариас Джон 2 1
Keno 3 0
Vinicius Lima 3 0
Гансо Пауло 2 0
Тьяго Сантос 2 0
Марлон 2 0
Фабио Лопес 2 0
Мартинелли Габриэл 2 0
Марсело Виера 1 0
Джованни 1 0
Браз Давид 1 0
Маноэл 1 0
Фернандес Леонардо 1 0
Daniel XII 1 0
Vitor Mendes 1 0
Guga3 1 0
Gabriel Pirani 1 0
Pedro Rangel 1 0

Результаты матчей

Гремио
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Флуминенсе
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

3
5
Гремио
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Флуминенсе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

7
16
Гремио
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
67% (12)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Флуминенсе
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

15
0

Волевые поражения

10
21

Голы по времени матча

Забито

19
10
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
3
16%
1
10%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
6
32%
2
20%
31-45
3
16%
4
40%
46-60
5
26%
2
20%
61-75
1
5%
0
0%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
4
29%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
3
27%
4
29%
76-90

Забито

8
16
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
2
25%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
25%
4
25%
31-45
1
13%
5
31%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
2
25%
1
6%
76-90

Пропущено

13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
4
31%
1
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
3
23%
1
25%
76-90

Забито

27
26
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 11
5 Не забивали 5
5
19%
4
15%
1-15
1
4%
3
12%
16-30
8
30%
30%
6
23%
31-45
4
15%
9
35%
46-60
6
22%
3
12%
61-75
3
11%
1
4%
76-90

Пропущено

24
18
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
2
8%
1
6%
1-15
6
25%
5
28%
16-30
3
13%
3
17%
31-45
2
8%
3
17%
46-60
5
21%
1
6%
61-75
6
25%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Гремио
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Васко да Гама - Гремио 1:0 Гойяс - Гремио 1:1 Гремио - Фламенго 0:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0
Гремио - Байя 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1 Гремио - Америка Минейро 3:1 Фламенго - Гремио 3:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Крузейро - Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гремио - Крузейро 1:1 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Куяба - Гремио 1:2
Флуминенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0
Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Спортинг Кристал 1:1 Флуминенсе - Байя 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Стронгест - Флуминенсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Куяба 2:0

Результаты матчей

Гремио
Флуминенсе

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%

Точное количество голов

3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
2
6 раз 60%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:2
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:0
5 раз 26%
2:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
5
1 раз 6%
2
9 раз 47%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Гремио
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
6
4
1.5
6
4
4
6
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
4
3
5
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
14
5
9
9
1.5
10
9
4
14
2.5
1
18
1
17
3.5
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 19 15 2 2 35 - 11 47
2.
Гремио
 18 10 3 5 28 - 23 33
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 8 7 3 33 - 17 31
4.
Ред Булл Брагантино
 18 8 7 3 26 - 16 31
5.
Фламенго
 0:1 19 9 4 6 30 - 24 31
6.
Флуминенсе
 19 9 4 6 25 - 19 31
7.
Сан-Паулу
 1:0 19 8 5 6 24 - 18 29
8.
Атлетико Паранаэнсе
 18 8 4 6 26 - 22 28
9.
Куяба
 18 8 4 6 21 - 19 28
10.
Атлетико Минейро
 19 7 6 6 22 - 17 27
11.
Крузейро
 18 6 6 6 19 - 15 24
12.
Форталеза Сеара
 0:0 19 6 6 7 17 - 19 24
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 19 6 6 7 17 - 23 24
14.
Коринтианс
 18 6 5 7 20 - 21 23
15.
Гойяс
 19 6 4 9 18 - 27 22
16.
Сантос
 0:0 19 4 7 8 19 - 27 19
17.
Байя
 19 4 6 9 18 - 25 18
18.
Коритиба Парана
 19 3 5 11 18 - 36 14
19.
Васко да Гама
 17 3 3 11 13 - 28 12
20.
Америка Минейро
 18 2 4 12 19 - 41 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 10 0 0 23 - 3 30
2.
Флуминенсе
 10 7 3 0 15 - 5 24
3.
Гремио
 10 7 2 1 20 - 10 23
4.
Сан-Паулу
 1:0 10 7 1 2 18 - 9 22
5.
Атлетико Паранаэнсе
 9 6 2 1 17 - 10 20
6.
Ред Булл Брагантино
 9 5 3 1 14 - 6 18
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 5 2 1 16 - 8 17
8.
Фламенго
 0:1 9 5 2 2 15 - 6 17
9.
Форталеза Сеара
 0:0 10 4 4 2 10 - 8 16
10.
Коринтианс
 8 4 3 1 13 - 7 15
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 4 3 2 10 - 8 15
12.
Сантос
 0:0 10 3 5 2 16 - 14 14
13.
Байя
 9 3 3 3 14 - 12 12
14.
Атлетико Минейро
 9 3 3 3 11 - 10 12
15.
Куяба
 9 3 3 3 12 - 11 12
16.
Гойяс
 9 3 3 3 10 - 13 12
17.
Крузейро
 10 3 2 5 4 - 7 11
18.
Коритиба Парана
 9 2 3 4 8 - 10 9
19.
Васко да Гама
 9 2 1 6 5 - 12 7
20.
Америка Минейро
 9 2 1 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 5 2 2 12 - 8 17
2.
Куяба
 9 5 1 3 9 - 8 16
3.
Атлетико Минейро
 10 4 3 3 11 - 7 15
4.
Фламенго
 0:1 10 4 2 4 15 - 18 14
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 3 5 2 17 - 9 14
6.
Крузейро
 8 3 4 1 15 - 8 13
7.
Ред Булл Брагантино
 9 3 4 2 12 - 10 13
8.
Гремио
 8 3 1 4 8 - 13 10
9.
Гойяс
 10 3 1 6 8 - 14 10
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 2 3 5 7 - 15 9
11.
Атлетико Паранаэнсе
 9 2 2 5 9 - 12 8
12.
Форталеза Сеара
 0:0 9 2 2 5 7 - 11 8
13.
Коринтианс
 10 2 2 6 7 - 14 8
14.
Флуминенсе
 9 2 1 6 10 - 14 7
15.
Сан-Паулу
 1:0 9 1 4 4 6 - 9 7
16.
Байя
 10 1 3 6 4 - 13 6
17.
Васко да Гама
 8 1 2 5 8 - 16 5
18.
Сантос
 0:0 9 1 2 6 3 - 13 5
19.
Коритиба Парана
 10 1 2 7 10 - 26 5
20.
Америка Минейро
 9 0 3 6 10 - 22 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 8 (3)
Куяба Дейверсон Силва 8 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Сантос Леонардо Маркос 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 8
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 7
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Сантос Rodrigo Fernandez2 8
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 58'
      Даниэльзиньо получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Фабио да Сильва получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Фабио да Сильва сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О Л - Феррейра бьет в цель!
    • 42'
      Вильясанти Матиас получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Диниз Сильва Фернандо получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Самуэль получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Марлон получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Суарес Луис сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Bitello бьет в цель!
    • 19'
      Кено сделал результативную передачу.
    • 19'
      Г О О О О Л - Кано Херман бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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