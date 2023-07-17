Стадион: SoFi Stadium.
0'
11' Желтая карточкаВаскес Хоан
21' Желтая карточкаКаммингс Харольд
26' Желтая карточкаThomas Christiansen I
45' Желтая карточкаМонтес Сесар
55' Желтая карточкаГальярдо Хесус
55' Желтая карточкаКарраскилья Адальберто
60' Желтая карточкаАльварес Эдсон
64' Желтая карточкаГодой Анибал
1:0
88' ГолХименес Сантьяго Томас
90' Желтая карточкаМоскера Орландо
90'+7
Ход матча
11'
21'
45'
55'
60'
64'
88'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
19
Санчес
Хорхе
18
Чавес
Луис
20
Мартин
Энри
20
Годой
Анибал
15
Дэвис
Эрик
17
Фахардо
Хосе
11
Диас
Исмаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Чавес ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
20 Мартин ЭнриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Малагон ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Санчес ЭрикНападающий
-
-
Главный тренер: Лосано Хайме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
-
15 Дэвис ЭрикПолузащитник
-
17 Фахардо ХосеНападающий
- Нападающий
-
11 Диас ИсмаэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Янис СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кристиансен Томас
История личных встреч
Мексика
Панама
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
17 матчей
64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
29.4%
64.7%
5.9%
5 побед 11 ничьих 1 победа
Второй тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.14
Среднее время на гол
60
78
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.57
0.5
Среднее время на гол
157
180
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.12
0.76
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
80
117
Бомбардиры внутри турнира
Мексика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чавес Луис
|2
|0.33
|Мартин Энри
|2
|0.33
|Ромо Луис
|2
|0.33
|Хименес Сантьяго Томас
|2
|0.33
|Пинеда Орбелин
|2 (1)
|0.33
|Альварадо Роберто
|1
|0.17
|Санчес Эрик III
|1
|0.17
Панама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Исмаэль
|4
|0.67
|Барсенас Эдгар
|2
|0.33
|Фахардо Хосе
|2
|0.33
|Мурильо Микаэль
|1
|0.17
|Эскобар Фидель
|1
|0.17
|Андерсон Иван
|1
|0.17
Карточки
Мексика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|3
|0
|Санчес Хорхе
|2
|0
|Антуна Уриэль
|2
|0
|Васкес Хоан
|1
|0
|Гальярдо Хесус
|1
|0
|Монтес Сесар
|1
|0
|Артеага Херардо
|1
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|1
|0
Панама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годой Анибал
|4
|0
|Карраскилья Адальберто
|2
|0
|Каммингс Харольд
|1
|0
|Thomas Christiansen I
|1
|0
|Мартинес Кристиан VIII
|1
|0
|Москера Орландо
|1
|0
|Блэкмэн Сезар
|1
|0
|Лондоньо Азариас
|1
|0
Результаты матчей
Мексика
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Панама
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
0
0
Мексика
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Панама
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
6
Мексика
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Панама
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
5
6
Голы по времени матча
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
12
11
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
1
8%
5
45%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
0
0%
1
9%
91-120
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
4
67%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Результаты последних матчей
Мексика
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ямайка - Мексика 0:3 Мексика - Коста-Рика 2:0 Мексика - Катар 0:1 Гаити - Мексика 1:3
Мексика - Гондурас 4:0 Панама - Мексика 0:1 США - Мексика 3:0 Мексика - Камерун 2:2 Мексика - Гватемала 2:0 США - Мексика 1:1 Мексика - Ямайка 2:2 Суринам - Мексика 0:2 Саудовская Аравия - Мексика 1:2 Аргентина - Мексика 2:0 Мексика - Польша 0:0 Мексика - Швеция 1:2 Мексика - Ирак 4:0 Колумбия - Мексика 3:2 Мексика - Перу 1:0 Мексика - Парагвай 0:1
Панама
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
США - Панама 1:1 Панама - Катар 4:0 Панама - Сальвадор 2:2 Мартиника - Панама 1:2
Коста-Рика - Панама 1:2 Панама - Мексика 0:1 Панама - Канада 0:2 Панама - Никарагуа 3:2 Коста-Рика - Панама 0:1 Аргентина - Панама 2:0 Гватемала - Панама 1:1 Камерун - Панама 1:1 Венесуэла - Панама 2:2 Панама - Саудовская Аравия 1:1 Катар - Панама 2:1 Бахрейн - Панама 0:2 Мартиника - Панама 0:0 Уругвай - Панама 5:0 Панама - Мартиника 5:0 Панама - Коста-Рика 2:0
Результаты матчей
Мексика
Панама
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Мексика
Панама
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
11
13
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
42
33
15
15
15
|США
|Феррейра Хесус
|7
|Панама
|Диас Исмаэль
|4
|США
|Васкес Брэндон
|3
|Мартиника
|Бюрнер Патрик
|3
|Ямайка
|Грэй Демарай
|2
|Панама
|Годой Анибал
|4
|Ямайка
|Лоу Дэмион
|3
|Мексика
|Альварес Эдсон
|3
|Гваделупа
|Сольве Стив
|1 1
|Катар
|Фати Ахмед
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мексика 1:0 Панама
Исход игры
Мексика
90.9% (110)
Ничья
5% (6)
Панама
4.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
53.57% (60)
Меньше
46.43% (52)
Обе команды забьют
Да
51.79% (58)
Нет
48.21% (54)
Популярный счёт
2:1 Мексика
38% (46)
2:0 Мексика
23.1% (28)
1:0 Мексика
19% (23)
1:2 Панама
4.1% (5)
3:0 Мексика
2.5% (3)
3:1 Мексика
2.5% (3)
3:2 Мексика
1.7% (2)
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