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Золотой кубок КОНКАКАФ
2023

Стадион: .
Мексика
FIFA #14
1:0
Конец матча
Панама
FIFA #57
0'
11' Желтая карточка
Васкес Хоан
21' Желтая карточка
Каммингс Харольд
26' Желтая карточка
Thomas Christiansen I
45' Желтая карточка
Монтес Сесар
55' Желтая карточка
Гальярдо Хесус
55' Желтая карточка
Карраскилья Адальберто
60' Желтая карточка
Альварес Эдсон
64' Желтая карточка
Годой Анибал
1:0
88' Гол
Хименес Сантьяго Томас
90' Желтая карточка
Москера Орландо
90'+7

Ход матча

11'
Васкес Хоан
 
21'
 
Каммингс Харольд
26'
 
Thomas Christiansen I
45'
Монтес Сесар
 
55'
Гальярдо Хесус
 
55'
 
Карраскилья Адальберто
60'
Альварес Эдсон
 
61'
 
Уотерман Сесилио
Кинтеро Альберто
62'
 
Андерсон Иван
Дэвис Эрик
64'
 
Годой Анибал
75'
Альварадо Роберто
Антуна Уриэль
 
75'
Санчес Эрик
Чавес Луис
 
85'
Хименес Сантьяго Томас
Мартин Энри
 
88'
Хименес Сантьяго Томас
1:0
90'
 
Лондоньо Азариас
Каммингс Харольд
90'
Рейес Исраель
Пинеда Орбелин
 
90'
 
Москера Орландо
Прогнозы 121
Мексика 90.9% (110)
X 5% (6)
Панама 4.1% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Очоа
Гильермо
19
Санчес
Хорхе
3
Монтес
Сесар
5
Васкес
Хоан
23
Гальярдо
Хесус
7
Ромо
Луис
4
Альварес
Эдсон
18
Чавес
Луис
15
Антуна
Уриэль
20
Мартин
Энри
17
Пинеда
Орбелин
22
Москера
Орландо
4
Эскобар
Фидель
3
Каммингс
Харольд
16
Андраде
Андреас
10
Барсенас
Эдгар
8
Карраскилья
Адальберто
20
Годой
Анибал
15
Дэвис
Эрик
17
Фахардо
Хосе
19
Кинтеро
Альберто
11
Диас
Исмаэль
Мексика
4-3-3
Панама
3-4-3

История личных встреч

Мексика
Панама

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

17 матчей

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

29.4%
64.7%
5.9%
5 побед 11 ничьих 1 победа

Второй тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ЛНК
0:1
ОМЧСА
1:0
ОМЧСА
1:1
ТМС
3:0
ЛНК
0:3
ЛНК
3:1
ОМЧСА
1:0
ОМЧСА
0:0
ТМС
1:0
ТМС
1:0
ЗКК
1:2
ММ
1:0
ЧМОМ
2:1
ММ
2:1
ММ
1:2
ЧМОМ
0:0
К
1:1

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.14

Среднее время на гол

60
78

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.57
0.5

Среднее время на гол

157
180

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.12
0.76

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

80
117

Бомбардиры внутри турнира

Мексика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чавес Луис 2 0.33
Мартин Энри 2 0.33
Ромо Луис 2 0.33
Хименес Сантьяго Томас 2 0.33
Пинеда Орбелин 2 (1) 0.33
Альварадо Роберто 1 0.17
Санчес Эрик III 1 0.17
Панама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Исмаэль 4 0.67
Барсенас Эдгар 2 0.33
Фахардо Хосе 2 0.33
Мурильо Микаэль 1 0.17
Эскобар Фидель 1 0.17
Андерсон Иван 1 0.17

Карточки

Мексика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 3 0
Санчес Хорхе 2 0
Антуна Уриэль 2 0
Васкес Хоан 1 0
Гальярдо Хесус 1 0
Монтес Сесар 1 0
Артеага Херардо 1 0
Хименес Сантьяго Томас 1 0
Панама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годой Анибал 4 0
Карраскилья Адальберто 2 0
Каммингс Харольд 1 0
Thomas Christiansen I 1 0
Мартинес Кристиан VIII 1 0
Москера Орландо 1 0
Блэкмэн Сезар 1 0
Лондоньо Азариас 1 0

Результаты матчей

Мексика
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Панама
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

0
0
Мексика
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Панама
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
6
Мексика
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Панама
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

5
6

Голы по времени матча

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

12
11
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
1
8%
5
45%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
0
0%
1
9%
91-120

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
4
67%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Результаты последних матчей

Мексика
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ямайка - Мексика 0:3 Мексика - Коста-Рика 2:0 Мексика - Катар 0:1 Гаити - Мексика 1:3
Мексика - Гондурас 4:0 Панама - Мексика 0:1 США - Мексика 3:0 Мексика - Камерун 2:2 Мексика - Гватемала 2:0 США - Мексика 1:1 Мексика - Ямайка 2:2 Суринам - Мексика 0:2 Саудовская Аравия - Мексика 1:2 Аргентина - Мексика 2:0 Мексика - Польша 0:0 Мексика - Швеция 1:2 Мексика - Ирак 4:0 Колумбия - Мексика 3:2 Мексика - Перу 1:0 Мексика - Парагвай 0:1
Панама
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
США - Панама 1:1 Панама - Катар 4:0 Панама - Сальвадор 2:2 Мартиника - Панама 1:2
Коста-Рика - Панама 1:2 Панама - Мексика 0:1 Панама - Канада 0:2 Панама - Никарагуа 3:2 Коста-Рика - Панама 0:1 Аргентина - Панама 2:0 Гватемала - Панама 1:1 Камерун - Панама 1:1 Венесуэла - Панама 2:2 Панама - Саудовская Аравия 1:1 Катар - Панама 2:1 Бахрейн - Панама 0:2 Мартиника - Панама 0:0 Уругвай - Панама 5:0 Панама - Мартиника 5:0 Панама - Коста-Рика 2:0

Результаты матчей

Мексика
Панама

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Мексика
Панама

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
2.5
1
1
1
3
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
4
2
3
3
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
1/4 финала
0 Гватемала
1 Ямайка
2 Мексика
0 Коста-Рика
5 США
4 Канада
4 Панама
0 Катар
1/2 финала
0 Ямайка
3 Мексика
5 США
6 Панама
Финал
1 Мексика
0 Панама

Топ бомбардиров
США Феррейра Хесус 7
Панама Диас Исмаэль 4
США Васкес Брэндон 3
Мартиника Бюрнер Патрик 3
Ямайка Грэй Демарай 2
Весь список

Топ нарушителей
Панама Годой Анибал 4
Ямайка Лоу Дэмион 3
Мексика Альварес Эдсон 3
Гваделупа Сольве Стив 1 1
Катар Фати Ахмед 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогнозы 121
    Мексика 90.9% (110)
    X 5% (6)
    Панама 4.1% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мексика 1:0 Панама

    Исход игры
    Мексика
    90.9% (110)
    Ничья
    5% (6)
    Панама
    4.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.57% (60)
    Меньше
    46.43% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    51.79% (58)
    Нет
    48.21% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Мексика
    38% (46)
    2:0 Мексика
    23.1% (28)
    1:0 Мексика
    19% (23)
    1:2 Панама
    4.1% (5)
    3:0 Мексика
    2.5% (3)
    3:1 Мексика
    2.5% (3)
    3:2 Мексика
    1.7% (2)
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