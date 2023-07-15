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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 14.
Вастерас СК
1:0
Второй тайм: 90+'
Утсиктенс
0'
1:0
57' Гол
Йоханссон Саймон
64' Желтая карточка
Albin Skoglund
64' Желтая карточка
Гефверт Симон
67' Красная карточка
Erik Westermark
78' Желтая карточка
Фальцетас Александр
79' Желтая карточка
Yoann Fellrath
89' Желтая карточка
Мартинссон Фредрик
1
Фагерстрём
Антон
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
8
Daniel
Ask
15
Эдлунд
Олле
31
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
9
Jabir
Abdihakim
Ali
22
Patric
Aaslund
30
Хадая
Элиас
3
Брандт
Йеспер
13
Erik
Gunnarsson2
2
Wilhelm
Nilsson
4
Allan
Mohideen
22
Predrag
Randjelovic
II
6
Erik
Westermark
8
Фальцетас
Александр
21
Мартинссон
Фредрик
10
Albin
Skoglund
9
Lucas
Hedlund
Вастерас СК
3-4-3
Утсиктенс
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Вастерас СК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Саймон 1 1
Alex Douglas 0 0
Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Hedlund 8 0.57
Albin Skoglund 4 0.29
Erik Westermark 3 0.21
Wilhelm Nilsson 2 0.14
Allan Mohideen 2 0.14
Мартинссон Фредрик 2 0.14
Erik Gunnarsson2 2 0.14
Бом Карл 1 0.07
Ландстен Карл 1 0.07
Emir Bosnic 1 0.07
Predrag Randjelovic II 0 0
Edin Hamidovic 0 0
Sebastian Lagerlund 0 0

Карточки

Вастерас СК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гефверт Симон 1 0
Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Albin Skoglund 6 0
Wilhelm Nilsson 4 1
Erik Westermark 2 1
Фальцетас Александр 3 0
Брандт Йеспер 3 0
Predrag Randjelovic II 3 0
Erik Gunnarsson2 3 0
Lucas Hedlund 2 0
Хадая Элиас 2 0
Мартинссон Фредрик 2 0
Sebastian Lagerlund 2 0
Пекальски Иво 1 0
Бом Карл 1 0
Allan Mohideen 1 0
Emir Bosnic 1 0
Yoann Fellrath 1 0

Результаты матчей

Вастерас СК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Утсиктенс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
2
Вастерас СК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Утсиктенс
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
14
Вастерас СК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Утсиктенс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
8% (1)
46% (6)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

0
16

Голы по времени матча

Забито

0
12
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 6
0 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
6
50%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
15
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 7
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

0
27
0 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 18
0 Забивали первыми 10
0 Не забивали 0
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
0
0%
9
33%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
0
0%
4
15%
76-90

Пропущено

0
9
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 8
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Вастерас СК
(2 матча)
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 поражение
Гефле - Вастерас СК 0:1 Вастерас СК - АИК 2:4
Утсиктенс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Эстер - Утсиктенс 0:1
Утсиктенс - Эребру 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Гефле - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - ГАИС 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Утсиктенс - Фалькенберг 1:2 ГАИС - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Утсиктенс - Оддевольд 1:3

Результаты матчей

Вастерас СК
Утсиктенс

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Вастерас СК
Утсиктенс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 0:1 14 10 2 2 27 - 10 32
2.
Вестерос
 13 8 3 2 23 - 9 27
3.
Эстер
 15 8 2 5 30 - 22 26
4.
ГАИС
 13 7 3 3 20 - 8 24
5.
Йёнчёпинг
 14 6 6 2 28 - 21 24
6.
Браге
 13 6 2 5 17 - 18 20
7.
Ландскруна
 13 5 3 5 14 - 16 18
8.
Гефле
 13 5 2 6 16 - 19 17
9.
Треллеборг
 13 5 1 7 18 - 24 16
10.
Эстерсунд
 13 4 4 5 16 - 15 16
11.
Хельсинборг
 2:1 14 4 4 6 11 - 13 16
12.
Сундсвалль
 15 5 1 9 18 - 30 16
13.
Эребру
 13 3 5 5 12 - 17 14
14.
Эргрюте
 1:2 14 3 5 6 15 - 20 14
15.
Сирианска Эскильстуна
 13 2 5 6 8 - 17 11
16.
Сковде АИК
 14 1 4 9 10 - 25 7
17.
Вастерас СК
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Браге
 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Йёнчёпинг
 8 5 1 2 16 - 10 16
3.
Утсиктенс
 0:1 6 5 0 1 15 - 5 15
4.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 8 14
5.
Гефле
 7 4 1 2 12 - 10 13
6.
ГАИС
 6 4 0 2 11 - 3 12
7.
Вестерос
 6 3 3 0 9 - 1 12
8.
Эстер
 7 4 0 3 13 - 8 12
9.
Треллеборг
 7 4 0 3 10 - 10 12
10.
Эребру
 7 2 4 1 7 - 4 10
11.
Эргрюте
 1:2 7 2 3 2 11 - 10 9
12.
Эстерсунд
 6 2 2 2 10 - 10 8
13.
Хельсинборг
 2:1 7 2 2 3 5 - 6 8
14.
Сундсвалль
 8 2 1 5 10 - 17 7
15.
Сирианска Эскильстуна
 6 1 3 2 3 - 4 6
16.
Сковде АИК
 6 1 3 2 7 - 8 6
17.
Вастерас СК
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 0:1 8 5 2 1 12 - 5 17
2.
Вестерос
 7 5 0 2 14 - 8 15
3.
Эстер
 8 4 2 2 17 - 14 14
4.
ГАИС
 7 3 3 1 9 - 5 12
5.
Сундсвалль
 7 3 0 4 8 - 13 9
6.
Йёнчёпинг
 6 1 5 0 12 - 11 8
7.
Эстерсунд
 7 2 2 3 6 - 5 8
8.
Хельсинборг
 2:1 7 2 2 3 6 - 7 8
9.
Эргрюте
 1:2 7 1 2 4 4 - 10 5
10.
Сирианска Эскильстуна
 7 1 2 4 5 - 13 5
11.
Гефле
 6 1 1 4 4 - 9 4
12.
Ландскруна
 6 1 1 4 3 - 8 4
13.
Треллеборг
 6 1 1 4 8 - 14 4
14.
Эребру
 6 1 1 4 5 - 13 4
15.
Браге
 6 1 1 4 4 - 12 4
16.
Сковде АИК
 8 0 1 7 3 - 17 1
17.
Вастерас СК
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 11 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 8 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (2)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Утсиктенс Albin Skoglund 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эргрюте Hady Saleh Karim 1 4
Эргрюте Дротт Джонатан 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 57'
      Alex Douglas сделал результативную передачу.
    • 57'
      Г О О О О Л - Йоханссон Саймон бьет в цель!
    • 46'
      Allan Mohideen уходит с поля. Sebastian Lagerlund выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 21'
      Herman Magnusson получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Вастерас СК 1:0 Утсиктенс онлайн

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