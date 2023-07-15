Тур: 14.
1:0
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
57' ГолЙоханссон Саймон
64' Желтая карточкаAlbin Skoglund
64' Желтая карточкаГефверт Симон
67' Красная карточкаErik Westermark
78' Желтая карточкаФальцетас Александр
79' Желтая карточкаYoann Fellrath
89' Желтая карточкаМартинссон Фредрик
Ход матча
57'
1:0
64'
64'
67'
79'
15
Эдлунд
Олле
31
Max
Larsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
-
31 Max LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Троне ФилипНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
99 Emir Bosnic
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
Бомбардиры внутри турнира
Вастерас СК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханссон Саймон
|1
|1
|Alex Douglas
|0
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Hedlund
|8
|0.57
|Albin Skoglund
|4
|0.29
|Erik Westermark
|3
|0.21
|Wilhelm Nilsson
|2
|0.14
|Allan Mohideen
|2
|0.14
|Мартинссон Фредрик
|2
|0.14
|Erik Gunnarsson2
|2
|0.14
|Бом Карл
|1
|0.07
|Ландстен Карл
|1
|0.07
|Emir Bosnic
|1
|0.07
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
|Edin Hamidovic
|0
|0
|Sebastian Lagerlund
|0
|0
Карточки
Вастерас СК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гефверт Симон
|1
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Albin Skoglund
|6
|0
|Wilhelm Nilsson
|4
|1
|Erik Westermark
|2
|1
|Фальцетас Александр
|3
|0
|Брандт Йеспер
|3
|0
|Predrag Randjelovic II
|3
|0
|Erik Gunnarsson2
|3
|0
|Lucas Hedlund
|2
|0
|Хадая Элиас
|2
|0
|Мартинссон Фредрик
|2
|0
|Sebastian Lagerlund
|2
|0
|Пекальски Иво
|1
|0
|Бом Карл
|1
|0
|Allan Mohideen
|1
|0
|Emir Bosnic
|1
|0
|Yoann Fellrath
|1
|0
Результаты матчей
Вастерас СК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Утсиктенс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
2
Вастерас СК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Утсиктенс
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
14
Вастерас СК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Утсиктенс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
8% (1)
46% (6)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
0
16
Голы по времени матча
Забито
0
12
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 6
0 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
6
50%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
15
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 7
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
0
27
0 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 18
0 Забивали первыми 10
0 Не забивали 0
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
0
0%
9
33%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
0
0%
4
15%
76-90
Пропущено
0
9
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 8
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Вастерас СК
(2 матча)
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 поражение
Утсиктенс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Эстер - Утсиктенс 0:1
Утсиктенс - Эребру 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Гефле - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - ГАИС 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Утсиктенс - Фалькенберг 1:2 ГАИС - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Утсиктенс - Оддевольд 1:3
Результаты матчей
Вастерас СК
Утсиктенс
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Вастерас СК
Утсиктенс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|14
|10
|2
|2
|27 - 10
|32
|2.
|13
|8
|3
|2
|23 - 9
|27
|3.
|15
|8
|2
|5
|30 - 22
|26
|4.
|13
|7
|3
|3
|20 - 8
|24
|5.
|14
|6
|6
|2
|28 - 21
|24
|6.
|13
|6
|2
|5
|17 - 18
|20
|7.
|13
|5
|3
|5
|14 - 16
|18
|8.
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|9.
|13
|5
|1
|7
|18 - 24
|16
|10.
|13
|4
|4
|5
|16 - 15
|16
|11.
|2:1
|14
|4
|4
|6
|11 - 13
|16
|12.
|15
|5
|1
|9
|18 - 30
|16
|13.
|13
|3
|5
|5
|12 - 17
|14
|14.
|1:2
|14
|3
|5
|6
|15 - 20
|14
|15.
|13
|2
|5
|6
|8 - 17
|11
|16.
|14
|1
|4
|9
|10 - 25
|7
|17.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|8
|5
|1
|2
|16 - 10
|16
|3.
|0:1
|6
|5
|0
|1
|15 - 5
|15
|4.
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|6.
|6
|4
|0
|2
|11 - 3
|12
|7.
|6
|3
|3
|0
|9 - 1
|12
|8.
|7
|4
|0
|3
|13 - 8
|12
|9.
|7
|4
|0
|3
|10 - 10
|12
|10.
|7
|2
|4
|1
|7 - 4
|10
|11.
|1:2
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|12.
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|13.
|2:1
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|14.
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|15.
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|16.
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|17.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|7
|5
|0
|2
|14 - 8
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|17 - 14
|14
|4.
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|5.
|7
|3
|0
|4
|8 - 13
|9
|6.
|6
|1
|5
|0
|12 - 11
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|6 - 5
|8
|8.
|2:1
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|9.
|1:2
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|10.
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|11.
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|12.
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|8 - 14
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|8
|0
|1
|7
|3 - 17
|1
|17.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|11 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|8 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (2)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|7 (3)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эргрюте
|Hady Saleh Karim
|1 4
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|5