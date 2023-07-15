Тур: 14.
1:0
Конец матча
0'
1:0
57' ГолЙоханссон Саймон
64' Желтая карточкаAlbin Skoglund
64' Желтая карточкаГефверт Симон
67' Красная карточкаErik Westermark
78' Желтая карточкаФальцетас Александр
79' Желтая карточкаYoann Fellrath
89' Желтая карточкаМартинссон Фредрик
90'+9
Ход матча
57'
1:0
64'
64'
67'
79'
15
Эдлунд
Олле
31
Max
Larsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
-
31 Max LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Троне ФилипНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
99 Emir Bosnic
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
Бомбардиры внутри турнира
Вастерас СК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханссон Саймон
|1
|1
|Alex Douglas
|0
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Hedlund
|8
|0.57
|Albin Skoglund
|4
|0.29
|Erik Westermark
|3
|0.21
|Wilhelm Nilsson
|2
|0.14
|Allan Mohideen
|2
|0.14
|Мартинссон Фредрик
|2
|0.14
|Erik Gunnarsson2
|2
|0.14
|Бом Карл
|1
|0.07
|Ландстен Карл
|1
|0.07
|Emir Bosnic
|1
|0.07
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
|Edin Hamidovic
|0
|0
|Sebastian Lagerlund
|0
|0
Карточки
Вастерас СК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гефверт Симон
|1
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Albin Skoglund
|6
|0
|Wilhelm Nilsson
|4
|1
|Erik Westermark
|2
|1
|Фальцетас Александр
|3
|0
|Брандт Йеспер
|3
|0
|Predrag Randjelovic II
|3
|0
|Erik Gunnarsson2
|3
|0
|Мартинссон Фредрик
|3
|0
|Lucas Hedlund
|2
|0
|Хадая Элиас
|2
|0
|Sebastian Lagerlund
|2
|0
|Пекальски Иво
|1
|0
|Бом Карл
|1
|0
|Allan Mohideen
|1
|0
|Emir Bosnic
|1
|0
|Yoann Fellrath
|1
|0
Результаты матчей
Вастерас СК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Утсиктенс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
2
Вастерас СК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Утсиктенс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
14
Вастерас СК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Утсиктенс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
0
16
Голы по времени матча
Забито
1
12
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
0 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
100%
6
50%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
15
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 4
1 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
1
27
0 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 18
1 Забивали первыми 10
0 Не забивали 1
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
1
100%
9
33%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
0
0%
4
15%
76-90
Пропущено
0
10
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 9
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Вастерас СК
(2 матча)
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 поражение
Утсиктенс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Эстер - Утсиктенс 0:1
Утсиктенс - Эребру 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Гефле - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - ГАИС 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Утсиктенс - Фалькенберг 1:2 ГАИС - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Утсиктенс - Оддевольд 1:3
Результаты матчей
Вастерас СК
Утсиктенс
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Вастерас СК
Утсиктенс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|11 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|8 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (2)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|7 (3)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эргрюте
|Hady Saleh Karim
|1 4
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|5