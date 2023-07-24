Тур: 15.
0'
10
Селик
Мерван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Erik Krantz
-
12 Robin Frej
-
20 Chisom Chidi
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
-
31 Max LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Троне ФилипНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
История личных встреч
ГАИС
Вестерос
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
12
1
Голов в среднем за матч
3
0.33
Среднее время на гол
30
270
Всего голов
15
4
Голов в среднем за матч
2.14
0.57
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
42
157
Бомбардиры внутри турнира
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдберг Юлиус
|6 (1)
|0.4
|Селик Мерван
|4
|0.27
|Фрайди Ричард
|3
|0.2
|Gustav Lundgren
|2
|0.13
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0.13
|Салихович Дино
|1
|0.07
|Robin Frej
|1
|0.07
|Anes Cardaklija
|1
|0.07
|Filip Beckman
|1
|0.07
|Линдберг Йонас
|0
|0
|Бинаку Эгзон
|0
|0
|Оберг Йоаким
|0
|0
|Axel Henriksson
|0
|0
|Александерссон Виктор
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханссон Саймон
|5
|0.33
|Jabir Abdihakim Ali
|5
|0.33
|Jaheem Burke
|4
|0.27
|Max Larsson
|2
|0.13
|Miguel Sandberg
|2
|0.13
|Гефверт Симон
|1
|0.07
|Нсабиумва Фредерик
|1
|0.07
|Эдлунд Олле
|1
|0.07
|Троне Филип
|1
|0.07
|Гамбош Мартин
|1
|0.07
|Anders Hellblom
|1
|0.07
|Daniel Ask
|0
|0
|Alex Douglas
|0
|0
|Patric Aaslund
|0
|0
|Herman Magnusson
|0
|0
Карточки
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрайди Ричард
|3
|1
|Норен Аксель
|4
|0
|Бинаку Эгзон
|3
|0
|Селик Мерван
|2
|0
|Вангберг Август
|2
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|Линдберг Юлиус
|2
|0
|Оберг Йоаким
|2
|0
|Салихович Дино
|1
|0
|Axel Henriksson
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
|Robin Frej
|1
|0
|Anes Cardaklija
|1
|0
|Filip Beckman
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдлунд Олле
|2
|0
|Гамбош Мартин
|2
|0
|Jabir Abdihakim Ali
|2
|0
|Троне Филип
|1
|0
|Нсабиумва Фредерик
|1
|0
|Alex Douglas
|1
|0
|Patric Aaslund
|1
|0
|Herman Magnusson
|1
|0
|Max Larsson
|1
|0
|Jaheem Burke
|1
|0
Результаты матчей
ГАИС
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Вестерос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
1
3
ГАИС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Вестерос
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
8
9
ГАИС
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Вестерос
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
9
12
Голы по времени матча
Забито
13
15
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
2
15%
2
13%
1-15
2
15%
3
20%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
5
33%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
4
31%
4
27%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
4
57%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
2
22%
1
11%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Забито
22
24
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
4
18%
3
13%
1-15
4
18%
3
13%
16-30
3
14%
1
4%
31-45
3
14%
7
29%
29%
46-60
2
9%
4
17%
61-75
6
27%
6
25%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
1
13%
5
56%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
ГАИС
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ГАИС - Гефле 1:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3
ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 ГАИС - Ландскруна 2:0 Утсиктенс - ГАИС 1:2 ГАИС - Браге 3:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 ГАИС - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Твакер 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 ГАИС - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 2:1
Вестерос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Вестерос - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Вестерос - Сковде АИК 4:0
Эстерсунд - Вестерос 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Треллеборг - Вестерос 3:2 Вестерос - Эстер 2:1 Вестерос - Ландскруна 0:0 Гефле - Вестерос 0:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эребру 3:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Вестерос - Эргрюте 0:0 Браге - Вестерос 1:2 Вестерос - Сандвикен 5:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Васалунд - Вестерос 2:1 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2
Результаты матчей
ГАИС
Вестерос
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
ГАИС
Вестерос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
43
34
25
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
52
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
77
86
311
410
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|2
|2
|29 - 11
|35
|2.
|0:0
|15
|9
|4
|2
|24 - 9
|31
|3.
|16
|9
|2
|5
|32 - 23
|29
|4.
|0:0
|15
|7
|5
|3
|21 - 9
|26
|5.
|15
|6
|6
|3
|29 - 23
|24
|6.
|15
|6
|2
|7
|19 - 22
|20
|7.
|15
|5
|5
|5
|22 - 18
|20
|8.
|1:0
|15
|5
|4
|6
|12 - 13
|19
|9.
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|19
|10.
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|11.
|0:1
|15
|5
|2
|8
|18 - 25
|17
|12.
|15
|4
|5
|6
|12 - 19
|17
|13.
|16
|5
|2
|9
|20 - 32
|17
|14.
|15
|3
|7
|5
|14 - 19
|16
|15.
|15
|3
|5
|7
|15 - 22
|14
|16.
|15
|2
|4
|9
|12 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|17 - 6
|18
|2.
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|3.
|8
|5
|1
|2
|16 - 10
|16
|4.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|10 - 1
|15
|5.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|12 - 4
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|7.
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|8.
|7
|4
|0
|3
|13 - 8
|12
|9.
|0:1
|7
|4
|0
|3
|10 - 10
|12
|10.
|7
|3
|2
|2
|14 - 11
|11
|11.
|1:0
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|12.
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|13.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|15.
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|16.
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|9
|5
|2
|2
|19 - 15
|17
|3.
|0:0
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|4.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|5.
|7
|3
|0
|4
|8 - 13
|9
|6.
|8
|2
|3
|3
|8 - 7
|9
|7.
|1:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|8.
|7
|1
|5
|1
|13 - 13
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|7 - 14
|8
|10.
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|11.
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|12.
|0:1
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|13.
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|14.
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|15.
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|16.
|8
|0
|1
|7
|3 - 17
|1
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|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|12 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|9 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (3)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (2)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|6
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|6
|Сковде АИК
|Elias Lindell
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4