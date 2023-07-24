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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 15.
ГАИС
0:0
Первый тайм: 43'
Вестерос
0'
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
22
Anes
Cardaklija
2
Бинаку
Эгзон
16
Салихович
Дино
7
Оберг
Йоаким
25
Линдберг
Йонас
9
Gustav
Lundgren
11
Линдберг
Юлиус
10
Селик
Мерван
1
Фагерстрём
Антон
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
8
Daniel
Ask
15
Эдлунд
Олле
31
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
9
Jabir
Abdihakim
Ali
22
Patric
Aaslund
ГАИС
4-3-3
Вестерос
3-4-3

История личных встреч

ГАИС
Вестерос

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
3:0
С
1:0
К
3:0
С
1:0
С
2:2
С
4:1
С
1:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

12
1

Голов в среднем за матч

3
0.33

Среднее время на гол

30
270

Всего голов

15
4

Голов в среднем за матч

2.14
0.57

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

42
157

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдберг Юлиус 6 (1) 0.4
Селик Мерван 4 0.27
Фрайди Ричард 3 0.2
Gustav Lundgren 2 0.13
Хольмстрём Александр Аль 2 0.13
Салихович Дино 1 0.07
Robin Frej 1 0.07
Anes Cardaklija 1 0.07
Filip Beckman 1 0.07
Линдберг Йонас 0 0
Бинаку Эгзон 0 0
Оберг Йоаким 0 0
Axel Henriksson 0 0
Александерссон Виктор 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Саймон 5 0.33
Jabir Abdihakim Ali 5 0.33
Jaheem Burke 4 0.27
Max Larsson 2 0.13
Miguel Sandberg 2 0.13
Гефверт Симон 1 0.07
Нсабиумва Фредерик 1 0.07
Эдлунд Олле 1 0.07
Троне Филип 1 0.07
Гамбош Мартин 1 0.07
Anders Hellblom 1 0.07
Daniel Ask 0 0
Alex Douglas 0 0
Patric Aaslund 0 0
Herman Magnusson 0 0

Карточки

ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрайди Ричард 3 1
Норен Аксель 4 0
Бинаку Эгзон 3 0
Селик Мерван 2 0
Вангберг Август 2 0
Хольмстрём Александр Аль 2 0
Линдберг Юлиус 2 0
Оберг Йоаким 2 0
Салихович Дино 1 0
Axel Henriksson 1 0
Александерссон Виктор 1 0
Robin Frej 1 0
Anes Cardaklija 1 0
Filip Beckman 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдлунд Олле 2 0
Гамбош Мартин 2 0
Jabir Abdihakim Ali 2 0
Троне Филип 1 0
Нсабиумва Фредерик 1 0
Alex Douglas 1 0
Patric Aaslund 1 0
Herman Magnusson 1 0
Max Larsson 1 0
Jaheem Burke 1 0

Результаты матчей

ГАИС
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Вестерос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
3
ГАИС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Вестерос
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

8
9
ГАИС
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Вестерос
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

9
12

Голы по времени матча

Забито

13
15
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
2
15%
2
13%
1-15
2
15%
3
20%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
5
33%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
4
31%
4
27%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
4
57%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
2
22%
1
11%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Забито

22
24
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
4
18%
3
13%
1-15
4
18%
3
13%
16-30
3
14%
1
4%
31-45
3
14%
7
29%
29%
46-60
2
9%
4
17%
61-75
6
27%
6
25%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
1
13%
5
56%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

ГАИС
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ГАИС - Гефле 1:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3
ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 ГАИС - Ландскруна 2:0 Утсиктенс - ГАИС 1:2 ГАИС - Браге 3:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 ГАИС - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Твакер 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 ГАИС - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 2:1
Вестерос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Вестерос - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Вестерос - Сковде АИК 4:0
Эстерсунд - Вестерос 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Треллеборг - Вестерос 3:2 Вестерос - Эстер 2:1 Вестерос - Ландскруна 0:0 Гефле - Вестерос 0:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эребру 3:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Вестерос - Эргрюте 0:0 Браге - Вестерос 1:2 Вестерос - Сандвикен 5:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Васалунд - Вестерос 2:1 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2

Результаты матчей

ГАИС
Вестерос

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

ГАИС
Вестерос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
4
3
1.5
3
4
2
5
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
5
2
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
7
7
1.5
8
6
3
11
2.5
4
10
1
13
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 15 11 2 2 29 - 11 35
2.
Вестерос
 0:0 15 9 4 2 24 - 9 31
3.
Эстер
 16 9 2 5 32 - 23 29
4.
ГАИС
 0:0 15 7 5 3 21 - 9 26
5.
Йёнчёпинг
 15 6 6 3 29 - 23 24
6.
Браге
 15 6 2 7 19 - 22 20
7.
Эстерсунд
 15 5 5 5 22 - 18 20
8.
Хельсинборг
 1:0 15 5 4 6 12 - 13 19
9.
Гефле
 15 5 4 6 19 - 22 19
10.
Ландскруна
 15 5 3 7 16 - 22 18
11.
Треллеборг
 0:1 15 5 2 8 18 - 25 17
12.
Сирианска Эскильстуна
 15 4 5 6 12 - 19 17
13.
Сундсвалль
 16 5 2 9 20 - 32 17
14.
Эребру
 15 3 7 5 14 - 19 16
15.
Эргрюте
 15 3 5 7 15 - 22 14
16.
Сковде АИК
 15 2 4 9 12 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 7 6 0 1 17 - 6 18
2.
Браге
 8 5 1 2 14 - 8 16
3.
Йёнчёпинг
 8 5 1 2 16 - 10 16
4.
Вестерос
 0:0 7 4 3 0 10 - 1 15
5.
ГАИС
 0:0 8 4 2 2 12 - 4 14
6.
Ландскруна
 8 4 2 2 12 - 10 14
7.
Гефле
 8 4 2 2 14 - 12 14
8.
Эстер
 7 4 0 3 13 - 8 12
9.
Треллеборг
 0:1 7 4 0 3 10 - 10 12
10.
Эстерсунд
 7 3 2 2 14 - 11 11
11.
Хельсинборг
 1:0 8 3 2 3 6 - 6 11
12.
Эребру
 8 2 5 1 7 - 4 11
13.
Сковде АИК
 7 2 3 2 9 - 8 9
14.
Эргрюте
 7 2 3 2 11 - 10 9
15.
Сирианска Эскильстуна
 7 2 3 2 5 - 5 9
16.
Сундсвалль
 9 2 2 5 12 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 8 5 2 1 12 - 5 17
2.
Эстер
 9 5 2 2 19 - 15 17
3.
Вестерос
 0:0 8 5 1 2 14 - 8 16
4.
ГАИС
 0:0 7 3 3 1 9 - 5 12
5.
Сундсвалль
 7 3 0 4 8 - 13 9
6.
Эстерсунд
 8 2 3 3 8 - 7 9
7.
Хельсинборг
 1:0 7 2 2 3 6 - 7 8
8.
Йёнчёпинг
 7 1 5 1 13 - 13 8
9.
Сирианска Эскильстуна
 8 2 2 4 7 - 14 8
10.
Гефле
 7 1 2 4 5 - 10 5
11.
Эребру
 7 1 2 4 7 - 15 5
12.
Треллеборг
 0:1 8 1 2 5 8 - 15 5
13.
Эргрюте
 8 1 2 5 4 - 12 5
14.
Ландскруна
 7 1 1 5 4 - 12 4
15.
Браге
 7 1 1 5 5 - 14 4
16.
Сковде АИК
 8 0 1 7 3 - 17 1
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 12 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 9 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (3)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (2)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Эргрюте Дротт Джонатан 6
Утсиктенс Albin Skoglund 6
Сковде АИК Elias Lindell 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Весь список
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