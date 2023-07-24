Тур: 15.
0'
0:1
45' ГолГефверт Симон
0:2
48' ГолJabir Abdihakim Ali
51' Желтая карточкаAnes Cardaklija
90'+6
Ход матча
45'
0:1
48'
51'
10
Селик
Мерван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Erik Krantz
-
12 Robin Frej
-
20 Chisom Chidi
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
-
31 Max LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Троне ФилипНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
История личных встреч
ГАИС
Вестерос
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
12
1
Голов в среднем за матч
3
0.33
Среднее время на гол
30
270
Всего голов
15
4
Голов в среднем за матч
2.14
0.57
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
42
157
Бомбардиры внутри турнира
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдберг Юлиус
|6 (1)
|0.4
|Селик Мерван
|4
|0.27
|Фрайди Ричард
|3
|0.2
|Gustav Lundgren
|2
|0.13
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0.13
|Салихович Дино
|1
|0.07
|Robin Frej
|1
|0.07
|Anes Cardaklija
|1
|0.07
|Filip Beckman
|1
|0.07
|Линдберг Йонас
|0
|0
|Бинаку Эгзон
|0
|0
|Оберг Йоаким
|0
|0
|Axel Henriksson
|0
|0
|Александерссон Виктор
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jabir Abdihakim Ali
|6
|0.4
|Йоханссон Саймон
|5
|0.33
|Jaheem Burke
|4
|0.27
|Гефверт Симон
|2
|0.13
|Max Larsson
|2
|0.13
|Miguel Sandberg
|2
|0.13
|Нсабиумва Фредерик
|1
|0.07
|Эдлунд Олле
|1
|0.07
|Троне Филип
|1
|0.07
|Гамбош Мартин
|1
|0.07
|Anders Hellblom
|1
|0.07
|Daniel Ask
|0
|0
|Patric Aaslund
|0
|0
|Alex Douglas
|0
|0
|Herman Magnusson
|0
|0
Карточки
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрайди Ричард
|3
|1
|Норен Аксель
|4
|0
|Бинаку Эгзон
|3
|0
|Селик Мерван
|2
|0
|Вангберг Август
|2
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|Линдберг Юлиус
|2
|0
|Оберг Йоаким
|2
|0
|Anes Cardaklija
|2
|0
|Салихович Дино
|1
|0
|Axel Henriksson
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
|Robin Frej
|1
|0
|Filip Beckman
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдлунд Олле
|2
|0
|Гамбош Мартин
|2
|0
|Jabir Abdihakim Ali
|2
|0
|Троне Филип
|1
|0
|Нсабиумва Фредерик
|1
|0
|Alex Douglas
|1
|0
|Patric Aaslund
|1
|0
|Herman Magnusson
|1
|0
|Max Larsson
|1
|0
|Jaheem Burke
|1
|0
Результаты матчей
ГАИС
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Вестерос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
1
3
ГАИС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Вестерос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
8
9
ГАИС
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Вестерос
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
9
12
Голы по времени матча
Забито
13
17
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
2
15%
2
12%
1-15
2
15%
3
18%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
2
15%
6
35%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
4
31%
4
24%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
2
40%
4
57%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
2
22%
1
11%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Забито
22
26
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
4
18%
3
12%
1-15
4
18%
3
12%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
3
14%
8
31%
46-60
2
9%
4
15%
61-75
6
27%
6
23%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
2
22%
31-45
2
20%
5
56%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
ГАИС
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ГАИС - Гефле 1:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3
ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 ГАИС - Ландскруна 2:0 Утсиктенс - ГАИС 1:2 ГАИС - Браге 3:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 ГАИС - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Твакер 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 ГАИС - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 2:1
Вестерос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Вестерос - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Вестерос - Сковде АИК 4:0
Эстерсунд - Вестерос 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Треллеборг - Вестерос 3:2 Вестерос - Эстер 2:1 Вестерос - Ландскруна 0:0 Гефле - Вестерос 0:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эребру 3:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Вестерос - Эргрюте 0:0 Браге - Вестерос 1:2 Вестерос - Сандвикен 5:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Васалунд - Вестерос 2:1 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2
Результаты матчей
ГАИС
Вестерос
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
ГАИС
Вестерос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
43
44
34
26
25
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
62
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
123
78
96
312
411
114
114
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|12 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|9 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (3)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (2)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|6
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|6
|Сковде АИК
|Elias Lindell
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4