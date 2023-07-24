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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 15.
ГАИС
0:2
Конец матча
Вестерос
0'
0:1
45' Гол
Гефверт Симон
0:2
48' Гол
Jabir Abdihakim Ali
51' Желтая карточка
Anes Cardaklija
90'+6
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
22
Anes
Cardaklija
2
Бинаку
Эгзон
16
Салихович
Дино
7
Оберг
Йоаким
25
Линдберг
Йонас
9
Gustav
Lundgren
11
Линдберг
Юлиус
10
Селик
Мерван
1
Фагерстрём
Антон
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
8
Daniel
Ask
15
Эдлунд
Олле
31
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
9
Jabir
Abdihakim
Ali
22
Patric
Aaslund
ГАИС
4-3-3
Вестерос
3-4-3

История личных встреч

ГАИС
Вестерос

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
3:0
С
1:0
К
3:0
С
1:0
С
2:2
С
4:1
С
1:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

12
1

Голов в среднем за матч

3
0.33

Среднее время на гол

30
270

Всего голов

15
4

Голов в среднем за матч

2.14
0.57

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

42
157

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдберг Юлиус 6 (1) 0.4
Селик Мерван 4 0.27
Фрайди Ричард 3 0.2
Gustav Lundgren 2 0.13
Хольмстрём Александр Аль 2 0.13
Салихович Дино 1 0.07
Robin Frej 1 0.07
Anes Cardaklija 1 0.07
Filip Beckman 1 0.07
Линдберг Йонас 0 0
Бинаку Эгзон 0 0
Оберг Йоаким 0 0
Axel Henriksson 0 0
Александерссон Виктор 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jabir Abdihakim Ali 6 0.4
Йоханссон Саймон 5 0.33
Jaheem Burke 4 0.27
Гефверт Симон 2 0.13
Max Larsson 2 0.13
Miguel Sandberg 2 0.13
Нсабиумва Фредерик 1 0.07
Эдлунд Олле 1 0.07
Троне Филип 1 0.07
Гамбош Мартин 1 0.07
Anders Hellblom 1 0.07
Daniel Ask 0 0
Patric Aaslund 0 0
Alex Douglas 0 0
Herman Magnusson 0 0

Карточки

ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрайди Ричард 3 1
Норен Аксель 4 0
Бинаку Эгзон 3 0
Селик Мерван 2 0
Вангберг Август 2 0
Хольмстрём Александр Аль 2 0
Линдберг Юлиус 2 0
Оберг Йоаким 2 0
Anes Cardaklija 2 0
Салихович Дино 1 0
Axel Henriksson 1 0
Александерссон Виктор 1 0
Robin Frej 1 0
Filip Beckman 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдлунд Олле 2 0
Гамбош Мартин 2 0
Jabir Abdihakim Ali 2 0
Троне Филип 1 0
Нсабиумва Фредерик 1 0
Alex Douglas 1 0
Patric Aaslund 1 0
Herman Magnusson 1 0
Max Larsson 1 0
Jaheem Burke 1 0

Результаты матчей

ГАИС
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Вестерос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
3
ГАИС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Вестерос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

8
9
ГАИС
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Вестерос
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

9
12

Голы по времени матча

Забито

13
17
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
2
15%
2
12%
1-15
2
15%
3
18%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
2
15%
6
35%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
4
31%
4
24%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
2
40%
4
57%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
2
22%
1
11%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Забито

22
26
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
4
18%
3
12%
1-15
4
18%
3
12%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
3
14%
8
31%
46-60
2
9%
4
15%
61-75
6
27%
6
23%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
2
22%
31-45
2
20%
5
56%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

ГАИС
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ГАИС - Гефле 1:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3
ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 ГАИС - Ландскруна 2:0 Утсиктенс - ГАИС 1:2 ГАИС - Браге 3:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 ГАИС - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Твакер 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 ГАИС - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 2:1
Вестерос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Вестерос - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Вестерос - Сковде АИК 4:0
Эстерсунд - Вестерос 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Треллеборг - Вестерос 3:2 Вестерос - Эстер 2:1 Вестерос - Ландскруна 0:0 Гефле - Вестерос 0:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эребру 3:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Вестерос - Эргрюте 0:0 Браге - Вестерос 1:2 Вестерос - Сандвикен 5:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Васалунд - Вестерос 2:1 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2

Результаты матчей

ГАИС
Вестерос

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

ГАИС
Вестерос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
3
4
4
1.5
3
4
2
6
2.5
2
5
1
7
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
6
2
1
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
3
7
8
1.5
9
6
3
12
2.5
4
11
1
14
3.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 15 11 2 2 29 - 11 35
2.
Вестерос
 15 10 3 2 26 - 9 33
3.
Эстер
 16 9 2 5 32 - 23 29
4.
ГАИС
 15 7 4 4 21 - 11 25
5.
Йёнчёпинг
 15 6 6 3 29 - 23 24
6.
Браге
 15 6 2 7 19 - 22 20
7.
Треллеборг
 15 6 2 7 21 - 25 20
8.
Эстерсунд
 15 5 5 5 22 - 18 20
9.
Гефле
 15 5 4 6 19 - 22 19
10.
Ландскруна
 15 5 3 7 16 - 22 18
11.
Сирианска Эскильстуна
 15 4 5 6 12 - 19 17
12.
Сундсвалль
 16 5 2 9 20 - 32 17
13.
Хельсинборг
 15 4 4 7 12 - 16 16
14.
Эребру
 15 3 7 5 14 - 19 16
15.
Эргрюте
 15 3 5 7 15 - 22 14
16.
Сковде АИК
 15 2 4 9 12 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 7 6 0 1 17 - 6 18
2.
Браге
 8 5 1 2 14 - 8 16
3.
Йёнчёпинг
 8 5 1 2 16 - 10 16
4.
Вестерос
 7 4 3 0 10 - 1 15
5.
Ландскруна
 8 4 2 2 12 - 10 14
6.
Гефле
 8 4 2 2 14 - 12 14
7.
ГАИС
 8 4 1 3 12 - 6 13
8.
Эстер
 7 4 0 3 13 - 8 12
9.
Треллеборг
 7 4 0 3 10 - 10 12
10.
Эстерсунд
 7 3 2 2 14 - 11 11
11.
Эребру
 8 2 5 1 7 - 4 11
12.
Сковде АИК
 7 2 3 2 9 - 8 9
13.
Эргрюте
 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Сирианска Эскильстуна
 7 2 3 2 5 - 5 9
15.
Хельсинборг
 8 2 2 4 6 - 9 8
16.
Сундсвалль
 9 2 2 5 12 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 8 6 0 2 16 - 8 18
2.
Утсиктенс
 8 5 2 1 12 - 5 17
3.
Эстер
 9 5 2 2 19 - 15 17
4.
ГАИС
 7 3 3 1 9 - 5 12
5.
Сундсвалль
 7 3 0 4 8 - 13 9
6.
Эстерсунд
 8 2 3 3 8 - 7 9
7.
Хельсинборг
 7 2 2 3 6 - 7 8
8.
Йёнчёпинг
 7 1 5 1 13 - 13 8
9.
Треллеборг
 8 2 2 4 11 - 15 8
10.
Сирианска Эскильстуна
 8 2 2 4 7 - 14 8
11.
Гефле
 7 1 2 4 5 - 10 5
12.
Эребру
 7 1 2 4 7 - 15 5
13.
Эргрюте
 8 1 2 5 4 - 12 5
14.
Ландскруна
 7 1 1 5 4 - 12 4
15.
Браге
 7 1 1 5 5 - 14 4
16.
Сковде АИК
 8 0 1 7 3 - 17 1
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 12 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 9 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (3)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (2)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Эргрюте Дротт Джонатан 6
Утсиктенс Albin Skoglund 6
Сковде АИК Elias Lindell 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Patric Aaslund сделал результативную передачу.
  • 46'
    Г О О О О Л - Гефверт Симон бьет в цель!
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