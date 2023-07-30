Тур: 16.
0'
1:0
25' ГолPatric Aaslund
57' Желтая карточкаЛундин Оскар
65' Желтая карточкаJabir Abdihakim Ali
75' Красная карточкаАспгрен Кристоффер
1:0
77' Не забитый пенальтиDaniel Ask
86' Желтая карточкаKevin Persson
89' Желтая карточкаAnders Hellblom
90' Желтая карточкаDaniel Eliasson
90'+8
Ход матча
25'
1:0
57'
77'
1:0
86'
89'
90'
15
Эдлунд
Олле
31
Max
Larsson
24
Рафаэль
Йорк
11
Энглунд
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
-
31 Max LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Троне ФилипНападающий
- Нападающий
-
-
28 Hugo Bjork
-
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Рафаэль ЙоркЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
20 Albin Hjelm
-
37 Torre Rafael
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
История личных встреч
Вестерос
Гефле
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jabir Abdihakim Ali
|6
|0.38
|Йоханссон Саймон
|5
|0.31
|Jaheem Burke
|4
|0.25
|Гефверт Симон
|2
|0.13
|Max Larsson
|2
|0.13
|Miguel Sandberg
|2
|0.13
|Patric Aaslund
|1
|0.06
|Нсабиумва Фредерик
|1
|0.06
|Эдлунд Олле
|1
|0.06
|Троне Филип
|1
|0.06
|Гамбош Мартин
|1
|0.06
|Anders Hellblom
|1
|0.06
|Daniel Ask
|0
|0
|Alex Douglas
|0
|0
|Herman Magnusson
|0
|0
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энглунд Лео
|6 (2)
|0.38
|Antonio Yakoub
|3
|0.19
|Эдквист Адриан
|2
|0.13
|Лундин Антон
|2
|0.13
|Лундин Оскар
|2
|0.13
|Рафаэль Йорк
|1
|0.06
|Nils Eriksson
|1
|0.06
|Constantino Capotondi
|1
|0.06
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
|Ройсхенберг Мартин
|0
|0
|Йельте Якоб
|0
|0
|Sebastian Friman
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jabir Abdihakim Ali
|3
|0
|Эдлунд Олле
|2
|0
|Гамбош Мартин
|2
|0
|Троне Филип
|1
|0
|Нсабиумва Фредерик
|1
|0
|Alex Douglas
|1
|0
|Patric Aaslund
|1
|0
|Herman Magnusson
|1
|0
|Max Larsson
|1
|0
|Jaheem Burke
|1
|0
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдквист Адриан
|5
|0
|Лундин Оскар
|5
|0
|Аспгрен Кристоффер
|2
|1
|Antonio Yakoub
|3
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Энглунд Лео
|2
|0
|Рафаэль Йорк
|2
|0
|Kevin Persson
|2
|0
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0
|Iu Ranera
|1
|0
|Nils Eriksson
|1
|0
|Constantino Capotondi
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
Результаты матчей
Вестерос
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Гефле
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
4
Вестерос
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Гефле
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
6
Волевые поражения
14
13
Вестерос
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Гефле
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
14
17
Голы по времени матча
Забито
9
5
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
11%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
2
10
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
50%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
50%
3
30%
76-90
Забито
17
14
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
6
35%
5
36%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
4
24%
3
21%
76-90
Пропущено
7
12
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
4
33%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
4
57%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
26
19
8 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
3
12%
2
11%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
2
8%
3
16%
31-45
8
31%
6
32%
46-60
4
15%
3
16%
61-75
6
23%
3
16%
76-90
Пропущено
9
22
2 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 12
0
0%
5
23%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
22%
4
18%
31-45
5
56%
5
23%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
2
22%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ГАИС - Вестерос 0:2 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2
Вестерос - Сковде АИК 4:0 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Треллеборг - Вестерос 3:2 Вестерос - Эстер 2:1 Вестерос - Ландскруна 0:0 Гефле - Вестерос 0:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эребру 3:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Вестерос - Эргрюте 0:0 Браге - Вестерос 1:2 Вестерос - Сандвикен 5:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Васалунд - Вестерос 2:1 Вестерос - Броммапойкарна 3:0
Гефле
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гефле - Эстерсунд 2:2 ГАИС - Гефле 1:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Гефле - Браге 0:1
Гефле - Эстер 3:2 Эребру - Гефле 2:0 Гефле - Сундсвалль 1:3 Эргрюте - Гефле 3:1 Браге - Гефле 1:1 Гефле - Сковде АИК 4:1 Гефле - Вестерос 0:3 Ландскруна - Гефле 1:0 Гефле - Утсиктенс 1:1 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Гефле 0:1 Гефле - Юргорден 0:0 Гефле - Васалунд 2:3 Гефле - Hudiksvall 2:1 Гефле - Сандвикен 1:1
Результаты матчей
Вестерос
Гефле
Точный счет
0:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Вестерос
Гефле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
71
34
44
25
26
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
123
96
411
411
213
114
114
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|12 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|10 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|9 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (3)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Эстерсунд
|Вейлид Сесар
|1 5
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|6
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|6
|Эргрюте
|Erion Sadiku
|6