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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 16.
Вестерос
1:0
Конец матча
Гефле
0'
1:0
25' Гол
Patric Aaslund
57' Желтая карточка
Лундин Оскар
65' Желтая карточка
Jabir Abdihakim Ali
75' Красная карточка
Аспгрен Кристоффер
1:0
77' Не забитый пенальти
Daniel Ask
86' Желтая карточка
Kevin Persson
89' Желтая карточка
Anders Hellblom
90' Желтая карточка
Daniel Eliasson
90'+8
1
Фагерстрём
Антон
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
4
Umit
Aras
11
Гефверт
Симон
8
Daniel
Ask
15
Эдлунд
Олле
31
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
9
Jabir
Abdihakim
Ali
22
Patric
Aaslund
13
Уоллиндер
Робин
16
Kevin
Persson
29
Ройсхенберг
Мартин
24
Рафаэль
Йорк
19
Аспгрен
Кристоффер
14
Sebastian
Friman
18
Constantino
Capotondi
6
Лундин
Оскар
12
Эдквист
Адриан
11
Энглунд
Лео
10
Antonio
Yakoub
Вестерос
3-4-3
Гефле
5-2-3

История личных встреч

Вестерос
Гефле

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

С
0:3
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jabir Abdihakim Ali 6 0.38
Йоханссон Саймон 5 0.31
Jaheem Burke 4 0.25
Гефверт Симон 2 0.13
Max Larsson 2 0.13
Miguel Sandberg 2 0.13
Patric Aaslund 1 0.06
Нсабиумва Фредерик 1 0.06
Эдлунд Олле 1 0.06
Троне Филип 1 0.06
Гамбош Мартин 1 0.06
Anders Hellblom 1 0.06
Daniel Ask 0 0
Alex Douglas 0 0
Herman Magnusson 0 0
Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энглунд Лео 6 (2) 0.38
Antonio Yakoub 3 0.19
Эдквист Адриан 2 0.13
Лундин Антон 2 0.13
Лундин Оскар 2 0.13
Рафаэль Йорк 1 0.06
Nils Eriksson 1 0.06
Constantino Capotondi 1 0.06
Аспгрен Кристоффер 0 0
Ройсхенберг Мартин 0 0
Йельте Якоб 0 0
Sebastian Friman 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jabir Abdihakim Ali 3 0
Эдлунд Олле 2 0
Гамбош Мартин 2 0
Троне Филип 1 0
Нсабиумва Фредерик 1 0
Alex Douglas 1 0
Patric Aaslund 1 0
Herman Magnusson 1 0
Max Larsson 1 0
Jaheem Burke 1 0
Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдквист Адриан 5 0
Лундин Оскар 5 0
Аспгрен Кристоффер 2 1
Antonio Yakoub 3 0
Лундин Антон 2 0
Энглунд Лео 2 0
Рафаэль Йорк 2 0
Kevin Persson 2 0
Ройсхенберг Мартин 1 0
Iu Ranera 1 0
Nils Eriksson 1 0
Constantino Capotondi 1 0
Niclas Haakansson 1 0

Результаты матчей

Вестерос
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Гефле
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
4
Вестерос
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Гефле
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

14
13
Вестерос
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Гефле
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

14
17

Голы по времени матча

Забито

9
5
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
11%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

2
10
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
50%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
50%
3
30%
76-90

Забито

17
14
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
6
35%
5
36%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
4
24%
3
21%
76-90

Пропущено

7
12
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
4
33%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
4
57%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

26
19
8 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
3
12%
2
11%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
2
8%
3
16%
31-45
8
31%
6
32%
46-60
4
15%
3
16%
61-75
6
23%
3
16%
76-90

Пропущено

9
22
2 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 12
0
0%
5
23%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
22%
4
18%
31-45
5
56%
5
23%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
2
22%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ГАИС - Вестерос 0:2 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2
Вестерос - Сковде АИК 4:0 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Треллеборг - Вестерос 3:2 Вестерос - Эстер 2:1 Вестерос - Ландскруна 0:0 Гефле - Вестерос 0:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эребру 3:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Вестерос - Эргрюте 0:0 Браге - Вестерос 1:2 Вестерос - Сандвикен 5:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Васалунд - Вестерос 2:1 Вестерос - Броммапойкарна 3:0
Гефле
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гефле - Эстерсунд 2:2 ГАИС - Гефле 1:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Гефле - Браге 0:1
Гефле - Эстер 3:2 Эребру - Гефле 2:0 Гефле - Сундсвалль 1:3 Эргрюте - Гефле 3:1 Браге - Гефле 1:1 Гефле - Сковде АИК 4:1 Гефле - Вестерос 0:3 Ландскруна - Гефле 1:0 Гефле - Утсиктенс 1:1 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Гефле 0:1 Гефле - Юргорден 0:0 Гефле - Васалунд 2:3 Гефле - Hudiksvall 2:1 Гефле - Сандвикен 1:1

Результаты матчей

Вестерос
Гефле

Точный счет

0:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Вестерос
Гефле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
4
1.5
4
4
2
5
2.5
2
6
1
6
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
9
6
1.5
4
11
4
11
2.5
2
13
1
14
3.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 16 11 3 2 27 - 9 36
2.
Утсиктенс
 15 11 2 2 29 - 11 35
3.
Эстер
 17 10 2 5 36 - 23 32
4.
ГАИС
 15 7 4 4 21 - 11 25
5.
Йёнчёпинг
 16 6 6 4 29 - 27 24
6.
Браге
 16 6 3 7 20 - 23 21
7.
Ландскруна
 16 6 3 7 19 - 22 21
8.
Эстерсунд
 16 5 6 5 23 - 19 21
9.
Треллеборг
 16 6 2 8 21 - 28 20
10.
Сирианска Эскильстуна
 16 5 5 6 15 - 19 20
11.
Гефле
 16 5 4 7 19 - 23 19
12.
Сундсвалль
 17 5 3 9 21 - 33 18
13.
Хельсинборг
 15 4 4 7 12 - 16 16
14.
Эребру
 15 3 7 5 14 - 19 16
15.
Эргрюте
 16 3 6 7 16 - 23 15
16.
Сковде АИК
 16 2 4 10 12 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 7 6 0 1 17 - 6 18
2.
Вестерос
 8 5 3 0 11 - 1 18
3.
Браге
 8 5 1 2 14 - 8 16
4.
Йёнчёпинг
 8 5 1 2 16 - 10 16
5.
Эстер
 8 5 0 3 17 - 8 15
6.
Гефле
 8 4 2 2 14 - 12 14
7.
Ландскруна
 8 4 2 2 12 - 10 14
8.
ГАИС
 8 4 1 3 12 - 6 13
9.
Треллеборг
 8 4 0 4 10 - 13 12
10.
Сирианска Эскильстуна
 8 3 3 2 8 - 5 12
11.
Эстерсунд
 8 3 3 2 15 - 12 12
12.
Эребру
 8 2 5 1 7 - 4 11
13.
Эргрюте
 8 2 4 2 12 - 11 10
14.
Сковде АИК
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Хельсинборг
 8 2 2 4 6 - 9 8
16.
Сундсвалль
 9 2 2 5 12 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 8 6 0 2 16 - 8 18
2.
Утсиктенс
 8 5 2 1 12 - 5 17
3.
Эстер
 9 5 2 2 19 - 15 17
4.
ГАИС
 7 3 3 1 9 - 5 12
5.
Сундсвалль
 8 3 1 4 9 - 14 10
6.
Эстерсунд
 8 2 3 3 8 - 7 9
7.
Хельсинборг
 7 2 2 3 6 - 7 8
8.
Треллеборг
 8 2 2 4 11 - 15 8
9.
Сирианска Эскильстуна
 8 2 2 4 7 - 14 8
10.
Йёнчёпинг
 8 1 5 2 13 - 17 8
11.
Ландскруна
 8 2 1 5 7 - 12 7
12.
Эребру
 7 1 2 4 7 - 15 5
13.
Гефле
 8 1 2 5 5 - 11 5
14.
Эргрюте
 8 1 2 5 4 - 12 5
15.
Браге
 8 1 2 5 6 - 15 5
16.
Сковде АИК
 9 0 1 8 3 - 20 1
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 12 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 10 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 9 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (3)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эстерсунд Вейлид Сесар 1 5
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Эргрюте Дротт Джонатан 6
Утсиктенс Albin Skoglund 6
Эргрюте Erion Sadiku 6
Весь список
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    • 57'
      Лундин Оскар получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 25'
      Daniel Ask сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Patric Aaslund бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Вестерос 1:0 Гефле онлайн

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