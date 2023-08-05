Тур: 2. Стадион: MOL Arena.
0'
1:0
9' ГолКрстович Никола
23' Желтая карточкаJan Mizerak
25' Желтая карточкаBoris Turcak
2:0
26' ГолАндзуана Иоан
32' Желтая карточкаГоликов Александр
37' Желтая карточкаРисванис Спирос
3:0
38' ГолAmmar Ramadan
55' Желтая карточкаПачинда Эрик
4:0
61' ГолКрстович Никола
4:1
79' ГолMarcel Vasil
5:1
82' ГолZoran Zahradnik
5:2
83' ГолПачинда Эрик
90'+4
Ход матча
9'
1:0
23'
25'
26'
2:0
37'
38'
3:0
55'
61'
4:0
79'
4:1
82'
83'
5:2
78
Пинту
Алекс
46
Труса
Матей
22
Кира
Матуш
20
Кривак
Ян
24
Фашко
Михал
10
Boris
Turcak
55
Медвед
Жан
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Труса МатейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Кальмар ЖолтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
21 Mark Csinger
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
- Основной состав
-
22 Кира МатушВратарь
- Защитник
-
20 Кривак ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Фашко МихалПолузащитник
-
10 Boris TurcakПолузащитник
-
55 Медвед ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Защитник
-
-
-
11 Marcel Vasil
-
-
Главный тренер: Anton Soltis
История личных встреч
ДАК
Кошице
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.8
0.67
Среднее время на гол
50
135
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.63
0.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
102
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|2
|1
|Андзуана Иоан
|1
|0.5
|Ammar Ramadan
|1
|0.5
|Zoran Zahradnik
|1
|0.5
|Качер Мирослав
|0
|0
|Герц Кристиан
|0
|0
|Ниархос Иоаннис
|0
|0
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пачинда Эрик
|1
|0.5
|Marcel Vasil
|1
|0.5
|Miroslav Sovic
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисванис Спирос
|1
|0
|Труса Матей
|1
|0
|Mark Csinger
|1
|0
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голиков Александр
|1
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|Boris Turcak
|1
|0
|Кесе Кристи
|1
|0
|Медвед Жан
|1
|0
|Jan Mizerak
|1
|0
|Галлович Давид
|1
|0
Результаты матчей
ДАК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кошице
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
ДАК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Кошице
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
100%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
100%
1
20%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
100%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
100%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Михаловце - ДАК 0:0 Дила - ДАК 2:0 ДАК - Дила 2:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0
Жилина - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 2:3 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Жилина 1:0 ДАК - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Ружомберок - ДАК 0:1 ДАК - Скалица 2:1 Михаловце - ДАК 0:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 ДАК - Ружомберок 1:0 Тренчин - ДАК 0:4 ДАК - Спартак Трнава 1:0
Кошице
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кошице - Слован Братислава 0:0 Диошдьёр - Кошице 0:1 Пардубице - Кошице 0:2 Богемианс Дублин - Кошице 4:1
Татран Липтовски-Микулаш - Кошице 1:2 Кошице - Кишварда 1:2 Кошице - Ружомберок 2:3 Кошице - Погронье 5:0 Кошице - Спишска-Нова-Вес 6:0 Карвина - Кошице 3:1 Лисен - Кошице 2:2 Адмира - Кошице 0:1 Железярне Подбрезова - Кошице 3:2 Кошице - Требишов 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 4:1 Диошдьёр - Кошице 2:0 Дунайcка Cтреда - Кошице 2:1 Ньиредьхаза - Кошице 1:1 Железярне Подбрезова - Кошице 2:1 Р. Жешув - Кошице 2:2
Результаты матчей
ДАК
Кошице
Точный счет
5:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
ДАК
Кошице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
11
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|3
|ДАК
|Крстович Никола
|2
|Ружомберок
|Домонкос Кристоф
|2
|Жилина
|Henry Addo
|2
|Тренчин
|Eynel Soares
|1 (2)
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|2
|Скалица
|Denis Baumgartner
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Слебодник Тибор
|2
|Железярне Подбрезова
|Кузма Марек
|1
|Кошице
|Голиков Александр
|1