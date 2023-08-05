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Словакия: Суперлига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
ДАК
5:2
Конец матча
Кошице
0'
1:0
9' Гол
Крстович Никола
23' Желтая карточка
Jan Mizerak
25' Желтая карточка
Boris Turcak
2:0
26' Гол
Андзуана Иоан
32' Желтая карточка
Голиков Александр
37' Желтая карточка
Рисванис Спирос
3:0
38' Гол
Ammar Ramadan
55' Желтая карточка
Пачинда Эрик
4:0
61' Гол
Крстович Никола
4:1
79' Гол
Marcel Vasil
5:1
82' Гол
Zoran Zahradnik
5:2
83' Гол
Пачинда Эрик
90'+4
41
Попович
Александар
78
Пинту
Алекс
44
Рисванис
Спирос
16
Брунетти
Матеус
17
Андзуана
Иоан
66
Качер
Мирослав
8
Димун
Милан
10
Ammar
Ramadan
46
Труса
Матей
45
Крстович
Никола
80
Гаврич
Желько
22
Кира
Матуш
17
Голиков
Александр
20
Кривак
Ян
18
Шинделарж
Мартин
7
Jan
Mizerak
8
Галлович
Давид
6
Кесе
Кристи
9
Пачинда
Эрик
24
Фашко
Михал
10
Boris
Turcak
55
Медвед
Жан
ДАК
4-3-3
Кошице
4-2-3-1

История личных встреч

ДАК
Кошице

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:1
КС
1:1
К
1:1
С
1:1
С
3:1
С
2:1
С
0:0
С
4:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.8
0.67

Среднее время на гол

50
135

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.63
0.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
102

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 2 1
Андзуана Иоан 1 0.5
Ammar Ramadan 1 0.5
Zoran Zahradnik 1 0.5
Качер Мирослав 0 0
Герц Кристиан 0 0
Ниархос Иоаннис 0 0
Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пачинда Эрик 1 0.5
Marcel Vasil 1 0.5
Miroslav Sovic 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисванис Спирос 1 0
Труса Матей 1 0
Mark Csinger 1 0
Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голиков Александр 1 0
Пачинда Эрик 1 0
Boris Turcak 1 0
Кесе Кристи 1 0
Медвед Жан 1 0
Jan Mizerak 1 0
Галлович Давид 1 0

Результаты матчей

ДАК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кошице
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
ДАК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Кошице
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
100%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
100%
1
20%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
100%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
100%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Михаловце - ДАК 0:0 Дила - ДАК 2:0 ДАК - Дила 2:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0
Жилина - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 2:3 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Жилина 1:0 ДАК - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Ружомберок - ДАК 0:1 ДАК - Скалица 2:1 Михаловце - ДАК 0:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 ДАК - Ружомберок 1:0 Тренчин - ДАК 0:4 ДАК - Спартак Трнава 1:0
Кошице
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кошице - Слован Братислава 0:0 Диошдьёр - Кошице 0:1 Пардубице - Кошице 0:2 Богемианс Дублин - Кошице 4:1
Татран Липтовски-Микулаш - Кошице 1:2 Кошице - Кишварда 1:2 Кошице - Ружомберок 2:3 Кошице - Погронье 5:0 Кошице - Спишска-Нова-Вес 6:0 Карвина - Кошице 3:1 Лисен - Кошице 2:2 Адмира - Кошице 0:1 Железярне Подбрезова - Кошице 3:2 Кошице - Требишов 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 4:1 Диошдьёр - Кошице 2:0 Дунайcка Cтреда - Кошице 2:1 Ньиредьхаза - Кошице 1:1 Железярне Подбрезова - Кошице 2:1 Р. Жешув - Кошице 2:2

Результаты матчей

ДАК
Кошице

Точный счет

5:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

ДАК
Кошице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
ДАК
 2 1 1 0 5 - 2 4
3.
Железярне Подбрезова
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Жилина
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Скалица
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Ружомберок
 2 1 0 1 3 - 4 3
7.
Слован Братислава
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Михаловце
 2 0 1 1 0 - 2 1
9.
Дукла Банска-Бистрица
 2 0 1 1 3 - 6 1
10.
Кошице
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Спартак Трнава
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Злате Моравце
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 1 1 0 0 5 - 2 3
2.
Скалица
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Жилина
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Тренчин
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Ружомберок
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Кошице
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Михаловце
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Слован Братислава
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Злате Моравце
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Железярне Подбрезова
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Спартак Трнава
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Тренчин
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Слован Братислава
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
ДАК
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Спартак Трнава
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Жилина
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Скалица
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Злате Моравце
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Михаловце
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Ружомберок
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Кошице
 1 0 0 1 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 3
ДАК Крстович Никола 2
Ружомберок Домонкос Кристоф 2
Жилина Henry Addo 2
Тренчин Eynel Soares 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Бариш Дамьян 2
Скалица Denis Baumgartner 2
Дукла Банска-Бистрица Слебодник Тибор 2
Железярне Подбрезова Кузма Марек 1
Кошице Голиков Александр 1
Весь список
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