Тур: 18.
2:2
Второй тайм: 57'
0'
0:1
40' ГолAmin Al-Hamawi
45' Желтая карточкаLukas Kjellnaes
0:2
45' ГолВеберг Чарли
49' Желтая карточкаРинг Эрик
1:2
49' ПенальтиJabir Abdihakim Ali
2:2
54' ГолJabir Abdihakim Ali
Ход матча
40'
45'
45'
0:2
49'
49'
54'
15
Эдлунд
Олле
31
Max
Larsson
34
Вагич
Павле
21
Веберг
Чарли
11
Ринг
Эрик
33
Amar
Muhsin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
-
31 Max LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Троне ФилипНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Вагич ПавлеЗащитник
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ринг ЭрикНападающий
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бакстер Стюарт
История личных встреч
Вестерос
Хельсинборг
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
2
12
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Всего голов
2
15
Голов в среднем за матч
0.4
3
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
Среднее время на гол
225
30
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jabir Abdihakim Ali
|7 (1)
|0.39
|Йоханссон Саймон
|5
|0.28
|Jaheem Burke
|4
|0.22
|Гефверт Симон
|2
|0.11
|Эдлунд Олле
|2
|0.11
|Max Larsson
|2
|0.11
|Miguel Sandberg
|2
|0.11
|Patric Aaslund
|1
|0.06
|Нсабиумва Фредерик
|1
|0.06
|Троне Филип
|1
|0.06
|Гамбош Мартин
|1
|0.06
|Диабате Ибрахим
|1
|0.06
|Anders Hellblom
|1
|0.06
|Daniel Ask
|0
|0
|Alex Douglas
|0
|0
|Herman Magnusson
|0
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|5 (1)
|0.28
|Ринг Эрик
|3
|0.17
|Amin Al-Hamawi
|3
|0.17
|Simon Bengtsson
|1
|0.06
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0.06
|Рогне Томас
|1
|0.06
|Веберг Чарли
|1
|0.06
|Benjamin Acquah
|1
|0.06
|Лупер Вильгельм
|0
|0
|Хелльборг Адам
|0
|0
|Альмаджед Сумар
|0
|0
|Ervin Gigovac
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jabir Abdihakim Ali
|3
|0
|Троне Филип
|2
|0
|Эдлунд Олле
|2
|0
|Гамбош Мартин
|2
|0
|Patric Aaslund
|2
|0
|Нсабиумва Фредерик
|1
|0
|Alex Douglas
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Anders Hellblom
|1
|0
|Herman Magnusson
|1
|0
|Umit Aras
|1
|0
|Max Larsson
|1
|0
|Jaheem Burke
|1
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хелльборг Адам
|5
|0
|Philip Reinhold
|4
|0
|Benjamin Acquah
|4
|0
|Хольст Фредерик
|3
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|2
|0
|Лупер Вильгельм
|2
|0
|Альмаджед Сумар
|2
|0
|Виделль Каспер
|2
|0
|Хеллман Эмиль
|2
|0
|Ринг Эрик
|2
|0
|Рогне Томас
|1
|0
|Веберг Чарли
|1
|0
|Вагич Павле
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Ervin Gigovac
|1
|0
|Victor Blixt
|1
|0
|Amin Al-Hamawi
|1
|0
|Lukas Kjellnaes
|1
|0
Результаты матчей
Вестерос
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Хельсинборг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
0
4
Вестерос
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Хельсинборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
5
9
Волевые поражения
16
4
Вестерос
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Хельсинборг
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
7
10
Волевые поражения
16
8
Голы по времени матча
Забито
10
7
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 11
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
2
29%
61-75
2
20%
3
43%
76-90
Пропущено
2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 7
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
1
13%
76-90
Забито
19
7
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
8 Не забивали 13
2
11%
1
14%
1-15
4
21%
1
14%
16-30
1
5%
1
14%
31-45
6
32%
0
0%
46-60
2
11%
1
14%
61-75
4
21%
3
43%
76-90
Пропущено
7
13
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
4
57%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
14%
7
54%
76-90
Забито
29
14
10 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
3
10%
2
14%
1-15
5
17%
1
7%
16-30
2
7%
2
14%
31-45
8
28%
0
0%
46-60
5
17%
3
21%
61-75
6
21%
6
43%
76-90
Пропущено
9
21
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 12
6 Не пропускали 15
0
0%
4
19%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
22%
2
10%
31-45
5
56%
3
14%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
22%
8
38%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Гефле 1:0 ГАИС - Вестерос 0:2 Вестерос - Утсиктенс 1:0
Сундсвалль - Вестерос 1:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Вестерос - Сковде АИК 4:0 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Треллеборг - Вестерос 3:2 Вестерос - Эстер 2:1 Вестерос - Ландскруна 0:0 Гефле - Вестерос 0:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эребру 3:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Вестерос - Эргрюте 0:0 Браге - Вестерос 1:2 Вестерос - Сандвикен 5:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2
Хельсинборг
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 1:2
Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Хельсинборг - Хельсингёр 0:2 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Эребру - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 Браге - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Эстер 0:1 Хельсинборг - АИК 0:3
Результаты матчей
Вестерос
Хельсинборг
Точный счет
0:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%
Тоталы голов в матче
Вестерос
Хельсинборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
54
35
36
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
116
107
413
413
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|3
|2
|37 - 13
|42
|2.
|2:2
|18
|12
|4
|2
|31 - 11
|40
|3.
|19
|10
|3
|6
|38 - 26
|33
|4.
|18
|8
|6
|4
|28 - 14
|30
|5.
|18
|7
|4
|7
|23 - 24
|25
|6.
|18
|6
|7
|5
|25 - 20
|25
|7.
|17
|6
|6
|5
|29 - 29
|24
|8.
|0:0
|18
|6
|4
|8
|23 - 30
|22
|9.
|18
|5
|7
|6
|17 - 21
|22
|10.
|18
|6
|3
|9
|20 - 28
|21
|11.
|18
|6
|3
|9
|20 - 29
|21
|12.
|0:0
|19
|5
|5
|9
|24 - 36
|20
|13.
|17
|4
|6
|7
|19 - 25
|18
|14.
|17
|3
|9
|5
|16 - 21
|18
|15.
|2:2
|18
|4
|6
|8
|17 - 22
|18
|16.
|17
|2
|4
|11
|12 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|23 - 8
|22
|2.
|2:2
|9
|5
|4
|0
|13 - 3
|19
|3.
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|4.
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|5.
|9
|5
|1
|3
|14 - 12
|16
|6.
|9
|5
|0
|4
|18 - 10
|15
|7.
|9
|4
|2
|3
|15 - 9
|14
|8.
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|9.
|0:0
|9
|4
|1
|4
|12 - 15
|13
|10.
|9
|3
|4
|2
|16 - 13
|13
|11.
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|12.
|9
|2
|6
|1
|7 - 4
|12
|13.
|8
|2
|4
|2
|12 - 11
|10
|14.
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|15.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|16.
|2:2
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|9
|7
|0
|2
|18 - 8
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|10
|5
|3
|2
|20 - 16
|18
|4.
|9
|4
|4
|1
|13 - 5
|16
|5.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|6.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|12 - 17
|11
|7.
|2:2
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|8.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|9.
|9
|2
|3
|4
|8 - 15
|9
|10.
|8
|1
|5
|2
|13 - 17
|8
|11.
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|12.
|9
|2
|2
|5
|7 - 14
|8
|13.
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|14.
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|15.
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|16.
|9
|0
|1
|8
|3 - 20
|1
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|12 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|9 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (3)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|8 (2)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|7
|Эстерсунд
|Штольт Малкольм
|7
|Сковде АИК
|Elias Lindell
|7
|Эстерсунд
|Вейлид Сесар
|1 5
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|1 5