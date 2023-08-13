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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 18.
Вестерос
2:2
Второй тайм: 57'
Хельсинборг
0'
0:1
40' Гол
Amin Al-Hamawi
45' Желтая карточка
Lukas Kjellnaes
0:2
45' Гол
Веберг Чарли
49' Желтая карточка
Ринг Эрик
1:2
49' Пенальти
Jabir Abdihakim Ali
2:2
54' Гол
Jabir Abdihakim Ali

Ход матча

40'
0:1
Amin Al-Hamawi
(Simon Bengtsson)
45'
 
Lukas Kjellnaes
45'
0:2
Веберг Чарли
49'
 
Ринг Эрик
49'
Jabir Abdihakim Ali
1:2
53'
Диабате Ибрахим
Max Larsson
 
54'
Jabir Abdihakim Ali
2:2
Лучшие коэффициенты
Вестерос
Ничья
Хельсинборг
6.50
4.70
5.60
Все Коэффициенты
1
Фагерстрём
Антон
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
8
Daniel
Ask
15
Эдлунд
Олле
31
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
9
Jabir
Abdihakim
Ali
22
Patric
Aaslund
1
Йоэльссон
Калле
34
Вагич
Павле
21
Веберг
Чарли
24
Хеллман
Эмиль
22
Simon
Bengtsson
27
Benjamin
Acquah
25
Хелльборг
Адам
41
Lukas
Kjellnaes
11
Ринг
Эрик
33
Amar
Muhsin
15
Amin
Al-Hamawi
Вестерос
3-4-3
Хельсинборг
4-3-3

История личных встреч

Вестерос
Хельсинборг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:1
С
2:2
С
0:4
КШ
0:4
К
0:4

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

2
12

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Всего голов

2
15

Голов в среднем за матч

0.4
3

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1

Среднее время на гол

225
30

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jabir Abdihakim Ali 7 (1) 0.39
Йоханссон Саймон 5 0.28
Jaheem Burke 4 0.22
Гефверт Симон 2 0.11
Эдлунд Олле 2 0.11
Max Larsson 2 0.11
Miguel Sandberg 2 0.11
Patric Aaslund 1 0.06
Нсабиумва Фредерик 1 0.06
Троне Филип 1 0.06
Гамбош Мартин 1 0.06
Диабате Ибрахим 1 0.06
Anders Hellblom 1 0.06
Daniel Ask 0 0
Alex Douglas 0 0
Herman Magnusson 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 5 (1) 0.28
Ринг Эрик 3 0.17
Amin Al-Hamawi 3 0.17
Simon Bengtsson 1 0.06
Стоянович-Фредин Оливер 1 0.06
Рогне Томас 1 0.06
Веберг Чарли 1 0.06
Benjamin Acquah 1 0.06
Лупер Вильгельм 0 0
Хелльборг Адам 0 0
Альмаджед Сумар 0 0
Ervin Gigovac 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jabir Abdihakim Ali 3 0
Троне Филип 2 0
Эдлунд Олле 2 0
Гамбош Мартин 2 0
Patric Aaslund 2 0
Нсабиумва Фредерик 1 0
Alex Douglas 1 0
Диабате Ибрахим 1 0
Anders Hellblom 1 0
Herman Magnusson 1 0
Umit Aras 1 0
Max Larsson 1 0
Jaheem Burke 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хелльборг Адам 5 0
Philip Reinhold 4 0
Benjamin Acquah 4 0
Хольст Фредерик 3 0
Стоянович-Фредин Оливер 2 0
Лупер Вильгельм 2 0
Альмаджед Сумар 2 0
Виделль Каспер 2 0
Хеллман Эмиль 2 0
Ринг Эрик 2 0
Рогне Томас 1 0
Веберг Чарли 1 0
Вагич Павле 1 0
Amar Muhsin 1 0
Ervin Gigovac 1 0
Victor Blixt 1 0
Amin Al-Hamawi 1 0
Lukas Kjellnaes 1 0

Результаты матчей

Вестерос
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Хельсинборг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
4
Вестерос
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Хельсинборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
9

Волевые поражения

16
4
Вестерос
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Хельсинборг
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

7
10

Волевые поражения

16
8

Голы по времени матча

Забито

10
7
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 11
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
2
29%
61-75
2
20%
3
43%
76-90

Пропущено

2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 7
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
1
13%
76-90

Забито

19
7
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
8 Не забивали 13
2
11%
1
14%
1-15
4
21%
1
14%
16-30
1
5%
1
14%
31-45
6
32%
0
0%
46-60
2
11%
1
14%
61-75
4
21%
3
43%
76-90

Пропущено

7
13
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
4
57%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
14%
7
54%
76-90

Забито

29
14
10 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
3
10%
2
14%
1-15
5
17%
1
7%
16-30
2
7%
2
14%
31-45
8
28%
0
0%
46-60
5
17%
3
21%
61-75
6
21%
6
43%
76-90

Пропущено

9
21
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 12
6 Не пропускали 15
0
0%
4
19%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
22%
2
10%
31-45
5
56%
3
14%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
22%
8
38%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Гефле 1:0 ГАИС - Вестерос 0:2 Вестерос - Утсиктенс 1:0
Сундсвалль - Вестерос 1:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Вестерос - Сковде АИК 4:0 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Треллеборг - Вестерос 3:2 Вестерос - Эстер 2:1 Вестерос - Ландскруна 0:0 Гефле - Вестерос 0:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эребру 3:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Вестерос - Эргрюте 0:0 Браге - Вестерос 1:2 Вестерос - Сандвикен 5:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2
Хельсинборг
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 1:2
Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Хельсинборг - Хельсингёр 0:2 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Эребру - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 Браге - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Эстер 0:1 Хельсинборг - АИК 0:3

Результаты матчей

Вестерос
Хельсинборг

Точный счет

0:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%

Тоталы голов в матче

Вестерос
Хельсинборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
4
3
5
1.5
3
6
2
6
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
1
7
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
11
6
10
7
1.5
4
13
4
13
2.5
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 18 13 3 2 37 - 13 42
2.
Вестерос
 2:2 18 12 4 2 31 - 11 40
3.
Эстер
 19 10 3 6 38 - 26 33
4.
ГАИС
 18 8 6 4 28 - 14 30
5.
Гефле
 18 7 4 7 23 - 24 25
6.
Эстерсунд
 18 6 7 5 25 - 20 25
7.
Йёнчёпинг
 17 6 6 5 29 - 29 24
8.
Треллеборг
 0:0 18 6 4 8 23 - 30 22
9.
Сирианска Эскильстуна
 18 5 7 6 17 - 21 22
10.
Ландскруна
 18 6 3 9 20 - 28 21
11.
Браге
 18 6 3 9 20 - 29 21
12.
Сундсвалль
 0:0 19 5 5 9 24 - 36 20
13.
Эргрюте
 17 4 6 7 19 - 25 18
14.
Эребру
 17 3 9 5 16 - 21 18
15.
Хельсинборг
 2:2 18 4 6 8 17 - 22 18
16.
Сковде АИК
 17 2 4 11 12 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 9 7 1 1 23 - 8 22
2.
Вестерос
 2:2 9 5 4 0 13 - 3 19
3.
Гефле
 9 5 2 2 16 - 12 17
4.
Йёнчёпинг
 9 5 1 3 16 - 12 16
5.
Браге
 9 5 1 3 14 - 12 16
6.
Эстер
 9 5 0 4 18 - 10 15
7.
ГАИС
 9 4 2 3 15 - 9 14
8.
Ландскруна
 9 4 2 3 12 - 11 14
9.
Треллеборг
 0:0 9 4 1 4 12 - 15 13
10.
Эстерсунд
 9 3 4 2 16 - 13 13
11.
Сирианска Эскильстуна
 9 3 4 2 9 - 6 13
12.
Эребру
 9 2 6 1 7 - 4 12
13.
Эргрюте
 8 2 4 2 12 - 11 10
14.
Сковде АИК
 8 2 3 3 9 - 10 9
15.
Сундсвалль
 0:0 10 2 3 5 12 - 19 9
16.
Хельсинборг
 2:2 9 2 2 5 8 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 2:2 9 7 0 2 18 - 8 21
2.
Утсиктенс
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Эстер
 10 5 3 2 20 - 16 18
4.
ГАИС
 9 4 4 1 13 - 5 16
5.
Эстерсунд
 9 3 3 3 9 - 7 12
6.
Сундсвалль
 0:0 9 3 2 4 12 - 17 11
7.
Хельсинборг
 2:2 9 2 4 3 9 - 10 10
8.
Треллеборг
 0:0 9 2 3 4 11 - 15 9
9.
Сирианска Эскильстуна
 9 2 3 4 8 - 15 9
10.
Йёнчёпинг
 8 1 5 2 13 - 17 8
11.
Гефле
 9 2 2 5 7 - 12 8
12.
Эргрюте
 9 2 2 5 7 - 14 8
13.
Ландскруна
 9 2 1 6 8 - 17 7
14.
Эребру
 8 1 3 4 9 - 17 6
15.
Браге
 9 1 2 6 6 - 17 5
16.
Сковде АИК
 9 0 1 8 3 - 20 1
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 12 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 9 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (3)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 7
Эстерсунд Штольт Малкольм 7
Сковде АИК Elias Lindell 7
Эстерсунд Вейлид Сесар 1 5
Браге Зеттерстрём Александр 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Г О О О О Л - Веберг Чарли бьет в цель!
  • 45'
    Lukas Kjellnaes получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Simon Bengtsson сделал результативную передачу.
  • 40'
    Г О О О О Л - Amin Al-Hamawi бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вестерос
Ничья
Хельсинборг
6.50
4.70
5.60
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Где смотреть матч Вестерос 2:2 Хельсинборг онлайн

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