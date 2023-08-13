Тур: 18.
3:2
Конец матча
0'
0:1
40' ГолAmin Al-Hamawi
45' Желтая карточкаLukas Kjellnaes
0:2
45' ГолВеберг Чарли
49' Желтая карточкаРинг Эрик
1:2
49' ПенальтиJabir Abdihakim Ali
2:2
54' ГолJabir Abdihakim Ali
3:2
83' ГолНсабиумва Фредерик
90' Желтая карточкаВагич Павле
90'+8
Ход матча
40'
0:1
45'
45'
0:2
49'
49'
54'
83'
90'
90'
15
Эдлунд
Олле
31
Max
Larsson
34
Вагич
Павле
21
Веберг
Чарли
11
Ринг
Эрик
33
Amar
Muhsin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
-
31 Max LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Троне ФилипНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Вагич ПавлеЗащитник
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ринг ЭрикНападающий
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бакстер Стюарт
История личных встреч
Вестерос
Хельсинборг
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
2
12
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Всего голов
2
15
Голов в среднем за матч
0.4
3
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
Среднее время на гол
225
30
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jabir Abdihakim Ali
|8 (1)
|0.44
|Йоханссон Саймон
|5
|0.28
|Jaheem Burke
|4
|0.22
|Гефверт Симон
|2
|0.11
|Нсабиумва Фредерик
|2
|0.11
|Эдлунд Олле
|2
|0.11
|Max Larsson
|2
|0.11
|Miguel Sandberg
|2
|0.11
|Patric Aaslund
|1
|0.06
|Троне Филип
|1
|0.06
|Гамбош Мартин
|1
|0.06
|Диабате Ибрахим
|1
|0.06
|Anders Hellblom
|1
|0.06
|Daniel Ask
|0
|0
|Alex Douglas
|0
|0
|Herman Magnusson
|0
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|5 (1)
|0.28
|Ринг Эрик
|3
|0.17
|Amin Al-Hamawi
|3
|0.17
|Simon Bengtsson
|1
|0.06
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0.06
|Рогне Томас
|1
|0.06
|Веберг Чарли
|1
|0.06
|Benjamin Acquah
|1
|0.06
|Лупер Вильгельм
|0
|0
|Хелльборг Адам
|0
|0
|Альмаджед Сумар
|0
|0
|Хеллман Эмиль
|0
|0
|Ervin Gigovac
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jabir Abdihakim Ali
|3
|0
|Троне Филип
|2
|0
|Эдлунд Олле
|2
|0
|Гамбош Мартин
|2
|0
|Patric Aaslund
|2
|0
|Нсабиумва Фредерик
|1
|0
|Alex Douglas
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Anders Hellblom
|1
|0
|Herman Magnusson
|1
|0
|Umit Aras
|1
|0
|Max Larsson
|1
|0
|Jaheem Burke
|1
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хелльборг Адам
|5
|0
|Philip Reinhold
|4
|0
|Benjamin Acquah
|4
|0
|Хольст Фредерик
|3
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|2
|0
|Лупер Вильгельм
|2
|0
|Вагич Павле
|2
|0
|Альмаджед Сумар
|2
|0
|Виделль Каспер
|2
|0
|Хеллман Эмиль
|2
|0
|Ринг Эрик
|2
|0
|Рогне Томас
|1
|0
|Веберг Чарли
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Ervin Gigovac
|1
|0
|Victor Blixt
|1
|0
|Amin Al-Hamawi
|1
|0
|Lukas Kjellnaes
|1
|0
Результаты матчей
Вестерос
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Хельсинборг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
0
6
Вестерос
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Хельсинборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
5
9
Волевые поражения
16
4
Вестерос
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Хельсинборг
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
17% (3)
33% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
9
10
Волевые поражения
16
10
Голы по времени матча
Забито
13
9
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
1
8%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
3
23%
3
33%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
50%
1
9%
31-45
1
25%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
25%
2
18%
76-90
Забито
19
7
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 14
2
11%
1
14%
1-15
4
21%
1
14%
16-30
1
5%
1
14%
31-45
6
32%
0
0%
46-60
2
11%
1
14%
61-75
4
21%
3
43%
76-90
Пропущено
7
13
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
4
57%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
14%
7
54%
76-90
Забито
32
16
10 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
3
9%
2
13%
1-15
5
16%
1
6%
16-30
2
6%
4
25%
31-45
10
31%
0
0%
46-60
5
16%
3
19%
61-75
7
22%
6
38%
76-90
Пропущено
11
24
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 12
7 Не пропускали 16
0
0%
4
17%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
4
36%
2
8%
31-45
5
45%
5
21%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
2
18%
9
38%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Гефле 1:0 ГАИС - Вестерос 0:2 Вестерос - Утсиктенс 1:0
Сундсвалль - Вестерос 1:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Вестерос - Сковде АИК 4:0 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Треллеборг - Вестерос 3:2 Вестерос - Эстер 2:1 Вестерос - Ландскруна 0:0 Гефле - Вестерос 0:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эребру 3:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Вестерос - Эргрюте 0:0 Браге - Вестерос 1:2 Вестерос - Сандвикен 5:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2
Хельсинборг
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 1:2
Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Хельсинборг - Хельсингёр 0:2 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Эребру - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 Браге - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Эстер 0:1 Хельсинборг - АИК 0:3
Результаты матчей
Вестерос
Хельсинборг
Точный счет
0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
Тоталы голов в матче
Вестерос
Хельсинборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
45
36
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
126
117
513
513
117
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|12 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|9 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (3)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|8 (2)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|7
|Эстерсунд
|Штольт Малкольм
|7
|Сковде АИК
|Elias Lindell
|7
|Эстерсунд
|Вейлид Сесар
|1 5
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|1 5