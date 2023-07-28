Тур: 3.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Димоски БоянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Чудин ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Килин АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Хубаев ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Понсе АндресНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Калешин Евгений
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Туре МомоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Гелоян ИшханПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сторожук Александр
История личных встреч
Акрон
Арсенал Тула
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
180
Бомбардиры внутри турнира
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Килин Антон
|3
|1.5
|Эльдарушев Абу-Саид
|2
|1
|Песегов Евгений
|1
|0.5
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данилкин Егор
|1
|0
|Понсе Андрес
|1
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0
|Анджелкович Неманья
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндука Ифеани Давид
|2
|0
Результаты матчей
Акрон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Арсенал Тула
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Акрон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Арсенал Тула
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
0
Акрон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Арсенал Тула
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Акрон
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Волгарь - Акрон 1:4 Акрон - КАМАЗ 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2
Акрон - Сатурн 4:1 Акрон - Волгарь 4:0 Велес Москва - Акрон 1:2 Акрон - Алания 0:0 Рубин - Акрон 3:2 Акрон - Волга Ульяновск 1:0 Краснодар - Акрон 0:0 ФК Кубань - Акрон 1:1 Акрон - Нефтехимик 0:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Уфа - Акрон 0:0 Акрон - Енисей 1:1 Динамо Москва - Акрон 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3 Акрон - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Акрон 1:1
Арсенал Тула
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Арсенал Тула - Динамо Махачкала 0:0 Арсенал Тула - Ленинградец 0:0 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 0:1
Арсенал Тула - Шинник 0:1 Волгарь - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Велес Москва 1:1 Алания - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Атырау 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Арсенал Тула - Олимпик Ташкент 4:2 Арсенал Тула - Слога Добой 2:0
Результаты матчей
Акрон
Арсенал Тула
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:0
2 раза 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
2 раза 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Акрон
Арсенал Тула
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Акрон
|Килин Антон
|3
|Волгарь
|Жамалетдинов Тимур
|2
|Акрон
|Эльдарушев Абу-Саид
|2
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|2
|СКА-Хабаровск
|Никитин Кирилл
|2
|Алания
|Гиоргобиани Николай
|1 1
|ФК Кубань
|Чуперка Валерий
|2
|Енисей
|Стежко Виталий
|2
|Динамо Махачкала
|Юсупов Залимхан
|2
|ФК Кубань
|Левин Гаррик
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Акрон - Арсенал Тула
Исход игры
Акрон
72.4% (105)
Ничья
16.6% (24)
Арсенал Тула
11% (16)
Тотал 2.5
Больше
48.33% (58)
Меньше
51.67% (62)
Обе команды забьют
Да
60.83% (73)
Нет
39.17% (47)
Популярный счёт
2:1 Акрон
30.3% (44)
1:0 Акрон
20% (29)
1:1 Ничья
11% (16)
2:0 Акрон
9% (13)
1:2 Арсенал Тула
6.2% (9)
3:1 Акрон
2.1% (3)
0:1 Арсенал Тула
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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