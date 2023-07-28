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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 3.
Акрон
 
Позже
Арсенал Тула
Прогнозы 145
Акрон 72.4% (105)
X 16.6% (24)
Арсенал Тула 11% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Акрон
Ничья
Арсенал Тула
1.80
3.80
5.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Акрон
Арсенал Тула

История личных встреч

Акрон
Арсенал Тула

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Килин Антон 3 1.5
Эльдарушев Абу-Саид 2 1
Песегов Евгений 1 0.5
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данилкин Егор 1 0
Понсе Андрес 1 0
Эльдарушев Абу-Саид 1 0
Анджелкович Неманья 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндука Ифеани Давид 2 0

Результаты матчей

Акрон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Арсенал Тула
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Акрон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Арсенал Тула
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
0
Акрон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Арсенал Тула
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Волгарь - Акрон 1:4 Акрон - КАМАЗ 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2
Акрон - Сатурн 4:1 Акрон - Волгарь 4:0 Велес Москва - Акрон 1:2 Акрон - Алания 0:0 Рубин - Акрон 3:2 Акрон - Волга Ульяновск 1:0 Краснодар - Акрон 0:0 ФК Кубань - Акрон 1:1 Акрон - Нефтехимик 0:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Уфа - Акрон 0:0 Акрон - Енисей 1:1 Динамо Москва - Акрон 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3 Акрон - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Акрон 1:1
Арсенал Тула
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Арсенал Тула - Динамо Махачкала 0:0 Арсенал Тула - Ленинградец 0:0 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 0:1
Арсенал Тула - Шинник 0:1 Волгарь - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Велес Москва 1:1 Алания - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Атырау 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Арсенал Тула - Олимпик Ташкент 4:2 Арсенал Тула - Слога Добой 2:0

Результаты матчей

Акрон
Арсенал Тула

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Акрон
Арсенал Тула

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
СКА-Хабаровск
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Торпедо Москва
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Родина Москва
 2 1 1 0 4 - 0 4
5.
Алания
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Ленинградец
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Тюмень
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Енисей
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Нефтехимик
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
КАМАЗ
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Сокол
 2 1 0 1 3 - 6 3
12.
Черноморец Нв
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Арсенал Тула
 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Динамо Махачкала
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Химки
 2 0 0 2 2 - 5 0
16.
ФК Кубань
 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Шинник
 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Волгарь
 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Родина Москва
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
КАМАЗ
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Торпедо Москва
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Тюмень
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Акрон
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Сокол
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Нефтехимик
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Алания
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Черноморец Нв
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Арсенал Тула
 2 0 2 0 0 - 0 2
12.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ленинградец
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шинник
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Енисей
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Химки
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
ФК Кубань
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Волгарь
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ленинградец
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Акрон
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Торпедо Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Енисей
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Родина Москва
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Алания
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Динамо Махачкала
 2 0 1 1 0 - 2 1
8.
Арсенал Тула
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
СКА-Хабаровск
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Волгарь
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Нефтехимик
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Тюмень
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Химки
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
ФК Кубань
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
КАМАЗ
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Сокол
 1 0 0 1 0 - 4 0
18.
Шинник
 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Акрон Килин Антон 3
Волгарь Жамалетдинов Тимур 2
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 2
Родина Москва Тимошенко Иван 2
СКА-Хабаровск Никитин Кирилл 2
Весь список

Топ нарушителей
Алания Гиоргобиани Николай 1 1
ФК Кубань Чуперка Валерий 2
Енисей Стежко Виталий 2
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 2
ФК Кубань Левин Гаррик 2
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики. Приглашаю Вас на очередной поединок ФНЛ, в котором встретятся "Акрон" и "Арсенал Тула". Комментировать эту встречу для Вас буду я, Федосов Дмитрий!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Акрон - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 июля 2023, осталось 12 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 145
Акрон 72.4% (105)
X 16.6% (24)
Арсенал Тула 11% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Акрон
Ничья
Арсенал Тула
1.80
3.80
5.50
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Где смотреть матч Акрон - Арсенал Тула онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Акрон - Арсенал Тула

Исход игры
Акрон
72.4% (105)
Ничья
16.6% (24)
Арсенал Тула
11% (16)
Тотал 2.5
Больше
48.33% (58)
Меньше
51.67% (62)
Обе команды забьют
Да
60.83% (73)
Нет
39.17% (47)
Популярный счёт
2:1 Акрон
30.3% (44)
1:0 Акрон
20% (29)
1:1 Ничья
11% (16)
2:0 Акрон
9% (13)
1:2 Арсенал Тула
6.2% (9)
3:1 Акрон
2.1% (3)
0:1 Арсенал Тула
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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