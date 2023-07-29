Тур: 3.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Сокол
СКА-Хабаровск
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
1.67
Среднее время на гол
135
54
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Сокол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бабаев Владлен
|1
|0.5
|Евдокимов Андрей
|1
|0.5
|Турсунов Игорь
|1 (1)
|0.5
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Никитин Кирилл
|2
|1
|Алиев Саид
|1
|0.5
|Кожемякин Олег
|1
|0.5
Карточки
Сокол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Казанцев Данил
|1
|0
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бавин Юрий
|1
|0
|Симонян Артём
|1
|0
|Рукас Томас
|1
|0
|Покидышев Николай
|1
|0
|Бегун Дмитрий
|1
|0
Результаты матчей
Сокол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
0
Сокол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
4
Сокол
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
0
4
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сокол
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Сокол - Шинник 3:2 Родина Москва - Сокол 4:0 Енисей - Сокол 1:5 Крылья Советов - Сокол 1:2
Сокол - Зенит Пенза 2:1 Сокол - Динамо Брянск 1:2 ФК Сахалинец - Сокол 0:3 Сокол - Рязань 2:0 Родина-2 Москва - Сокол 1:2 Сокол - Авангард Курск 1:1 Металлург Липецк - Сокол 2:0 Сокол - ФК Сахалинец 1:2 Рязань - Сокол 0:1 Сокол - Родина-2 Москва 1:0 Авангард Курск - Сокол 0:1 Сокол - Металлург Липецк 1:3 Динамо Брянск - Сокол 2:1 Сокол - Текстильщик 0:0 Химки-2 - Сокол 0:1 Сокол - Салют 1:0
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
СКА-Хабаровск - Тюмень 2:0 СКА-Хабаровск - Шинник 2:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2
СКА-Хабаровск - Иртыш Омск 5:1 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Шинник - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Волгарь 2:0 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4
Результаты матчей
Сокол
СКА-Хабаровск
Точный счет
3:2
1 раз 100%
2:0
2 раза 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
3:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:0
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Сокол
СКА-Хабаровск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Акрон
|Килин Антон
|3
|Акрон
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|Волгарь
|Жамалетдинов Тимур
|2
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|2
|СКА-Хабаровск
|Никитин Кирилл
|2
|Алания
|Гиоргобиани Николай
|1 1
|ФК Кубань
|Чуперка Валерий
|2
|Енисей
|Стежко Виталий
|2
|Динамо Махачкала
|Юсупов Залимхан
|2
|ФК Кубань
|Левин Гаррик
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сокол - СКА-Хабаровск
Исход игры
Сокол
25.2% (38)
Ничья
35.8% (54)
СКА-Хабаровск
39.1% (59)
Тотал 2.5
Больше
31.97% (39)
Меньше
68.03% (83)
Обе команды забьют
Да
68.85% (84)
Нет
31.15% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.5% (46)
1:2 СКА-Хабаровск
12.6% (19)
0:1 СКА-Хабаровск
11.9% (18)
2:1 Сокол
9.3% (14)
1:0 Сокол
6.6% (10)
0:2 СКА-Хабаровск
4% (6)
2:2 Ничья
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!