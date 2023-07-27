  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 3.
Сокол
 
Позже
СКА-Хабаровск
Прогнозы 62
Сокол 33.9% (21)
X 38.7% (24)
СКА-Хабаровск 27.4% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сокол
Ничья
СКА-Хабаровск
3.20
3.40
2.35
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Сокол
СКА-Хабаровск

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1.67

Среднее время на гол

135
54

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Сокол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бабаев Владлен 1 0.5
Евдокимов Андрей 1 0.5
Турсунов Игорь 1 (1) 0.5
СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Никитин Кирилл 2 1
Алиев Саид 1 0.5
Кожемякин Олег 1 0.5

Карточки

Сокол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Казанцев Данил 1 0
СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бавин Юрий 1 0
Симонян Артём 1 0
Рукас Томас 1 0
Покидышев Николай 1 0
Бегун Дмитрий 1 0

Результаты матчей

Сокол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Сокол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
4
Сокол
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сокол
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Сокол - Шинник 3:2 Родина Москва - Сокол 4:0 Енисей - Сокол 1:5 Крылья Советов - Сокол 1:2
Сокол - Зенит Пенза 2:1 Сокол - Динамо Брянск 1:2 ФК Сахалинец - Сокол 0:3 Сокол - Рязань 2:0 Родина-2 Москва - Сокол 1:2 Сокол - Авангард Курск 1:1 Металлург Липецк - Сокол 2:0 Сокол - ФК Сахалинец 1:2 Рязань - Сокол 0:1 Сокол - Родина-2 Москва 1:0 Авангард Курск - Сокол 0:1 Сокол - Металлург Липецк 1:3 Динамо Брянск - Сокол 2:1 Сокол - Текстильщик 0:0 Химки-2 - Сокол 0:1 Сокол - Салют 1:0
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
СКА-Хабаровск - Тюмень 2:0 СКА-Хабаровск - Шинник 2:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2
СКА-Хабаровск - Иртыш Омск 5:1 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Шинник - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Волгарь 2:0 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4

Результаты матчей

Сокол
СКА-Хабаровск

Точный счет

3:2
1 раз 100%
2:0
2 раза 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Сокол
СКА-Хабаровск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
СКА-Хабаровск
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Торпедо Москва
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Родина Москва
 2 1 1 0 4 - 0 4
5.
Алания
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Ленинградец
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Тюмень
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Енисей
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Нефтехимик
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
КАМАЗ
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Сокол
 2 1 0 1 3 - 6 3
12.
Черноморец Нв
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Арсенал Тула
 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Динамо Махачкала
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Химки
 2 0 0 2 2 - 5 0
16.
ФК Кубань
 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Шинник
 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Волгарь
 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Родина Москва
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
КАМАЗ
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Торпедо Москва
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Тюмень
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Акрон
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Сокол
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Нефтехимик
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Алания
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Черноморец Нв
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Арсенал Тула
 2 0 2 0 0 - 0 2
12.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ленинградец
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шинник
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Енисей
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Химки
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
ФК Кубань
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Волгарь
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ленинградец
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Акрон
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Торпедо Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Енисей
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Родина Москва
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Алания
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Динамо Махачкала
 2 0 1 1 0 - 2 1
8.
Арсенал Тула
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
СКА-Хабаровск
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Волгарь
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Нефтехимик
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Тюмень
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Химки
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
ФК Кубань
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
КАМАЗ
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Сокол
 1 0 0 1 0 - 4 0
18.
Шинник
 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Акрон Килин Антон 3
Волгарь Жамалетдинов Тимур 2
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 2
Родина Москва Тимошенко Иван 2
СКА-Хабаровск Никитин Кирилл 2
Весь список

Топ нарушителей
Алания Гиоргобиани Николай 1 1
ФК Кубань Чуперка Валерий 2
Енисей Стежко Виталий 2
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 2
ФК Кубань Левин Гаррик 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сокол - СКА-Хабаровск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 июля 2023, осталось 2 дня 9 часов 21 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 62
    Сокол 33.9% (21)
    X 38.7% (24)
    СКА-Хабаровск 27.4% (17)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сокол
    Ничья
    СКА-Хабаровск
    3.20
    3.40
    2.35
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сокол - СКА-Хабаровск онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сокол - СКА-Хабаровск

    Исход игры
    Сокол
    33.9% (21)
    Ничья
    38.7% (24)
    СКА-Хабаровск
    27.4% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.78% (15)
    Меньше
    72.22% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    64.81% (35)
    Нет
    35.19% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.9% (21)
    2:1 Сокол
    12.9% (8)
    1:0 Сокол
    11.3% (7)
    0:1 СКА-Хабаровск
    9.7% (6)
    1:2 СКА-Хабаровск
    6.5% (4)
    0:2 СКА-Хабаровск
    4.8% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Сокол
    СКА-Хабаровск
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     