Еще одна атака "Алании" завершается ударом Цараева, и снова мяч после рикошета меняет траекторию полёта, но в этот раз снаряд пошел в руки Анисимову.

Снова "Алания" устанавливает контроль над мячом и неплохо комбинирует на подступах к чужой штрафной, трудно приходится "КАМАЗу".

Пенальти в ворота "КАМАЗа"! Аюкин, пытаясь выбить мяч из своей штрафной, попадает при этом по ноге Царукяну!

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! ИСЛАМ МАШУКОВ! Машуков через паузу покатил мяч чуть левее центра, Анисимов мгновением ранее завалился в другую сторону!

Машуков не успевает к мячу на фланге и откровенно фолит против Пальцева, пока без карточек обходится арбитр.

Выпад гостей через левый фланг завершается подачей Почивалина, с которой оборона "Алании" справляется. В ответной атаке Цараев неудачно обработал мяч и позволил Пальцеву выбить снаряд.

Крен на фланг Гаглоева у "КАМАЗ" сохраняется, в этот раз туда сместился Арустамян, но опять создать остроты гостям не удалось.

Позиционно атакует "Алания" не слишком успешно, в итоге мяч отскакивает на фланг, где Качмазов нарушает правила против оппонента.

Быстрая контратака удается "КАМАЗу", Арустамян включает в атаку Гаглоева, тот входит в штрафную, однако из-под Багаева пробивает рядом со штангой.

Гурциев врывается в штрафную с правого края и сильно простреливает в центр, челнинцы выбивают мяч из штрафной, Тарба классно пробил с подбора, однако снаряд прошел рядом со штангой, коснувшись Гюрджана.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! АЛАН ЦАРАЕВ! Разыграли хозяева угловой на левом фланге, Цараев получил мяч в центральной зоне и пробил по воротам, снаряд после двух рикошетов попал в штангу и отскочил в сетку!

Пауза на водопой у нас сразу после забитого мяча, есть возможность у "КАМАЗа" по горячим следам внести коррективы.

Интересно, на кого в итоге будет записан гол, потому что рикошет от головы Гюрджана очень сильно изменил траекторию полёта мяча.

Пока ничего примечательного после возобновления игры не происходит, в центре поля находится мяч.

Хороший диагональный перевод на Гаглоева у челнинцев проходит, однако Александр оказался в положении "вне игры".

16' В прошлом сезоне "Алания" в Грозном была сильнее - 4:2, а вот ответная встреча в апреле закончилась в пользу "КАМАЗа" - 1:0.

15' "КАМАЗ" в стартовом туре на выезде уступил "Акрону", который нынче единолично лидирует в таблице, но во втором туре в Набережных Челнах переиграл "Кубань" дома.

14' Небольшие проблемы испытывает Гаглоев по итогам предыдущего эпизода, на несколько секунд Александр сходил к своей скамейке и получил небольшую помощь от медбригады.

13' Гаглоев несколько раз кряду накрутил на левом краю штрафной бедного Бутаева, после чего отдал пас на Почивалина, который оказался в положении "вне игры".

12' Напомним, что "Алания" имеет в своем активе 4 очка - после выездной ничьей против "Черноморца" была добыта непростая домашняя победа над "Нефтехимиком".

11' Царукян получает мяч на левом фланге, смещается ближе к центру и пробивает низом в створ ворот - Анисимов на месте.

10' Родин подает с правого фланга, мяч на дальнем краю штрафной принимает Гаглоев, однако удар лидеру "КАМАЗа" успевает заблокировать Багаев.

8' Гурциев в верховой борьбе с Аюкиным налетает на капитана гостей, фиксирует рефери нарушение правил.

7' Качмазов подключился к атаке и попытался пробить с очень солидной дистанции, но угодил в одного из соперников.