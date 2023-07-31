Тур: 3.
Ход матча
22'
1:0
33'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бутаев АллонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Цараев АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Чочиев АланПолузащитник
-
77 Хабалов АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
63 Караев ДавидНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Василенко Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клонцак Владимир
История личных встреч
Алания
КАМАЗ
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
11 матчей
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
2.2
0.5
Среднее время на гол
40
180
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.17
1.6
Среднее время на гол
77
56
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.64
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
55
90
Бомбардиры внутри турнира
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|1
|0.33
|Цараев Алан
|1
|0.33
|Гурциев Батраз
|1 (1)
|0.33
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаглоев Александр
|1
|0.33
|Мануйлов Роман
|1
|0.33
Карточки
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиоргобиани Николай
|1
|1
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|Багаев Алан
|1
|0
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Почивалин Валерий
|1
|0
|Мануйлов Роман
|1
|0
|Аюкин Руслан
|1
|0
Результаты матчей
Алания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
КАМАЗ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Алания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
КАМАЗ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Алания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
КАМАЗ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Алания - Нефтехимик 1:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Шахтёр Солигорск - Алания 0:1 Энергетик-БГУ - Алания 1:2
Динамо Махачкала - Алания 1:2 Алания - Балтика 3:1 Акрон - Алания 0:0 Алания - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Алания - Арсенал Тула 2:1 Шинник - Алания 0:1 Алания - Волгарь 2:2 Велес Москва - Алания 1:2 КАМАЗ - Алания 1:0 Алания - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1 Алания - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 Алания - Алай Ош 2:0
КАМАЗ
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
КАМАЗ - ФК Кубань 2:0 Акрон - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Уфа 3:2 Рубин - КАМАЗ 5:1
Зенит-Ижевск - КАМАЗ 3:3 КАМАЗ - Амкар Пермь 1:4 Нефтехимик - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Амкар Пермь 5:2 КАМАЗ - Нефтехимик 0:2 Арсенал Тула - КАМАЗ 0:1 Уфа - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Шинник 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1 КАМАЗ - Волгарь 2:2 Родина Москва - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Велес Москва 0:2 Динамо Махачкала - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Алания 1:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Рубин 0:0
Результаты матчей
Алания
КАМАЗ
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Алания
КАМАЗ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|2:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|0:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|16.
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|0:2 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|2:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в Премьер-лигу
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|Акрон
|Килин Антон
|3
|Акрон
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|Торпедо Москва
|Рейна Йорди
|2
|Сокол
|Бабаев Владлен
|2
|Волгарь
|Жамалетдинов Тимур
|2
|Динамо Махачкала
|Юсупов Залимхан
|3
|Алания
|Гиоргобиани Николай
|1 1
|Тюмень
|Маркелов Иван
|2
|СКА-Хабаровск
|Бавин Юрий
|2
|ФК Кубань
|Чуперка Валерий
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Алания 2:0 КАМАЗ
Исход игры
Алания
85.7% (120)
Ничья
10% (14)
КАМАЗ
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
42.74% (53)
Меньше
57.26% (71)
Обе команды забьют
Да
49.19% (61)
Нет
50.81% (63)
Популярный счёт
2:1 Алания
29.3% (41)
1:0 Алания
29.3% (41)
2:0 Алания
15.7% (22)
1:1 Ничья
5.7% (8)
2:2 Ничья
2.9% (4)
3:1 Алания
2.9% (4)
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