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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 3.
Алания
2:0
Первый тайм: 39'
КАМАЗ
0'
1:0
22' Гол
Цараев Алан
2:0
33' Пенальти
Машуков Ислам

Ход матча

22'
Цараев Алан
1:0
33'
Машуков Ислам
2:0
Прогнозы 140
Алания 85.7% (120)
X 10% (14)
КАМАЗ 4.3% (6)
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Алания
Ничья
КАМАЗ
1.57
6.80
6.60
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История личных встреч

Алания
КАМАЗ

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
К
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

2.2
0.5

Среднее время на гол

40
180

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.17
1.6

Среднее время на гол

77
56

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.64
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 1 0.33
Цараев Алан 1 0.33
Гурциев Батраз 1 (1) 0.33
КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаглоев Александр 1 0.33
Мануйлов Роман 1 0.33

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиоргобиани Николай 1 1
Цаллагов Ибрагим 1 0
Багаев Алан 1 0
КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Почивалин Валерий 1 0
Мануйлов Роман 1 0
Аюкин Руслан 1 0

Результаты матчей

Алания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
КАМАЗ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Алания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
КАМАЗ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Алания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
КАМАЗ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Алания - Нефтехимик 1:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Шахтёр Солигорск - Алания 0:1 Энергетик-БГУ - Алания 1:2
Динамо Махачкала - Алания 1:2 Алания - Балтика 3:1 Акрон - Алания 0:0 Алания - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Алания - Арсенал Тула 2:1 Шинник - Алания 0:1 Алания - Волгарь 2:2 Велес Москва - Алания 1:2 КАМАЗ - Алания 1:0 Алания - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1 Алания - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 Алания - Алай Ош 2:0
КАМАЗ
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
КАМАЗ - ФК Кубань 2:0 Акрон - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Уфа 3:2 Рубин - КАМАЗ 5:1
Зенит-Ижевск - КАМАЗ 3:3 КАМАЗ - Амкар Пермь 1:4 Нефтехимик - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Амкар Пермь 5:2 КАМАЗ - Нефтехимик 0:2 Арсенал Тула - КАМАЗ 0:1 Уфа - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Шинник 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1 КАМАЗ - Волгарь 2:2 Родина Москва - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Велес Москва 0:2 Динамо Махачкала - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Алания 1:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Рубин 0:0

Результаты матчей

Алания
КАМАЗ

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Алания
КАМАЗ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 3 3 0 0 11 - 2 9
2.
Торпедо Москва
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Алания
 2:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
5.
Тюмень
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Сокол
 Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
7.
Родина Москва
 Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
8.
Ленинградец
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Нефтехимик
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Химки
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
КАМАЗ
 0:2 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
14.
Шинник
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
15.
Черноморец Нв
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
16.
Арсенал Тула
 3 0 2 1 1 - 5 2
17.
Волгарь
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
18.
ФК Кубань
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Алания
 2:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Тюмень
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Сокол
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Родина Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
КАМАЗ
 0:2 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Шинник
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Нефтехимик
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Черноморец Нв
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Арсенал Тула
 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Ленинградец
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Енисей
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Химки
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
ФК Кубань
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Волгарь
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ленинградец
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Акрон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Химки
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Родина Москва
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Алания
 2:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Черноморец Нв
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Нефтехимик
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Сокол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
14.
Арсенал Тула
 1 0 0 1 1 - 5 0
15.
Волгарь
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Шинник
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
КАМАЗ
 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
ФК Кубань
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Акрон Килин Антон 3
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 3
Торпедо Москва Рейна Йорди 2
Сокол Бабаев Владлен 2
Волгарь Жамалетдинов Тимур 2
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 3
Алания Гиоргобиани Николай 1 1
Тюмень Маркелов Иван 2
СКА-Хабаровск Бавин Юрий 2
ФК Кубань Чуперка Валерий 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 38'
    Крен на фланг Гаглоева у "КАМАЗ" сохраняется, в этот раз туда сместился Арустамян, но опять создать остроты гостям не удалось.
  • 36'
    Выпад гостей через левый фланг завершается подачей Почивалина, с которой оборона "Алании" справляется. В ответной атаке Цараев неудачно обработал мяч и позволил Пальцеву выбить снаряд.
  • Фол, нарушение
    34'
    Машуков не успевает к мячу на фланге и откровенно фолит против Пальцева, пока без карточек обходится арбитр.
  • Пенальти
    33'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! ИСЛАМ МАШУКОВ!
    Машуков через паузу покатил мяч чуть левее центра, Анисимов мгновением ранее завалился в другую сторону!
  • Пенальти!
    32'
    Пенальти в ворота "КАМАЗа"! Аюкин, пытаясь выбить мяч из своей штрафной, попадает при этом по ноге Царукяну!
  • 30'
    Снова "Алания" устанавливает контроль над мячом и неплохо комбинирует на подступах к чужой штрафной, трудно приходится "КАМАЗу".
  • 29'
    Еще одна атака "Алании" завершается ударом Цараева, и снова мяч после рикошета меняет траекторию полёта, но в этот раз снаряд пошел в руки Анисимову.
  • Офсайд
    28'
    Хороший диагональный перевод на Гаглоева у челнинцев проходит, однако Александр оказался в положении "вне игры".
  • 26'
    Пока ничего примечательного после возобновления игры не происходит, в центре поля находится мяч.
  • 25'
    Интересно, на кого в итоге будет записан гол, потому что рикошет от головы Гюрджана очень сильно изменил траекторию полёта мяча.
  • 23'
    Пауза на водопой у нас сразу после забитого мяча, есть возможность у "КАМАЗа" по горячим следам внести коррективы.
  • Описание гола
    22'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! АЛАН ЦАРАЕВ!
    Разыграли хозяева угловой на левом фланге, Цараев получил мяч в центральной зоне и пробил по воротам, снаряд после двух рикошетов попал в штангу и отскочил в сетку!
  • 21'
    Гурциев врывается в штрафную с правого края и сильно простреливает в центр, челнинцы выбивают мяч из штрафной, Тарба классно пробил с подбора, однако снаряд прошел рядом со штангой, коснувшись Гюрджана.
  • 18'
    Быстрая контратака удается "КАМАЗу", Арустамян включает в атаку Гаглоева, тот входит в штрафную, однако из-под Багаева пробивает рядом со штангой.
  • Травма, повреждение
    17'
    Позиционно атакует "Алания" не слишком успешно, в итоге мяч отскакивает на фланг, где Качмазов нарушает правила против оппонента.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 16'
      В прошлом сезоне "Алания" в Грозном была сильнее - 4:2, а вот ответная встреча в апреле закончилась в пользу "КАМАЗа" - 1:0.
    • 15'
      "КАМАЗ" в стартовом туре на выезде уступил "Акрону", который нынче единолично лидирует в таблице, но во втором туре в Набережных Челнах переиграл "Кубань" дома.
    • Травма, повреждение
      14'
      Небольшие проблемы испытывает Гаглоев по итогам предыдущего эпизода, на несколько секунд Александр сходил к своей скамейке и получил небольшую помощь от медбригады.
    • Офсайд
      13'
      Гаглоев несколько раз кряду накрутил на левом краю штрафной бедного Бутаева, после чего отдал пас на Почивалина, который оказался в положении "вне игры".
    • 12'
      Напомним, что "Алания" имеет в своем активе 4 очка - после выездной ничьей против "Черноморца" была добыта непростая домашняя победа над "Нефтехимиком".
    • 11'
      Царукян получает мяч на левом фланге, смещается ближе к центру и пробивает низом в створ ворот - Анисимов на месте.
    • 10'
      Родин подает с правого фланга, мяч на дальнем краю штрафной принимает Гаглоев, однако удар лидеру "КАМАЗа" успевает заблокировать Багаев.
    • Фол, нарушение
      8'
      Гурциев в верховой борьбе с Аюкиным налетает на капитана гостей, фиксирует рефери нарушение правил.
    • 7'
      Качмазов подключился к атаке и попытался пробить с очень солидной дистанции, но угодил в одного из соперников.
    • Угловой
      6'
      Не самая удачная подача с углового удается Гурциеву, мяч перелетает всех игроков и в итоге покидает пределы поля.
    • 5'
      Машуков в быстрой атаке "Алании" получает мяч на правом фланге, входит в штрафную и от лицевой линии пытается прострелить - мяч после подката Пальцева проходит мимо ворот.
    • 4'
      Гаглоев подключает по левому флангу Почивалина, тот остро простреливает в штрафную, но оборона "Алании" разбирается.
    • 3'
      Владение "Алании" на старте матча ожидаемо получается внушительным, но пока остроты на чужой половине поля у номинальных хозяев немного.
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм начался!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 3-го тура Мелбет-Первой лиги "Алания" принимает "КАМАЗ". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    Прогнозы 140
    Алания 85.7% (120)
    X 10% (14)
    КАМАЗ 4.3% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
    КАМАЗ
    1.57
    6.80
    6.60
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    Где смотреть матч Алания 2:0 КАМАЗ онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алания 2:0 КАМАЗ

    Исход игры
    Алания
    85.7% (120)
    Ничья
    10% (14)
    КАМАЗ
    4.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.74% (53)
    Меньше
    57.26% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    49.19% (61)
    Нет
    50.81% (63)
    Популярный счёт
    2:1 Алания
    29.3% (41)
    1:0 Алания
    29.3% (41)
    2:0 Алания
    15.7% (22)
    1:1 Ничья
    5.7% (8)
    2:2 Ничья
    2.9% (4)
    3:1 Алания
    2.9% (4)
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    Алания
    КАМАЗ
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