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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 3.
Алания
 
Позже
КАМАЗ
Прогнозы 73
Алания 83.6% (61)
X 11% (8)
КАМАЗ 5.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
КАМАЗ
1.62
4.05
6.30
Все Коэффициенты

История личных встреч

Алания
КАМАЗ

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
К
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

2.2
0.5

Среднее время на гол

40
180

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.17
1.6

Среднее время на гол

77
56

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.64
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 1 0.5
Гурциев Батраз 1 (1) 0.5
КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаглоев Александр 1 0.5
Мануйлов Роман 1 0.5

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиоргобиани Николай 1 1
Цаллагов Ибрагим 1 0
Багаев Алан 1 0
КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Почивалин Валерий 1 0
Мануйлов Роман 1 0
Аюкин Руслан 1 0

Результаты матчей

Алания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
КАМАЗ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Алания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
КАМАЗ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Алания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
КАМАЗ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Алания - Нефтехимик 1:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Шахтёр Солигорск - Алания 0:1 Энергетик-БГУ - Алания 1:2
Динамо Махачкала - Алания 1:2 Алания - Балтика 3:1 Акрон - Алания 0:0 Алания - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Алания - Арсенал Тула 2:1 Шинник - Алания 0:1 Алания - Волгарь 2:2 Велес Москва - Алания 1:2 КАМАЗ - Алания 1:0 Алания - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1 Алания - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 Алания - Алай Ош 2:0
КАМАЗ
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
КАМАЗ - ФК Кубань 2:0 Акрон - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Уфа 3:2 Рубин - КАМАЗ 5:1
Зенит-Ижевск - КАМАЗ 3:3 КАМАЗ - Амкар Пермь 1:4 Нефтехимик - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Амкар Пермь 5:2 КАМАЗ - Нефтехимик 0:2 Арсенал Тула - КАМАЗ 0:1 Уфа - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Шинник 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1 КАМАЗ - Волгарь 2:2 Родина Москва - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Велес Москва 0:2 Динамо Махачкала - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Алания 1:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Рубин 0:0

Результаты матчей

Алания
КАМАЗ

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Алания
КАМАЗ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 3 3 0 0 11 - 2 9
2.
СКА-Хабаровск
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Торпедо Москва
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Родина Москва
 2 1 1 0 4 - 0 4
5.
Алания
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Ленинградец
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Тюмень
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Енисей
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Нефтехимик
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
КАМАЗ
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Сокол
 2 1 0 1 3 - 6 3
12.
Черноморец Нв
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Арсенал Тула
 3 0 2 1 1 - 5 2
14.
Динамо Махачкала
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Химки
 2 0 0 2 2 - 5 0
16.
ФК Кубань
 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Шинник
 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Волгарь
 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
СКА-Хабаровск
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Родина Москва
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Торпедо Москва
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Тюмень
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
КАМАЗ
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Сокол
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Нефтехимик
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Алания
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Черноморец Нв
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Арсенал Тула
 2 0 2 0 0 - 0 2
12.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ленинградец
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шинник
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Енисей
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Химки
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
ФК Кубань
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Волгарь
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ленинградец
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Акрон
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Торпедо Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Енисей
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Родина Москва
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Алания
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Динамо Махачкала
 2 0 1 1 0 - 2 1
8.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
СКА-Хабаровск
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нефтехимик
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Волгарь
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Тюмень
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Химки
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
ФК Кубань
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
КАМАЗ
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Арсенал Тула
 1 0 0 1 1 - 5 0
17.
Сокол
 1 0 0 1 0 - 4 0
18.
Шинник
 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Акрон Килин Антон 3
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 3
Волгарь Жамалетдинов Тимур 2
Родина Москва Тимошенко Иван 2
СКА-Хабаровск Никитин Кирилл 2
Весь список

Топ нарушителей
Алания Гиоргобиани Николай 1 1
ФК Кубань Чуперка Валерий 2
Енисей Стежко Виталий 2
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 2
ФК Кубань Левин Гаррик 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Алания - КАМАЗ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 июля 2023, осталось 2 дня 8 часов 44 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 73
    Алания 83.6% (61)
    X 11% (8)
    КАМАЗ 5.5% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
    КАМАЗ
    1.62
    4.05
    6.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Алания - КАМАЗ онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алания - КАМАЗ

    Исход игры
    Алания
    82.9% (58)
    Ничья
    11.4% (8)
    КАМАЗ
    5.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.68% (25)
    Меньше
    60.32% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    47.62% (30)
    Нет
    52.38% (33)
    Популярный счёт
    1:0 Алания
    27.1% (19)
    2:1 Алания
    25.7% (18)
    2:0 Алания
    20% (14)
    1:1 Ничья
    7.1% (5)
    2:2 Ничья
    2.9% (2)
    3:1 Алания
    2.9% (2)
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