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  3. Чемпионат Европы (до 19 лет) 2023

Чемпионат Европы (до 19 лет)
2023

Португалия (до 19 лет)
0:1
Второй тайм: 46'
Италия (до 19 лет)
0'
0:1
19' Гол
Кайоде Майкл

Ход матча

19'
0:1
Кайоде Майкл
Прогнозы 128
Португалия (до 19 лет) 64.1% (82)
X 11.7% (15)
Италия (до 19 лет) 24.2% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Португалия (до 19 лет)
Ничья
Италия (до 19 лет)
6.40
3.60
1.62
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рибейру
Гонсалу
5
Маркеш
Мартим
4
Браш
Габриэл
3
Рибейро
Антонио
2
Эштевеш
Гонсалу
8
Са
Гуштаву
6
Феликс
Нуну
18
Жушту
Самуэл
7
Боргес
Карлос
20
Феликс
Угу
9
Рибейру
Родригу
1
Мастрантонио
Давиде
3
Регонези
Якопо
5
Деллавалле
Лоренцо
6
Деллавалле
Алессандро
2
Миссори
Филиппо
8
Н'Дур
Шер
16
Фатиканти
Джакомо
7
Хаса
Луис
10
Виньято
Самуэле
13
Кайоде
Майкл
9
Эспозито
Пио
Португалия (до 19 лет)
Италия (до 19 лет)

История личных встреч

Португалия (до 19 лет)
Италия (до 19 лет)

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЧЕ(1Л
5:1
ЧЕ(1Л
0:3
ЧЕ(1Л
3:4
ЧЕ(1Л
2:3
ЧЕ(1Л
1:1
ММ
1:1
ММ
2:0
Е
0:2

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

3.5
1.83

Среднее время на гол

25
49

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.17
2

Среднее время на гол

77
45

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.75
1.88

Тотал матчей

2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

51
48

Бомбардиры внутри турнира

Португалия (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рибейру Родригу 3 0.6
Феликс Угу 3 (1) 0.6
Са Гуштаву 2 0.4
Гонсалвеш Жоау 2 0.4
Gabi Bras 2 0.4
Фале Мигел 1 0.2
Боргес Карлос 1 0.2
Италия (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Липани Лука 2 0.4
Виньято Самуэле 2 (1) 0.4
Д'Андреа Лука 1 0.2
Кайоде Майкл 1 0.2
Пизилли Никколо 1 0.2
Хаса Луис 1 0.2
Н'Дур Шер 1 (1) 0.2
Эспозито Франческо 1 (1) 0.2

Карточки

Португалия (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Италия (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Липани Лука 0 1

Результаты матчей

Португалия (до 19 лет)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Италия (до 19 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
1
Португалия (до 19 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Италия (до 19 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Португалия (до 19 лет)
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Италия (до 19 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
17%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
4
33%
1
13%
61-75
2
17%
2
25%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
9
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
3
21%
1
11%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
4
29%
1
11%
61-75
2
14%
2
22%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
50%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Португалия (до 19 лет)
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Португалия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 5:0 Португалия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 2:1 Португалия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 5:1 Польша (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:2
Хорватия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:3 Португалия (до 19 лет) - Чехия (до 19 лет) 3:0 Португалия (до 19 лет) - Швеция (до 19 лет) 1:0 Англия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 2:0 Португалия (до 19 лет) - Ирландия (до 19 лет) 4:1 Португалия (до 19 лет) - Армения (до 19 лет) 4:0 Португалия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:2 Португалия (до 19 лет) - Ирландия (до 19 лет) 4:0 Португалия (до 19 лет) - Армения (до 19 лет) 4:0 Португалия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 1:1 Италия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:3 Португалия (до 19 лет) - Франция (до 18 лет) 3:0 Португалия (до 19 лет) - Япония (до 22 лет) 1:0 Англия (до 20 лет) - Португалия (до 19 лет) 2:3 Португалия (до 19 лет) - Чили (до 23 лет) 0:1 Шотландия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:4
Италия (до 19 лет)
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Испания (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 2:3 Италия (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 1:1 Португалия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 5:1 Мальта (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:4
Италия (до 19 лет) - Бельгия (до 19 лет) 2:2 Словения (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:0 Германия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 2:3 Польша (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:1 Италия (до 19 лет) - Босния и Герцеговина (до 19 лет) 3:2 Италия (до 19 лет) - Эстония (до 19 лет) 0:2 Англия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 2:1 Франция (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 4:1 Словакия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:1 Италия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 2:1 Бельгия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:2 Италия (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет) 4:0 Италия (до 19 лет) - Германия (до 19 лет) 2:2 Словения (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 1:3 Италия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 3:0 Италия (до 19 лет) - Литва (до 19 лет) 2:0

Результаты матчей

Португалия (до 19 лет)
Италия (до 19 лет)

Точный счет

2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

5
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:4
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
5
2 раза 50%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Португалия (до 19 лет)
Италия (до 19 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1
3.5
2
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
2
2
2
2
3.5
1
3
2
2
4.5
1/2 финала
5 Португалия (до 19 лет)
0 Норвегия (до 19 лет)
2 Испания (до 19 лет)
3 Италия (до 19 лет)
Финал
Португалия (до 19 лет)
Италия (до 19 лет)

Топ бомбардиров
Испания (до 19 лет) Барбера Виктор 4
Португалия (до 19 лет) Рибейру Родригу 3
Португалия (до 19 лет) Феликс Угу 3
Норвегия (до 19 лет) Эдегор Никлас 2
Польша (до 19 лет) Стржалек Игорь 2
Весь список

Топ нарушителей
Исландия (до 19 лет) Бринйолфссон Бьярни 1
Италия (до 19 лет) Липани Лука 1
Мальта (до 19 лет) Шиклуна Дилан 1
Польша (до 19 лет) Матыевич Виктор 1
Мальта (до 19 лет) Микаллеф Джейк 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Юношеская сборная Италии пока что переигрывает в финале Евро ровесников из Португалии. Отдыхаем...
  • 45'
    Угу Феликс со штрафного удара пробил над "стенкой", но мяч на пару-тройку метров перелетел и ворота. Не самое лучшее исполнение, мягко говоря.
  • Желтая карточка
    45'
    Опасный штрафной удар заработал Са рядом с левым углом штрафной площади соперника. Н'дур за это нарушение правил получил жёлтую карточку.
  • 45'
    Снова в простой ситуации игроки сборной Италии выпустили мяч за пределы поля в аут. Очень недоволен такими оплошностями Альберто Боллини, выходя из себя.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты компенсировано.
  • Фол, нарушение
    44'
    Эспозито снова классно зацепился за мяч, опустившись глубоко в центр поля, заработав на себе штрафной удар. Я бы назвал этого парня самым старательным и полезным в первом тайме на поле.
  • 43'
    Не выходит у сборной Португалии перевести игру на чужую треть поля в концовке первого тайма. Небольшое игровое преимущество продолжает оставаться на стороны итальянцев.
  • Опасный момент
    42'
    Хаса с левого края сместился в центр и мощно пробивал из-за пределов штрафной площади - мяч просвистел над перекладиной. Не факт, что голкипер в этом моменте контролировал ситуацию.
  • 41'
    Лоренцо Деллавалле ошибся в простой ситуации, отправив мяч за боковую линию на левом фланге. Центральных защитник поднял после этого правую руку вверх, извиняясь таким образом перед партнёрами по команде.
  • Фол, нарушение
    40'
    Н'Дур в центральной зоне нарушил правила против Са, ударив соперника по ноге. Но после этого нарушитель извинился и помог оппоненту подняться с газона.
  • Опасный момент
    39'
    После прострела с правого края от Кайоде, Эспозито выполнил аккуратную скидку назад на Хасу, который с ходу пробил с 22 метров в правый нижний угол ворот, но Гонсалу Рибейру в броске сумел остановить мяч.
  • 38'
    В очном матче группового этапа португальцам удалось в концовке первого тайма сравнять счёт. Пока что особых предпосылок для повторения этой ситуации мы не видим, но в футболе всякое бывает.
  • Судья
    37'
    В ответной атаке правым флангом португальцев Боргес также пытался заработать угловой для своей команды, но линейный арбитр уверенно показал, что мяч от ноги португальца ушёл за лицевую линию поля. Карлос очень негодует.
  • Судья
    36'
    Кайоде в новой атаке итальянцев попытался с правого фланга вдоль лицевой линии сместиться в центр, но дриблинг подкачал. Надеялся Майкл на угловой, но арбитр показал, что надо выполнять удар от ворот.
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    • Желтая карточка
      35'
      Эспозито сместился на левый фланг атаки, откуда прострелил в центр на Хасу, но удар последнего заблокировали. Миссори снова пришлось прерывать контратаку номинальных хозяев поля, но на этот раз это было грязно, закончившись демонстрацией жёлтой карточки.
    • 34'
      Альберто Боллини продолжает вести себя максимально эмоционально, требуя от своих подопечных, чтобы они играли с таким же настроем, не теряя концентрации внимания ни на минуту.
    • Фол, нарушение
      33'
      Боргес сместился на правый фланг атаки сборной Португалии, но потерял там мяч, а в попытке ответного отбора руками придержал оппонента, так что прозвучал свисток.
    • Угловой
      32'
      Подача углового с левого фланга у итальянцев следовала на дальнюю штангу, но там сработал опять головой Эштевеш. Португальцы ринулись в контратаку, но её успел сорвать Миссори, который чисто выбил мяч в аут.
    • Опасный момент
      31'
      В атаке итальянцев с правого фланга прошла подача в штрафную площадку, где после серии скидок и рикошетов Эспозито пробил по воротам, однако мяч рикошетом от ноги защитника ушёл на угловой.
    • Судья
      30'
      У португальцев заброс на левый край штрафной площади последовал на Родригу Рибейру, которого на мгновение на выходе успел опередить Мастрантонио. Нападающий упал и просил пенальти, но было видно, что вратарь всё же сыграл в мяч.
    • 29'
      С левого фланга снова следовала подача на дальнюю штангу в направлении Кайоде, но против того на этот раз качественно отыграл Эштевеш, сумев на опережении головой отбить мяч в поле.
    • 28'
      Отметим, что на групповой стадии итальянцы также вели в счёте со сборной Португалии, но проиграли в итоге со счётом 1:5. Но тогда команда Альберто Боллини сломалась после удаления Липани, который эту встречу начал на скамейке запасных.
    • Желтая карточка
      27'
      Жушту теперь проиграл позиционную борьбу Эспозито, после чего, во избежание быстрой контратаки, схватил соперника руками, за что также увидел перед собой жёлтый свет.
    • Желтая карточка
      26'
      А вот сейчас терпение лопнуло - Браш откровенно сзади ударил Эспозито по икроножной мышце. За такое рефери уже не смог полагаться на беседы, показав грубияну "горчичник".
    • Фол, нарушение
      25'
      Рибейро в центре поля поймал на бедро Эспозито. Арбитр снова провёл разъяснительную беседу с нарушителем, считая, что время расчехлять карман всё ещё не пришло.
    • 24'
      Боргес на левый край штрафной площади итальянцев прорывался, решив обыграться в "стеночку" с партнёром по команде, но ответный пас получился жестковатым, так что мяч ушёл за пределы поля.
    • 23'
      Жоаким Мильейру выглядит очень задумчивым у кромки поля. Четверть основного времени уже позади, а его команда вообще ничего не может предложить соперникам.
    • 22'
      Кайоде отобрал мяч у центральной линии, промчался полполя по правому флангу, но прострельную передачу в центр не смог выполнить, так как её заблокировали.
    • 21'
      Отметим, что для Кайоде этот матч стал только первым на турнире. Интересно, насколько агрессивней португальцы будут играть после пропущенного мяча. Пока что они снова затеяли перепасовку на своей половине поля.
    • Описание гола
      19'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Майкл Кайоде!!!
      Добились всё-таки успеха итальянцы, благодаря своей активности. Хаса с левого фланга вырезал подачу на дальний край штрафной площади, где Кайоде продавил опекуна и сильным ударом головой сумел пробить Рибейру.
    • 18'
      Фатиканти из глубины поля пытался взрезать центр обороны соперника вертикальной передачей в штрафную площадку, но защитники сборной Португалии отработали внимательно и чётко в этом эпизоде.
    • Опасный момент
      17'
      Угловой на левом фланге заработала сборная Италии. После розыгрыша мяча накоротке пошла подача в гущу футболистов, где в высоком прыжке пробить смог Эспозито, но не попал в створ ворот.
    • 16'
      Кайоде в ответной атаке попытался также прострелить в штрафную площадку, но и его сумели блокировать, причём таким образом, что мяч именно от Майкла ушёл за лицевую линию поля.
    • 15'
      Только сейчас португальцы впервые смогли приблизиться к чужой штрафной площади по левому флангу, но дальнейшего развития не последовало - попытка прострельной передачи в центр была заблокирована.
    • 14'
      Н'Дур решил попытать счастья дальним ударом. Достаточно мощным получился его выстрел, но мяч полетел на добрых три метра выше ворот.
    • 13'
      Кайоде с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, но там борьбу на "втором этаже" выиграли португальские защитники, но подбор снова остаётся за итальянцами.
    • 12'
      Активно ведут себя у кромки поля оба тренера. Жоаким Мильейру должен попытаться что-то изменить в тактическом плане, иначе гол в ворота его команды постепенно созреет.
    • 11'
      Серьёзно начались меняться котировки у букмекеров по ходу встречи. Постепенно выравнивается у аналитиков вероятность победы каждой из команд. Но небольшим фаворитом всё ещё остаются португальцы.
    • Опасный момент
      10'
      ОПАСНО! С правого фланга прошла опасная диагональная подача на дальнюю штангу на Эспозито, который должен был забивать, так как Рибейру ошибся на выходе, но не попал в пустой ближний угол ворот.
    • Фол, нарушение
      9'
      Алессандро Деллавалле в районе центрального круга далековато отпустил от себя мяч, после чего совершил накладку против Са. Арбитр решил на первый раз ограничиться устным замечанием для нарушителя.
    • 8'
      В середине поля пока что все подборы удаётся забирать итальянцам. В силовой и позиционной борьбе команда Альберто Боллини смотрится намного интересней.
    • 7'
      Фатиканти оказался на месте левого вингера, откуда выполнял подачу на дальний край штрафной площади, но слишком сильной она получилась - мяч вылетел за лицевую линию.
    • 6'
      Букмекеры перед матчем называли достаточно большим фаворитом матча сборную Португалии, но в дебюте встречи пока что с её стороны мы не увидели ни одной атаки на ворота Мастрантонио.
    • 5'
      По правому флангу снова сборная Италии попыталась обострить игру, но Нуну Феликсу удалось сработать на перехвате, отбив мяч в аут.
    • Фол, нарушение
      4'
      Аут на правом фланге атаки смогли заработать номинальные гости. Кайоде сумел вбросить мяч к 11-метровой отметке, но там один из его партнёров по команде в борьбе нарушил правила.
    • 3'
      На первых минутах встречи никто пока что не стремится форсировать события. Португальцы владеют мячом, пасуясь на своей половине поля, а итальянцы создают видимость высокого прессинга.
    • 2'
      Маловато как-то болельщиков собралось на трибунах. Печальная ситуация, как для финала, но таковы реалии юношеского футбола. С других стран на подобные турниры приезжают не так уж много людей.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция финального матча юношеского чемпионата Европы до 19 года, в котором сборная Португалии сыграет со сборной Италии. Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
    Прогнозы 128
    Португалия (до 19 лет) 64.1% (82)
    X 11.7% (15)
    Италия (до 19 лет) 24.2% (31)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Португалия (до 19 лет)
    Ничья
    Италия (до 19 лет)
    6.40
    3.60
    1.62
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    Где смотреть матч Португалия (до 19 лет) 0:1 Италия (до 19 лет) онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Португалия (до 19 лет) 0:1 Италия (до 19 лет)

    Исход игры
    Португалия (до 19 лет)
    64.1% (82)
    Ничья
    11.7% (15)
    Италия (до 19 лет)
    24.2% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.64% (78)
    Меньше
    30.36% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    77.68% (87)
    Нет
    22.32% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Португалия (до 19 лет)
    37.5% (48)
    1:2 Италия (до 19 лет)
    13.3% (17)
    1:0 Португалия (до 19 лет)
    10.2% (13)
    1:1 Ничья
    8.6% (11)
    0:1 Италия (до 19 лет)
    4.7% (6)
    3:1 Португалия (до 19 лет)
    3.9% (5)
    2:3 Италия (до 19 лет)
    1.6% (2)
    0:2 Италия (до 19 лет)
    1.6% (2)
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    Италия (до 19 лет)
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