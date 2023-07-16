0:1
Второй тайм: 46'
Ход матча
19'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
18
Жушту
Самуэл
20
Феликс
Угу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Жушту СамуэлПолузащитник
- Нападающий
-
20 Феликс УгуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Пинту ДиогуВратарь
- Защитник
-
14 Гомеш ЛуишЗащитник
-
16 Да Роша ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Фале МигелНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мильейру Жоаким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Кайоде МайклНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Липани ЛукаПолузащитник
-
18 Турко НиколоНападающий
-
20 Колеошо ЛукаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Боллини Альберто
История личных встреч
Португалия (до 19 лет)
Италия (до 19 лет)
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
3.5
1.83
Среднее время на гол
25
49
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.17
2
Среднее время на гол
77
45
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.75
1.88
Тотал матчей
2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
51
48
Бомбардиры внутри турнира
Португалия (до 19 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рибейру Родригу
|3
|0.6
|Феликс Угу
|3 (1)
|0.6
|Са Гуштаву
|2
|0.4
|Гонсалвеш Жоау
|2
|0.4
|Gabi Bras
|2
|0.4
|Фале Мигел
|1
|0.2
|Боргес Карлос
|1
|0.2
Италия (до 19 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Липани Лука
|2
|0.4
|Виньято Самуэле
|2 (1)
|0.4
|Д'Андреа Лука
|1
|0.2
|Кайоде Майкл
|1
|0.2
|Пизилли Никколо
|1
|0.2
|Хаса Луис
|1
|0.2
|Н'Дур Шер
|1 (1)
|0.2
|Эспозито Франческо
|1 (1)
|0.2
Карточки
Португалия (до 19 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Италия (до 19 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Липани Лука
|0
|1
Результаты матчей
Португалия (до 19 лет)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Италия (до 19 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
0
1
Португалия (до 19 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Италия (до 19 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Португалия (до 19 лет)
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Италия (до 19 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
2
2
Голы по времени матча
Забито
12
8
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
17%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
4
33%
1
13%
61-75
2
17%
2
25%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
9
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
3
21%
1
11%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
4
29%
1
11%
61-75
2
14%
2
22%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
50%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Португалия (до 19 лет)
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Португалия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 5:0 Португалия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 2:1 Португалия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 5:1 Польша (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:2
Хорватия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:3 Португалия (до 19 лет) - Чехия (до 19 лет) 3:0 Португалия (до 19 лет) - Швеция (до 19 лет) 1:0 Англия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 2:0 Португалия (до 19 лет) - Ирландия (до 19 лет) 4:1 Португалия (до 19 лет) - Армения (до 19 лет) 4:0 Португалия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:2 Португалия (до 19 лет) - Ирландия (до 19 лет) 4:0 Португалия (до 19 лет) - Армения (до 19 лет) 4:0 Португалия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 1:1 Италия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:3 Португалия (до 19 лет) - Франция (до 18 лет) 3:0 Португалия (до 19 лет) - Япония (до 22 лет) 1:0 Англия (до 20 лет) - Португалия (до 19 лет) 2:3 Португалия (до 19 лет) - Чили (до 23 лет) 0:1 Шотландия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:4
Италия (до 19 лет)
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Испания (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 2:3 Италия (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 1:1 Португалия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 5:1 Мальта (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:4
Италия (до 19 лет) - Бельгия (до 19 лет) 2:2 Словения (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:0 Германия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 2:3 Польша (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:1 Италия (до 19 лет) - Босния и Герцеговина (до 19 лет) 3:2 Италия (до 19 лет) - Эстония (до 19 лет) 0:2 Англия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 2:1 Франция (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 4:1 Словакия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:1 Италия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 2:1 Бельгия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:2 Италия (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет) 4:0 Италия (до 19 лет) - Германия (до 19 лет) 2:2 Словения (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 1:3 Италия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 3:0 Италия (до 19 лет) - Литва (до 19 лет) 2:0
Результаты матчей
Португалия (до 19 лет)
Италия (до 19 лет)
Точный счет
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
5
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:4
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
5
2 раза 50%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Португалия (до 19 лет)
Италия (до 19 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
13
22
|Испания (до 19 лет)
|Барбера Виктор
|4
|Португалия (до 19 лет)
|Рибейру Родригу
|3
|Португалия (до 19 лет)
|Феликс Угу
|3
|Норвегия (до 19 лет)
|Эдегор Никлас
|2
|Польша (до 19 лет)
|Стржалек Игорь
|2
|Исландия (до 19 лет)
|Бринйолфссон Бьярни
|1
|Италия (до 19 лет)
|Липани Лука
|1
|Мальта (до 19 лет)
|Шиклуна Дилан
|1
|Польша (до 19 лет)
|Матыевич Виктор
|1
|Мальта (до 19 лет)
|Микаллеф Джейк
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Португалия (до 19 лет) 0:1 Италия (до 19 лет)
Исход игры
Португалия (до 19 лет)
64.1% (82)
Ничья
11.7% (15)
Италия (до 19 лет)
24.2% (31)
Тотал 2.5
Больше
69.64% (78)
Меньше
30.36% (34)
Обе команды забьют
Да
77.68% (87)
Нет
22.32% (25)
Популярный счёт
2:1 Португалия (до 19 лет)
37.5% (48)
1:2 Италия (до 19 лет)
13.3% (17)
1:0 Португалия (до 19 лет)
10.2% (13)
1:1 Ничья
8.6% (11)
0:1 Италия (до 19 лет)
4.7% (6)
3:1 Португалия (до 19 лет)
3.9% (5)
2:3 Италия (до 19 лет)
1.6% (2)
0:2 Италия (до 19 лет)
1.6% (2)
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