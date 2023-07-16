Эспозито снова классно зацепился за мяч, опустившись глубоко в центр поля, заработав на себе штрафной удар. Я бы назвал этого парня самым старательным и полезным в первом тайме на поле.

Снова в простой ситуации игроки сборной Италии выпустили мяч за пределы поля в аут. Очень недоволен такими оплошностями Альберто Боллини, выходя из себя.

Опасный штрафной удар заработал Са рядом с левым углом штрафной площади соперника. Н'дур за это нарушение правил получил жёлтую карточку.

Угу Феликс со штрафного удара пробил над "стенкой", но мяч на пару-тройку метров перелетел и ворота. Не самое лучшее исполнение, мягко говоря.

Первый тайм окончен! Юношеская сборная Италии пока что переигрывает в финале Евро ровесников из Португалии. Отдыхаем...

Кайоде в новой атаке итальянцев попытался с правого фланга вдоль лицевой линии сместиться в центр, но дриблинг подкачал. Надеялся Майкл на угловой, но арбитр показал, что надо выполнять удар от ворот.

В ответной атаке правым флангом португальцев Боргес также пытался заработать угловой для своей команды, но линейный арбитр уверенно показал, что мяч от ноги португальца ушёл за лицевую линию поля. Карлос очень негодует.

В очном матче группового этапа португальцам удалось в концовке первого тайма сравнять счёт. Пока что особых предпосылок для повторения этой ситуации мы не видим, но в футболе всякое бывает.

После прострела с правого края от Кайоде, Эспозито выполнил аккуратную скидку назад на Хасу, который с ходу пробил с 22 метров в правый нижний угол ворот, но Гонсалу Рибейру в броске сумел остановить мяч.

Н'Дур в центральной зоне нарушил правила против Са, ударив соперника по ноге. Но после этого нарушитель извинился и помог оппоненту подняться с газона.

Лоренцо Деллавалле ошибся в простой ситуации, отправив мяч за боковую линию на левом фланге. Центральных защитник поднял после этого правую руку вверх, извиняясь таким образом перед партнёрами по команде.

Хаса с левого края сместился в центр и мощно пробивал из-за пределов штрафной площади - мяч просвистел над перекладиной. Не факт, что голкипер в этом моменте контролировал ситуацию.

Не выходит у сборной Португалии перевести игру на чужую треть поля в концовке первого тайма. Небольшое игровое преимущество продолжает оставаться на стороны итальянцев.

А вот сейчас терпение лопнуло - Браш откровенно сзади ударил Эспозито по икроножной мышце. За такое рефери уже не смог полагаться на беседы, показав грубияну "горчичник".

Жушту теперь проиграл позиционную борьбу Эспозито, после чего, во избежание быстрой контратаки, схватил соперника руками, за что также увидел перед собой жёлтый свет.

Отметим, что на групповой стадии итальянцы также вели в счёте со сборной Португалии, но проиграли в итоге со счётом 1:5. Но тогда команда Альберто Боллини сломалась после удаления Липани, который эту встречу начал на скамейке запасных.

С левого фланга снова следовала подача на дальнюю штангу в направлении Кайоде, но против того на этот раз качественно отыграл Эштевеш, сумев на опережении головой отбить мяч в поле.

У португальцев заброс на левый край штрафной площади последовал на Родригу Рибейру, которого на мгновение на выходе успел опередить Мастрантонио. Нападающий упал и просил пенальти, но было видно, что вратарь всё же сыграл в мяч.

В атаке итальянцев с правого фланга прошла подача в штрафную площадку, где после серии скидок и рикошетов Эспозито пробил по воротам, однако мяч рикошетом от ноги защитника ушёл на угловой.

Подача углового с левого фланга у итальянцев следовала на дальнюю штангу, но там сработал опять головой Эштевеш. Португальцы ринулись в контратаку, но её успел сорвать Миссори, который чисто выбил мяч в аут.

Боргес сместился на правый фланг атаки сборной Португалии, но потерял там мяч, а в попытке ответного отбора руками придержал оппонента, так что прозвучал свисток.

Альберто Боллини продолжает вести себя максимально эмоционально, требуя от своих подопечных, чтобы они играли с таким же настроем, не теряя концентрации внимания ни на минуту.

Эспозито сместился на левый фланг атаки, откуда прострелил в центр на Хасу, но удар последнего заблокировали. Миссори снова пришлось прерывать контратаку номинальных хозяев поля, но на этот раз это было грязно, закончившись демонстрацией жёлтой карточки.

25' Рибейро в центре поля поймал на бедро Эспозито. Арбитр снова провёл разъяснительную беседу с нарушителем, считая, что время расчехлять карман всё ещё не пришло.

24' Боргес на левый край штрафной площади итальянцев прорывался, решив обыграться в "стеночку" с партнёром по команде, но ответный пас получился жестковатым, так что мяч ушёл за пределы поля.

23' Жоаким Мильейру выглядит очень задумчивым у кромки поля. Четверть основного времени уже позади, а его команда вообще ничего не может предложить соперникам.

22' Кайоде отобрал мяч у центральной линии, промчался полполя по правому флангу, но прострельную передачу в центр не смог выполнить, так как её заблокировали.

21' Отметим, что для Кайоде этот матч стал только первым на турнире. Интересно, насколько агрессивней португальцы будут играть после пропущенного мяча. Пока что они снова затеяли перепасовку на своей половине поля.

19' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Майкл Кайоде!!!

Добились всё-таки успеха итальянцы, благодаря своей активности. Хаса с левого фланга вырезал подачу на дальний край штрафной площади, где Кайоде продавил опекуна и сильным ударом головой сумел пробить Рибейру.

18' Фатиканти из глубины поля пытался взрезать центр обороны соперника вертикальной передачей в штрафную площадку, но защитники сборной Португалии отработали внимательно и чётко в этом эпизоде.

17' Угловой на левом фланге заработала сборная Италии. После розыгрыша мяча накоротке пошла подача в гущу футболистов, где в высоком прыжке пробить смог Эспозито, но не попал в створ ворот.

16' Кайоде в ответной атаке попытался также прострелить в штрафную площадку, но и его сумели блокировать, причём таким образом, что мяч именно от Майкла ушёл за лицевую линию поля.

15' Только сейчас португальцы впервые смогли приблизиться к чужой штрафной площади по левому флангу, но дальнейшего развития не последовало - попытка прострельной передачи в центр была заблокирована.

14' Н'Дур решил попытать счастья дальним ударом. Достаточно мощным получился его выстрел, но мяч полетел на добрых три метра выше ворот.

13' Кайоде с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, но там борьбу на "втором этаже" выиграли португальские защитники, но подбор снова остаётся за итальянцами.

12' Активно ведут себя у кромки поля оба тренера. Жоаким Мильейру должен попытаться что-то изменить в тактическом плане, иначе гол в ворота его команды постепенно созреет.

11' Серьёзно начались меняться котировки у букмекеров по ходу встречи. Постепенно выравнивается у аналитиков вероятность победы каждой из команд. Но небольшим фаворитом всё ещё остаются португальцы.

10' ОПАСНО! С правого фланга прошла опасная диагональная подача на дальнюю штангу на Эспозито, который должен был забивать, так как Рибейру ошибся на выходе, но не попал в пустой ближний угол ворот.

9' Алессандро Деллавалле в районе центрального круга далековато отпустил от себя мяч, после чего совершил накладку против Са. Арбитр решил на первый раз ограничиться устным замечанием для нарушителя.

8' В середине поля пока что все подборы удаётся забирать итальянцам. В силовой и позиционной борьбе команда Альберто Боллини смотрится намного интересней.

7' Фатиканти оказался на месте левого вингера, откуда выполнял подачу на дальний край штрафной площади, но слишком сильной она получилась - мяч вылетел за лицевую линию.

6' Букмекеры перед матчем называли достаточно большим фаворитом матча сборную Португалии, но в дебюте встречи пока что с её стороны мы не увидели ни одной атаки на ворота Мастрантонио.

5' По правому флангу снова сборная Италии попыталась обострить игру, но Нуну Феликсу удалось сработать на перехвате, отбив мяч в аут.

4' Аут на правом фланге атаки смогли заработать номинальные гости. Кайоде сумел вбросить мяч к 11-метровой отметке, но там один из его партнёров по команде в борьбе нарушил правила.

3' На первых минутах встречи никто пока что не стремится форсировать события. Португальцы владеют мячом, пасуясь на своей половине поля, а итальянцы создают видимость высокого прессинга.

2' Маловато как-то болельщиков собралось на трибунах. Печальная ситуация, как для финала, но таковы реалии юношеского футбола. С других стран на подобные турниры приезжают не так уж много людей.