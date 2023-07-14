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  3. Чемпионат Европы (до 19 лет) 2023

Чемпионат Европы (до 19 лет)
2023

Португалия (до 19 лет)
 
Позже
Италия (до 19 лет)
Прогнозы 14
Португалия (до 19 лет) 50% (7)
X 0% (0)
Италия (до 19 лет) 50% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Португалия (до 19 лет)
Ничья
Италия (до 19 лет)
2.08
3.45
3.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Португалия (до 19 лет)
Италия (до 19 лет)

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЧЕ(1Л
5:1
ЧЕ(1Л
0:3
ЧЕ(1Л
3:4
ЧЕ(1Л
2:3
ЧЕ(1Л
1:1
ММ
1:1
ММ
2:0
Е
0:2

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

3.5
1.83

Среднее время на гол

25
49

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.17
2

Среднее время на гол

77
45

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.75
1.88

Тотал матчей

2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

51
48

Бомбардиры внутри турнира

Португалия (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рибейру Родригу 3 0.75
Феликс Угу 3 (1) 0.75
Са Гуштаву 2 0.5
Гонсалвеш Жоау 2 0.5
Gabi Bras 2 0.5
Фале Мигел 1 0.25
Боргес Карлос 1 0.25
Италия (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Липани Лука 2 0.5
Виньято Самуэле 2 (1) 0.5
Д'Андреа Лука 1 0.25
Пизилли Никколо 1 0.25
Хаса Луис 1 0.25
Н'Дур Шер 1 (1) 0.25
Эспозито Франческо 1 (1) 0.25

Карточки

Португалия (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Италия (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Липани Лука 0 1

Результаты матчей

Португалия (до 19 лет)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Италия (до 19 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
1
Португалия (до 19 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Италия (до 19 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Португалия (до 19 лет)
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Италия (до 19 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
17%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
4
33%
1
13%
61-75
2
17%
2
25%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
9
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
3
21%
1
11%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
4
29%
1
11%
61-75
2
14%
2
22%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
50%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Португалия (до 19 лет)
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Португалия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 5:0 Португалия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 2:1 Португалия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 5:1 Польша (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:2
Хорватия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:3 Португалия (до 19 лет) - Чехия (до 19 лет) 3:0 Португалия (до 19 лет) - Швеция (до 19 лет) 1:0 Англия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 2:0 Португалия (до 19 лет) - Ирландия (до 19 лет) 4:1 Португалия (до 19 лет) - Армения (до 19 лет) 4:0 Португалия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:2 Португалия (до 19 лет) - Ирландия (до 19 лет) 4:0 Португалия (до 19 лет) - Армения (до 19 лет) 4:0 Португалия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 1:1 Италия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:3 Португалия (до 19 лет) - Франция (до 18 лет) 3:0 Португалия (до 19 лет) - Япония (до 22 лет) 1:0 Англия (до 20 лет) - Португалия (до 19 лет) 2:3 Португалия (до 19 лет) - Чили (до 23 лет) 0:1 Шотландия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:4
Италия (до 19 лет)
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Испания (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 2:3 Италия (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 1:1 Португалия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 5:1 Мальта (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:4
Италия (до 19 лет) - Бельгия (до 19 лет) 2:2 Словения (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:0 Германия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 2:3 Польша (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:1 Италия (до 19 лет) - Босния и Герцеговина (до 19 лет) 3:2 Италия (до 19 лет) - Эстония (до 19 лет) 0:2 Англия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 2:1 Франция (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 4:1 Словакия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:1 Италия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 2:1 Бельгия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:2 Италия (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет) 4:0 Италия (до 19 лет) - Германия (до 19 лет) 2:2 Словения (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 1:3 Италия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 3:0 Италия (до 19 лет) - Литва (до 19 лет) 2:0

Результаты матчей

Португалия (до 19 лет)
Италия (до 19 лет)

Точный счет

2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

5
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:4
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
5
2 раза 50%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Португалия (до 19 лет)
Италия (до 19 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1
3.5
2
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
2
2
2
2
3.5
1
3
2
2
4.5
1/2 финала
5 Португалия (до 19 лет)
0 Норвегия (до 19 лет)
2 Испания (до 19 лет)
3 Италия (до 19 лет)
Финал
Португалия (до 19 лет)
Италия (до 19 лет)

Топ бомбардиров
Испания (до 19 лет) Барбера Виктор 4
Португалия (до 19 лет) Рибейру Родригу 3
Португалия (до 19 лет) Феликс Угу 3
Норвегия (до 19 лет) Эдегор Никлас 2
Польша (до 19 лет) Стржалек Игорь 2
Весь список

Топ нарушителей
Исландия (до 19 лет) Бринйолфссон Бьярни 1
Италия (до 19 лет) Липани Лука 1
Мальта (до 19 лет) Шиклуна Дилан 1
Польша (до 19 лет) Матыевич Виктор 1
Мальта (до 19 лет) Микаллеф Джейк 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Португалия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 июля 2023, осталось 2 дня 13 часов 21 минуту.



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    • Прогнозы 14
    Португалия (до 19 лет) 50% (7)
    X 0% (0)
    Италия (до 19 лет) 50% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Португалия (до 19 лет)
    Ничья
    Италия (до 19 лет)
    2.08
    3.45
    3.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Португалия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) онлайн

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    Прогнозы на матч Португалия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет)

    Исход игры
    Португалия (до 19 лет)
    50% (7)
    Ничья
    0% (0)
    Италия (до 19 лет)
    50% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (7)
    Меньше
    50% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (7)
    Нет
    50% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Португалия (до 19 лет)
    28.6% (4)
    1:2 Италия (до 19 лет)
    21.4% (3)
    0:1 Италия (до 19 лет)
    21.4% (3)
    1:0 Португалия (до 19 лет)
    14.3% (2)
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    Португалия (до 19 лет)
    Италия (до 19 лет)
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