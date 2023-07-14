Португалия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет)

Португалия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет)

Португалия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет)

Польша (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет)

28.03.2023

Хорватия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет)

0:3

25.03.2023

Португалия (до 19 лет) - Чехия (до 19 лет)

3:0

22.03.2023

Португалия (до 19 лет) - Швеция (до 19 лет)

1:0

29.03.2022

Англия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет)

2:0

26.03.2022

Португалия (до 19 лет) - Ирландия (до 19 лет)

4:1

23.03.2022

Португалия (до 19 лет) - Армения (до 19 лет)

4:0

27.07.2019

Португалия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет)

0:2

24.07.2019

Португалия (до 19 лет) - Ирландия (до 19 лет)

4:0

20.07.2019

Португалия (до 19 лет) - Армения (до 19 лет)

4:0

17.07.2019

Португалия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет)

1:1

14.07.2019

Италия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет)

0:3

12.06.2019

Португалия (до 19 лет) - Франция (до 18 лет)

3:0

07.06.2019

Португалия (до 19 лет) - Япония (до 22 лет)

1:0

04.06.2019

Англия (до 20 лет) - Португалия (до 19 лет)

2:3

01.06.2019

Португалия (до 19 лет) - Чили (до 23 лет)

0:1

26.03.2019

Шотландия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет)

0:4