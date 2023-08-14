Тур: 19.
0'
24' Желтая карточкаУэсли Лопес
29' Желтая карточкаЖуан Бланко
0:1
38' ГолЛукас Моура
77' Желтая карточкаWelington
82' Желтая карточкаЖандрей
85' Желтая карточкаDorival Junior
90' Желтая карточкаRodrigo Nestor
90' Желтая карточкаAlan Franco1
1:1
90' ПенальтиПедро Гильерме
90' Желтая карточкаЖерсон Сантос
90' Желтая карточкаWellington Rato
90'+12
Ход матча
24'
29'
38'
0:1
77'
82'
85'
90'
90'
90'
1:1
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Кунья
Матеус
43
Уэсли
Лопес
21
Аллан
Соуза
29
Viktor
Hugo
27
Энрике
Бруно
93
Жандрей
28
Alan
Franco1
25
Alisson
II
31
Жуан
Бланко
- Основной состав
-
25 Кунья МатеусВратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Viktor HugoПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Кастро ПаблоПолузащитник
-
31 Араужо ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Основной состав
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Alan Franco1Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Жуан БланкоНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
23 Рафаэл Пирес
-
-
34 Rai Ramos
-
-
-
-
8 Luan5
-
Главный тренер: Dorival Junior
История личных встреч
Фламенго
Сан-Паулу
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
7 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
35 матчей
37.1%
25.7%
37.2%
13 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
20%
51.4%
28.6%
7 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
34.3%
31.4%
34.3%
12 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
1.41
1.22
Среднее время на гол
63
73
Всего голов
28
20
Голов в среднем за матч
1.56
1.18
Среднее время на гол
57
76
Всего голов
52
42
Голов в среднем за матч
1.49
1.2
Тотал матчей
2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
18
Больше 51%
Меньше 49%
17
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
60
75
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|5 (2)
|0.26
|Габриэл Барбоза
|4 (3)
|0.21
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0.16
|Айртон Лукас
|3
|0.16
|Лео Перейра
|3
|0.16
|Жерсон Сантос
|2
|0.11
|Эвертон Соарес
|2
|0.11
|Рибейро Эвертон
|2
|0.11
|Пульгар Эрик
|2
|0.11
|Луис Давид
|1
|0.05
|Уэсли Лопес
|1
|0.05
|Viktor Hugo
|1
|0.05
|Энрике Бруно
|1
|0.05
|Матеузиньо
|1
|0.05
|Бруно Фабрисио
|0
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кальери Хонатан
|6 (1)
|0.32
|Лусиано Невес
|4
|0.21
|David VI
|2
|0.11
|Пауло Маркос
|2
|0.11
|Pablo Maia
|2
|0.11
|Michel Araujo
|1
|0.05
|Rodrigo Nestor
|1
|0.05
|Пато Алешандре
|1
|0.05
|Жуан Бланко
|1
|0.05
|Лукас Моура
|1
|0.05
|Невес Габриэль
|1
|0.05
|Lucas Beraldo
|1
|0.05
|Nathan Mendes
|1
|0.05
|Alisson II
|0
|0
|Caio Paulista
|0
|0
|Wellington Rato
|0
|0
|Рафинья Марсио
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
|Эрисон
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|6
|0
|Айртон Лукас
|4
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0
|Тьяго Маия
|3
|0
|Пульгар Эрик
|3
|0
|Бруно Фабрисио
|3
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Луис Филипе
|2
|0
|Лео Перейра
|2
|0
|Жерсон Сантос
|2
|0
|Араужо Луис
|0
|1
|Рибейро Эвертон
|1
|0
|Луис Давид
|1
|0
|Энрике Бруно
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Nestor
|4
|1
|Pablo Maia
|4
|1
|David VI
|4
|0
|Невес Габриэль
|4
|0
|Dorival Junior
|2
|1
|Кальери Хонатан
|3
|0
|Лусиано Невес
|3
|0
|Alan Franco1
|3
|0
|Wellington Rato
|3
|0
|Рафинья Марсио
|2
|0
|Коста Диего
|2
|0
|Пауло Маркос
|2
|0
|Alisson II
|2
|0
|Michel Araujo
|2
|0
|Patryck
|2
|0
|Caio Paulista
|2
|0
|Rai Ramos
|2
|0
|Lucas Beraldo
|2
|0
|Rodrigo Huendra
|2
|0
|Жуан Бланко
|1
|0
|Welington
|1
|0
|Мендес Джегсон
|1
|0
|Жандрей
|1
|0
|Эрисон
|1
|0
|Nathan Mendes
|1
|0
|Рафинья XXI
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Сан-Паулу
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
7
Фламенго
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Сан-Паулу
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
4
Волевые поражения
13
18
Фламенго
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
68% (13)
16% (3)
16% (3)
Сан-Паулу
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
11
4
Волевые поражения
18
25
Голы по времени матча
Забито
16
7
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
2
13%
2
29%
1-15
2
13%
2
29%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
38%
2
29%
76-90
Пропущено
6
9
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
17%
2
22%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
3
33%
76-90
Забито
15
18
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
4
22%
16-30
3
20%
3
17%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
3
20%
8
44%
76-90
Пропущено
18
9
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
0
0%
3
33%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
4
22%
1
11%
31-45
6
33%
0
0%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
5
28%
3
33%
76-90
Забито
31
25
14 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
4
13%
2
8%
1-15
6
19%
6
24%
16-30
4
13%
4
16%
31-45
5
16%
2
8%
46-60
3
10%
1
4%
61-75
9
29%
29%
10
40%
76-90
Пропущено
24
18
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
1
4%
5
28%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
6
25%
4
22%
31-45
6
25%
0
0%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
6
25%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Олимпия Асунсьон - Фламенго 3:1 Куяба - Фламенго 3:0 Фламенго - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2
Гремио - Фламенго 0:2 Фламенго - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Фламенго - Аукас 4:0 Сантос - Фламенго 2:3 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Фламенго - Гремио 3:0 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:4 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Крузейро 1:1 Ньюбленсе - Фламенго 1:1
Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Байя 0:0
Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Куяба - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Сантос 4:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Сан-Паулу - Тигре 2:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Депортес Толима 5:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Спорт Ресифи 1:3 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Академия Пуэрто Кабельо - Сан-Паулу 0:2
Результаты матчей
Фламенго
Сан-Паулу
Точный счет
1:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
2:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 67%
0
3 раза 33%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
2:3
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:1
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
64
27
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
63
46
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
136
910
613
514
316
118
217
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (3)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|7 (2)
|Флуминенсе
|Андре
|1 8
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Сантос
|Rodrigo Fernandez2
|8