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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 19.
Фламенго
1:1
Конец матча
Сан-Паулу
0'
24' Желтая карточка
Уэсли Лопес
29' Желтая карточка
Жуан Бланко
0:1
38' Гол
Лукас Моура
77' Желтая карточка
Welington
82' Желтая карточка
Жандрей
85' Желтая карточка
Dorival Junior
90' Желтая карточка
Rodrigo Nestor
90' Желтая карточка
Alan Franco1
1:1
90' Пенальти
Педро Гильерме
90' Желтая карточка
Жерсон Сантос
90' Желтая карточка
Wellington Rato
90'+12
25
Кунья
Матеус
43
Уэсли
Лопес
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
6
Айртон
Лукас
21
Аллан
Соуза
8
Тьяго
Маия
29
Viktor
Hugo
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
27
Энрике
Бруно
10
Габриэл
Барбоза
93
Жандрей
45
Nathan
Mendes
4
Коста
Диего
28
Alan
Franco1
6
Welington
20
Невес
Габриэль
25
Alisson
II
15
Michel
Araujo
7
Лукас
Моура
12
Пато
Алешандре
31
Жуан
Бланко
Фламенго
4-4-2
Сан-Паулу
4-3-3

История личных встреч

Фламенго
Сан-Паулу

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
7 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

35 матчей

37.1%
25.7%
37.2%
13 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

20%
51.4%
28.6%
7 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

34.3%
31.4%
34.3%
12 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

К
1:0
К
1:3
СA
0:2
СA
3:1
СA
0:4
СA
5:1
СA
2:1
К
3:0
К
1:2
СA
1:4
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:1
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
2:1
ТМК
0:1
БСА
2:2
БСА
0:2
БСА
2:0
БСА
0:0
СA
1:0
СA
4:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:0
СA
2:4

Голы

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.41
1.22

Среднее время на гол

63
73

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

1.56
1.18

Среднее время на гол

57
76

Всего голов

52
42

Голов в среднем за матч

1.49
1.2

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
18
Больше 51%
Меньше 49%
17
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

60
75

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 5 (2) 0.26
Габриэл Барбоза 4 (3) 0.21
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0.16
Айртон Лукас 3 0.16
Лео Перейра 3 0.16
Жерсон Сантос 2 0.11
Эвертон Соарес 2 0.11
Рибейро Эвертон 2 0.11
Пульгар Эрик 2 0.11
Луис Давид 1 0.05
Уэсли Лопес 1 0.05
Viktor Hugo 1 0.05
Энрике Бруно 1 0.05
Матеузиньо 1 0.05
Бруно Фабрисио 0 0
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальери Хонатан 6 (1) 0.32
Лусиано Невес 4 0.21
David VI 2 0.11
Пауло Маркос 2 0.11
Pablo Maia 2 0.11
Michel Araujo 1 0.05
Rodrigo Nestor 1 0.05
Пато Алешандре 1 0.05
Жуан Бланко 1 0.05
Лукас Моура 1 0.05
Невес Габриэль 1 0.05
Lucas Beraldo 1 0.05
Nathan Mendes 1 0.05
Alisson II 0 0
Caio Paulista 0 0
Wellington Rato 0 0
Рафинья Марсио 0 0
Alan Franco1 0 0
Эрисон 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 6 0
Айртон Лукас 4 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Тьяго Маия 3 0
Пульгар Эрик 3 0
Бруно Фабрисио 3 0
Видаль Артуро 2 0
Луис Филипе 2 0
Лео Перейра 2 0
Жерсон Сантос 2 0
Араужо Луис 0 1
Рибейро Эвертон 1 0
Луис Давид 1 0
Энрике Бруно 1 0
Андре Силва 1 0
Мариньо 1 0
Кунья Матеус 1 0
Viktor Hugo 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Nestor 4 1
Pablo Maia 4 1
David VI 4 0
Невес Габриэль 4 0
Dorival Junior 2 1
Кальери Хонатан 3 0
Лусиано Невес 3 0
Alan Franco1 3 0
Wellington Rato 3 0
Рафинья Марсио 2 0
Коста Диего 2 0
Пауло Маркос 2 0
Alisson II 2 0
Michel Araujo 2 0
Patryck 2 0
Caio Paulista 2 0
Rai Ramos 2 0
Lucas Beraldo 2 0
Rodrigo Huendra 2 0
Жуан Бланко 1 0
Welington 1 0
Мендес Джегсон 1 0
Жандрей 1 0
Эрисон 1 0
Nathan Mendes 1 0
Рафинья XXI 1 0

Результаты матчей

Фламенго
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Сан-Паулу
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
7
Фламенго
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Сан-Паулу
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
4

Волевые поражения

13
18
Фламенго
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
68% (13)
16% (3)
16% (3)
Сан-Паулу
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

11
4

Волевые поражения

18
25

Голы по времени матча

Забито

16
7
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
2
13%
2
29%
1-15
2
13%
2
29%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
38%
2
29%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
17%
2
22%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Забито

15
18
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
4
22%
16-30
3
20%
3
17%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
3
20%
8
44%
76-90

Пропущено

18
9
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
0
0%
3
33%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
4
22%
1
11%
31-45
6
33%
0
0%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
5
28%
3
33%
76-90

Забито

31
25
14 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
4
13%
2
8%
1-15
6
19%
6
24%
16-30
4
13%
4
16%
31-45
5
16%
2
8%
46-60
3
10%
1
4%
61-75
9
29%
29%
10
40%
76-90

Пропущено

24
18
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
1
4%
5
28%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
6
25%
4
22%
31-45
6
25%
0
0%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
6
25%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Олимпия Асунсьон - Фламенго 3:1 Куяба - Фламенго 3:0 Фламенго - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2
Гремио - Фламенго 0:2 Фламенго - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Фламенго - Аукас 4:0 Сантос - Фламенго 2:3 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Фламенго - Гремио 3:0 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:4 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Крузейро 1:1 Ньюбленсе - Фламенго 1:1
Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Байя 0:0
Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Куяба - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Сантос 4:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Сан-Паулу - Тигре 2:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Депортес Толима 5:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Спорт Ресифи 1:3 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Академия Пуэрто Кабельо - Сан-Паулу 0:2

Результаты матчей

Фламенго
Сан-Паулу

Точный счет

1:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
2:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 67%
0
3 раза 33%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
2:3
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:1
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
6
4
2
7
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
3
4
6
1.5
3
7
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
13
6
9
10
1.5
6
13
5
14
2.5
3
16
1
18
3.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 19 15 2 2 35 - 11 47
2.
Гремио
 18 10 3 5 28 - 23 33
3.
Фламенго
 19 9 5 5 31 - 24 32
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 8 7 3 33 - 17 31
5.
Ред Булл Брагантино
 18 8 7 3 26 - 16 31
6.
Флуминенсе
 19 9 4 6 25 - 19 31
7.
Атлетико Паранаэнсе
 18 8 4 6 26 - 22 28
8.
Куяба
 18 8 4 6 21 - 19 28
9.
Атлетико Минейро
 19 7 6 6 22 - 17 27
10.
Сан-Паулу
 19 7 6 6 24 - 19 27
11.
Форталеза Сеара
 19 7 5 7 21 - 19 26
12.
Крузейро
 18 6 6 6 19 - 15 24
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 19 6 6 7 17 - 23 24
14.
Коринтианс
 18 6 5 7 20 - 21 23
15.
Гойяс
 19 6 4 9 18 - 27 22
16.
Байя
 19 4 6 9 18 - 25 18
17.
Сантос
 19 4 6 9 19 - 31 18
18.
Коритиба Парана
 19 3 5 11 18 - 36 14
19.
Васко да Гама
 17 3 3 11 13 - 28 12
20.
Америка Минейро
 18 2 4 12 19 - 41 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 10 0 0 23 - 3 30
2.
Флуминенсе
 10 7 3 0 15 - 5 24
3.
Гремио
 10 7 2 1 20 - 10 23
4.
Сан-Паулу
 10 7 1 2 18 - 9 22
5.
Атлетико Паранаэнсе
 9 6 2 1 17 - 10 20
6.
Фламенго
 9 5 3 1 16 - 6 18
7.
Ред Булл Брагантино
 9 5 3 1 14 - 6 18
8.
Форталеза Сеара
 10 5 3 2 14 - 8 18
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 5 2 1 16 - 8 17
10.
Коринтианс
 8 4 3 1 13 - 7 15
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 4 3 2 10 - 8 15
12.
Сантос
 10 3 5 2 16 - 14 14
13.
Байя
 9 3 3 3 14 - 12 12
14.
Атлетико Минейро
 9 3 3 3 11 - 10 12
15.
Куяба
 9 3 3 3 12 - 11 12
16.
Гойяс
 9 3 3 3 10 - 13 12
17.
Крузейро
 10 3 2 5 4 - 7 11
18.
Коритиба Парана
 9 2 3 4 8 - 10 9
19.
Васко да Гама
 9 2 1 6 5 - 12 7
20.
Америка Минейро
 9 2 1 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 5 2 2 12 - 8 17
2.
Куяба
 9 5 1 3 9 - 8 16
3.
Атлетико Минейро
 10 4 3 3 11 - 7 15
4.
Фламенго
 10 4 2 4 15 - 18 14
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 3 5 2 17 - 9 14
6.
Крузейро
 8 3 4 1 15 - 8 13
7.
Ред Булл Брагантино
 9 3 4 2 12 - 10 13
8.
Гремио
 8 3 1 4 8 - 13 10
9.
Гойяс
 10 3 1 6 8 - 14 10
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 2 3 5 7 - 15 9
11.
Атлетико Паранаэнсе
 9 2 2 5 9 - 12 8
12.
Форталеза Сеара
 9 2 2 5 7 - 11 8
13.
Коринтианс
 10 2 2 6 7 - 14 8
14.
Флуминенсе
 9 2 1 6 10 - 14 7
15.
Байя
 10 1 3 6 4 - 13 6
16.
Васко да Гама
 8 1 2 5 8 - 16 5
17.
Сан-Паулу
 9 0 5 4 6 - 10 5
18.
Коритиба Парана
 10 1 2 7 10 - 26 5
19.
Сантос
 9 1 1 7 3 - 17 4
20.
Америка Минейро
 9 0 3 6 10 - 22 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 8 (3)
Куяба Дейверсон Силва 8 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Сантос Леонардо Маркос 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 8
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 7
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Сантос Rodrigo Fernandez2 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Алан Франко сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О Л - Лукас Моура бьет в цель!
    • 29'
      Жуан Бланко получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Уэсли Лопес получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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