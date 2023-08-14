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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Сетевое издание LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках поединка 4-го тура РПЛ сыграют между собой «Пари НН» и «Ахмат». Встреча состоится в Нижнем Новгороде, на стадионе «Нижний Новгород».



Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав! Добро пожаловать на игру, дамы и господа!