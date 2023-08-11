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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Пари НН
 
Позже
Ахмат
Прогнозы 65
Пари НН 46.2% (30)
X 32.3% (21)
Ахмат 21.5% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пари НН
Ничья
Ахмат
2.75
3.25
3.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Пари НН
Ахмат

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
К
0:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.4
1.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
50

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 2 (2) 0.67
Тимофеев Артём 1 0.33
Ильин Владимир 1 0.33
Агаларов Гамид 1 (1) 0.33
Бериша Бернард 0 0
Тодорович Дарко 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сергей Юран 1 1
Александров Виктор 0 1
Калинский Николай 1 0
Севикян Эдгар 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семёнов Андрей 1 1
Камилов Владислав 2 0
Челикович Ясмин 2 0
Быстров Марат 0 1
Шелия Гиорги 1 0

Результаты матчей

Пари НН
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ахмат
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Пари НН
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ахмат
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

0
0
Пари НН
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ахмат
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Спартак Москва - Пари НН 5:4 Краснодар - Пари НН 1:0 Урал - Пари НН 0:0 Пари НН - Динамо Москва 1:1
Пари НН - Зенит 0:2 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Пари НН - Леон Сатурн 2:0 Пари НН - Текстильщик 2:0 Пари НН - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:3 Пари НН - Химки 2:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Сочи 4:0 Факел - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 0:0 Оренбург - Пари НН 1:0 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 0:4
Ахмат
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ахмат - Балтика 0:2 Сочи - Ахмат 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Зенит - Ахмат 2:0
Ахмат - Крылья Советов 1:2 Ахмат - Зенит-2 4:2 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Ростов - Ахмат 3:2 Ахмат - Химки 3:0 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 Ахмат - Сочи 1:0 Факел - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 2:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Ахмат - Краснодар 0:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:1

Результаты матчей

Пари НН
Ахмат

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Пари НН
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
Краснодар
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Спартак Москва
 Заявка 4 3 0 1 11 - 7 9
4.
Крылья Советов
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
6.
Зенит
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
7.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
8.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 1 1 7 - 8 4
9.
Ростов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
10.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Балтика
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Рубин
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
15.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
16.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
5.
Ростов
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Балтика
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Сочи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Локомотив Москва
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Зенит
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Оренбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Динамо Москва
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Ахмат
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
3.
Краснодар
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Урал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Ахмат
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Крылья Советов
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Рубин
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Пари НН
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Оренбург
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Ростов
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
15.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Балтика
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Спартак Москва Бонгонда Тео 3 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (1)
Зенит Кассьерра Матео 3
Локомотив Москва Тикнизян Наир 3
Весь список

Топ нарушителей
Факел Божин Сергей 3
Оренбург Перес Матиас 3
Ахмат Семёнов Андрей 1 1
Урал Гильерме Шеттине 1 1
Оренбург Мансилья Брайан Эсекиэль 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Пари НН - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 августа 2023, осталось 2 дня 11 часов 56 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 65
    Пари НН 46.2% (30)
    X 32.3% (21)
    Ахмат 21.5% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Пари НН
    Ничья
    Ахмат
    2.75
    3.25
    3.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Пари НН - Ахмат

    Исход игры
    Пари НН
    45.5% (30)
    Ничья
    31.8% (21)
    Ахмат
    22.7% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.77% (29)
    Меньше
    53.23% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    80.65% (50)
    Нет
    19.35% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.8% (21)
    2:1 Пари НН
    28.8% (19)
    1:2 Ахмат
    13.6% (9)
    1:0 Пари НН
    12.1% (8)
    0:1 Ахмат
    6.1% (4)
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