Тур: 25.
0:1
Перерыв
Ход матча
40'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
17
Brian
Blasi
12
Ciro
Rius
28
Mauro
Pitton
33
Рей
Родриго
79
Ayrton
Costa
30
Mateo
Barcia
28
Sergio
Ortiz
23
Марконе
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
36 Jose Amado
-
-
31 Gino Olguin
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
-
30 Mateo BarciaПолузащитник
-
28 Sergio OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Перес ДамианПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
41 Javier Ruiz
-
Главный тренер: Ricardo Zielinski
История личных встреч
Сентраль Кордоба СдЕ
Индепендьенте Авельянеда
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
0.75
Среднее время на гол
180
120
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Среднее время на гол
72
180
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1
0.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
90
135
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Emanuel Gamba
|5 (1)
|0.2
|Масиэль Леандро
|4
|0.16
|Lucas Besozzi
|3
|0.12
|Ciro Rius
|1
|0.04
|Brian Farioli
|1
|0.04
|Facundo Castelli
|1
|0.04
|Gonzalo Goni
|1
|0.04
|Торрес Кристиан
|1
|0.04
|Marcelo Benitez II
|1
|0.04
|Jesus Soraire
|1
|0.04
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|11 (6)
|0.44
|Matias Gimenez Rojas
|4 (1)
|0.16
|Braian Martinez
|2
|0.08
|Mateo Barcia
|1
|0.04
|Ayrton Costa
|1
|0.04
|Sergio Ortiz
|1
|0.04
|Javier Vallejo
|1
|0.04
|Martin Sarrafiore
|0
|0
|Luciano Gomez
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fabio Pereyra
|6
|0
|Ciro Rius
|4
|1
|Gustavo Canto
|5
|0
|Mauro Pitton
|4
|0
|Marcelo Benitez II
|4
|0
|Brian Blasi
|4
|0
|Facundo Castelli
|3
|0
|Julian Navas
|3
|0
|Калински Энсо
|2
|0
|Жордан Федерико
|2
|0
|Jesus Soraire
|2
|0
|Brian Farioli
|2
|0
|Торрес Кристиан
|1
|0
|Lucas Besozzi
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ayrton Costa
|9
|0
|Joaquin Laso
|4
|1
|Sergio Barreto
|4
|1
|Mateo Barcia
|4
|1
|Sergio Ortiz
|5
|0
|Martin Sarrafiore
|5
|0
|Перес Дамиан
|3
|1
|Javier Vallejo
|3
|1
|Элисальде Эдгар
|4
|0
|Марконе Иван
|2
|1
|Luciano Gomez
|3
|0
|Matias Gimenez Rojas
|3
|0
|Javier Ostachuk
|1
|1
|Christian Baez
|2
|0
|Лопес Кевин
|2
|0
|Tomas Pozzo
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Braian Martinez
|1
|0
|Santiago Massa
|1
|0
|Tomas Rambert
|1
|0
|Ricardo Zielinski
|1
|0
Результаты матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
8
Сентраль Кордоба СдЕ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Индепендьенте Авельянеда
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
8
Волевые поражения
11
13
Сентраль Кордоба СдЕ
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
Индепендьенте Авельянеда
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
42% (10)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
9
9
Волевые поражения
12
21
Голы по времени матча
Забито
9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
0
0%
3
38%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Пропущено
8
13
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
3
38%
5
38%
76-90
Забито
11
15
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
3
27%
4
27%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
27%
3
20%
76-90
Пропущено
15
15
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
20%
3
20%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
1
7%
4
27%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
3
20%
4
27%
76-90
Забито
20
23
12 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 12
12 Не забивали 9
3
15%
7
30%
1-15
4
20%
2
9%
16-30
5
25%
4
17%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
5
25%
4
17%
76-90
Пропущено
23
28
8 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 18
3
13%
4
14%
1-15
2
9%
4
14%
16-30
3
13%
5
18%
31-45
5
22%
3
11%
46-60
4
17%
3
11%
61-75
6
26%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0
Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 2:2
Результаты матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
Индепендьенте Авельянеда
Точный счет
0:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:0
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 50%
2
7 раз 29%
1
5 раз 21%
1
10 раз 42%
0
8 раз 33%
2
6 раз 25%
Тоталы голов в матче
Сентраль Кордоба СдЕ
Индепендьенте Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
102
39
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
66
48
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1212
Больше Меньше
168
717
618
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|18
|3
|4
|45 - 16
|57
|2.
|25
|14
|6
|5
|39 - 20
|48
|3.
|25
|12
|10
|3
|23 - 9
|46
|4.
|25
|11
|9
|5
|35 - 25
|42
|5.
|25
|11
|8
|6
|33 - 21
|41
|6.
|25
|10
|10
|5
|33 - 26
|40
|7.
|25
|10
|9
|6
|28 - 22
|39
|8.
|25
|11
|5
|9
|29 - 23
|38
|9.
|25
|10
|8
|7
|33 - 28
|38
|10.
|25
|10
|5
|10
|20 - 22
|35
|11.
|0:0
|25
|9
|8
|8
|26 - 19
|35
|12.
|24
|8
|9
|7
|22 - 21
|33
|13.
|25
|9
|6
|10
|25 - 27
|33
|14.
|25
|8
|9
|8
|32 - 32
|33
|15.
|24
|7
|10
|7
|24 - 28
|31
|16.
|24
|7
|9
|8
|22 - 27
|30
|17.
|25
|7
|8
|10
|23 - 23
|29
|18.
|0:1
|25
|7
|8
|10
|19 - 25
|29
|19.
|24
|7
|7
|10
|22 - 27
|28
|20.
|25
|7
|7
|11
|21 - 35
|28
|21.
|1:0
|25
|6
|10
|9
|23 - 29
|28
|22.
|24
|6
|8
|10
|18 - 30
|26
|23.
|25
|6
|8
|11
|19 - 32
|26
|24.
|25
|5
|11
|9
|24 - 26
|26
|25.
|25
|5
|11
|9
|17 - 25
|26
|26.
|0:0
|25
|4
|14
|7
|19 - 27
|26
|27.
|25
|4
|7
|14
|16 - 29
|19
|28.
|24
|5
|3
|16
|16 - 32
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|11
|0
|1
|24 - 6
|33
|2.
|13
|9
|4
|0
|24 - 8
|31
|3.
|13
|8
|5
|0
|12 - 0
|29
|4.
|12
|8
|2
|2
|18 - 9
|26
|5.
|12
|7
|4
|1
|23 - 11
|25
|6.
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|7.
|13
|7
|3
|3
|16 - 8
|24
|8.
|13
|6
|5
|2
|18 - 10
|23
|9.
|13
|6
|5
|2
|18 - 11
|23
|10.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|11.
|0:0
|12
|6
|4
|2
|21 - 10
|22
|12.
|13
|6
|4
|3
|15 - 11
|22
|13.
|12
|6
|3
|3
|12 - 8
|21
|14.
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|15.
|13
|5
|5
|3
|12 - 11
|20
|16.
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|17.
|12
|5
|4
|3
|14 - 13
|19
|18.
|13
|4
|6
|3
|9 - 10
|18
|19.
|0:1
|13
|5
|2
|6
|9 - 9
|17
|20.
|13
|4
|5
|4
|7 - 11
|17
|21.
|13
|3
|8
|2
|16 - 11
|17
|22.
|12
|4
|4
|4
|16 - 13
|16
|23.
|1:0
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|24.
|0:0
|13
|3
|7
|3
|13 - 16
|16
|25.
|11
|4
|3
|4
|12 - 13
|15
|26.
|12
|3
|5
|4
|10 - 12
|14
|27.
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|28.
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|2.
|13
|7
|3
|3
|21 - 10
|24
|3.
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|4.
|12
|4
|5
|3
|11 - 9
|17
|5.
|12
|4
|4
|4
|10 - 12
|16
|6.
|13
|3
|7
|3
|17 - 16
|16
|7.
|12
|4
|2
|6
|12 - 14
|14
|8.
|13
|4
|2
|7
|8 - 14
|14
|9.
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|10.
|13
|3
|4
|6
|7 - 10
|13
|11.
|13
|3
|4
|6
|10 - 14
|13
|12.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|5 - 9
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|10 - 17
|13
|14.
|0:1
|12
|2
|6
|4
|10 - 16
|12
|15.
|1:0
|13
|2
|6
|5
|8 - 14
|12
|16.
|13
|2
|6
|5
|7 - 13
|12
|17.
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|18.
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|19.
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|20.
|13
|2
|5
|6
|10 - 17
|11
|21.
|0:0
|12
|1
|7
|4
|6 - 11
|10
|22.
|12
|2
|3
|7
|8 - 15
|9
|23.
|12
|2
|3
|7
|12 - 21
|9
|24.
|12
|1
|6
|5
|9 - 18
|9
|25.
|13
|2
|3
|8
|9 - 24
|9
|26.
|11
|2
|2
|7
|9 - 20
|8
|27.
|13
|1
|3
|9
|7 - 16
|6
|28.
|13
|1
|2
|10
|5 - 17
|5
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Бельтран Лукас
|11 (3)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (3)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 11
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 9
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 7
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|10