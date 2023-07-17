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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 25.
Сентраль Кордоба СдЕ
0:1
Перерыв
Индепендьенте Авельянеда
0'
0:1
40' Гол
Braian Martinez
22
Matias
Mansilla
17
Brian
Blasi
2
Fabio
Pereyra
6
Sebastian
Valdez
29
Gustavo
Canto
12
Ciro
Rius
25
Масиэль
Леандро
28
Mauro
Pitton
77
Lucas
Besozzi
44
Brian
Farioli
18
Lucas
Emanuel
Gamba
33
Рей
Родриго
4
Javier
Ostachuk
13
Christian
Baez
3
Элисальде
Эдгар
79
Ayrton
Costa
30
Mateo
Barcia
28
Sergio
Ortiz
14
Martin
Sarrafiore
29
Braian
Martinez
23
Марконе
Иван
9
Каутеруссио
Мартин
Сентраль Кордоба СдЕ
4-4-2
Индепендьенте Авельянеда
4-4-2

История личных встреч

Сентраль Кордоба СдЕ
Индепендьенте Авельянеда

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
1:1
ЛП
1:0
КДМЗ2
0:0
КДМЗ2
0:1
С
3:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.75

Среднее время на гол

180
120

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Emanuel Gamba 5 (1) 0.2
Масиэль Леандро 4 0.16
Lucas Besozzi 3 0.12
Ciro Rius 1 0.04
Brian Farioli 1 0.04
Facundo Castelli 1 0.04
Gonzalo Goni 1 0.04
Торрес Кристиан 1 0.04
Marcelo Benitez II 1 0.04
Jesus Soraire 1 0.04
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 11 (6) 0.44
Matias Gimenez Rojas 4 (1) 0.16
Braian Martinez 2 0.08
Mateo Barcia 1 0.04
Ayrton Costa 1 0.04
Sergio Ortiz 1 0.04
Javier Vallejo 1 0.04
Martin Sarrafiore 0 0
Luciano Gomez 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fabio Pereyra 6 0
Ciro Rius 4 1
Gustavo Canto 5 0
Mauro Pitton 4 0
Marcelo Benitez II 4 0
Brian Blasi 4 0
Facundo Castelli 3 0
Julian Navas 3 0
Калински Энсо 2 0
Жордан Федерико 2 0
Jesus Soraire 2 0
Brian Farioli 2 0
Торрес Кристиан 1 0
Lucas Besozzi 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ayrton Costa 9 0
Joaquin Laso 4 1
Sergio Barreto 4 1
Mateo Barcia 4 1
Sergio Ortiz 5 0
Martin Sarrafiore 5 0
Перес Дамиан 3 1
Javier Vallejo 3 1
Элисальде Эдгар 4 0
Марконе Иван 2 1
Luciano Gomez 3 0
Matias Gimenez Rojas 3 0
Javier Ostachuk 1 1
Christian Baez 2 0
Лопес Кевин 2 0
Tomas Pozzo 1 0
Agustin Mulet 1 0
Braian Martinez 1 0
Santiago Massa 1 0
Tomas Rambert 1 0
Ricardo Zielinski 1 0

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
8
Сентраль Кордоба СдЕ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Индепендьенте Авельянеда
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

11
13
Сентраль Кордоба СдЕ
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
Индепендьенте Авельянеда
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
42% (10)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

9
9

Волевые поражения

12
21

Голы по времени матча

Забито

9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
0
0%
3
38%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Пропущено

8
13
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
3
38%
5
38%
76-90

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
3
27%
4
27%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
27%
3
20%
76-90

Пропущено

15
15
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
20%
3
20%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
1
7%
4
27%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
3
20%
4
27%
76-90

Забито

20
23
12 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 12
12 Не забивали 9
3
15%
7
30%
1-15
4
20%
2
9%
16-30
5
25%
4
17%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
5
25%
4
17%
76-90

Пропущено

23
28
8 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 18
3
13%
4
14%
1-15
2
9%
4
14%
16-30
3
13%
5
18%
31-45
5
22%
3
11%
46-60
4
17%
3
11%
61-75
6
26%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0
Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 2:2

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
Индепендьенте Авельянеда

Точный счет

0:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:0
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 50%
2
7 раз 29%
1
5 раз 21%
1
10 раз 42%
0
8 раз 33%
2
6 раз 25%

Тоталы голов в матче

Сентраль Кордоба СдЕ
Индепендьенте Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
10
2
3
9
1.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
6
6
4
8
1.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
12
0.5
Больше Меньше
16
8
7
17
1.5
6
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 25 18 3 4 45 - 16 57
2.
Тальерес Кордоба
 25 14 6 5 39 - 20 48
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 25 12 10 3 23 - 9 46
4.
Ланус
 25 11 9 5 35 - 25 42
5.
Дефенса и Хустисия
 25 11 8 6 33 - 21 41
6.
Росарио Сентраль
 25 10 10 5 33 - 26 40
7.
Эстудиантес Ла Плата
 25 10 9 6 28 - 22 39
8.
Бока Хуниорс
 25 11 5 9 29 - 23 38
9.
Годой Крус
 25 10 8 7 33 - 28 38
10.
Бельграно
 25 10 5 10 20 - 22 35
11.
Архентинос Хуниорс
 0:0 25 9 8 8 26 - 19 35
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 24 8 9 7 22 - 21 33
13.
Атлетико Платенсе
 25 9 6 10 25 - 27 33
14.
Расинг Авельянеда
 25 8 9 8 32 - 32 33
15.
Барракас Сентраль
 24 7 10 7 24 - 28 31
16.
Атлетико Тукуман
 24 7 9 8 22 - 27 30
17.
Сармьенто
 25 7 8 10 23 - 23 29
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:1 25 7 8 10 19 - 25 29
19.
Тигре
 24 7 7 10 22 - 27 28
20.
Химнасия Ла-Плата
 25 7 7 11 21 - 35 28
21.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 25 6 10 9 23 - 29 28
22.
Институто Кордоба
 24 6 8 10 18 - 30 26
23.
Банфилд
 25 6 8 11 19 - 32 26
24.
Велес Сарсфилд
 25 5 11 9 24 - 26 26
25.
Унион Санта-Фе
 25 5 11 9 17 - 25 26
26.
Колон
 0:0 25 4 14 7 19 - 27 26
27.
Уракан
 25 4 7 14 16 - 29 19
28.
Арсенал Саранди
 24 5 3 16 16 - 32 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 11 0 1 24 - 6 33
2.
Росарио Сентраль
 13 9 4 0 24 - 8 31
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 8 5 0 12 - 0 29
4.
Ланус
 12 8 2 2 18 - 9 26
5.
Годой Крус
 12 7 4 1 23 - 11 25
6.
Бока Хуниорс
 13 7 3 3 17 - 9 24
7.
Тальерес Кордоба
 13 7 3 3 16 - 8 24
8.
Эстудиантес Ла Плата
 13 6 5 2 18 - 10 23
9.
Дефенса и Хустисия
 13 6 5 2 18 - 11 23
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 6 4 1 12 - 4 22
11.
Архентинос Хуниорс
 0:0 12 6 4 2 21 - 10 22
12.
Атлетико Платенсе
 13 6 4 3 15 - 11 22
13.
Бельграно
 12 6 3 3 12 - 8 21
14.
Расинг Авельянеда
 13 5 5 3 17 - 16 20
15.
Барракас Сентраль
 13 5 5 3 12 - 11 20
16.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 4 3 12 - 11 19
17.
Атлетико Тукуман
 12 5 4 3 14 - 13 19
18.
Институто Кордоба
 13 4 6 3 9 - 10 18
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:1 13 5 2 6 9 - 9 17
20.
Банфилд
 13 4 5 4 7 - 11 17
21.
Велес Сарсфилд
 13 3 8 2 16 - 11 17
22.
Сармьенто
 12 4 4 4 16 - 13 16
23.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 12 4 4 4 15 - 15 16
24.
Колон
 0:0 13 3 7 3 13 - 16 16
25.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 13 15
26.
Унион Санта-Фе
 12 3 5 4 10 - 12 14
27.
Арсенал Саранди
 11 4 1 6 11 - 15 13
28.
Уракан
 12 3 4 5 9 - 13 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Ривер Плейт
 13 7 3 3 21 - 10 24
3.
Дефенса и Хустисия
 12 5 3 4 15 - 10 18
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 5 3 11 - 9 17
5.
Эстудиантес Ла Плата
 12 4 4 4 10 - 12 16
6.
Ланус
 13 3 7 3 17 - 16 16
7.
Бока Хуниорс
 12 4 2 6 12 - 14 14
8.
Бельграно
 13 4 2 7 8 - 14 14
9.
Расинг Авельянеда
 12 3 4 5 15 - 16 13
10.
Сармьенто
 13 3 4 6 7 - 10 13
11.
Тигре
 13 3 4 6 10 - 14 13
12.
Архентинос Хуниорс
 0:0 13 3 4 6 5 - 9 13
13.
Годой Крус
 13 3 4 6 10 - 17 13
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:1 12 2 6 4 10 - 16 12
15.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 13 2 6 5 8 - 14 12
16.
Унион Санта-Фе
 13 2 6 5 7 - 13 12
17.
Барракас Сентраль
 11 2 5 4 12 - 17 11
18.
Атлетико Платенсе
 12 3 2 7 10 - 16 11
19.
Атлетико Тукуман
 12 2 5 5 8 - 14 11
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 2 5 6 10 - 17 11
21.
Колон
 0:0 12 1 7 4 6 - 11 10
22.
Велес Сарсфилд
 12 2 3 7 8 - 15 9
23.
Банфилд
 12 2 3 7 12 - 21 9
24.
Росарио Сентраль
 12 1 6 5 9 - 18 9
25.
Химнасия Ла-Плата
 13 2 3 8 9 - 24 9
26.
Институто Кордоба
 11 2 2 7 9 - 20 8
27.
Уракан
 13 1 3 9 7 - 16 6
28.
Арсенал Саранди
 13 1 2 10 5 - 17 5
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Ривер Плейт Бельтран Лукас 11 (3)
Ланус Leandro Diaz III 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 11
Ланус Leandro Diaz III 1 9
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 7
Ланус Лема Кристиан 2 7
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 10
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Mateo Barcia сделал результативную передачу.
  • 40'
    Г О О О О Л - Брайан Мартинес бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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