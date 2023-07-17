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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 25.
Сентраль Кордоба СдЕ
0:1
Конец матча
Индепендьенте Авельянеда
0'
0:1
40' Гол
Braian Martinez
73' Желтая карточка
Mateo Barcia
76' Желтая карточка
Lucas Emanuel Gamba
90' Красная карточка
Leonardo Madelon
90' Красная карточка
Элисальде Эдгар
90' Желтая карточка
Ramon Cansinos
90' Желтая карточка
Марконе Иван
90' Желтая карточка
Gustavo Canto
90'+9
22
Matias
Mansilla
17
Brian
Blasi
2
Fabio
Pereyra
6
Sebastian
Valdez
29
Gustavo
Canto
12
Ciro
Rius
25
Масиэль
Леандро
28
Mauro
Pitton
77
Lucas
Besozzi
44
Brian
Farioli
18
Lucas
Emanuel
Gamba
33
Рей
Родриго
4
Javier
Ostachuk
13
Christian
Baez
3
Элисальде
Эдгар
79
Ayrton
Costa
30
Mateo
Barcia
28
Sergio
Ortiz
14
Martin
Sarrafiore
29
Braian
Martinez
23
Марконе
Иван
9
Каутеруссио
Мартин
Сентраль Кордоба СдЕ
4-4-2
Индепендьенте Авельянеда
4-4-2

История личных встреч

Сентраль Кордоба СдЕ
Индепендьенте Авельянеда

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
1:1
ЛП
1:0
КДМЗ2
0:0
КДМЗ2
0:1
С
3:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.75

Среднее время на гол

180
120

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Emanuel Gamba 5 (1) 0.2
Масиэль Леандро 4 0.16
Lucas Besozzi 3 0.12
Ciro Rius 1 0.04
Brian Farioli 1 0.04
Facundo Castelli 1 0.04
Gonzalo Goni 1 0.04
Торрес Кристиан 1 0.04
Marcelo Benitez II 1 0.04
Jesus Soraire 1 0.04
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 11 (6) 0.44
Matias Gimenez Rojas 4 (1) 0.16
Braian Martinez 2 0.08
Mateo Barcia 1 0.04
Ayrton Costa 1 0.04
Sergio Ortiz 1 0.04
Javier Vallejo 1 0.04
Martin Sarrafiore 0 0
Luciano Gomez 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustavo Canto 6 0
Fabio Pereyra 6 0
Ciro Rius 4 1
Mauro Pitton 4 0
Marcelo Benitez II 4 0
Brian Blasi 4 0
Facundo Castelli 3 0
Julian Navas 3 0
Калински Энсо 2 0
Жордан Федерико 2 0
Jesus Soraire 2 0
Brian Farioli 2 0
Leonardo Madelon 0 1
Торрес Кристиан 1 0
Lucas Emanuel Gamba 1 0
Lucas Besozzi 1 0
Ramon Cansinos 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ayrton Costa 9 0
Mateo Barcia 5 1
Joaquin Laso 4 1
Элисальде Эдгар 4 1
Sergio Barreto 4 1
Sergio Ortiz 5 0
Martin Sarrafiore 5 0
Марконе Иван 3 1
Перес Дамиан 3 1
Javier Vallejo 3 1
Luciano Gomez 3 0
Matias Gimenez Rojas 3 0
Javier Ostachuk 1 1
Christian Baez 2 0
Лопес Кевин 2 0
Tomas Pozzo 1 0
Agustin Mulet 1 0
Braian Martinez 1 0
Santiago Massa 1 0
Tomas Rambert 1 0
Ricardo Zielinski 1 0

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
8
Сентраль Кордоба СдЕ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Индепендьенте Авельянеда
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

11
13
Сентраль Кордоба СдЕ
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
Индепендьенте Авельянеда
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

9
9

Волевые поражения

12
21

Голы по времени матча

Забито

9
9
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
0
0%
3
33%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
3
33%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Пропущено

9
13
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
5
38%
76-90

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
3
27%
4
27%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
27%
3
20%
76-90

Пропущено

15
15
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
20%
3
20%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
1
7%
4
27%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
3
20%
4
27%
76-90

Забито

20
24
12 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 13
13 Не забивали 9
3
15%
7
29%
29%
1-15
4
20%
2
8%
16-30
5
25%
5
21%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
5
25%
4
17%
76-90

Пропущено

24
28
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 18
3
13%
4
14%
1-15
2
8%
4
14%
16-30
4
17%
5
18%
31-45
5
21%
3
11%
46-60
4
17%
3
11%
61-75
6
25%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0
Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 2:2

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
Индепендьенте Авельянеда

Точный счет

0:1
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:0
5 раз 20%
0:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 52%
2
7 раз 28%
1
5 раз 20%
1
11 раз 44%
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%

Тоталы голов в матче

Сентраль Кордоба СдЕ
Индепендьенте Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
10
2
3
10
1.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
7
6
4
8
1.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
13
0.5
Больше Меньше
17
8
7
18
1.5
6
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 25 18 3 4 45 - 16 57
2.
Тальерес Кордоба
 25 14 6 5 39 - 20 48
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 25 12 10 3 23 - 9 46
4.
Ланус
 25 11 9 5 35 - 25 42
5.
Дефенса и Хустисия
 25 11 8 6 33 - 21 41
6.
Росарио Сентраль
 25 10 10 5 33 - 26 40
7.
Эстудиантес Ла Плата
 25 10 9 6 28 - 22 39
8.
Бока Хуниорс
 25 11 5 9 29 - 23 38
9.
Годой Крус
 25 10 8 7 33 - 28 38
10.
Архентинос Хуниорс
 25 10 7 8 27 - 19 37
11.
Бельграно
 25 10 5 10 20 - 22 35
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 24 8 9 7 22 - 21 33
13.
Атлетико Платенсе
 25 9 6 10 25 - 27 33
14.
Расинг Авельянеда
 25 8 9 8 32 - 32 33
15.
Барракас Сентраль
 24 7 10 7 24 - 28 31
16.
Атлетико Тукуман
 24 7 9 8 22 - 27 30
17.
Сармьенто
 25 7 8 10 23 - 23 29
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 25 7 8 10 19 - 25 29
19.
Тигре
 24 7 7 10 22 - 27 28
20.
Химнасия Ла-Плата
 25 7 7 11 21 - 35 28
21.
Индепендьенте Авельянеда
 25 6 10 9 23 - 29 28
22.
Институто Кордоба
 24 6 8 10 18 - 30 26
23.
Банфилд
 25 6 8 11 19 - 32 26
24.
Велес Сарсфилд
 25 5 11 9 24 - 26 26
25.
Унион Санта-Фе
 25 5 11 9 17 - 25 26
26.
Колон
 25 4 13 8 19 - 28 25
27.
Уракан
 25 4 7 14 16 - 29 19
28.
Арсенал Саранди
 24 5 3 16 16 - 32 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 11 0 1 24 - 6 33
2.
Росарио Сентраль
 13 9 4 0 24 - 8 31
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 8 5 0 12 - 0 29
4.
Ланус
 12 8 2 2 18 - 9 26
5.
Годой Крус
 12 7 4 1 23 - 11 25
6.
Архентинос Хуниорс
 12 7 3 2 22 - 10 24
7.
Бока Хуниорс
 13 7 3 3 17 - 9 24
8.
Тальерес Кордоба
 13 7 3 3 16 - 8 24
9.
Эстудиантес Ла Плата
 13 6 5 2 18 - 10 23
10.
Дефенса и Хустисия
 13 6 5 2 18 - 11 23
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 6 4 1 12 - 4 22
12.
Атлетико Платенсе
 13 6 4 3 15 - 11 22
13.
Бельграно
 12 6 3 3 12 - 8 21
14.
Расинг Авельянеда
 13 5 5 3 17 - 16 20
15.
Барракас Сентраль
 13 5 5 3 12 - 11 20
16.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 4 3 12 - 11 19
17.
Атлетико Тукуман
 12 5 4 3 14 - 13 19
18.
Институто Кордоба
 13 4 6 3 9 - 10 18
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 2 6 9 - 9 17
20.
Банфилд
 13 4 5 4 7 - 11 17
21.
Велес Сарсфилд
 13 3 8 2 16 - 11 17
22.
Сармьенто
 12 4 4 4 16 - 13 16
23.
Индепендьенте Авельянеда
 12 4 4 4 15 - 15 16
24.
Колон
 13 3 7 3 13 - 16 16
25.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 13 15
26.
Унион Санта-Фе
 12 3 5 4 10 - 12 14
27.
Арсенал Саранди
 11 4 1 6 11 - 15 13
28.
Уракан
 12 3 4 5 9 - 13 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Ривер Плейт
 13 7 3 3 21 - 10 24
3.
Дефенса и Хустисия
 12 5 3 4 15 - 10 18
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 5 3 11 - 9 17
5.
Эстудиантес Ла Плата
 12 4 4 4 10 - 12 16
6.
Ланус
 13 3 7 3 17 - 16 16
7.
Бока Хуниорс
 12 4 2 6 12 - 14 14
8.
Бельграно
 13 4 2 7 8 - 14 14
9.
Расинг Авельянеда
 12 3 4 5 15 - 16 13
10.
Сармьенто
 13 3 4 6 7 - 10 13
11.
Тигре
 13 3 4 6 10 - 14 13
12.
Архентинос Хуниорс
 13 3 4 6 5 - 9 13
13.
Годой Крус
 13 3 4 6 10 - 17 13
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 2 6 4 10 - 16 12
15.
Индепендьенте Авельянеда
 13 2 6 5 8 - 14 12
16.
Унион Санта-Фе
 13 2 6 5 7 - 13 12
17.
Барракас Сентраль
 11 2 5 4 12 - 17 11
18.
Атлетико Платенсе
 12 3 2 7 10 - 16 11
19.
Атлетико Тукуман
 12 2 5 5 8 - 14 11
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 2 5 6 10 - 17 11
21.
Велес Сарсфилд
 12 2 3 7 8 - 15 9
22.
Банфилд
 12 2 3 7 12 - 21 9
23.
Колон
 12 1 6 5 6 - 12 9
24.
Росарио Сентраль
 12 1 6 5 9 - 18 9
25.
Химнасия Ла-Плата
 13 2 3 8 9 - 24 9
26.
Институто Кордоба
 11 2 2 7 9 - 20 8
27.
Уракан
 13 1 3 9 7 - 16 6
28.
Арсенал Саранди
 13 1 2 10 5 - 17 5
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 12 (2)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Ривер Плейт Бельтран Лукас 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 11
Ланус Leandro Diaz III 1 9
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 7
Ланус Лема Кристиан 2 7
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Густаво Канто получил желтую карточку от судьи
  • 98'
    Марконе Иван получил желтую карточку от судьи
  • 97'
    Ramon Cansinos получил желтую карточку от судьи
  • 94'
    УДАЛЕНИЕ! - Элисальде Эдгар увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 92'
    Брайан Мартинес уходит с поля. Santiago Lopez выходит вместо него
  • 92'
    УДАЛЕНИЕ! - Leonardo Madelon увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
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    • 46'
      Sebastian Valdez уходит с поля. Марсело Бенитес выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Mateo Barcia сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Брайан Мартинес бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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