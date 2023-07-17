Тур: 25.
0:1
Конец матча
0'
0:1
40' ГолBraian Martinez
73' Желтая карточкаMateo Barcia
76' Желтая карточкаLucas Emanuel Gamba
90' Красная карточкаLeonardo Madelon
90' Красная карточкаЭлисальде Эдгар
90' Желтая карточкаRamon Cansinos
90' Желтая карточкаМарконе Иван
90' Желтая карточкаGustavo Canto
90'+9
Ход матча
40'
0:1
73'
90'
90'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Brian
Blasi
12
Ciro
Rius
28
Mauro
Pitton
33
Рей
Родриго
79
Ayrton
Costa
30
Mateo
Barcia
28
Sergio
Ortiz
23
Марконе
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
36 Jose Amado
-
-
31 Gino Olguin
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
-
30 Mateo BarciaПолузащитник
-
28 Sergio OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Перес ДамианПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
41 Javier Ruiz
-
Главный тренер: Ricardo Zielinski
История личных встреч
Сентраль Кордоба СдЕ
Индепендьенте Авельянеда
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
0.75
Среднее время на гол
180
120
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Среднее время на гол
72
180
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1
0.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
90
135
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Emanuel Gamba
|5 (1)
|0.2
|Масиэль Леандро
|4
|0.16
|Lucas Besozzi
|3
|0.12
|Ciro Rius
|1
|0.04
|Brian Farioli
|1
|0.04
|Facundo Castelli
|1
|0.04
|Gonzalo Goni
|1
|0.04
|Торрес Кристиан
|1
|0.04
|Marcelo Benitez II
|1
|0.04
|Jesus Soraire
|1
|0.04
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|11 (6)
|0.44
|Matias Gimenez Rojas
|4 (1)
|0.16
|Braian Martinez
|2
|0.08
|Mateo Barcia
|1
|0.04
|Ayrton Costa
|1
|0.04
|Sergio Ortiz
|1
|0.04
|Javier Vallejo
|1
|0.04
|Martin Sarrafiore
|0
|0
|Luciano Gomez
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustavo Canto
|6
|0
|Fabio Pereyra
|6
|0
|Ciro Rius
|4
|1
|Mauro Pitton
|4
|0
|Marcelo Benitez II
|4
|0
|Brian Blasi
|4
|0
|Facundo Castelli
|3
|0
|Julian Navas
|3
|0
|Калински Энсо
|2
|0
|Жордан Федерико
|2
|0
|Jesus Soraire
|2
|0
|Brian Farioli
|2
|0
|Leonardo Madelon
|0
|1
|Торрес Кристиан
|1
|0
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0
|Lucas Besozzi
|1
|0
|Ramon Cansinos
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ayrton Costa
|9
|0
|Mateo Barcia
|5
|1
|Joaquin Laso
|4
|1
|Элисальде Эдгар
|4
|1
|Sergio Barreto
|4
|1
|Sergio Ortiz
|5
|0
|Martin Sarrafiore
|5
|0
|Марконе Иван
|3
|1
|Перес Дамиан
|3
|1
|Javier Vallejo
|3
|1
|Luciano Gomez
|3
|0
|Matias Gimenez Rojas
|3
|0
|Javier Ostachuk
|1
|1
|Christian Baez
|2
|0
|Лопес Кевин
|2
|0
|Tomas Pozzo
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Braian Martinez
|1
|0
|Santiago Massa
|1
|0
|Tomas Rambert
|1
|0
|Ricardo Zielinski
|1
|0
Результаты матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
8
Сентраль Кордоба СдЕ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Индепендьенте Авельянеда
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
8
Волевые поражения
11
13
Сентраль Кордоба СдЕ
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
Индепендьенте Авельянеда
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
9
9
Волевые поражения
12
21
Голы по времени матча
Забито
9
9
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
0
0%
3
33%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
3
33%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Пропущено
9
13
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
5
38%
76-90
Забито
11
15
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
3
27%
4
27%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
27%
3
20%
76-90
Пропущено
15
15
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
20%
3
20%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
1
7%
4
27%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
3
20%
4
27%
76-90
Забито
20
24
12 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 13
13 Не забивали 9
3
15%
7
29%
29%
1-15
4
20%
2
8%
16-30
5
25%
5
21%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
5
25%
4
17%
76-90
Пропущено
24
28
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 18
3
13%
4
14%
1-15
2
8%
4
14%
16-30
4
17%
5
18%
31-45
5
21%
3
11%
46-60
4
17%
3
11%
61-75
6
25%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0
Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 2:2
Результаты матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
Индепендьенте Авельянеда
Точный счет
0:1
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:0
5 раз 20%
0:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 52%
2
7 раз 28%
1
5 раз 20%
1
11 раз 44%
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%
Тоталы голов в матче
Сентраль Кордоба СдЕ
Индепендьенте Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
102
310
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
76
48
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1213
Больше Меньше
178
718
619
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|12 (2)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Бельтран Лукас
|11 (3)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 11
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 9
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 7
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|10