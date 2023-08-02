АЕК Ларнака

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Добрый вечер, уважаемые болельщики. Приглашаю Вас на ответный поединок второго раунда квалификации Лиги конференций, в котором встретятся "АЕК" и "Торпедо-БелАЗ". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!