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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
АЕК Ларнака
 
Позже
Торпедо-БелАЗ
Прогнозы 118
АЕК Ларнака 93.2% (110)
X 1.7% (2)
Торпедо-БелАЗ 5.1% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АЕК Ларнака
Ничья
Торпедо-БелАЗ
1.40
5.00
8.70
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пирич
Кенан
28
Санчес
Факундо
15
Миличевич
Хрвое
4
Томович
Ненад
14
Гарсия
Анхель
11
Фараж
Имад
17
Понс
Пере
7
Густаву
Луиш
45
Дьюрчо
Адам
12
Лопеш
Рафаэл
9
Фран
Соль
1
Абрамович
Евгений
5
Бурко
Игорь
88
Глущенков
Кирилл
6
Премудров
Кирилл
96
Мелько
Владислав
9
Батищев
Александр
97
Мякиш
Максим
70
Побудей
Вадим
21
Шевченко
Евгений
55
Ксенофонтов
Александр
11
Овоно
Эмманюэль
АЕК Ларнака
4-4-2
Торпедо-БелАЗ
4-2-3-1

История личных встреч

АЕК Ларнака
Торпедо-БелАЗ

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фараж Имад 1 1
Касас Исмаэль 1 1
Дьюрчо Адам 1 (1) 1
Миличевич Хрвое 0 0
Торпедо-БелАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глущенков Кирилл 1 1
Овоно Эмманюэль 1 1

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торпедо-БелАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Премудров Кирилл 1 0
Шевченко Евгений 1 0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Торпедо-БелАЗ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
0
АЕК Ларнака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Торпедо-БелАЗ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Торпедо-БелАЗ - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аль-Таи 2:0 АЕК Ларнака - Кишварда 1:2 АЕК Ларнака - Войводина Нови Сад 0:0
Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Пафос - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 АЕК Ларнака - Эносис 3:1 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0
Торпедо-БелАЗ
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Торпедо-БелАЗ - АЕК Ларнака 2:3 Торпедо-БелАЗ - Жодино-Южное 2:3 Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 0:0 Минск - Торпедо-БелАЗ 1:0
Лида - Торпедо-БелАЗ 1:3 Торпедо-БелАЗ - Энергетик-БГУ 1:1 ФК Гомель - Торпедо-БелАЗ 0:3 Торпедо-БелАЗ - Шахтёр Солигорск 1:1 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 0:2 Неман Гродно - Торпедо-БелАЗ 0:0 Торпедо-БелАЗ - Нафтан 5:0 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 1:2 Торпедо-БелАЗ - Славия Мозырь 0:0 Торпедо-БелАЗ - Слуцк 1:1 Славия Мозырь - Торпедо-БелАЗ 0:1 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 2:1 Славия Мозырь - Торпедо-БелАЗ 0:1 Белшина Бобруйск - Торпедо-БелАЗ 0:0 Торпедо-БелАЗ - Сморгонь 2:1 Слуцк - Торпедо-БелАЗ 2:1

Результаты матчей

АЕК Ларнака
Торпедо-БелАЗ

Точный счет

2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

АЕК Ларнака
Торпедо-БелАЗ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Струга Трим-Лум Радески Марьян 3 (1)
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Бальцан Олавале Питер 3
Железничар Дрина Амар 3
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики. Приглашаю Вас на ответный поединок второго раунда квалификации Лиги конференций, в котором встретятся "АЕК" и "Торпедо-БелАЗ". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Текстовая онлайн трансляция матча АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 августа 2023, осталось 15 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 118
АЕК Ларнака 93.2% (110)
X 1.7% (2)
Торпедо-БелАЗ 5.1% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АЕК Ларнака
Ничья
Торпедо-БелАЗ
1.40
5.00
8.70
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ

Исход игры
АЕК Ларнака
93.2% (110)
Ничья
1.7% (2)
Торпедо-БелАЗ
5.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
55.75% (63)
Меньше
44.25% (50)
Обе команды забьют
Да
53.98% (61)
Нет
46.02% (52)
Популярный счёт
2:1 АЕК Ларнака
38.1% (45)
2:0 АЕК Ларнака
25.4% (30)
1:0 АЕК Ларнака
14.4% (17)
3:1 АЕК Ларнака
8.5% (10)
3:0 АЕК Ларнака
3.4% (4)
1:2 Торпедо-БелАЗ
2.5% (3)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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